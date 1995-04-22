ADX Scalper Pro EA

ADX Scalper Pro EA — 在 MetaTrader 5 上使用 ADX 指标进行趋势交易的自动 Expert Advisor

概述

ADX Scalper Pro EA 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动 Expert Advisor，使用 Average Directional Index（ADX）评估趋势强度，并通过 +DI/−DI 线确定交易方向。如果 ADX 数值低于设定的阈值，市场将被视为盘整，不会开立新的交易。只有在趋势强度得到确认之后，交易才会开始。持仓管理采用 Smart Risk 资金管理、受控网格交易、Trailing Stop、Break Even、Time Filter 以及内置的资金保护机制。

本 EA 支持 Netting 与 Hedging 账户，适用于交易黄金（XAU/USD）、Forex 货币对、指数以及其他品种。

核心优势

• 过滤盘整行情 — ADX 衡量的是行情的强度而非方向，因此本 EA 会跳过那些方向性策略通常会亏损的阶段

• 由 +DI 与 −DI 决定方向 — 入场顺应市场中占据主导的力量，而非对趋势的主观判断

• 两种信号模式 — 在两线交叉的瞬间入场可获得少而精准的交易；依据两线的相对位置入场，则在整个趋势期间都有更多机会

• 多周期计算 — 可在更高周期评估趋势强度，同时在工作周期上执行交易

• Smart Risk — 网格中每一后续订单的手数递减而非递增，随着网格扩展降低对账户的压力

• 可调节的交易频率 — 结合时间与距离的过滤器提供四种模式，可将本 EA 设置为低频入场或积极运作

• 全面的资金保护 — 点差控制、自由保证金控制、Time Filter、每日交易上限，以及每次入场前对交易条件的自动检查

主要功能

• ADX Trend Filter
• Smart Risk
• Grid Trading
• Trade Direction
• Time Filter
• Spread Control
• Daily Limit
• Stop Loss & Take Profit
• Break Even
• Trailing Stop
• Netting & Hedging
• Trade History

EA 的运作方式

在每根 K 线收盘时，本 EA 读取所选周期上的 ADX、+DI 与 −DI 数值，并评估两个条件。

趋势强度。将 ADX 数值与阈值进行比较。如果低于阈值，市场即被视为盘整，无论其他条件如何，本 EA 都不会考虑入场。

方向。如果趋势足够强劲，则检查两条方向线的相对位置。当 +DI 位于 −DI 之上时考虑买入，关系相反时考虑卖出。在严格模式下，还要求前一根 K 线上两线的位置正好相反 — 也就是说，交叉恰好发生在此刻。

开立交易。当信号形成并与所选的方向模式一致时，将应用通用的安全规则：按照所选过滤模式检查交易之间的时间间隔与距离、当前点差、交易时段状态、Time Filter 以及自由保证金是否充足。必要时手数将按经纪商的要求进行调整。开仓后，持仓将由止损、止盈、追踪止损和保本进行管理；在启用网格交易时，本 EA 可随着市场朝持仓不利方向运行而追加订单。

EA 参数

ADX Settings

ADXTimeframe — 计算 ADX 指标所用的周期。可以与工作图表不同：这样便可在更高周期上评估趋势，而在更低周期上执行交易。

ADXPeriod — 指标的计算周期。数值越大，趋势评估越平滑、越缓慢；数值越小，对当前行情越敏感。

ADXThreshold — 允许交易的 ADX 最小数值。低于该阈值时，市场被视为盘整，不会开立交易。数值越高，筛选越严格，交易频率越低。

RequireDICross — 决定入场时机。启用时，仅在 +DI 与 −DI 两线交叉的那根 K 线上开仓，信号更少但入场点更精准。禁用时，只要一条线保持在另一条线之上，本 EA 就会在整个趋势期间进行交易。

Lot Settings

LotMethod — 持仓手数的计算方法：固定手数或 Smart Risk（依据账户余额自动计算）。

FixedLotSize — 固定手数模式下使用的手数。仅在选择该模式时生效。

Grid Trading Settings

UseGrid — 在管理持仓时启用或禁用网格交易。

GridStep — 相邻网格层级之间的点数距离。当距离过滤器生效时，该参数同时用作新入场之间的最小距离。

MaxGridOrders — 网格运行期间本 EA 在同一方向可开立的最大订单数量。用于限制整体风险。

Trading Direction

TradeDirection — 决定允许的交易方向：仅买入（BUY）、仅卖出（SELL）或双向（BOTH）。在 BOTH 模式下，具体交易的方向由指标决定。

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — 每个新持仓的止损点数。数值为 0 时禁用 Stop Loss。

TakeProfit — 用于自动锁定利润的止盈点数。数值为 0 时禁用 Take Profit。

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop — 启用或禁用以 Trailing Stop 自动管理盈利持仓。

TrailingStart — 触发 Trailing Stop 所需达到的最小盈利点数。

TrailingDistance — Trailing Stop 激活后，当前价格与追踪止损位之间的点数距离。

TrailingStep — Trailing Stop 每次移动所需的最小价格变化。

BreakEven — 启用或禁用将持仓自动移至 Break Even。

BreakEvenStart — 激活 Break Even 所需的盈利点数。

BreakEvenOffset — 持仓移至 Break Even 后，止损相对于开仓价向盈利方向的偏移量。

Trading Rules

MaxSpread — 开立新交易所允许的最大点差。如果当前点差高于此数值，将暂时禁止开立新仓。

MinutesBetweenTrades — 两次开立新交易之间的最小时间间隔（分钟）。

FilterMode — 入场过滤器的运作模式：仅时间、仅距离、时间或距离、时间且距离（同时）。可用于调节交易频率。

MagicNumber — 唯一标识符，使本 EA 能够将自己的交易与其他 EA 或手动交易的交易区分开。

TradeComment — 自动附加到本 EA 所开立的所有交易上的注释。

DailyLimit — 启用或禁用单个交易日内新交易最大数量的限制。

MaxOrdersPerDay — 本 EA 在一个交易日内可开立的最大交易数量。

Time Filter

EnableTimeFilter — 启用或禁用 Time Filter。关闭时，任何时间均允许交易，本组中的其他参数不起作用。

TradeMonday、TradeTuesday、TradeWednesday、TradeThursday、TradeFriday、TradeSaturday、TradeSunday — 星期开关。可为每一天单独允许或禁止交易。星期以经纪商服务器时间为准。

StartHour — 以经纪商服务器时间为准的交易时段起始小时（0–23）。

StartMinute — 交易时段的起始分钟（0–59）。

EndHour — 以经纪商服务器时间为准的交易时段结束小时（0–23）。

EndMinute — 交易时段的结束分钟（0–59）。如果起始时间晚于结束时间，则该时段跨越午夜。

Display Settings

ShowPanel — 启用或禁用在图表上显示信息面板。

ShowProfitStats — 显示本 EA 当日、当周、当月及整个运行期间的盈利统计。

ShowTradeHistory — 启用在图表上直接显示已成交交易的历史记录。

BuyTradeColor — 买入交易的显示颜色。

SellTradeColor — 卖出交易的显示颜色。

TradeFontSize — 图表上交易历史标签的字体大小。

PanelBackColor — 信息面板的背景颜色。

PanelTextColor — 信息面板的文字颜色。

PanelEditColor — 信息面板内数值字段的颜色。

SMART RISK

Smart Risk 是一种依据账户余额自动计算持仓手数的模式。交易手数随着账户资金的增长而增加，随其减少而降低，因此账户承受的压力始终与其当前状态相称。

该模式的关键特性在网格运行时体现出来：每一后续订单的手数递减，而非递增。这正是 Smart Risk 与传统马丁格尔的根本区别 — 后者每一后续订单成倍增加，对账户的压力呈指数级增长。

在开立任何持仓之前，本 EA 会检查可用的自由保证金，必要时减少手数，并将其对齐到经纪商允许的手数步长。

GRID TRADING

启用网格交易后，本 EA 不局限于单一持仓。随着市场朝持仓不利方向运行，它会按设定的点数步长添加新订单，形成摊平网格。同一方向上的订单总数受 MaxGridOrders 参数限制。

本 EA 自行记录网格层级和入场价格，因此网格逻辑在 Netting 和 Hedging 账户上都能同样正确地运作。该方向完全平仓后，计数器归零，下一个信号将从第一层开始一个全新周期。

TIME FILTER

Time Filter 可让您将交易限制在特定的星期和一天中的特定时段。它由 EnableTimeFilter 参数控制，默认处于禁用状态。

启用该过滤器后，只有同时满足两个条件才允许交易：当前星期被标记为允许，且当前时间处于设定的时段之内。如果时段的起始时间晚于结束时间，则该时段被视为跨越午夜。所有检查均以经纪商服务器时间执行。

TRADE DIRECTION

BUY ONLY — 本 EA 仅开立买入交易；卖出信号将被忽略。

SELL ONLY — 本 EA 仅开立卖出交易；买入信号将被忽略。

BOTH — 允许双向交易。具体交易的方向由指标决定：+DI 占优时买入，−DI 占优时卖出。

结语

ADX Scalper Pro EA 将经典的 Average Directional Index 指标、Smart Risk 资金管理、受控网格交易、Time Filter 以及完整的保护机制融合于一款面向 MetaTrader 5 的全自动 Expert Advisor 之中。对盘整行情区间的过滤、灵活的灵敏度设置以及对 Netting 与 Hedging 账户的完全支持，使其既适用于黄金交易，也适用于货币对、指数及其他品种。

本 EA 不保证盈利。交易结果取决于市场状况、所选设置、经纪商的条件以及交易者的风险管理方式。在真实账户上使用之前，请务必在 Strategy Tester 和模拟账户上进行测试。

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传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Gold Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
专家
Gold Eagle Pro EA — 适用于MetaTrader 5的全自动交易顾问 Gold Eagle Pro  EA 是专为交易黄金 (XAUUSD) 而开发的。该EA已针对该品种进行了优化，在安装到M15图表并完成最少的初步设置后即可立即开始工作。 Gold Eagle Pro  EA 专为重视简单配置、顾问操作清晰以及最少用户参数的交易者而设计。大多数交易策略参数已由开发者预先优化 — 用户无需独立搜索众多内部算法的设置或选择复杂的指标组合。该EA主要为交易黄金 (XAUUSD) 开发和优化，但经过针对所选市场的参数预优化后，也可用于交易主要外汇货币对、白银、指数、原油和其他CFD品种。 开始交易只需执行几个简单的步骤： 选择交易方向：BUY (仅开立买单)、SELL (仅开立卖单) 或 BOTH (根据当前交易信号自动开立买入和卖出订单)； 根据您的经纪商条件配置 Stop Loss 和 Take Profit； 如有必要，设置最大允许点差。 在大多数情况下，这些设置足以开始使用顾问。应用这些简单设置后，EA已完全准备好运行 — 核心交易逻辑已内置，无需进一步优化大多数内
HMA Scalper Pro
Vladimir Shumikhin
5 (1)
指标
HMA Scalper Pro（适用于 MetaTrader 5） HMA Scalper Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势指标，基于 Hull Moving Average（HMA） 算法开发。该算法由 Alan Hull 于 2005 年 首次发布。 该指标用于分析当前市场趋势方向，并绘制基于 Hull Moving Average 算法计算的平滑曲线。与传统移动平均线相比，该算法旨在减少滞后，同时保持曲线平滑，使趋势变化更加直观。 HMA Scalper Pro 能够清晰地显示趋势方向的变化，可用于各种金融市场的技术分析。 指标功能 绘制 Hull Moving Average（HMA）曲线。 趋势方向发生变化时自动改变曲线颜色。 支持 MetaTrader 5 的所有时间周期。 可选择用于计算的价格类型。 内置趋势变化声音提醒。 界面简洁，操作方便。 占用系统资源少，运行效率高。 兼容所有 MetaTrader 5 经纪商。 参数设置 Timeframe — 选择用于计算指标的时间周期。 Apply To — 选择用于计算 Hull Moving Aver
FREE
Gold Eagle Pro
Vladimir Shumikhin
指标
Gold Eagle Pro — MetaTrader 5 专业信号指标 Gold Eagle Pro 是 MetaTrader 5 的专业信号指标，基于完全自动化的 Gold Eagle Pro EA 所使用的同一专有交易逻辑构建。 建议工作周期：M15。 该指标设计用于在 M15 周期上运行，所有市场分析和交易信号均根据专有交易策略在此周期上执行和生成。 如果您更喜欢无需手动开仓和管理的完全自动化交易，您可以使用 Gold Eagle Pro EA，它会独立分析市场、开仓并管理至平仓。 Gold Eagle Pro EA: https://www.mql5.com/en/market/product/188463?source=Site Gold Eagle Pro 专为喜欢自主做出交易决策、使用高质量交易信号同时保持对开仓和交易管理的完全控制的交易者而设计。 该指标可用于寻找新的交易机会，也可用于确认现有的交易分析。 该指标实时分析市场并仅显示确认的交易信号，不会在图表上堆砌多余信息。所有专有交易逻辑都已完全集成到指标中，并自动执行必要的计算，在图表上仅显示交易信号、入场价和
FREE
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
专家
Renko Trading Bot EA — 用于在 MetaTrader 5 上按 Renko 图表交易的自动 Expert Advisor 说明 Renko Trading Bot EA 是一款用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor，基于 Renko 方法构建。系统的核心是构建价格「砖块」（bricks）的原理：只有当价格移动一段设定的距离时才会形成新砖块，而该区间内的普通波动和市场噪音则被忽略。这种方法过滤掉不重要的波动，只保留 EA 据以做出交易决策的有意义的价格波动。 Renko Trading Bot EA 自动跟踪 Renko 方向、当前 Renko 水平和反转水平，并在砖块序列出现确认反转的时刻生成交易信号。对持仓的管理采用 Smart Risk、Grid Trading、Trailing Stop、Break Even、组合入场过滤器、时间过滤器以及内置的交易条件检查机制。 该 EA 支持 netting 和 hedging 账户，适用于交易 XAU/USD、Forex、指数、商品和加密货币。Renko Trading B
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
专家
Golden Scalper EA — 用于 MetaTrader 5 的烛台形态分析自动剥头皮智能交易系统 概述 Golden Scalper EA 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易机器人（Expert Advisor），基于经典的日本烛台形态分析进行全自动交易，并可选择使用 Moving Average（MA，移动平均线）过滤器对信号进行额外确认。本 EA 识别可靠的烛台反转形态，并根据所选的交易逻辑开立交易。 系统可识别 11 种烛台形态，每一种均可单独启用或禁用。交易管理包括受控网格策略、Smart Risk 资金管理、追踪止损与保本、时间与距离入场过滤器、点差控制以及每日交易上限。本 EA 支持 Netting（净持仓）与 Hedging（对冲）账户，可用于交易 Forex（外汇）货币对、贵金属、能源类商品、指数以及 CFD（差价合约）。 主要功能 11 种烛台形态分析 — Bullish Engulfing、Bearish Engulfing、Hammer、Hanging Man、Shooting Star、Inverted Hammer、Doji、Morn
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
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专家
Stochastic Gold Scalper 基于烛台形态进行交易的 MetaTrader 5 自动 Expert Advisor，配备可选的 Stochastic 振荡指标确认、受控网格策略以及灵活的资金管理 概述 Stochastic Gold Scalper 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易机器人（Expert Advisor），基于经典的烛台分析，专为全自动、有纪律的交易而设计。 系统不依赖主观感觉，而是按照客观规则运作：它识别可靠的烛台反转形态，并在相应方向开立交易。必要时，每个信号还可通过 Stochastic 振荡指标进行额外确认，以过滤掉逆着超买和超卖区域的入场。 本 EA 专为 M5 等较低周期上的剥头皮交易而设计，非常适合黄金（XAUUSD）、Forex（外汇）货币对以及指数。 主要功能 十一种烛台反转形态，每一种均可单独启用或禁用 可选的 Stochastic 过滤器，按超买和超卖区域确认入场 采用固定步长和订单上限的受控网格（Grid）交易 Smart Risk 资金管理，在每个网格层级递减手数 可选择交易方向：仅买入、仅卖出或双向 Stop
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
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HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
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Grid Master Pro EA — MetaTrader 5 网格交易自动交易顾问 描述 Grid Master Pro EA 是一款完全自动化的 MetaTrader 5 交易顾问，实现了灵活的网格交易策略（Grid Trading）。EA 在等距位置自动放置一系列 Buy Stop 和 Sell Stop 订单，利用所选价格范围内的市场波动。 Grid Master Pro EA 根据所选周期（日、周、月）自动确定价格范围或使用手动边界，以指定步长构建订单网格，并管理未平仓头寸。为了管理交易，EA 采用 Smart Risk（递减手数阶梯）、Trailing Stop、Break Even、每日限制、时间过滤器及交易条件控制。 EA 支持净额结算和对冲账户，适用于交易货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、黄金（XAUUSD）、石油（Brent、WTI）和加密货币（BTCUSD、ETHUSD）。 主要优势 完全自动化的网格构建 — EA 独立构建挂单网格。订单触发后自动在下一水平放置新订单，保持结构不变。 Smart Risk — 每个后续订单的手数递减，区别于经
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
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Goldix EA — 面向 MetaTrader 5 的专业自动 Expert Advisor，基于顺应主趋势方向的自适应价格通道突破交易 概述 Goldix EA 是一款专业的 Expert Advisor，融合了自适应价格通道突破交易、基于 EMA 的趋势过滤以及 Smart Risk 资金管理系统。本 EA 自主分析市场、管理持仓，并适应市场波动性的变化。开发过程中特别关注黄金（XAUUSD）的交易，但本 EA 同样适用于 Forex 货币对、指数以及广泛的 MetaTrader 5 交易品种。 为什么选择 GOLDIX EA • 顺应主趋势方向交易 — 慢速 EMA 过滤器可防止逆势入场 • 自适应价格通道 — 通道边界会自行适应当前波动性，包括价格跳空 • 采用 Smart Risk 而非传统马丁格尔 — 后续订单的手数逐步递减，而非递增 • 受控网格交易 — 固定步长、订单上限、周期自动重启 • 完整的持仓保护体系 — Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop 和 Break Even • Time Filter — 按星期和一天中的
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
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Elliott Wave EA 专家顾问 简介 Elliott Wave  EA 是一款基于 A. Merrill 所描述的 M & W 波形形态的专业自动化交易解决方案。该强大的专家顾问能够识别并交易高精度的波形结构，为交易者提供一个可靠的自动化工具来运用艾略特波浪理论。 主要特色 智能形态识别 ：先进的算法能够精准识别 M & W 波形形态 双重信号技术 ：同时基于“进化”和“变异”信号进行交易，实现对市场的综合分析 灵活的交易方向 ：可选择仅做多、仅做空或双向交易 自适应资金管理 ：可选择固定手数或基于风险的头寸大小，满足不同交易风格 多周期分析 ：针对所有周期进行了优化，默认设置适用于 M15 周期 全面风控系统 ：内置可自定义的止损、获利、移动止损和保本等功能 适用市场与交易品种 Elliott Wave AI 在多个市场都能展示出卓越的表现： 外汇货币对 ：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD 等 大宗商品 ：XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、WTI（原油） 加密货币 ：BTCUSD、ETHUSD 以及其他主流加密货币对 指数 ：
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
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ATR Grid Trader Pro 基于 ATR 波动率和可控网格策略的 MetaTrader 5 自动交易顾问 描述 ATR Grid Trader Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 自动交易顾问，专为系统化和完全自动化交易而设计，并具有严格的风险控制。 该顾问并非基于情绪或主观信号做出交易决策，而是基于由 Average True Range（ATR）指标衡量的真实市场波动率。 该系统的核心理念简单而清晰：当波动率较低时，市场通常在为方向性行情做准备——顾问开立买入仓位；当波动率较高时，市场变得不稳定且容易反转——顾问开立卖出仓位。 因此，交易建立在对当前市场状态的客观评估之上，而非主观猜测。 顾问如何工作 顾问持续分析所选时间周期上的 ATR 数值，并将其与设定的波动率阈值进行比较：如果归一化后的 ATR 值低于下限阈值——开立 BUY；如果 ATR 值高于上限阈值——开立 SELL。 网格交易（可选） 启用网格逻辑后，顾问不会只限于一笔交易。它会在预先计算好的点数距离上放置附加订单，形成可控的交易网格。 网格处于多层安全控制之下： 距离控制 — 每一个新订单只
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
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Quantum Forex EA — 多指标交易系统 简介 Quantum Forex EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易顾问，结合了四种流行的技术指标来辅助交易决策。该顾问设计用于自动化金融市场交易，具备灵活的参数设置和可靠的风险管理系统。 主要特点 多指标交易系统： 移动平均线 (MA) — 分析快慢均线的交叉 相对强弱指数 (RSI) — 判断超买和超卖区域 MACD — 分析主线与信号线的交叉 布林带 (Bollinger Bands) — 依据布林带边界进行交易 灵活的信号逻辑： 可调节的确认指标数量（2 至 4 个） 不要求所有指标完全一致 可在部分指标同意时进行交易 专业的风险管理： 固定手数 — 以固定仓位交易 百分比风险 — 根据账户余额按百分比自动计算手数 控制最大同时持仓数 设置订单间最小间隔（点数和时间） 可调节止损和止盈： 灵活设置止损和止盈点数 可关闭止损/止盈（设置为 0） 自动适应经纪商条件 高级功能： 跟踪止损 — 自动追踪盈利仓位的止损 保本 — 达到设定盈利后自动移动止损到保本点 交易可视化 — 在图表上显示已平仓交易及结果 工作
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
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专家
Golden Eagle Pro EA 适用于 MetaTrader 5 的专业自动交易顾问，具有多框架市场分析、Smart Risk 资本管理系统、受控网格策略和灵活的风险管理工具。 描述 Golden Eagle Pro EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业交易机器人（Expert Advisor），专为全自动交易而设计，使用多框架市场分析、灵活的持仓管理和现代风险控制工具。 该交易顾问独立分析市场状况，根据所选设置开立新仓位并管理已开仓交易。内置保护机制有助于自动化交易管理，而广泛的参数范围允许将交易顾问的运行适应各种交易工具和个人交易风格。 Golden Eagle Pro EA 的主要特点之一是 Smart Risk 资本管理系统。与增加每个新仓位交易量的经典网格系统不同，Smart Risk 根据余额大小自动计算初始仓位交易量，并逐渐减少后续网格订单的交易量。这种方法允许更保守地使用网格策略，并提供更平衡的风险管理。 为了增加灵活性，交易顾问支持交易方向选择（仅买入、仅卖出或双向）、按星期几和一天中时间可配置的时间过滤器、每日交易限额、最大点差控制，以
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
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Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro 是一款多功能的自动化交易专家顾问（EA），适用于 MetaTrader 5。它可以用于交易主流货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD）、石油（WTI、Brent）以及加密货币（BTCUSD 等）。该 EA 基于“超级信号”（Super Signals）的理念，通过识别所选时间周期内的局部高点和低点（可能的反转或回调点）来生成交易信号。 当出现买入或卖出信号时，EA 会自动开仓，并可通过追踪止损（Trailing Stop）、保本（Breakeven）以及网格（对冲模式）功能来进行仓位管理。这使得 Smart Super Signals Pro 既适合相对激进的策略，也能满足较为保守的交易需求。 Key Features（主要特点） 支持主要金融工具： 外汇（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD、Silver）、石油（WTI、Brent）、加密货币（BTCU
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
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专家
Pivot Levels Pro EA — 用于在 MetaTrader 5 上按 Pivot 水平交易的自动 Expert Advisor 说明 Pivot Levels Pro EA 是一款用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor，基于按 Pivot 水平交易（Pivot Point Strategy）而构建。该 EA 会自动计算并在图表上显示支撑与阻力水平，使交易者免于手动计算，并根据价格相对于中央 Pivot 水平的位置做出交易决策。支持五种计算方法——Classic、Fibonacci、Camarilla、Woodie 和 DeMark，从而可以将逻辑适配到不同的市场和交易风格。 交易方向在所选时间周期的柱线收盘时确定，而非依据柱线内部的即时价格，这可消除虚假的柱内信号。对持仓的管理采用 Smart Risk 资金管理、受控的 Grid Trading、Trailing Stop、Break Even、组合入场过滤器、时间过滤器以及内置的交易条件检查机制。 该 EA 支持 netting 和 hedging 账户，适用于交易黄金（X
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
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Bollinger Bands Trader Pro   是一款基于布林带（Bollinger Bands）指标的强大专业网格交易EA，专为进行专业网格交易的交易者而设计。它结合了灵活的风险参数设置、智能仓位管理、先进的移动止损（Trailing Stop）和盈亏平衡（BreakEven）功能，并具备每日交易限制和收益统计等功能。EA 会根据布林带自动识别市场入场点，创建订单网格（Grid）控制风险，并在出现相反信号时自动平仓。 Bollinger Bands Trader Pro 的关键优势 完整的网格策略（Grid） 可根据设定的步长（Grid Step）顺势或逆势加仓。 灵活设置最大订单数量（MaxGridOrders）。 可选择在每一次新加仓时减少手数（GridReduceRisk）。 改进的布林带信号逻辑 多种信号处理模式：触及布林带 (BB_TOUCH)、交叉 (BB_CROSSOVER)、调整后突破 (BB_BREAKOUT) 或收缩 (BB_SQUEEZE)。 确认模式 (UseConfirmation) 可过滤假信号。 扩展的仓位管理设置 可启用并自定义移动止损 (T
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
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Gartley Butterfly Pattern EA — 基于谐波形态的 MetaTrader 5 专业交易顾问 Gartley Butterfly Pattern EA 是一款面向 MetaTrader 5 的专业自动交易顾问 (Expert Advisor)，专为基于谐波形态、斐波那契比率、算法市场分析和智能资金管理的全自动交易而设计。 该 EA 持续扫描图表，自动检测已形成的谐波 X-A-B-C-D 形态，对照经典斐波那契比率进行验证，并在交易信号得到完全确认并通过所有内置交易过滤器后才会开仓。 与大多数仅在图表示意形态的谐波形态指标不同，Gartley Butterfly Pattern EA 完全自动化整个交易过程：它分析市场、发现交易机会、开仓、管理交易、控制风险和处理订单，无需人工干预。 为何选择 GARTLEY BUTTERFLY PATTERN EA 全自动交易。   EA 独立分析市场、检测谐波形态、开仓、管理并平仓，无需交易者参与。 一个 EA 包含 10 种谐波形态。   Gartley、Bat、Butterfly、Crab、Deep Crab、Alt Ba
Dominika
Vladimir Shumikhin
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Dominika — 全自动交易智能交易系统（EA）。 Dominika 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易智能交易系统（EA），它将智能市场分析、审慎的资金管理、严谨的网格构建系统以及一整套持仓管理机制结合在一起。 该 EA 能够自主判断开仓的有利时机，监控已开仓交易，并在无需用户持续干预的情况下对其进行管理。 Dominika 并非单一信号或一组随意的规则，而是一套完整的系统——市场分析算法、仓位管理、网格构建与资金保护机制协同运作，形成统一的运行机制。 该 EA 的核心目标并非追求最大数量的交易，而是在整个交易序列中持续控制风险水平的同时，寻找高质量的交易机会。 智能交易系统 Dominika 自主分析市场状况，仅在出现确认的入场条件后才开仓交易。 在每次开仓前，该 EA 会额外检查以下内容： 订单之间的距离； 交易之间的时间间隔； 所选择的交易方向； 当前点差； 交易时段的可用性； 可用保证金的大小。 这些检查会在每次入场前执行，能够过滤掉不符合当前交易条件的交易，使 EA 的运行更加严谨且可预测。 Smart Risk — 自适应仓
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