Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
用精确和纪律来管理您的交易。
Quantum King EA将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。
Quantum King EA是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。
它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系统。
Quantum King专为便捷性和一致性而设计，非常适合那些希望在无需频繁手动干预的情况下实现资金增长的交易者。其设置简单、执行速度快、性能均衡，是新手和经验丰富的交易者的理想之选。
该算法会动态适应波动性，扩展或收缩网格以保持平衡和效率。这种智能行为使Quantum King能够积极交易，同时最大限度地减少不必要的风险。
该 EA 专门针对 AUDCAD 进行了优化，利用该货币对稳定、重复的价格变动来精确、一致地获取利润。
主要特点
- AUDCAD 全自动交易（M5）
- 电网+马丁格尔混合自适应控制
- 专为初学者和专业人士打造
- 适用于小额存款 — 最低 200 美元
- 针对长期稳定性和资本保全进行优化
- 易于安装并可立即交易
建议
- 货币对：AUDCAD
- 时间范围：M5
- 最低存款：200 美元；建议 500 美元以上
- 账户类型：ECN、Raw 或 Razor（点差非常低）
- 杠杆：1:100
- 账户类型：对冲
- 推荐经纪商： IC Markets、IC Trading
为了获得最佳性能，请始终使用低点差账户。
私下联系我以获取推荐的经纪人和官方设置手册。
Quantum King EA将结构、智能和可访问性融合在一个强大的系统中。
它旨在让您充满信心地进行交易——一致、高效且始终处于控制之中。
无论您是从小规模起步还是管理更大的投资组合， Quantum King都能为您提供具有 Quantum 系列优雅风格的专业级工具。
自信交易。平衡交易。与国王交易。
so far its going good , the support is good too . lets see next year