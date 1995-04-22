Dominika — 全自动交易智能交易系统（EA）。





Dominika 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易智能交易系统（EA），它将智能市场分析、审慎的资金管理、严谨的网格构建系统以及一整套持仓管理机制结合在一起。





该 EA 能够自主判断开仓的有利时机，监控已开仓交易，并在无需用户持续干预的情况下对其进行管理。





Dominika 并非单一信号或一组随意的规则，而是一套完整的系统——市场分析算法、仓位管理、网格构建与资金保护机制协同运作，形成统一的运行机制。





该 EA 的核心目标并非追求最大数量的交易，而是在整个交易序列中持续控制风险水平的同时，寻找高质量的交易机会。









智能交易系统





Dominika 自主分析市场状况，仅在出现确认的入场条件后才开仓交易。





在每次开仓前，该 EA 会额外检查以下内容：





订单之间的距离；

交易之间的时间间隔；

所选择的交易方向；

当前点差；

交易时段的可用性；

可用保证金的大小。





这些检查会在每次入场前执行，能够过滤掉不符合当前交易条件的交易，使 EA 的运行更加严谨且可预测。









Smart Risk — 自适应仓位管理





Dominika 的核心特性之一是内置的 Smart Risk 系统。





大多数网格类 EA 会随着每一笔新交易增加仓位，从而逐步加重账户负担。而 Dominika 采用完全相反的原则：在开出第一笔仓位之后，每一笔后续交易的仓位会自动递减。





Smart Risk 运行示例（账户余额为 5000 美元时）：





第 1 笔交易 — 0.05

第 2 笔 — 0.04

第 3 笔 — 0.03

第 4 笔 — 0.02

第 5 笔及之后 — 0.01





与那些风险随着序列中每一笔新交易而增加的系统不同，Smart Risk 会随着交易序列的发展逐步降低交易量，从而在每一个后续步骤中减轻账户的整体负担。





每笔仓位的大小会根据当前账户余额自动计算，随后再根据当前网格层级以及交易账户的限制条件进行调整。









精心设计的网格系统





Dominika 中的每一个新网格层级，只有在交易系统的所有条件同时满足后才会被开启。





该 EA 不会随意开设额外仓位——序列中的每一笔新交易在被发送至经纪商之前，都会经过一整套内置检查。





以下条件会被同时监控：





网格层级之间的距离；

交易之间的最小时间间隔；

序列中允许的最大订单数量；

所选择的交易方向；

经纪商的仓位限制；

当前交易时段的可用性。





这种方式确保了交易序列能够有序发展，避免持仓数量出现突然且不受控制的增加。









每日交易限制 — 额外的账户保护机制





用户可以设定每个交易日允许开设的新交易的最大数量。





一旦达到该限制，EA 将停止开设新仓位，直至下一个交易日开始。此限制仅针对新订单的开设——已存在的交易不会被强制平仓，也不会被弃之不管。





如果用户在 EA 设置中启用了相应功能，以下功能将继续运行：





移动止损（Trailing Stop）；

保本止损（BreakEven）；

止损（Stop Loss）；

止盈（Take Profit）；

对已开设交易序列的持续管理。





换言之，每日限制只是限制了 EA 自身开设新交易的活动，并不会关闭对已有持仓的管理——这完全取决于设置中启用了哪些功能。





下一个交易日开始后，计数器会自动重置，此后只要交易系统的所有条件均被满足，EA 便会重新获得开设新交易的能力。









最大程度的资金保护





在发送每一笔交易请求之前，系统会执行一系列检查：





可用保证金是否充足；

允许的交易量；

经纪商的限制条件；

当前点差数值；

计算所得交易量的正确性；

交易时段的可用性。





如果按照经纪商的要求无法开设计算出的仓位大小，EA 会自动将仓位大小调整为最接近的允许数值。









兼容性





Dominika 能够自动判断经纪商方面交易时段的可用性。如果该品种的市场处于关闭状态，EA 不会发送交易请求；一旦市场重新开放，交易将自动恢复，无需用户任何干预。





该 EA 支持在以下类型账户上运行：





对冲账户（Hedging）；

净额账户（Netting）。





其内部网格逻辑充分考虑了这两种账户类型的特点。实际交易结果可能会因具体经纪商的条件而有所不同，包括交易时段、点差大小、佣金以及订单执行的具体特点。









使用简便





开始使用只需：





将 EA 加载到图表上；

选择交易方向；

设置资金管理相关参数；

启动测试或实盘交易。





其余所有流程均由 EA 自动完成。









运行原理





Dominika 并不追求开设尽可能多的交易。该 EA 的核心运行原则是：在交易序列的每一个阶段持续控制风险的同时，循序渐进地寻找交易机会。





所有内置机制——市场分析、Smart Risk、网格构建系统、每日交易限制以及各项保护性检查——协同运作，形成统一的算法。这种方式使 EA 无论当前市场状况如何，都能够保持严谨的交易逻辑。









主要功能





完全自动化交易

智能市场分析系统

Smart Risk — 自动递减每一笔后续交易的仓位

根据账户余额自动计算交易量

智能网格管理系统

Buy 与 Sell 交易序列的独立管理

可同时以 Buy、Sell 或 Buy & Sell 模式运行

每日新交易数量限制

自动检测交易时段是否开放

每次交易前检查市场可用性

市场重新开放后自动恢复交易

交易之间最小时间间隔控制

订单之间最小距离控制

序列中最大订单数量限制

止损（Stop Loss）

止盈（Take Profit）

移动止损（Trailing Stop）

保本止损（BreakEven）

最大允许点差控制

每笔交易前自动检查可用保证金

根据经纪商限制自动调整交易量

支持对冲（Hedging）与净额（Netting）账户

图表上的信息面板

在图表上直接显示交易历史









风险提示





金融市场交易涉及较高的风险，可能导致投入资金的部分或全部损失。





在实盘账户上使用该 EA 之前，建议先在 MetaTrader 5 策略测试器以及模拟账户中对其进行测试，并确认其运行行为符合用户的预期。





测试结果以及过往交易表现并不能保证未来获得类似的结果。





用户自行决定是否使用该 EA，并对自己交易的结果承担全部责任，包括交易参数、交易品种及交易账户的选择。





对于因使用本软件而产生的任何财务损失、利润损失或其他后果，作者及开发者概不承担责任。