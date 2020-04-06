Quantum Forex EA
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 1.3
- 更新: 5 七月 2025
- 激活: 10
Quantum Forex EA — 多指标交易系统
简介
Quantum Forex EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易顾问，结合了四种流行的技术指标来辅助交易决策。该顾问设计用于自动化金融市场交易，具备灵活的参数设置和可靠的风险管理系统。
主要特点
多指标交易系统：
-
移动平均线 (MA) — 分析快慢均线的交叉
-
相对强弱指数 (RSI) — 判断超买和超卖区域
-
MACD — 分析主线与信号线的交叉
-
布林带 (Bollinger Bands) — 依据布林带边界进行交易
灵活的信号逻辑：
-
可调节的确认指标数量（2 至 4 个）
-
不要求所有指标完全一致
-
可在部分指标同意时进行交易
专业的风险管理：
-
固定手数 — 以固定仓位交易
-
百分比风险 — 根据账户余额按百分比自动计算手数
-
控制最大同时持仓数
-
设置订单间最小间隔（点数和时间）
可调节止损和止盈：
-
灵活设置止损和止盈点数
-
可关闭止损/止盈（设置为 0）
-
自动适应经纪商条件
高级功能：
-
跟踪止损 — 自动追踪盈利仓位的止损
-
保本 — 达到设定盈利后自动移动止损到保本点
-
交易可视化 — 在图表上显示已平仓交易及结果
工作原理
顾问根据所选技术指标的信号，仅在达到设定的最小指标一致数量时开仓，保证信号的高可靠性，减少假信号。
示例逻辑：
若启用全部 4 个指标，且设定“信号最少 3 个一致”：
-
买入信号仅在至少 3 个指标显示买入且无任何指标显示卖出时发出。
顾问设置
基本参数
-
TimeFrame — 指标分析时间框架
-
MagicNumber — 顾问唯一标识
-
OrderComment — 订单备注
-
MainLogicPauseSec — 市场检测间隔（秒）
订单过滤
-
MinDistanceBetweenOrders — 订单间最小点数间隔
-
MinTimeBetweenOrders — 订单间最小时间间隔（分钟）
风险管理
-
LotMethod — 手数计算方式（固定或百分比）
-
RiskPercentPerTrade — 单笔交易风险百分比
-
FixedLotSize — 固定手数
-
MaxTradesAllowed — 最大同时持仓数
止损与止盈
-
StopLossPoints — 止损点数（0 表示关闭）
-
TakeProfitPoints — 止盈点数（0 表示关闭）
跟踪止损与保本
-
EnableTrailingStop — 启用跟踪止损
-
TrailingStartPoints — 跟踪止损启动盈利点数
-
TrailingStopPoints — 跟踪止损距离
-
TrailingStepPoints — 跟踪止损步进点数
-
EnableBreakEven — 启用保本
-
BreakEvenStartPoints — 保本启动盈利点数
-
BreakEvenOffsetPoints — 保本偏移点数
指标与信号
-
MinIndicatorsForSignal — 信号确认的最小指标数
移动平均线 (MA)
-
EnableMA — 启用移动平均线分析
-
MA1Period — 慢线周期
-
MA1Method — 慢线计算方法
-
MA1Price — 慢线价格类型
-
MA2Period — 快线周期
-
MA2Method — 快线计算方法
-
MA2Price — 快线价格类型
RSI
-
EnableRSI — 启用 RSI 分析
-
RSIPeriod — RSI 周期
-
RSIPrice — RSI 价格类型
-
RSI_Overbought — 超买水平
-
RSI_Oversold — 超卖水平
MACD
-
EnableMACD — 启用 MACD 分析
-
MACDFastEMA — 快速 EMA 周期
-
MACDSlowEMA — 慢速 EMA 周期
-
MACDSignalSMA — 信号线 SMA 周期
布林带 (Bollinger Bands)
-
EnableBoll — 启用布林带分析
-
BollPeriod — 周期
-
BollDeviation — 标准差
-
BollShift — 移动偏移
-
BollMethod — 中线计算方法
可视化
-
ShowDealHistory — 显示交易历史
-
BuyColorDraw — 买入交易颜色
-
SellColorDraw — 卖出交易颜色
-
FontSize — 标签字体大小
优势
-
高可靠性 — 多指标信号过滤
-
灵活性 — 多种可调参数
-
安全性 — 先进风险管理
-
自动化 — 完全自动交易
-
可视化 — 交易结果直观展示
-
兼容性 — 支持所有交易品种
使用建议
时间框架
-
推荐使用 M5 到 H1，但建议对不同时间框架进行优化测试。
交易品种
-
货币对： EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURJPY、GBPJPY、EURGBP
-
贵金属： XAUUSD（金）、XAGUSD（银）、XPTUSD（铂）、XPDUSD（钯）
-
能源品： USOIL（WTI 原油）、UKOIL（布伦特 原油）、NGAS（天然气）
-
加密货币： BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD 等
-
指数： US30、US500、NAS100、GER30、UK100、JPN225、AUS200
资金建议
-
推荐至少 1000 美元账户余额以保证稳定运行
优化与测试
-
建议先在模拟账户充分测试，并基于历史数据进行参数优化。
风险提示
金融市场交易风险极高，可能导致全部资金损失。历史表现不代表未来收益。请仅用可承受损失的资金交易，并严格控制风险。