TrendPulse Rsi Gold Expert

TrendPulse RSI 黄金专家





概述





TrendPulse RSI 黄金专家是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的全自动智能交易系统 (EA)。该策略结合了基于移动平均线的长期趋势识别和基于 RSI 的入场和出场信号，以在当前市场趋势方向的回调中进行交易。





该 EA 针对 M1 时间框架进行了优化，旨在为希望采用系统化方法进行黄金交易而无需手动干预的交易者提供服务。





策略工作原理





该 EA 使用两条简单移动平均线 (SMA) 来判断市场方向：





200 SMA





400 SMA





买入条件





200 SMA 高于 400 SMA。





RSI (14) 收盘价低于超卖水平。





确认后立即开立买入仓位。





卖出条件





200 SMA 低于 400 SMA。





RSI (14) 收盘价高于超买水平。





确认后立即开立卖出仓位。





建仓





该 EA 支持顺序入场。





如果趋势持续有效且RSI发出新的有效信号，EA可以沿同一方向开立更多仓位。这使得该策略能够更有效地参与持续的市场波动。





退出逻辑





当RSI收盘价高于超买水平时，平仓买入仓位。





当RSI收盘价低于超卖水平时，平仓卖出仓位。





主要功能





全自动交易





专为XAUUSD设计





双SMA趋势过滤器





基于RSI的入场和出场点





趋势跟踪策略

顺序建仓





无需手动交易管理





兼容MetaTrader 5





推荐交易条件





交易品种：XAUUSD





时间周期：M1





推荐账户类型：美分账户





推荐最低余额：30,000美分（约300美元）





杠杆：推荐1:500或更高





较低的余额或较低的杠杆可能会增加交易风险。





优势





仅顺势交易





避免大量逆势信号





清晰透明的交易逻辑





完全基于规则执行





适合寻求黄金自动化交易的交易者





策略结构简单，无需复杂指标





输入参数





趋势设置





快线周期 = 200





慢线周期 = 400





相对强弱指标 (RSI) 设置





RSI 周期 = 14





超买水平 = 70





超卖水平 = 30





交易设置

手数





滑点

魔术数字

启用顺序入场





重要提示





金融市场交易存在风险。过往业绩并不代表未来表现。





在真实账户中使用智能交易系统 (EA) 之前，强烈建议您先在模拟账户上进行测试，并确保设置符合您的经纪商和交易条件。