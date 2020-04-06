Renko Trading Bot EA

Renko Trading Bot EA – Автоматический торговый советник на графиках Ренко для MetaTrader 5

Описание

Renko Trading Bot EA — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков).

Советник использует уникальный метод построения графиков, отображающий только значимые ценовые движения и исключающий рыночный шум и временные колебания. Это делает систему идеальной для трейдеров, которым нужен алгоритм с четкими сигналами входа и продуманной системой управления рисками.

Система анализа Ренко включает алгоритм динамического отслеживания направления тренда, текущего уровня кирпича и ключевых разворотных уровней, что обеспечивает высокую точность на любых финансовых инструментах.

Ключевые особенности

  • Интеллектуальное распознавание паттернов Ренко — алгоритм идентифицирует волновые паттерны с исключительной точностью на основе размера кирпича (BrickSize) и количества кирпичей для разворота (ReversalBricks).

  • Технология двойной фильтрации — система использует фильтр спреда, временной фильтр для торговли в оптимальные часы и фильтр минимального расстояния между ордерами.

  • Гибкое направление торговли — можно торговать только на покупку (BUY), только на продажу (SELL) или в обоих направлениях одновременно.

  • Адаптивное управление капиталом — фиксированный объем позиции или автоматическая корректировка размера лота в соответствии с маржей и условиями брокера.

  • Универсальное применение — оптимизирован для всех таймфреймов (M5, M15, H1, D1, W1) с рекомендуемыми настройками по умолчанию.

  • Полная система защиты — включает настраиваемые Stop Loss, Take Profit, динамический Trailing Stop и функцию Break Even (безубыток).

Рынки и поддерживаемые инструменты

Renko Trading Bot Pro показывает отличные результаты на различных рынках:

  • Форекс пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и другие основные валютные пары.

  • Драгоценные металлы: XAUUSD, XAGUSD.

  • Энергоносители: WTI, Brent, Natural Gas.

  • Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD и другие.

  • Индексы: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

Торговая логика и методология

  • Отслеживание уровней Ренко с обнаружением разворотов — советник следит за текущим уровнем, направлением движения и уровнем разворота.

  • Идентификация ценовых паттернов — распознавание формаций разворота.

  • Точный расчет точек входа — определение оптимальных уровней открытия позиций.

  • Интеллектуальное управление рисками — Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even.

  • Адаптивная торговля — подстройка под волатильность и торговые условия.

Подробное описание параметров

Параметры Ренко (Renko Settings)

  • TimeFrame — выбор временного интервала

  • InitialLot — начальный размер лота

  • BrickSize — размер кирпича

  • ReversalBricks — количество кирпичей для разворота

  • CloseOnReversal — закрывать позиции при развороте

Параметры управления рисками

  • TakeProfit — размер тейк-профита

  • StopLoss — размер стоп-лосса

Параметры трейлинг-стопа

  • InpUseTrailing — включить трейлинг

  • InpTrailingStart — старт

  • InpTrailingDistance — дистанция

  • InpTrailingStep — шаг

Параметры безубытка

  • InpUseBreakEven — активировать безубыток

  • InpBreakEvenStart — старт

  • InpBreakEvenOffset — смещение

Фильтры и торговые правила

  • InpMaxSpread — максимальный спред

  • InpMinOrderDistance — минимальное расстояние между ордерами

  • InpMinTimeBetweenOrders — минимальный интервал между сделками

Дневные ограничения

  • DailyLimit — включение лимитов

  • MaxOrdersPerDay — максимум ордеров в день

Временной фильтр

  • UseTimeFilter — включение фильтра

  • StartHour, StartMinute — начало

  • EndHour, EndMinute — окончание

Отображение и панель

  • ShowPanel — показать панель

  • ShowTradeHistory — история сделок

  • MagicNumber — идентификатор

  • Цвета панели: фоновый, текст, редактирование, прибыль, убыток

Информационная панель

Отображает: тренд, BrickSize, количество позиций, количество сделок за день, прибыль за день/неделю/месяц, историю сделок.

Рекомендации по использованию

  • Активировать трейлинг и безубыток.

  • Stop Loss можно выставить 0 для работы через защитные алгоритмы.

  • Адаптировать BrickSize и ReversalBricks под конкретный инструмент.

  • Тестировать на демо 2–4 недели.

  • Рекомендуемый депозит: от $100, оптимально $1000+.

Консервативные настройки

  • BrickSize: 30–50

  • ReversalBricks: 1–2

  • MaxOrdersPerDay: 3–5

  • StopLoss: 150–250

  • TakeProfit: 200–300

Агрессивные настройки

  • BrickSize: 15–30

  • ReversalBricks: 1

  • MaxOrdersPerDay: 10–20

  • StopLoss: 75–150

  • TakeProfit: 100–200

Поддержка типов счетов

Совместим со всеми типами счетов: ECN, STP, MM, PAMM, демо.

Преимущества

  • Подлинный алгоритм Ренко

  • Высокая точность сигналов

  • Комплексное управление рисками

  • Гибкая конфигурация

  • Информационная панель

  • Универсальность

  • Использование проверенной методики

  • Автоматическая адаптация

Заключение

Renko Trading Bot Pro — автоматизированная система на основе графиков Ренко, объединяющая фильтрацию шума, четкие сигналы разворота и полный набор инструментов управления рисками. Информационная панель позволяет контролировать торговлю в реальном времени. Система подходит для широкого спектра инструментов и параметров Ренко.

