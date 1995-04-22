ADX Scalper Pro EA — 在 MetaTrader 5 上使用 ADX 指标进行趋势交易的自动 Expert Advisor





概述





ADX Scalper Pro EA 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动 Expert Advisor，使用 Average Directional Index（ADX）评估趋势强度，并通过 +DI/−DI 线确定交易方向。如果 ADX 数值低于设定的阈值，市场将被视为盘整，不会开立新的交易。只有在趋势强度得到确认之后，交易才会开始。持仓管理采用 Smart Risk 资金管理、受控网格交易、Trailing Stop、Break Even、Time Filter 以及内置的资金保护机制。





本 EA 支持 Netting 与 Hedging 账户，适用于交易黄金（XAU/USD）、Forex 货币对、指数以及其他品种。





核心优势





• 过滤盘整行情 — ADX 衡量的是行情的强度而非方向，因此本 EA 会跳过那些方向性策略通常会亏损的阶段





• 由 +DI 与 −DI 决定方向 — 入场顺应市场中占据主导的力量，而非对趋势的主观判断





• 两种信号模式 — 在两线交叉的瞬间入场可获得少而精准的交易；依据两线的相对位置入场，则在整个趋势期间都有更多机会





• 多周期计算 — 可在更高周期评估趋势强度，同时在工作周期上执行交易





• Smart Risk — 网格中每一后续订单的手数递减而非递增，随着网格扩展降低对账户的压力





• 可调节的交易频率 — 结合时间与距离的过滤器提供四种模式，可将本 EA 设置为低频入场或积极运作





• 全面的资金保护 — 点差控制、自由保证金控制、Time Filter、每日交易上限，以及每次入场前对交易条件的自动检查





主要功能





• ADX Trend Filter

• Smart Risk

• Grid Trading

• Trade Direction

• Time Filter

• Spread Control

• Daily Limit

• Stop Loss & Take Profit

• Break Even

• Trailing Stop

• Netting & Hedging

• Trade History





EA 的运作方式





在每根 K 线收盘时，本 EA 读取所选周期上的 ADX、+DI 与 −DI 数值，并评估两个条件。





趋势强度。将 ADX 数值与阈值进行比较。如果低于阈值，市场即被视为盘整，无论其他条件如何，本 EA 都不会考虑入场。





方向。如果趋势足够强劲，则检查两条方向线的相对位置。当 +DI 位于 −DI 之上时考虑买入，关系相反时考虑卖出。在严格模式下，还要求前一根 K 线上两线的位置正好相反 — 也就是说，交叉恰好发生在此刻。





开立交易。当信号形成并与所选的方向模式一致时，将应用通用的安全规则：按照所选过滤模式检查交易之间的时间间隔与距离、当前点差、交易时段状态、Time Filter 以及自由保证金是否充足。必要时手数将按经纪商的要求进行调整。开仓后，持仓将由止损、止盈、追踪止损和保本进行管理；在启用网格交易时，本 EA 可随着市场朝持仓不利方向运行而追加订单。





EA 参数





ADX Settings





ADXTimeframe — 计算 ADX 指标所用的周期。可以与工作图表不同：这样便可在更高周期上评估趋势，而在更低周期上执行交易。





ADXPeriod — 指标的计算周期。数值越大，趋势评估越平滑、越缓慢；数值越小，对当前行情越敏感。





ADXThreshold — 允许交易的 ADX 最小数值。低于该阈值时，市场被视为盘整，不会开立交易。数值越高，筛选越严格，交易频率越低。





RequireDICross — 决定入场时机。启用时，仅在 +DI 与 −DI 两线交叉的那根 K 线上开仓，信号更少但入场点更精准。禁用时，只要一条线保持在另一条线之上，本 EA 就会在整个趋势期间进行交易。





Lot Settings





LotMethod — 持仓手数的计算方法：固定手数或 Smart Risk（依据账户余额自动计算）。





FixedLotSize — 固定手数模式下使用的手数。仅在选择该模式时生效。





Grid Trading Settings





UseGrid — 在管理持仓时启用或禁用网格交易。





GridStep — 相邻网格层级之间的点数距离。当距离过滤器生效时，该参数同时用作新入场之间的最小距离。





MaxGridOrders — 网格运行期间本 EA 在同一方向可开立的最大订单数量。用于限制整体风险。





Trading Direction





TradeDirection — 决定允许的交易方向：仅买入（BUY）、仅卖出（SELL）或双向（BOTH）。在 BOTH 模式下，具体交易的方向由指标决定。





Stop Loss & Take Profit Settings





StopLoss — 每个新持仓的止损点数。数值为 0 时禁用 Stop Loss。





TakeProfit — 用于自动锁定利润的止盈点数。数值为 0 时禁用 Take Profit。





Trailing Stop & BreakEven Settings





TrailingStop — 启用或禁用以 Trailing Stop 自动管理盈利持仓。





TrailingStart — 触发 Trailing Stop 所需达到的最小盈利点数。





TrailingDistance — Trailing Stop 激活后，当前价格与追踪止损位之间的点数距离。





TrailingStep — Trailing Stop 每次移动所需的最小价格变化。





BreakEven — 启用或禁用将持仓自动移至 Break Even。





BreakEvenStart — 激活 Break Even 所需的盈利点数。





BreakEvenOffset — 持仓移至 Break Even 后，止损相对于开仓价向盈利方向的偏移量。





Trading Rules





MaxSpread — 开立新交易所允许的最大点差。如果当前点差高于此数值，将暂时禁止开立新仓。





MinutesBetweenTrades — 两次开立新交易之间的最小时间间隔（分钟）。





FilterMode — 入场过滤器的运作模式：仅时间、仅距离、时间或距离、时间且距离（同时）。可用于调节交易频率。





MagicNumber — 唯一标识符，使本 EA 能够将自己的交易与其他 EA 或手动交易的交易区分开。





TradeComment — 自动附加到本 EA 所开立的所有交易上的注释。





DailyLimit — 启用或禁用单个交易日内新交易最大数量的限制。





MaxOrdersPerDay — 本 EA 在一个交易日内可开立的最大交易数量。





Time Filter





EnableTimeFilter — 启用或禁用 Time Filter。关闭时，任何时间均允许交易，本组中的其他参数不起作用。





TradeMonday、TradeTuesday、TradeWednesday、TradeThursday、TradeFriday、TradeSaturday、TradeSunday — 星期开关。可为每一天单独允许或禁止交易。星期以经纪商服务器时间为准。





StartHour — 以经纪商服务器时间为准的交易时段起始小时（0–23）。





StartMinute — 交易时段的起始分钟（0–59）。





EndHour — 以经纪商服务器时间为准的交易时段结束小时（0–23）。





EndMinute — 交易时段的结束分钟（0–59）。如果起始时间晚于结束时间，则该时段跨越午夜。





Display Settings





ShowPanel — 启用或禁用在图表上显示信息面板。





ShowProfitStats — 显示本 EA 当日、当周、当月及整个运行期间的盈利统计。





ShowTradeHistory — 启用在图表上直接显示已成交交易的历史记录。





BuyTradeColor — 买入交易的显示颜色。





SellTradeColor — 卖出交易的显示颜色。





TradeFontSize — 图表上交易历史标签的字体大小。





PanelBackColor — 信息面板的背景颜色。





PanelTextColor — 信息面板的文字颜色。





PanelEditColor — 信息面板内数值字段的颜色。





SMART RISK





Smart Risk 是一种依据账户余额自动计算持仓手数的模式。交易手数随着账户资金的增长而增加，随其减少而降低，因此账户承受的压力始终与其当前状态相称。





该模式的关键特性在网格运行时体现出来：每一后续订单的手数递减，而非递增。这正是 Smart Risk 与传统马丁格尔的根本区别 — 后者每一后续订单成倍增加，对账户的压力呈指数级增长。





在开立任何持仓之前，本 EA 会检查可用的自由保证金，必要时减少手数，并将其对齐到经纪商允许的手数步长。





GRID TRADING





启用网格交易后，本 EA 不局限于单一持仓。随着市场朝持仓不利方向运行，它会按设定的点数步长添加新订单，形成摊平网格。同一方向上的订单总数受 MaxGridOrders 参数限制。





本 EA 自行记录网格层级和入场价格，因此网格逻辑在 Netting 和 Hedging 账户上都能同样正确地运作。该方向完全平仓后，计数器归零，下一个信号将从第一层开始一个全新周期。





TIME FILTER





Time Filter 可让您将交易限制在特定的星期和一天中的特定时段。它由 EnableTimeFilter 参数控制，默认处于禁用状态。





启用该过滤器后，只有同时满足两个条件才允许交易：当前星期被标记为允许，且当前时间处于设定的时段之内。如果时段的起始时间晚于结束时间，则该时段被视为跨越午夜。所有检查均以经纪商服务器时间执行。





TRADE DIRECTION





BUY ONLY — 本 EA 仅开立买入交易；卖出信号将被忽略。





SELL ONLY — 本 EA 仅开立卖出交易；买入信号将被忽略。





BOTH — 允许双向交易。具体交易的方向由指标决定：+DI 占优时买入，−DI 占优时卖出。





结语





ADX Scalper Pro EA 将经典的 Average Directional Index 指标、Smart Risk 资金管理、受控网格交易、Time Filter 以及完整的保护机制融合于一款面向 MetaTrader 5 的全自动 Expert Advisor 之中。对盘整行情区间的过滤、灵活的灵敏度设置以及对 Netting 与 Hedging 账户的完全支持，使其既适用于黄金交易，也适用于货币对、指数及其他品种。





本 EA 不保证盈利。交易结果取决于市场状况、所选设置、经纪商的条件以及交易者的风险管理方式。在真实账户上使用之前，请务必在 Strategy Tester 和模拟账户上进行测试。



