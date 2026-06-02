HFT Spike EA



推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等）

策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。



基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。

专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。

平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。

Symbol: GOLD/XAUUSD

Digits: 2 digits & 3 digits

Leverage: Any

Broker: Any

Min Balance: 25$ (for 1:500)

Latency: up to 500ms



无 set 文件。无 Timeframe。

无马丁格尔 - 无网格

可调节的风险级别

PropFirm 模式



对于每日亏损设置，您可以将 风险级别 选为 2% 或 5%。（产生的亏损将保持在所选风险级别以下）

此外，发生亏损后当天不会再次进入交易。由于部分 propfirm 账户的每日亏损上限可能为 4%，您可以通过输入参数设定。

它跟踪您账户的当日开盘 equity，当总每日亏损（手动交易 + 所有 EA 合计）将要突破阈值的那一刻，会阻止其准备开启的新交易。

当因亏损暂停开仓时，图表上会有红色警告解释原因。

核心特性

可通过图表调节的风险控制

点击图表上六个风险级别之一（equity 的 2% / 5% / 10% / 20% / 40% / 80%）— 将要开仓的手数将由您的风险级别决定。

预交易安全层



市场会话感知（在每日收盘时段和周五深夜不发送订单）

周五截止：20:00 UTC 后无新进场，23:45 UTC 时所有仓位强制平仓。

基于时间的仓位管理



仓位持有一段时间后：盈利仓位以市价平仓锁定收益，亏损仓位的 TP 被拉至盈亏平衡点（小幅回升即可实现持平退出）。

多 EA 兼容



通过 magic number 隔离。在同一账户上与其他策略一起运行，互不冲突。PropFirm 每日亏损保护考虑的是整个账户的 P&L，不仅是本 EA 的。

快速开始

将 EA 拖到一个 XAUUSD 图表上（图表 timeframe 无所谓 — 策略内部使用 M1）。 启用算法交易（Tools → Options → Expert Advisors → Allow algorithmic trading） 并且 打开工具栏上的 "Algo Trading" 按钮。 在图表面板上选择每笔交易的风险（默认 2%）。 （可选）如果在资金账户上交易，启用 PropFirm Mode 并输入符合您公司规则的每日亏损阈值。 让它运行。EA 等待有效的 spike setup 并自动开仓。



本 EA 不是什么



不是马丁格尔 / 网格 / 平均化。 一次只开一个仓位。

不是需要亚毫秒级执行的剥头皮。 标准零售经纪商的延迟就够用。

不是"保证盈利"的黑箱。 与任何交易系统一样，结果取决于市场状况和正确的风险管理。

关于开发者 他已经度过了软件开发生涯的 10 年。他是金融与数学的爱好者，因此对开发算法交易机器人怀有超过 3 年的热情。他拥有许多自己作为架构师设计的算法和策略。由于具备从任何指标开发出算法策略的能力，他为自己感到骄傲。他不吝于免费发布自己专业开发的机器人。 他相信，免费提供自己开发的机器人会更有助于他知识和经验的增长。他非常重视您的反馈和建议。 如果您喜欢我的机器人并希望了解其新功能，请加入我的频道： Furkan's Robots





