Quantum King EA

5
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

特别推出价格

直播信号：   点击这里

MT4版本： 点击此处

量子王者频道：   点击这里

***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！

用精确和纪律来管理您的交易。

Quantum King EA将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。

Quantum King EA是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。
它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系统。

Quantum King专为便捷性和一致性而设计，非常适合那些希望在无需频繁手动干预的情况下实现资金增长的交易者。其设置简单、执行速度快、性能均衡，是新手和经验丰富的交易者的理想之选。

该算法会动态适应波动性，扩展或收缩网格以保持平衡和效率。这种智能行为使Quantum King能够积极交易，同时最大限度地减少不必要的风险。

该 EA 专门针对 AUDCAD 进行了优化，利用该货币对稳定、重复的价格变动来精确、一致地获取利润。

主要特点

  • AUDCAD 全自动交易（M5）

  • 电网+马丁格尔混合自适应控制

  • 专为初学者和专业人士打造

  • 适用于小额存款 — 最低 200 美元

  • 针对长期稳定性和资本保全进行优化

  • 易于安装并可立即交易

建议

  • 货币对：AUDCAD

  • 时间范围：M5

  • 最低存款：200 美元；建议 500 美元以上

  • 账户类型：ECN、Raw 或 Razor（点差非常低）

  • 杠杆：1:100

  • 账户类型：对冲

  • 推荐经纪商： IC Markets、IC Trading
为了获得最佳性能，请始终使用低点差账户。
私下联系我以获取推荐的经纪人和官方设置手册。

Quantum King EA将结构、智能和可访问性融合在一个强大的系统中。
它旨在让您充满信心地进行交易——一致、高效且始终处于控制之中。

无论您是从小规模起步还是管理更大的投资组合， Quantum King都能为您提供具有 Quantum 系列优雅风格的专业级工具。

自信交易。平衡交易。与国王交易

评分 105
sanji 55
293
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Sipsm
386
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Beetle
180
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

推荐产品
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
专家
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
SchermanActionPro
AutomaticTrading
专家
隆重推出 SchermanActionPro：Automatictrading 的全新自动交易机器人 特色功能：  • 可配置指标：根据Ivan 的建议调整平均值和蜡烛数量。  • 运营灵活性：在采购和销售之间进行选择。  • 获利了结：基于ATR 或相反信号的固定期权。  • 损失停止：可根据ATR 或相反信号配置固定。  • 手数类型：固定手数选择、以账户百分比表示的固定风险或固定金额。  • 最大批量保护：可配置。  • 点值和滑点大小：完全可调。  • 滤波器和输出：根据ATR 和扩展级别激活输入和输出滤波器。  • 获利了结和部分损失平仓：可按级别配置。  • 追踪止损和盈亏平衡：可配置距离、百分比和滑点。  • 按蜡烛数量输出：可配置。  • 工作时间：设置每周、每日和周五的特殊时间表。  • 移动通知：激活损失、余额和流动性警报。 使用建议：  • 指数：SP500  • 截止日期：D1（每日）  • 最低存款：1000 美元  • 账户类型：低点差 完全灵活性：由于其高度可配置性，您可以在其他市场尝试 SchermanActionPro。我们建议在使用真实账户进行交易
HawkSight AI
Odaine Ramon Mcmillan
专家
HawkSight AI for MT5: Your Agile Ally in Forex Trading Precision What Traders Are Saying: "HawkSight AI combines precision with flexibility. It’s like having a skilled assistant, but I’m still in control." - J. Lewis "Exceptional entry accuracy, and the support from the private group and guide took my trading to another level!" - L. Roberts In Forex trading, adaptability is key. HawkSight AI for MT5 is designed to be your trusted companion in navigating the ever-changing market landscape. While
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
专家
CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合 操作手册和设置文件 : 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件 价格 : 价格会根据售出副本的数量逐步提高 可用副本 : 5 AI驱动的快照分析：市场首创 CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA， 通过捕获和处理详细的市场状况快照， 利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标， 提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。 这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态， 为交易者提供此前无法获得的洞察力。 交易品种 XAUUSD (黄金) 时间周期 M15 或 M30   最低资金 最低 $100 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何账户类型，优先低点差 杠杆 最低 1:20 VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS CyNeron的核心力量 AI驱动的快照分析 CyNeron通过捕获和处理市场状况快照， 利用先进的神经网络评估价格和指标， 从而实现准确的市场走势预测， 并支持精准的交易决策。 Transformer神经网络 CyNer
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
专家
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
专家
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
专家
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
专家
SCIPIO AI 是我基于 20 多年金融市场经验打造的自动交易机器人，它实现了 100% 的交易活动自动化，包括入场、管理、止损，交易员无需日复一日地执行任何操作。 此 EA 每次只开启一笔交易，并立即将止损点设置在非常接近的位置。它不使用网格或马丁格尔，而是每次开启一笔交易，从而避免出现较大的止损。 它使用人工智能根据过去几天的交易行为来确定开启交易（多头 + 空头）的最佳时机。 如何交易 + 只需将 EA 放置在图表上，激活自动交易即可，无需其他操作。 + 此 EA 适用于英镑/美元，不支持其他资产。 + 它可以在任何时间范围内使用，因为每个时间范围内的操作都相同，最终结果不会改变。 + 如果您日复一日地耐心等待，从中期来看，就能获得成果。 + 谨慎选择要使用的手数，因为此 Ea 将始终使用相同的手数大小。 + 您可以从设置界面设置手数，并随时更改。 + 建议从伦敦时间 00:00 到晚上保持 SCIPIO EA 处于活动状态，并且 PC 处于开启状态，如果您愿意，可以使用 VPS。 + 交易者可以手动关闭交易，Ea 不会打开其他交易，但建议您耐心等待，让 EA 自行完
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
专家
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
专家
無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setup guide – HERE 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週期：M15 交易資產：17 個貨幣對 建議槓桿：任何（從 1:30 起） 最低啟動資金：500 美元 One Man Army 開發路線圖 在發布後的幾個月內，我計劃將 One Man
EA Forex Expert
Ion Ghitun
专家
This powerful Expert Advisor (EA) is designed to optimize trading performance across the major forex pairs, leveraging advanced technical analysis indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, and Bollinger Bands. Engineered for precision, the EA can dynamically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels using the ATR (Average True Range) for enhanced risk management. With an intuitive approach to market trends, the EA delivers impressive results, ranging from 30%
Rapid X
Tatiana Savkevych
专家
Rapid strategy for working in the Forex market with a scalping base. The algorithm involves carrying out a trading operation in the shortest possible time. As a rule, this period of time is seconds and is only sometimes limited to several minutes. There is an opinion that scalping is for beginners. But in fact, it is wrong. In order to carry out a trading operation correctly and profitably, a trader needs to learn scalping, otherwise the result may be negative. This is why using a bot is more
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
Hammer Curl
Prabhsimran Singh
专家
此EA交易市场结构。您可以以每月仅40美元的租金进行测试。 它适用于3种不同的货币对：AUDUSD、NZDUSD和NZDCAD，时间框架为1分钟。 请先在您的账户上进行回测，因为不同的经纪商可能会给出不同的结果。 我不会发布任何截图，因为您可以自行回测并且每月只需40美元就可以进行实盘测试。 货币设置： AUDUSD: 时间框架：1分钟 股本管理：0.5 止盈：15 开始时间：00:00 结束时间：24:00 预期年回报率：50% NZDCAD: 时间框架：1分钟 股本管理：1 止盈：13 开始时间：00:00 结束时间：24:00 预期年回报率：49% NZDUSD: 时间框架：1分钟 股本管理：1 止盈：20 开始时间：00:00 结束时间：24:00 预期年回报率：10%
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
专家
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
专家
Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络 想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。 Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。 限时优惠！ 在节日期间， Synapse Trader EA 仅售 $399 。之后价格将大幅上涨，请勿错过！ 仅剩 5 份 ，价格为 $399。 如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。 请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。 Synapse Trader 的使命 Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑 。 主要特点 1. Synaptic Neural Core 该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core ，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 特别优惠：现价$799（限时优惠）！下一个价格：899美元 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供了持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间进行了严格的开发和优化，使用了4-6个优化阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的鲁棒性，避免了过度优化，并使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前以来，EA一直在实时使用，您可以信任它的性能，而不必担心“线性”回溯测试结果或伪造数据。 主要特点 高级多指标策略 使用Ichimoku云图MACD ATR、布林带和LWMA的复杂组合确定了高概率的交易机会。 基于价格行为
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
专家
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Trend Corrections Expert MT5
Alexander Nikolaev
5 (1)
专家
此 EA 交易在给定数量的柱上找到货币对的趋势方向，然后确定修正的时刻。如果趋势足够强，并且修正值等于参数中指定的值，那么 EA 会按照趋势方向进行交易（但仅当额外的指标读数确认交易开始时）。由于此 EA 进行修正，它不会在趋势的高位买入或在低位卖出。它有很多确认交易开启的设置，你也可以设置不同的修正值。如果您只需要在发现趋势时进行交易，则可以禁用修正交易。为了减少损失，顾问为交易设置了止损，具有追踪止损和追踪抛物线 Sar 指标的功能。它可以在几乎任何货币对和时间框架上进行交易，并为其优化设置。 输入参数 Lots - 手数（如果为 0，手数将根据账户中可用资金的百分比计算）； Percent - 开启每笔新交易的免费资金百分比； OrdersFilling - 更改订单执行的方法（某些经纪商可能不支持所有方法）； Slippage  -（最大允许价格偏差）； MaxSpread - 开立交易的最大点差（以便在点差不高于此值时开立交易）； Magic - 一个唯一标识符（如果多个 EA 交易在一个终端中运行，您需要使其不同）； OpenOrdersDelayBars - 开启下一
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
专家
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Nasdaq Navigator
Helder Castro
专家
This robot works exclusively for the Nasdaq and on the H1 timeframe and minimum balance of $500. The robot has three types of orders. 1. Counter-trend orders of the 85 and 110 moving averages, 2. Pro-trend orders of the 85 and 110 moving averages, and 3. For-trend and counter-trend Scalping orders of other 13 and 21 moving averages to compensate when the other orders type 1 and 2 are in the negative. Due to the nature of this robot, it is normal for it to have drawdawns, they are part of the pr
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
专家
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
Obor Pawai V75
Suharmoko
专家
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
专家
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
专家
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
专家
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
AI Trend Scalper
Kam Yuk Wong
专家
The gold market, or XAU/USD, is known for its dynamic nature and significant price fluctuations, making it both a rewarding and challenging asset for traders. To navigate such volatility successfully, traders need a solution that emphasizes accuracy, risk management, and adaptability. This EA specifically designed to meet these demands by leveraging sophisticated AI algorithms to provide traders with an advanced tool for trading gold and also other currency pairs (e.g. USDJPY) and indices (e.g.
GoldCruiseAI
Alexander Matthew Arcay-cachia
专家
GoldCruiseAI – Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5) PROFESSIONAL XAUUSD AUTOMATION – BUILT FOR CONSISTENCY & CAPITAL PRESERVATION GoldCruiseAI is a professional-grade Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5 . The system is engineered around low-frequency, high-confidence trading , prioritising capital protection, drawdown control, and long-term consistency rather than aggressive trade volume. GoldCruiseAI has been validated using multi-y
TEC Hybrid AI
Rodrigo Jr Donato
专家
TEC Hybrid AI — Expert Advisor for Multiple Instruments Developed by The Engineer’s Code (TEC) Special Launch Offer: 199 USD (original price 739 USD). Price will return to normal soon. TEC Hybrid AI is an automated trading system designed to assist traders in managing trades on supported instruments. The system uses advanced AI analysis to interpret market movements, identify trends, and provide structured trade management. Features Advanced Trend Detection TEC Hybrid AI evaluates price mo
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
专家
价格: 606$ -> 808$ 操作手册:  Manual ENEA mt5 – 状态切换 + GPT5 与隐马尔可夫模型 (HMM) ENEA mt5 是一款先进的全自动交易算法，将人工智能（ChatGPT-5）的强大能力与隐马尔可夫模型 (HMM) 的精确统计分析相结合。它能够实时监控市场，即使是复杂且难以察觉的市场状态（状态模式）也能识别，并根据当前市场情况动态调整交易策略。目标非常明确：在每一种市场阶段 - 无论是趋势、震荡还是高波动 - 都部署最佳交易逻辑，以充分利用机会并有效控制风险。 主要功能： 实时状态检测 ：趋势、震荡、波动和平稳阶段 动态策略切换   取决于市场状态 AI 模型 GPT5   (HMM) 从历史数据中进行无监督学习 自动启用 TP 和 SL 调整 支持 M30 时间周期，基于 XAUUSD 隐马尔可夫模型 (HMM) 如何工作？ 隐马尔可夫模型 (HMM) 是一种统计模型，假设系统（例如金融市场）在不可见（隐藏）的状态之间变化。 这些状态（如上升趋势、下降趋势）不可直接观察，但会影响可测量的变量，例如价格、成交量或波动率。 HMM 使
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
作者的更多信息
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
指标
介绍     Quantum Heiken Ashi PRO 图表 Heiken Ashi 蜡烛旨在提供对市场趋势的清晰洞察，以其过滤噪音和消除虚假信号的能力而闻名。告别令人困惑的价格波动，迎接更流畅、更可靠的图表表示。 Quantum Heiken Ashi PRO 的真正独特之处在于其创新公式，它将传统烛台数据转换为易于阅读的彩色条。红色和绿色条分别优雅地突出了看跌和看涨趋势，让您能够以非凡的精度发现潜在的进入和退出点。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 这一卓越的指标具有以下几个关键优势： 增强清晰度：通过平滑价格波动，Heiken Ashi 金条可以更清晰地反映市场趋势，使您更容易识别有利的交易机会。 减少噪音：告别经常导致错误信号的不稳定价格变动。 Quantum Heiken Ashi 指标可过滤噪音，使您能够做出更明智的交易决策 无缝集成：Heiken Ashi 指标专为 MetaTrader 开发，可无缝集成到您的交易平台中。它用户友好、高度可定制，并且与您的其他交易指标和过滤器兼容 无论您是寻求新优势的经验丰富的交易
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
指标
Quantum Heiken Ashi PRO 简介 Heiken Ashi 蜡烛旨在提供对市场趋势的清晰洞察，以其过滤噪音和消除虚假信号的能力而闻名。告别令人困惑的价格波动，迎接更流畅、更可靠的图表表示。 Quantum Heiken Ashi PRO 的真正独特之处在于其创新公式，它将传统烛台数据转换为易于阅读的彩色条。红色和绿色条分别优雅地突出了看跌和看涨趋势，让您能够以非凡的精度发现潜在的进入和退出点。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 这一卓越的指标具有以下几个关键优势： 增强清晰度：通过平滑价格波动，Heiken Ashi 金条可以更清晰地反映市场趋势，使您更容易识别有利的交易机会。 减少噪音：告别经常导致错误信号的不稳定价格变动。 Quantum Heiken Ashi 指标可过滤噪音，使您能够做出更明智的交易决策 无缝集成：Heiken Ashi 指标专为 MetaTrader 开发，可无缝集成到您的交易平台中。它用户友好、高度可定制，并且与您的其他交易指标和过滤器兼容 无论您是寻求新优势的经验丰富的交易者，还是寻求可
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：       点击这里 建议： 时间范围:  所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑, EURAUD, XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最多
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
实用工具
量子价格放大镜 – 清晰查看价格，自信交易 Quantum Price Magnifier 是一款功能强大的实用工具，旨在通过以更大、更清晰、完全可定制的格式直接在 MetaTrader 图表上显示当前市场价格来增强图表可见性。 无论您是需要密切关注快速变化价格的黄牛，还是监控关键区域的波段交易者，量子价格放大器都可以帮助您始终将实时价格放在首位。 主要特点： 醒目的价格显示 使用放大字体来增强当前资产价格的可见性，从而更容易实时监控和反应。 完全可定制的界面 根据您的风格定制外观和感觉： 位置——选择价格在图表上出现的位置（左上、右下、右上、左下） 字体和大小——从可用字体中选择并设置您喜欢的字体大小 颜色——用鲜艳或柔和的色调来搭配您的主题或突出价格 轻量且非侵入式 设计为超轻资源——它与您的指标和 EA 一起顺利运行，不会使您的工作空间变得混乱。 非常适合多屏交易者 非常适合使用多个显示器或同时管理多个图表的交易者——始终关注价格。 它适合谁？ 剥头皮者和日内交易者需要持续关注价格 有视觉障碍的交易员或在较小屏幕上工作的交易员 任何想要获得更
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
筛选:
sanji 55
293
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.25 16:28
Thank you for your review! Really happy to hear Quantum King has been treating you well so far. That’s exactly the kind of steady start I want people to have with it. And thank you for mentioning the support. A lot of sellers disappear the moment someone buys, but for me it’s the opposite: support is a priority, because an EA is only as good as the guidance behind it. Settings, broker conditions, account type, spreads, VPS, risk level. Those details matter, and I’d rather help you get it dialed in properly than leave you guessing. The goal with Quantum King isn’t a “one good week” system. It’s something you can run with confidence through different market conditions. If you ever have any questions, don’t hesitate to reach out. I’m always happy to help.
Sipsm
386
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:19
Thank you for taking the time to share your experience. It’s great to know that Quantum King has been delivering results you’re comfortable with and that the overall approach feels reliable rather than aggressive.
A strong emphasis is placed on controlling risk and managing positions thoughtfully, not just finding entries. Just as important, providing consistent and responsive support is a top priority, users should always feel guided and never left on their own. I truly appreciate the trust and your continued confidence in Quantum King.
Ontongtrader
218
Ontongtrader 2025.12.18 23:17 
 

用户没有留下任何评级信息

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:28
Thank you for your review! I’m glad to have you with us and appreciate you sharing that positive energy. Starting something new always comes with expectations, and the goal is to make sure the experience feels smooth, clear, and well supported as things progress. As time goes on, you’ll be able to judge the system based on consistency and how it performs across different market conditions. If you ever need guidance or have questions along the way, feel free to reach out to me, I'm always happy to help!
Beetle
180
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.15 14:34
Thank you very much for your review! Someone who has been using the EA since its early days has seen far more than just a good streak. They’ve seen how it reacts when markets change, when conditions get difficult, and when many systems usually fail. What matters most to me is that it has continued to deliver in a way that stands out compared to other tools you’ve tried. That tells me the logic behind it is doing what it’s supposed to do: staying disciplined instead of chasing the market or relying on luck. Thank you for the trust and for taking the time to leave feedback. It’s users like you who confirm that the work behind it is paying off.
dhidz lang
24
dhidz lang 2025.12.13 16:34 
 

QUANTUM KING! this is the true king in all EA i have experience... i discover a lot of good things from this EA in fact i am making hundreds of dollar gain up to date by using this EA and following the trade entries as a signal for my MANUAL trades! thanks to the author of this EA... you are truly a KING mindset! more power

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.14 11:51
Thank you for sharing your experience with Quantum King! What I’m most glad about is that it’s clearly exceeding what you hoped for, not just “doing okay.” When someone gets to the point where they can rely on the entries and feel confident enough to use them as guidance for discretionary decisions, it tells me the logic is showing up clearly in live conditions and not just looking good on paper. Quantum King isn’t designed to react randomly to short-term noise. It follows a defined logic that allows it to stay aligned with market direction and focuses on high-probability opportunities consistently. Over time, that disciplined approach is what creates steady results rather than one-off wins. For long-term success, the key is simply letting the system do what it was built to do without intervention. Consistency in execution, stable risk parameters, and patience allow the strategy to unfold properly and compound as intended. Thank you for trusting Quantum King!
Maicel Brand
83
Maicel Brand 2025.12.11 12:01 
 

This EA is very famous. A new Cash Cow. Gratulation Bogdan. It runs with more than extreme fixed settings and earn 20% in 3 months. Crazy...

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.11 19:19
Thank you very much for your review, Maicel! Hearing that the EA has turned into a true cash-producing machine for you is incredibly motivating. The results you’ve achieved over the past three months really highlight both the EA’s capability and your confidence in letting it operate as designed. Your trust and support mean a lot. Every trader who believes in Quantum King gives the project the strength to keep evolving, and I genuinely appreciate that you’ve placed your confidence in the King. Congratulations on your impressive 20% growth. That kind of steady progress is something to be proud of. I’m excited to see how far you’ll take it from here, and I’m grateful to have you on this journey with the King.
14028975
54
14028975 2025.12.10 13:03 
 

Quantum king is really reliable. I have run for 1 month, it make great profit, good job!

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 13:49
Thank you for sharing your experience. Hearing that you’ve been using Quantum King for a full month and already seeing solid profit means a lot. The whole idea behind building this EA was to create something that can perform consistently without requiring people to constantly babysit or guess what to do next, so it’s great to know it’s doing exactly what it was built for. I’m constantly tracking performance and looking at ways to make the strategy even more efficient, especially during market changes. I’m glad it’s working well for you, and I hope it continues to be a valuable tool in your trading journey.
Thara Tantitaranukul
1675
Thara Tantitaranukul 2025.12.10 08:38 
 

Quantum King has been generating consistent good trades result since the very first week of using. The Quantum Series truly gain my trust.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 08:47
Thank you so much for your review, Thara! It’s really encouraging to hear that Quantum King started delivering solid trade outcomes so early on in your journey with it. What matters most to me is what you mentioned about trust. In this space, trust isn’t built through marketing or promises, but through what you actually see happening in your account over time. Knowing that the Quantum Series has earned your confidence through real results, not just expectations, is exactly the kind of outcome I aim for. I genuinely appreciate you being part of this community and sharing your experience openly. If you ever feel like sharing more details about how you use Quantum King, or if there’s anything you’d like to see improved or added in the future, I’m always open to hearing it.
smp1990
449
smp1990 2025.12.09 10:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 10:55
Thank you very much for your review and for trusting my products from the very beginning. It truly means a lot to see loyal customers like you not only continue using my EAs, but also confidently add new releases as soon as they come out. Your support has played a big part in helping Quantum King grow, and I genuinely appreciate it. It’s great to hear that you’ve already recovered your investment through the profits generated, especially while using conservative risk settings. That’s exactly what Quantum King was designed for: steady, controlled growth without forcing traders to take unnecessary risks. Regarding the one small loss you mentioned, I appreciate you pointing it out. It’s important to clarify, that Quantum King has never lost a grid since it's on the market. The $3 loss you noticed comes from a single position inside a grid cycle, and that’s completely normal. Those small individual exits are part of the strategy and this is exactly how the system is meant to work. Thank you as well for recognizing my responsiveness. I do my best to be there when someone has a question or needs help, and it’s rewarding to know that effort makes a difference for you. Once again, thank you for your loyalty, your feedback, and your trust. I’m really glad Quantum King is doing its job for you, and I’ll continue working hard to keep it that way. Wishing you more consistent and stress-free profits ahead!
Ksaim
31
Ksaim 2025.12.08 21:05 
 

Must say this bot exceeded my expectations been using it for a week now and honestly looks amazing and the backtest results backs it and so far the live performance is showing the results so honestly underrated bot that I believe is in the same level as quantum queen hype

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 08:25
Thank you for taking the time to share your experience. It’s really great to hear that Quantum King didn’t just meet your expectations, but actually went beyond them. Many traders start by trusting the backtests, but the real satisfaction comes when the live market shows the same results, so it’s encouraging to know you’re already seeing that level of consistency. I also appreciate your comment about Quantum King being on the same level as the hype around Quantum Queen. That kind of feedback means a lot. At the same time, it’s important to keep in mind that every EA in the Quantum series has its own purpose. They aren’t meant to be compared against one another, because each one is developed for a specific currency pair, uses its own unique strategy, and is optimized for different market behavior. Instead of competing, they’re meant to complement one another, and that’s what makes the lineup so effective. I’m genuinely glad to see Quantum King performing the way you expected and even better. Thank you again for the support and for calling it underrated. Feedback like yours helps other traders understand its true potential.
kan chik
111
kan chik 2025.12.05 14:31 
 

I've used it for a month, and it's consistent with the backtest results."

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:21
Thank you for your feedback! Hearing that the live performance is lining up with what you saw in the backtest is really important to me, because that’s exactly how the EA is designed. The logic is built so it behaves the same way in real conditions as it does in testing, not just look good in a demo. When results in the market follow the same structure as the past testing, it shows that the strategy isn’t based on tricks, but on rules that actually hold up when the market is moving tick by tick. That kind of alignment is what gives traders confidence to keep using it and to trust the process over time, instead of wondering if the EA will suddenly behave differently once it’s on a live chart. Thank you for trusting Quantum King!
De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.05 10:56 
 

Working well. Easy setup.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:16
Thank you for your review! I'm glad to hear everything is running properly on your end. Quantum King was built to be plug-and-play, so you don’t have to deal with confusing settings or a long setup process. Once it’s installed, it’s meant to take over the work on its own. If you have any questions as you keep using it, feel free to reach out anytime.
Tassos Ioakim
60
Tassos Ioakim 2025.12.03 12:05 
 

Fantastic EA with Outstanding Support! I've been using this EA by developer Bogdan Ion Puscasu for a little over a month now, and I'm absolutely thrilled with the results! Starting with a $1,000 USD demo account on BlackBull, the EA has delivered consistent profits trading AUDCAD. I'm seeing similar results in my live account also, which gives me tremendous confidence in the system's reliability. The performance speaks for itself - the EA maintains excellent risk management with 0.03-0.06 lot sizes and achieves a fantastic win rate(97usd profit from 20th of October until today with very low risk set). In just over a month, I've seen steady growth that has exceeded my expectations. But what truly sets this EA apart is the developer's exceptional post-purchase support. Bogdan Ion Puscasu has been incredibly responsive and genuinely concerned about my success. His advice and guidance have been invaluable in optimizing the settings and understanding the strategy better. If you're looking for a reliable EA backed by a developer who actually cares about your results, I highly recommend this one. The combination of fantastic performance and outstanding support is rare to find!

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.04 09:54
Thank you so much for taking the time to share your experience, and congratulations on your results! Earning close to 10% in just a little over a month, with controlled risk, is exactly the type of steady growth Quantum King is built to deliver. It’s great to see the EA doing what it was designed for — growing the account gradually and safely instead of chasing risky spikes. I’m especially grateful for your kind words about the support. I always try to make sure that everyone using Quantum King feels guided, not just “sold to.” Helping you understand the strategy and feel confident while trading is just as important to me as the EA itself. Hearing that this made a difference for you truly means a lot. Your recommendation is appreciated more than you know. On top of that, I really value traders like you who are patient, follow the process, and give honest feedback. This kind of real-world experience helps me keep improving my work and making sure Quantum King stays strong in different market conditions. Knowing that you now feel more confident in your trading and in the system you’re using is exactly the outcome I aim for with every client. Thank you for trusting my work, and I’m excited to keep supporting your trading journey.
Panu Surachid
39
Panu Surachid 2025.12.01 11:33 
 

I am using Quantum King EA since 30 Oct. The performance of the QK EA has been excellent. It generates consistent profits with very low drawdown, even though I’m using the Extreme risk level. In my experience, it’s the most stable EA I’ve ever used.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.01 15:28
Thank you so much for your review, Panu! It genuinely means a lot to hear that Quantum King has been performing strongly for you since you started using it. I’ve spent countless hours refining the logic behind it, so knowing that it’s delivering the kind of stability and consistency you were hoping for is incredibly rewarding. What really stood out to me in your message is that Quantum King has become a favorite among the tools you’ve tried in the past. That’s something I take a lot of pride in. I designed it to operate on a different level than the usual automated systems out there, and it’s great to see that difference coming through on your side. Thank you again for taking the time to leave this review and for trusting Quantum King. I’m excited to see how it continues to support you moving forward.
amrsabban
90
amrsabban 2025.11.28 18:29 
 

iam using Q king since 2 month and i can say it is very stable and has great logic to win.. Now i can trade lovely AUDCAD pair on the M5 timeframe with piece of mind as EA is well optimized ... thank u Bogdan .. great as usual

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.29 11:55
Thank you for taking the time to share your experience after using Quantum King for a while. It’s great to hear that the EA has been giving you a sense of stability and confidence in your trading. That kind of trust doesn’t come instantly, so I truly appreciate you taking the time to say it. A lot of attention goes into building strategies that behave consistently, make calculated decisions, and avoid unnecessary noise in the market. Knowing that this approach is helping you trade with ease is exactly the kind of outcome I aim for. Your support and positive feedback mean a lot. I’m glad the experience has been a good one for you, and I appreciate the trust you’ve placed in my work.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.28 15:06 
 

Quantum King has been running on one of my ICM accounts since mid-November. The performance is very impressive. During this time, the EA has executed 18 trades, one of which closed with a minimal loss (see comments). As with all Bogdan products, the quality is outstanding. The EAs deliver on their promises. Reliability, user support, etc., all get 5 stars. Thank you, Bogdan.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.29 11:45
Thank you very much for your review and for trusting Quantum King with your live account, Markus! It’s really satisfying to hear that the results so far have lived up to your expectations and that the EA is performing strongly for you. About the small loss you mentioned, what you saw is completely normal and part of how the strategy works. Quantum King has never lost a grid. From time to time, individual positions inside a grid may close with a minor loss, but the key is that the entire cycle is designed to close in overall profit, and that’s exactly what it continues to do. It also makes me happy to know that the support and product quality stand out to you. A lot of effort goes into making sure every EA is a premium, reliable tool that traders can depend on, and offering fast, personal support is something I take seriously. Thank you again for the 5-star rating. It means a lot and motivates me to keep pushing the quality even higher.
pipond
98
pipond 2025.11.28 09:29 
 

I've purchased Quantum King for a few weeks and was getting good results from it. Backtest gave exceptional results for both profit and drawdown. Happy to be part of Quantum family and definitely recommend the products. Bogdan is a very supportive person and is always available for help.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 12:55
Thank you for sharing your experience! I’m really glad to hear that Quantum King has been performing well for you, not just in backtests, but in real conditions too. That’s something I take seriously when developing my EAs, especially since so many products on the market look great only in backtesting but fall apart in live use. It also means a lot to hear your kind words about my support. I always try to be available whenever someone needs help, so I appreciate you mentioning it. Thank you again for the recommendation and for being part of the Quantum community. If you ever need anything, I’m always here to help.
azerty97490
44
azerty97490 2025.11.28 06:14 
 

I've been using Quantum King for two months now and I can confirm that the Expert Advisor (EA) performs very well. It trades on a relatively stable pair, so there are never many positions stacked at once (usually no more than three). Another strength is the real support available via Discord, with a dynamic community where users can discuss and exchange information. There's no taboo, and you can immediately see that you're dealing with something serious. I highly recommend Quantum King; you can trust it completely.

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 06:53
Thank you so much for taking the time to write such a thoughtful review and for recommending Quantum King so strongly. That kind of feedback really means a lot to me. I’m very happy to hear that the King has been behaving the way it was designed to over these last two months. The goal was always to build an EA that trades in a controlled, measured way rather than taking random trades, so it’s great to know you’re seeing that calm, manageable style in live conditions and that you feel comfortable with how it handles the pair. I’m also really glad you mentioned the Discord. For me, the community and support side is just as important as the EA itself. I want people to have a space where they can ask questions openly, compare experiences, share ideas, and get honest answers, not just marketing talk. Knowing that you feel the environment is transparent and serious tells me I’m going in the right direction there. Thank you again for your trust, your kind words, and your recommendation. I’m really happy that Quantum King is working well for you, and I’ll keep doing my best to make sure both the EA and the community stay worthy of that trust.
Tan Zhi Hao Darren
221
Tan Zhi Hao Darren 2025.11.28 05:04 
 

I joined the Quantum family 1st with Quantum Queen trading XAUUSD on 5 Sept205 I had good experinece and hence decide to include Quantum Emperor trading GBPUSD on 14 Oct 2025 Quantum King Trading AUDCAD on 21 Nov 2025 Pro: My feedback that all these EA are well planned The startegies are safe and had good win rates; giving me good ROI and increasing confident in them Con: You will need a strong margin to trade higher lot size to see better/faster returns (but perhaps that's also why these EA are working well?!?)

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 06:45
Thank you for your review, and more importantly, thank you for sticking with the Quantum lineup over time. Loyalty like yours isn’t something I overlook, I genuinely appreciate it. I’m glad to hear Quantum King has been treating you well. This EA was designed with a calm, steady style in mind, and it’s great knowing that approach matches what you’re seeing on your end. The goal was always to make something that doesn’t rely on luck or sudden market spikes, but instead builds results through consistent decision-making and a well-structured plan. Hearing that this gives you confidence is genuinely rewarding. Your point about margin is completely fair. King performs best when the account has enough room to operate without stress. It’s not about pushing big positions, it’s about giving the strategy enough breathing space so it can manage entries and exits smoothly. Your awareness of that makes a big difference in how well the system can run. Thank you again for the trust, the feedback, and the continued support.
Tan Thiam Kiat Kelvin
340
Tan Thiam Kiat Kelvin 2025.11.24 06:28 
 

用户没有留下任何评级信息

Bogdan Ion Puscasu
48271
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.24 15:57
Thank you for taking the time to share your feedback! I really appreciate the trust you’ve shown in the EA. It’s great to hear that your experience so far has given you enough confidence to scale up your stake. That kind of progression means the system is aligning well with your expectations. If you ever want help optimizing your setup or exploring different configurations, feel free to reach out anytime. I’m always here to help you get the most out of it.
123456
回复评论