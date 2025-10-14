



IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

特别推出价格 直播信号： 点击这里



MT4版本： 点击此处



量子王者频道： 点击这里



***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！



用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼





Quantum King EA将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。





Quantum King EA是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。

它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系统。





Quantum King专为便捷性和一致性而设计，非常适合那些希望在无需频繁手动干预的情况下实现资金增长的交易者。其设置简单、执行速度快、性能均衡，是新手和经验丰富的交易者的理想之选。





该算法会动态适应波动性，扩展或收缩网格以保持平衡和效率。这种智能行为使Quantum King能够积极交易，同时最大限度地减少不必要的风险。



