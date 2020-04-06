Renko Trading Bot EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Описание
Renko Trading Bot EA — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков).
Советник использует уникальный метод построения графиков, отображающий только значимые ценовые движения и исключающий рыночный шум и временные колебания. Это делает систему идеальной для трейдеров, которым нужен алгоритм с четкими сигналами входа и продуманной системой управления рисками.
Система анализа Ренко включает алгоритм динамического отслеживания направления тренда, текущего уровня кирпича и ключевых разворотных уровней, что обеспечивает высокую точность на любых финансовых инструментах.
Ключевые особенности
-
Интеллектуальное распознавание паттернов Ренко — алгоритм идентифицирует волновые паттерны с исключительной точностью на основе размера кирпича (BrickSize) и количества кирпичей для разворота (ReversalBricks).
-
Технология двойной фильтрации — система использует фильтр спреда, временной фильтр для торговли в оптимальные часы и фильтр минимального расстояния между ордерами.
-
Гибкое направление торговли — можно торговать только на покупку (BUY), только на продажу (SELL) или в обоих направлениях одновременно.
-
Адаптивное управление капиталом — фиксированный объем позиции или автоматическая корректировка размера лота в соответствии с маржей и условиями брокера.
-
Универсальное применение — оптимизирован для всех таймфреймов (M5, M15, H1, D1, W1) с рекомендуемыми настройками по умолчанию.
-
Полная система защиты — включает настраиваемые Stop Loss, Take Profit, динамический Trailing Stop и функцию Break Even (безубыток).
Рынки и поддерживаемые инструменты
Renko Trading Bot Pro показывает отличные результаты на различных рынках:
-
Форекс пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и другие основные валютные пары.
-
Драгоценные металлы: XAUUSD, XAGUSD.
-
Энергоносители: WTI, Brent, Natural Gas.
-
Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD и другие.
-
Индексы: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.
Торговая логика и методология
-
Отслеживание уровней Ренко с обнаружением разворотов — советник следит за текущим уровнем, направлением движения и уровнем разворота.
-
Идентификация ценовых паттернов — распознавание формаций разворота.
-
Точный расчет точек входа — определение оптимальных уровней открытия позиций.
-
Интеллектуальное управление рисками — Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even.
-
Адаптивная торговля — подстройка под волатильность и торговые условия.
Подробное описание параметров
Параметры Ренко (Renko Settings)
-
TimeFrame — выбор временного интервала
-
InitialLot — начальный размер лота
-
BrickSize — размер кирпича
-
ReversalBricks — количество кирпичей для разворота
-
CloseOnReversal — закрывать позиции при развороте
Параметры управления рисками
-
TakeProfit — размер тейк-профита
-
StopLoss — размер стоп-лосса
Параметры трейлинг-стопа
-
InpUseTrailing — включить трейлинг
-
InpTrailingStart — старт
-
InpTrailingDistance — дистанция
-
InpTrailingStep — шаг
Параметры безубытка
-
InpUseBreakEven — активировать безубыток
-
InpBreakEvenStart — старт
-
InpBreakEvenOffset — смещение
Фильтры и торговые правила
-
InpMaxSpread — максимальный спред
-
InpMinOrderDistance — минимальное расстояние между ордерами
-
InpMinTimeBetweenOrders — минимальный интервал между сделками
Дневные ограничения
-
DailyLimit — включение лимитов
-
MaxOrdersPerDay — максимум ордеров в день
Временной фильтр
-
UseTimeFilter — включение фильтра
-
StartHour, StartMinute — начало
-
EndHour, EndMinute — окончание
Отображение и панель
-
ShowPanel — показать панель
-
ShowTradeHistory — история сделок
-
MagicNumber — идентификатор
-
Цвета панели: фоновый, текст, редактирование, прибыль, убыток
Информационная панель
Отображает: тренд, BrickSize, количество позиций, количество сделок за день, прибыль за день/неделю/месяц, историю сделок.
Рекомендации по использованию
-
Активировать трейлинг и безубыток.
-
Stop Loss можно выставить 0 для работы через защитные алгоритмы.
-
Адаптировать BrickSize и ReversalBricks под конкретный инструмент.
-
Тестировать на демо 2–4 недели.
-
Рекомендуемый депозит: от $100, оптимально $1000+.
Консервативные настройки
-
BrickSize: 30–50
-
ReversalBricks: 1–2
-
MaxOrdersPerDay: 3–5
-
StopLoss: 150–250
-
TakeProfit: 200–300
Агрессивные настройки
-
BrickSize: 15–30
-
ReversalBricks: 1
-
MaxOrdersPerDay: 10–20
-
StopLoss: 75–150
-
TakeProfit: 100–200
Поддержка типов счетов
Совместим со всеми типами счетов: ECN, STP, MM, PAMM, демо.
Преимущества
-
Подлинный алгоритм Ренко
-
Высокая точность сигналов
-
Комплексное управление рисками
-
Гибкая конфигурация
-
Информационная панель
-
Универсальность
-
Использование проверенной методики
-
Автоматическая адаптация
Заключение
Renko Trading Bot Pro — автоматизированная система на основе графиков Ренко, объединяющая фильтрацию шума, четкие сигналы разворота и полный набор инструментов управления рисками. Информационная панель позволяет контролировать торговлю в реальном времени. Система подходит для широкого спектра инструментов и параметров Ренко.