Описание

Renko Trading Bot EA — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков).

Советник использует уникальный метод построения графиков, отображающий только значимые ценовые движения и исключающий рыночный шум и временные колебания. Это делает систему идеальной для трейдеров, которым нужен алгоритм с четкими сигналами входа и продуманной системой управления рисками.

Система анализа Ренко включает алгоритм динамического отслеживания направления тренда, текущего уровня кирпича и ключевых разворотных уровней, что обеспечивает высокую точность на любых финансовых инструментах.

Ключевые особенности

Интеллектуальное распознавание паттернов Ренко — алгоритм идентифицирует волновые паттерны с исключительной точностью на основе размера кирпича (BrickSize) и количества кирпичей для разворота (ReversalBricks).

Технология двойной фильтрации — система использует фильтр спреда, временной фильтр для торговли в оптимальные часы и фильтр минимального расстояния между ордерами.

Гибкое направление торговли — можно торговать только на покупку (BUY), только на продажу (SELL) или в обоих направлениях одновременно.

Адаптивное управление капиталом — фиксированный объем позиции или автоматическая корректировка размера лота в соответствии с маржей и условиями брокера.

Универсальное применение — оптимизирован для всех таймфреймов (M5, M15, H1, D1, W1) с рекомендуемыми настройками по умолчанию.

Полная система защиты — включает настраиваемые Stop Loss, Take Profit, динамический Trailing Stop и функцию Break Even (безубыток).

Рынки и поддерживаемые инструменты

Renko Trading Bot Pro показывает отличные результаты на различных рынках:

Форекс пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и другие основные валютные пары.

Драгоценные металлы: XAUUSD, XAGUSD.

Энергоносители: WTI, Brent, Natural Gas.

Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD и другие.

Индексы: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

Торговая логика и методология

Отслеживание уровней Ренко с обнаружением разворотов — советник следит за текущим уровнем, направлением движения и уровнем разворота.

Идентификация ценовых паттернов — распознавание формаций разворота.

Точный расчет точек входа — определение оптимальных уровней открытия позиций.

Интеллектуальное управление рисками — Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even.

Адаптивная торговля — подстройка под волатильность и торговые условия.

Подробное описание параметров

Параметры Ренко (Renko Settings)

TimeFrame — выбор временного интервала

InitialLot — начальный размер лота

BrickSize — размер кирпича

ReversalBricks — количество кирпичей для разворота

CloseOnReversal — закрывать позиции при развороте

Параметры управления рисками

TakeProfit — размер тейк-профита

StopLoss — размер стоп-лосса

Параметры трейлинг-стопа

InpUseTrailing — включить трейлинг

InpTrailingStart — старт

InpTrailingDistance — дистанция

InpTrailingStep — шаг

Параметры безубытка

InpUseBreakEven — активировать безубыток

InpBreakEvenStart — старт

InpBreakEvenOffset — смещение

Фильтры и торговые правила

InpMaxSpread — максимальный спред

InpMinOrderDistance — минимальное расстояние между ордерами

InpMinTimeBetweenOrders — минимальный интервал между сделками

Дневные ограничения

DailyLimit — включение лимитов

MaxOrdersPerDay — максимум ордеров в день

Временной фильтр

UseTimeFilter — включение фильтра

StartHour, StartMinute — начало

EndHour, EndMinute — окончание

Отображение и панель

ShowPanel — показать панель

ShowTradeHistory — история сделок

MagicNumber — идентификатор

Цвета панели: фоновый, текст, редактирование, прибыль, убыток

Информационная панель

Отображает: тренд, BrickSize, количество позиций, количество сделок за день, прибыль за день/неделю/месяц, историю сделок.

Рекомендации по использованию

Активировать трейлинг и безубыток.

Stop Loss можно выставить 0 для работы через защитные алгоритмы.

Адаптировать BrickSize и ReversalBricks под конкретный инструмент.

Тестировать на демо 2–4 недели.

Рекомендуемый депозит: от $100, оптимально $1000+.

Консервативные настройки

BrickSize: 30–50

ReversalBricks: 1–2

MaxOrdersPerDay: 3–5

StopLoss: 150–250

TakeProfit: 200–300

Агрессивные настройки

BrickSize: 15–30

ReversalBricks: 1

MaxOrdersPerDay: 10–20

StopLoss: 75–150

TakeProfit: 100–200

Поддержка типов счетов

Совместим со всеми типами счетов: ECN, STP, MM, PAMM, демо.

Преимущества

Подлинный алгоритм Ренко

Высокая точность сигналов

Комплексное управление рисками

Гибкая конфигурация

Информационная панель

Универсальность

Использование проверенной методики

Автоматическая адаптация

Заключение

Renko Trading Bot Pro — автоматизированная система на основе графиков Ренко, объединяющая фильтрацию шума, четкие сигналы разворота и полный набор инструментов управления рисками. Информационная панель позволяет контролировать торговлю в реальном времени. Система подходит для широкого спектра инструментов и параметров Ренко.