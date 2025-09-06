설명

Renko Trading Bot EA – MetaTrader 5용 자동 Renko 트레이딩 어드바이저

Renko Trading Bot EA 는 20세기 초 일본 트레이더들이 개발한 Renko 차트 시스템을 기반으로 한 전문 트레이딩 솔루션입니다. 이 강력한 자동화 어드바이저는 Renko 파동 패턴을 높은 정확도로 식별하고 거래하며, 트레이더들에게 브릭(Brick) 기반 가격 움직임 이론을 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

Renko Trading Bot EA 는 중요한 가격 움직임만 표시하고, 시장 잡음과 시간에 따른 변동성을 제거하는 독창적인 차트 구축 방식을 사용합니다. 따라서 시장 잡음 없이 명확한 진입 신호와 체계적인 리스크 관리가 필요한 트레이더에게 이상적입니다.

Renko 분석 시스템은 트렌드 방향, 현재 브릭 레벨, 주요 전환 지점을 동적으로 추적하는 알고리즘을 포함하여, 모든 금융 상품에서 높은 정확성을 보장합니다.

주요 특징

지능형 Renko 패턴 인식 – BrickSize(브릭 크기)와 ReversalBricks(전환 브릭 수)를 기반으로 Renko 파동 패턴을 매우 정확하게 식별하는 고급 알고리즘

이중 필터링 기술 – 스프레드 필터, 최적 거래 시간용 시간 필터, 주문 간 최소 거리 필터 등 다중 시장 필터 적용

유연한 거래 방향 설정 – 매수(BUY) 전용, 매도(SELL) 전용, 또는 양방향 거래 선택 가능

적응형 자본 관리 – 고정 포지션 볼륨 또는 브로커 조건 및 사용 가능한 마진에 따른 자동 로트 조정

범용성 – 모든 타임프레임(M5, M15, H1, D1, W1)에 최적화, 기본 권장 설정 제공

완전한 보호 시스템 – 사용자 정의 Stop Loss, Take Profit, 동적 Trailing Stop, Break Even 기능 포함

지원 시장 및 거래 상품

Renko Trading Bot Pro는 다양한 시장과 상품에서 탁월한 성능을 제공합니다:

외환(Forex) 주요 통화쌍 : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD 등

귀금속 : XAUUSD, XAGUSD

에너지 자원 : WTI, Brent, 천연가스

암호화폐 : BTCUSD, ETHUSD 등

지수: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100

거래 로직 및 방법론

Renko 레벨 추적 및 전환 감지 – 현재 레벨, 가격 방향, 전환 레벨 모니터링

가격 패턴 식별 – 전환 패턴 자동 인식

정확한 진입점 계산 – 최적의 포지션 오픈 레벨 결정

지능형 리스크 관리 – Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even

적응형 거래 – 변동성 및 시장 조건에 따른 조정

상세 파라미터 설명

Renko 설정

TimeFrame – 시간 프레임 선택

InitialLot – 초기 로트 크기

BrickSize – 브릭 크기

ReversalBricks – 전환 브릭 수

CloseOnReversal – 전환 시 포지션 종료 여부

리스크 관리

TakeProfit – 테이크 프로핏 크기

StopLoss – 스톱 로스 크기

트레일링 스톱

InpUseTrailing – 트레일링 활성화

InpTrailingStart – 시작 레벨

InpTrailingDistance – 거리

InpTrailingStep – 단계

브레이크이븐(Break-Even)

InpUseBreakEven – 활성화

InpBreakEvenStart – 시작 레벨

InpBreakEvenOffset – 오프셋

필터 및 거래 규칙

InpMaxSpread – 최대 스프레드

InpMinOrderDistance – 주문 간 최소 거리

InpMinTimeBetweenOrders – 주문 간 최소 시간

일일 제한

DailyLimit – 일일 제한 활성화

MaxOrdersPerDay – 일일 최대 주문 수

시간 필터

UseTimeFilter – 시간 필터 활성화

StartHour, StartMinute – 시작 시간

EndHour, EndMinute – 종료 시간

표시 설정

ShowPanel – 정보 패널 표시

ShowTradeHistory – 거래 내역 표시

MagicNumber – 매직 넘버

패널 색상

배경, 텍스트, 편집, 이익, 손실 색상 조정 가능

정보 패널

패널은 트렌드, BrickSize, 오픈 포지션 수, 일별 거래 수, 일/주/월 수익, 거래 내역 등을 표시합니다.

사용 권장 사항

트레일링 및 브레이크이븐 활성화

Stop Loss는 0으로 설정 가능, 내부 보호 알고리즘 사용

상품별 BrickSize 및 ReversalBricks 조정

2~4주 데모 테스트 권장

권장 예치금: 최소 $100, 최적 $1000 이상

보수적 설정

BrickSize: 30–50

ReversalBricks: 1–2

MaxOrdersPerDay: 3–5

StopLoss: 150–250

TakeProfit: 200–300

공격적 설정

BrickSize: 15–30

ReversalBricks: 1

MaxOrdersPerDay: 10–20

StopLoss: 75–150

TakeProfit: 100–200

지원 계좌 유형

ECN, STP, MM, PAMM, 데모 계좌 모두 지원

장점

정통 Renko 알고리즘

높은 신호 정확도

종합적 리스크 관리

유연한 구성 가능

정보 패널 제공

범용성

검증된 방법론 사용

자동 적응 기능

결론

Renko Trading Bot Pro는 Renko 차트를 기반으로 한 자동 거래 시스템으로, 시장 잡음을 필터링하고 명확한 전환 신호를 제공하며 완벽한 리스크 관리 도구를 제공합니다. 정보 패널을 통해 실시간 거래 제어가 가능하며, 다양한 금융 상품과 Renko 파라미터에 최적화된 시스템입니다.