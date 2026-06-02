HFT Spike EA
- 专家
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OMG FZE LLCTrial Versions:
您可以发送消息以获取 15 天试用版 (VolumeHedger EA for Recommended Brokers)
推荐经纪商:
PUprime (我推荐它以获得最佳性能)
https://puvip.co/EvE3i2
Vantage
- 版本: 4.79
- 更新: 17 六月 2026
- 激活: 8
HFT Spike EA
推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等）
策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。
基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。
专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。
平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。
Symbol: GOLD/XAUUSD
Digits: 2 digits & 3 digits
Leverage: Any
Broker: Any
Min Balance: 25$ (for 1:500)
Latency: up to 500ms
无 set 文件。无 Timeframe。
无马丁格尔 - 无网格
可调节的风险级别
PropFirm 模式
对于每日亏损设置，您可以将 风险级别 选为 2% 或 5%。（产生的亏损将保持在所选风险级别以下）
此外，发生亏损后当天不会再次进入交易。由于部分 propfirm 账户的每日亏损上限可能为 4%，您可以通过输入参数设定。
它跟踪您账户的当日开盘 equity，当总每日亏损（手动交易 + 所有 EA 合计）将要突破阈值的那一刻，会阻止其准备开启的新交易。
当因亏损暂停开仓时，图表上会有红色警告解释原因。
核心特性
可通过图表调节的风险控制
点击图表上六个风险级别之一（equity 的 2% / 5% / 10% / 20% / 40% / 80%）— 将要开仓的手数将由您的风险级别决定。
预交易安全层
- 市场会话感知（在每日收盘时段和周五深夜不发送订单）
- 周五截止：20:00 UTC 后无新进场，23:45 UTC 时所有仓位强制平仓。
基于时间的仓位管理
仓位持有一段时间后：盈利仓位以市价平仓锁定收益，亏损仓位的 TP 被拉至盈亏平衡点（小幅回升即可实现持平退出）。
多 EA 兼容
通过 magic number 隔离。在同一账户上与其他策略一起运行，互不冲突。PropFirm 每日亏损保护考虑的是整个账户的 P&L，不仅是本 EA 的。
快速开始
- 将 EA 拖到一个 XAUUSD 图表上（图表 timeframe 无所谓 — 策略内部使用 M1）。
- 启用算法交易（Tools → Options → Expert Advisors → Allow algorithmic trading） 并且 打开工具栏上的 "Algo Trading" 按钮。
- 在图表面板上选择每笔交易的风险（默认 2%）。
- （可选）如果在资金账户上交易，启用 PropFirm Mode 并输入符合您公司规则的每日亏损阈值。
- 让它运行。EA 等待有效的 spike setup 并自动开仓。
本 EA 不是什么
- 不是马丁格尔 / 网格 / 平均化。 一次只开一个仓位。
- 不是需要亚毫秒级执行的剥头皮。 标准零售经纪商的延迟就够用。
- 不是"保证盈利"的黑箱。 与任何交易系统一样，结果取决于市场状况和正确的风险管理。
关于开发者
他已经度过了软件开发生涯的 10 年。他是金融与数学的爱好者，因此对开发算法交易机器人怀有超过 3 年的热情。他拥有许多自己作为架构师设计的算法和策略。由于具备从任何指标开发出算法策略的能力，他为自己感到骄傲。他不吝于免费发布自己专业开发的机器人。 他相信，免费提供自己开发的机器人会更有助于他知识和经验的增长。他非常重视您的反馈和建议。
Another great EA of trusted vendor Huseyin! As all of his EAs this one can be run with individual risk adjustments with low as 2% risk per trade which makes it also suitable for prop firm trading. The EA itself is a high probability scalping strategy which uses one of his indicators as basis. It makes usually 2-3 trades per week that have a high chance to hit the take profit target. Also it doesnt use any martingale or grid features so the risk management is very strict and you dont have to worry to have big losses at once. Im sure the developer will keep improving the EA even more with time as he did with all his other trading robots. Definitely an EA that you want to have in your portfolio!