Elliott Wave EA
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 2.0
- 更新: 29 三月 2025
- 激活: 10
Elliott Wave EA 专家顾问
简介
Elliott Wave EA 是一款基于 A. Merrill 所描述的 M & W 波形形态的专业自动化交易解决方案。该强大的专家顾问能够识别并交易高精度的波形结构，为交易者提供一个可靠的自动化工具来运用艾略特波浪理论。
主要特色
- 智能形态识别：先进的算法能够精准识别 M & W 波形形态
- 双重信号技术：同时基于“进化”和“变异”信号进行交易，实现对市场的综合分析
- 灵活的交易方向：可选择仅做多、仅做空或双向交易
- 自适应资金管理：可选择固定手数或基于风险的头寸大小，满足不同交易风格
- 多周期分析：针对所有周期进行了优化，默认设置适用于 M15 周期
- 全面风控系统：内置可自定义的止损、获利、移动止损和保本等功能
适用市场与交易品种
Elliott Wave AI 在多个市场都能展示出卓越的表现：
- 外汇货币对：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD 等
- 大宗商品：XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、WTI（原油）
- 加密货币：BTCUSD、ETHUSD 以及其他主流加密货币对
- 指数：US30、SPX500、NAS100、DXY 等
交易逻辑
该专家顾问通过以下方式实现对艾略特波浪理论的运用：
- 采用高级的 ZigZag 形态识别技术（参数可调）
- 区分“进化”与“变异”两种形态并进行识别
- 根据波浪完成的位置精确计算入场点
- 多重风险控制机制实现智能化风险管理
- 根据当下市场状况进行自适应交易
参数详情
-
指标设置 (Indicator Settings)
- Depth（深度）：定义 ZigZag 指标的搜索宽度。数值越大，指标对价格细微波动越不敏感，能识别更大级别的波浪（默认：24）
- Deviation（偏差）：设定价格变动的最小点数，用以形成新的 ZigZag 点。该值影响对市场噪音的敏感度（默认：12）
- Backstep（回溯步长）：确定用于计算的起始数据偏移量，可帮助排除分析起始阶段的噪音信号（默认：9）
- HistSize（历史数据量）：设置用于计算的历史 Bar 数量，会影响形态分析的深度（默认：500）
-
交易设置 (Trading Settings)
- TradeDirection（交易方向）：设定允许的交易方向
- TRADE_DIRECTION_BOTH：双向（做多 & 做空）
- TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY：空
- TradeEvolution（交易进化形态）：启用/禁用基于“进化”信号的交易（默认：true）
- TradeMutation（交易变异形态）：启用/禁用基于“变异”信号的交易（默认：true）
- TimeframeToUse（使用周期）：选择分析和交易所用的时间周期（默认：PERIOD_M15）
- TradeDirection（交易方向）：设定允许的交易方向
-
手数与风险设置 (Lot & Risk Settings)
- LotMethod（手数计算方式）：选择头寸大小的计算方法
- LOTMODE_FIXED：固定手数
- LOTMODE_RISK：按风险水平计算手数
- FixedLotSize（固定手数）：在固定手数方式下的手数大小（默认：0.01）
- RiskLevel（风险水平）：在风险方式下的风险级别
- RISK_LOW：低风险（1%）
- RISK_MEDIUM：中风险（2%）
- RISK_HIGH：高风险（3%）
- LotMethod（手数计算方式）：选择头寸大小的计算方法
-
止损与止盈设置 (Stop Loss & Take Profit)
- StopLoss（止损）：以点数为单位的止损值。建议设为 0，以使用内置风控系统（默认：1000）
- TakeProfit（获利）：以点数为单位的获利值。设为 0 时不启用固定止盈（默认：500）
-
移动止损与保本设置 (Trailing Stop & BreakEven)
- UseTrailingStop（使用移动止损）：建议激活以优化专家顾问的表现（默认：false）
- TrailingStart（移动止损启动点）：当浮动盈利到达该点数时开始移动止损（默认：148）
- TrailingStop（移动止损距离）：移动止损相对于当前价格的距离（默认：71）
- TrailingStep（移动止损步长）：移动止损每次调整的步长（默认：21）
- UseBreakEven（使用保本）：建议与移动止损功能同时开启（默认：false）
- BreakEvenPoints（保本点数）：当浮动盈利达到该值时，将止损移动到保本（默认：93）
- BreakEvenOffset（保本偏移）：为覆盖手续费/隔夜利息而设定的额外点数偏移（默认：31）
-
交易规则 (Trading Rules)
- MaxSpread（最大点差）：打开新单时允许的最大点差（默认：25）
- MinutesBetweenTrades（交易间隔时间）：两笔交易之间的最小时间间隔（分钟）（默认：39）
- magicNumber（魔术号）：给专家顾问的订单设置唯一的标识（默认：777）
- TradeComment（交易备注）：为每笔交易添加的文本注释（默认："Elliott Wave"）
- DailyLimit（每日限制）：是否启用当日交易笔数限制（默认：true）
- MaxOrdersPerDay（每日最大订单量）：开启每日限制后，每天最大交易次数（默认：1）
- MinDistancePoints（最小距离）：订单之间必须保持的最小点数距离（默认：388）
-
可视化设置 (Visual Settings)
- ColorArrow（箭头颜色）：标记形态点的箭头颜色（默认：蓝色）
- ColorTrend（趋势线颜色）：形态线条的颜色（默认：金色）
- WidthTrend（趋势线宽度）：形态线条的宽度（默认：2）
- BackTrend（趋势线背景）：是否在图表背景上显示形态线（默认：true）
- StyleTrend（趋势线样式）：形态线的线型样式（默认：实线）
- ColorUpHLine（上方水平线颜色）：阻力线的颜色（默认：蓝色）
- ColorDownHLine（下方水平线颜色）：支撑线的颜色（默认：红色）
- WidthHLine（水平线宽度）：水平线的宽度（默认：2）
- BackHLine（水平线背景）：是否在图表背景上显示水平线（默认：true）
- StyleHLine（水平线样式）：水平线的线型样式（默认：实线）
使用建议
- 该专家顾问已针对 EURUSD 进行了优化，但为了获得最佳收益，建议：
- 激活移动止损与保本功能
- 将 Stop Loss 设置为 0，以充分利用内置风险控制系统
- 根据经纪商的点差、执行速度等情况调整相关参数
- 在净值或锁仓（对冲）账户上都能同样高效地运行
- 建议先在模拟账户上进行测试和熟悉，然后再应用于真实账户
- 最低建议初始资金为 100 美元，但为更稳定的交易体验，建议 1000 美元以上
让 Elliott Wave EA 助您将交易提升到新的高度——用智能化方式实现艾略特波浪自动化交易！
ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady