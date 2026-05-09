Lizard

4.18

LIZARD 是什么？

Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。

每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。

实盘信号 - 购买前追踪真实表现：
https://www.mql5.com/en/signals/2372821

工作原理

Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。

这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。

6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。

主要功能

多策略架构：六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从短线日内突破到多日摆动布局。激活根据账户余额自动进行：余额至 $1000 时启用 A 区，自 $1001 起同时启用 A 区和 B 区。

Smart Time Filter：每个策略都基于历史 GMT 表现分析设有单独校准的 kill-hours。profit factor 低于 1.0 的时段会被自动屏蔽。

多层退出系统：达到设定的盈利阈值后，Break Even 会将 Stop Loss 移至入场价。Trailing Stop Loss 跟随价格锁定利润。Trailing Take Profit 动态调整 TP。Magic Trail 实现分步式 SL 推进。Virtual Stop Loss 以软件方式平仓，独立于经纪商。

NFP 过滤器：在 NFP 数据公布前后自动暂停交易。

收盘保护：挂单会在每日收盘时段之前自动删除。

适配 Prop Firm：提供最大日内回撤输入，符合 prop firm 挑战规则。

交易管理

  • 马丁格尔：从不
  • 网格：从不
  • 每笔交易设止损：始终
  • Trailing Stop：启用
  • Break Even：启用
  • NFP 保护：启用
  • Prop Firm 日内回撤限制：可用

要求

  • 平台：MetaTrader 5
  • 品种：XAUUSD（黄金）
  • 图表时间框架：H1
  • 最低余额：$250
  • 账户类型：对冲（推荐 ECN/RAW）
  • 推荐杠杆：1:100 或更高
  • VPS：强烈推荐

风险提示

黄金交易存在重大风险。过往表现不保证未来结果。请仅使用您能承受损失的资金进行交易。

技术支持

我们的支持团队在这里: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia – 台湾)。

在我们的团队中，职责分工明确：部分成员专注于开发，其他成员负责客户支持。因此，购买后请务必联系管理员 Zolia。他将很乐意帮助您安装EA并回答您的所有问题 :)

评分 57
LaZaRpEtEr
19
LaZaRpEtEr 2026.08.10 20:43 
 

The most profitable and safest EA I have ever come across! I have absolute peace of mind while it's running on my account! Today it made a huge profit in just a few hours! On top of that, it comes with the fastest, most helpful, and kindest support!

13545007719
32
13545007719 2026.08.10 18:40 
 

absolutely perfect ea with corret entry and profit, ivebought many ea this is my fav, love lizard, love zolia,2k for today oh yeah

(use high preset + dynamic low + your preferred dd, safe to go!)

but i feel sad that i purchased one day after 199 so i paid 999...now its 699...why...noway...sad...hell god

Amit-AX
741
Amit-AX 2026.07.31 14:29 
 

Excellent Breakout EA for those that really know how to use it! I have good settings and its profitable. Please test the setup and use Dynamic low which closes at BE when we have fake breakouts. This after all is EA and not cash machine and when it does have good trades it nails it. Profits to follow in comments!

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BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
专家
透明的定价模式。  价格随着销售阶段的推进而上涨。下一阶段： $1500 。 [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Aero 的工作原理 Aero 是一款针对 XAUUSD（黄金） 的全自动交易顾问，在日线图上进行双向交易。 其核心是 突破策略 。黄金几乎每天都会突破关键位置 — Aero 判断哪些突破在统计上值得交易，并忽略其余的。 这项判断由 kNN（k近邻算法） 完成 — 这是一种基于25年以上黄金价格数据训练的机器学习方法。 当价格突破某个位置时，当前市场状态会与数千个历史案例进行比较。只有在统计数据支持交易时才会入场。 入场的谨慎性由 内置过滤器 保障 — 交易设置必须通过每一个过滤器才被允许入场： 隔夜滚动保护 — 在每日开盘后的前150分钟（00:00–02:30）和收盘前的最后60分钟（23:00–00:00）不开新仓，此时黄金点差会显著扩大 新闻过滤器 — 在高波动性事件期间自动阻止交易，日期已预先内置，因此无需额外的 URL 或 WebRequest 点差过滤器 — 当前点差超过阈值时跳过入场 一笔
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
专家
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
VoltBreak
Svitlana Naukhatko
专家
VoltBreak — это алгоритмический торговый советник, основанный на комбинации анализа ценовых аномалий («Ловля фитилей») и динамической волатильности (ATR). Советник ищет моменты, когда рынок тестирует уровень и терпит неудачу (ложный пробой), чтобы войти в сделку по направлению истинного импульса. Версия 1.04 оптимизирована для работы в режиме NETTING, с улучшенной системой управления рисками и защитой от ошибок исполнения ордеров. Логика стратегии Детекция ловушки (Wick Trap): EA анализирует
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
专家
Harmonizer EA 是一款强大的网格交易工具，使用先进算法计算每笔交易的入场位置。它并非针对历史数据过度优化，而是利用市场波动率进行自我优化。通过使用市场波动率，该算法能够快速高效地适应市场变化。这意味着它既能够抓住市场机会，又能够在预设参数范围内有效控制风险。 不过，使用此 EA 时请务必谨慎，并且只投入您能够承受风险的资金。我们建议您先进行历史回测，并尝试不同设置，以找到最适合您的参数。 实时表现 推荐交易品种：AUDCAD、NZDCAD（AUDNZD 可选） 推荐时间周期：M15（15分钟图表） MT4 版本 功能特点 比类似 EA 更便宜且更优秀 支持多个交易品种 单图表设置 实盘与回测新闻过滤器 实时性能监控 未针对历史数据过度优化 不局限于特定品种 开发者支持 使用要求 对冲账户 对点差不敏感，但建议使用 ECN 账户 在 VPS 上持续运行（确保交易不中断） 杠杆 1:200 或更高 推荐设置 将 EA 挂载到 AUDCAD 的一个 15 分钟（M15）图表上，建议至少使用 500 美元启动。不过，为了降低风险，建议从 1500 美元开始。不需要 .set 文件。
作者的更多信息
Apex Signal Indicator
Marco Scherer
5 (4)
指标
ApexSignal — Supertrend 信号、趋势云带与 TP/SL 价位 ApexSignal 是一款适用于 MetaTrader 5 的一体化信号指标，将经过验证的 Supertrend 逻辑转化为清晰、可直接使用的图表信息。它绘制买入和卖出信号、彩色趋势云带，以及自动的止损和止盈价位，让你一眼读懂行情，更有把握地做出交易决策。 适用于任何品种和任何周期：外汇、黄金、指数、加密货币等。 主要功能 基于可调 Supertrend 引擎（灵敏度与 ATR 周期）的清晰买/卖箭头 彩色趋势云带，即时呈现趋势背景 自动止损与三个止盈目标（TP1/TP2/TP3），按基于 ATR 的风险计算 图表上的信号监控面板，显示入场价、止损和所有目标，位置可自由设置（左/中/右，上/中/下） 通过终端弹窗、推送通知和电子邮件提醒 可选附加模块：Diamond 信号、QQE 反转以及支撑与阻力区 自动隐藏图表网格和 tick 成交量，让图表更整洁 轻量、快速、完全可配置 适合人群 适合希望以清晰、结构化的方式把握趋势与动能，并获得可直接使用进出场价位的主观交易者和半系统化交易者——无需自动交易。
FREE
Lizard Mini
Marco Scherer
专家
LIZARD MINI - 免费预览版 Lizard Mini 是完整版 Lizard EA 的免费预览版。它运行相同的交易逻辑、入场、出场和追踪系统，让您在购买前评估实际表现。 锁定内容： 手数固定为 0.01（无风险计算） 止损、假突破过滤器、新闻过滤器和智能时间过滤器锁定为预设 Normal 默认值 不提供验证码 可调整内容： 追踪模式（动态高、动态低、固定） 允许买入 / 允许卖出 交易频率和区域选择 时段过滤器（亚洲、伦敦、重叠、纽约） 最大点差、收盘窗口、开盘延迟 每日最大回撤 GMT 偏移和面板设置 当您准备好完全控制手数、风险管理和所有参数时，请在 MQL5 Market 搜索 Lizard 。 什么是 LIZARD？ Lizard 是一款全自动智能交易系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它使用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构水平，并在精确计算的入场点放置挂单止损订单。无马丁格尔。无网格。无加仓。 每笔交易都有明确的止损和止盈，并由多层出场系统全天候自动管理。 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD
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Apex Signal
Marco Scherer
5 (3)
实用工具
ApexSignal — Supertrend信号系统，内置MTF扫描器和一键交易 ApexSignal是一款完整的交易工具，将实时信号检测、可视化趋势分析、多时间框架汇合扫描和即时交易执行集成于单一工具中。基于优化的Supertrend算法和ATR风险管理，直接在图表上生成清晰的买入和卖出信号，并为每个信号自动计算止损和最多三个止盈水平。 无子窗口，无杂乱。所有内容直接在主图表上清晰显示。 核心功能 智能买卖信号 Supertrend交叉检测，内置重复过滤。每次方向变化仅生成一个清晰信号，带有大型标注箭头。信号标签使用ATR间距计算，防止在图表加载时与价格条重叠。 自动TP和SL水平 每个信号自动计算并显示： 入场价格（实线） 基于ATR乘以风险倍数的止损（实线） 可配置比例的止盈1、2和3（虚线） 动态趋势云 彩色SMA色带填充快速和慢速均线之间的空间，提供即时趋势方向判断。云强度可调（25%、50%、75%、100%），颜色与图表背景平滑混合。可完全关闭。 Supertrend线 核心Supertrend线直接绘制在价格上，自动变色。在上升趋势中充当动态支撑，下降趋势中充当动态
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NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (2)
指标
NeoBull Predictive Ranges 是专为 MetaTrader 5 设计的综合技术分析系统。它将先进的波动率计算与基于成交量的趋势分析结合在一个指标中。该工具旨在为交易者提供关于市场结构和订单流的精确信息。 我向社区免费提供这一专业工具。 概念与灵感 该策略基础及特定指标（Predictive Ranges & Volumatic VIDYA）的组合基于 YouTube 频道 TradingWerkstatt 的分析。其逻辑已被精确移植到 MetaTrader 5，并在技术上进行了优化。 功能与技术细节： Predictive Ranges (动态波动率通道) 该指标在图表上投射自适应的支撑和阻力区域。计算基于 RMA 平滑的平均真实波幅 (ATR)。与传统布林带不同，这些通道能适应当前的市场速度，为潜在的反转点或突破目标提供可靠的参考。 Volumatic VIDYA (趋势与成交量引擎) 指标的核心是一个改进的变量指数动态平均线 (VIDYA)，由钱德动量摆动指标 (CMO) 控制。此外，算法还分析整个现有趋势的累积买入和卖出量。 趋势验证： 信号线根据资金流改变
FREE
筛选:
rasw95
14
rasw95 2026.08.12 12:53 
 

At first usage made a profit and going good but today CPI lost all the gain with Filter NEWS Hight impacts ON ???

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.12 13:02
We have a manual, and the EA confirms the settings in the Experts tab every time you change a preset. It’s not my fault if you don’t want to check what each preset actually does or verify in the Experts tab how the EA is configured to trade. That way, you would also clearly see whether high-impact news trading is enabled or not.
LaZaRpEtEr
19
LaZaRpEtEr 2026.08.10 20:43 
 

The most profitable and safest EA I have ever come across! I have absolute peace of mind while it's running on my account! Today it made a huge profit in just a few hours! On top of that, it comes with the fastest, most helpful, and kindest support!

13545007719
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13545007719 2026.08.10 18:40 
 

absolutely perfect ea with corret entry and profit, ivebought many ea this is my fav, love lizard, love zolia,2k for today oh yeah

(use high preset + dynamic low + your preferred dd, safe to go!)

but i feel sad that i purchased one day after 199 so i paid 999...now its 699...why...noway...sad...hell god

Jung Hoon
39
Jung Hoon 2026.07.31 15:38 
 

With 0.16lot lost $486 twice... I don't understand who gave 5 stars to this EA.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.02 16:57
If you use the default settings, you should have a $10,000 account so that the two 5% risks are properly covered. However, every user can adjust everything directly in the EA: the fakeout filter, the risk, the stop loss—literally everything. Simply using the default settings and then complaining afterward is a poor excuse for not knowing what you are doing. And if you leave the EA on default because you do not want to adjust anything, then you also have to accept the possible results and let it continue running accordingly. I intentionally made the EA highly customizable, so users should also make an effort to understand how it works.
Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah
1553
Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah 2026.07.31 14:59 
 

2026-08-07: All in all, EA feels like a professional-grade, well-engineered tool rather than something slapped together. It’s clear the developers took time to combine proven strategies with thoughtful enhancements and they didn’t skimp on protective mechanisms. After purchase, you’re invited into a private group where you can interact with other users, exchange results, and get help if you hit a snag. That sense of being part of an active trading community is a huge advantage especially in automated trading, where having real feedback and peer support matters. The seller has very quickly responded to display update suggestion and queries and updated to v1.86. Real testing under progress. will update.

Amit-AX
741
Amit-AX 2026.07.31 14:29 
 

Excellent Breakout EA for those that really know how to use it! I have good settings and its profitable. Please test the setup and use Dynamic low which closes at BE when we have fake breakouts. This after all is EA and not cash machine and when it does have good trades it nails it. Profits to follow in comments!

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:00
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
tradingbd
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tradingbd 2026.07.31 05:45 
 

Good EA so far. I want to trust another three months with this EA.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
Michael Schuster
1654
Michael Schuster 2026.07.31 01:02 
 

The performance is good and the support is excellent. Keep up the good work!

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
Dieter Koelbl
408
Dieter Koelbl 2026.07.30 17:57 
 

Good EA so far and very realiable - minor losses are part of the trading game, and they hurt you too much reduce your risk. @Marco keep up the good work!

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
hxu13
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hxu13 2026.07.30 15:57 
 

For those of you who had an SL yesterday, check your expert history. Because it might very likely be the problem with your brokers. I also hit an SL yesterday, but it has nothing to do with the EA itself. I have been using it for over a month. The performance has been consistent, even with the losing trade yesterday; I am still overall profitable.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
King David Boateng
334
King David Boateng 2026.07.30 14:34 
 

Clearly those who gave bad reviews don't understand how to trade or the risks involved. I've thoroughly tested the machine and actively still use it, losses are a part of the game. this machine is set to increase your account long term as long as you optimise and control your own risk! Great support from the developer and amazing bot, its a lot of hard work to get something like this up and running!

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
Brent
49
Brent 2026.07.30 13:49 
 

The one-star reviews are quite amusing, but they mostly come from young guys who believe a 100% win rate exists and expect to become millionaires after buying a single EA for $199. The EA does exactly what it is advertised to do, and the customer service is excellent. Unlike certain high-risk EAs, this one is not designed to blow an entire account. Yesterday, a few users hit their stop-loss simply because they were using the high-risk settings. Had they used the low-risk settings, they would not have hit a stop-loss and would have closed the day in profit. Marco, thank you for Lizard. I am looking forward to your future projects.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:00
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
RajaRamP
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RajaRamP 2026.07.30 11:13 
 

Hello Lizard Support, the overall strategy is good, but entries are often placed directly at swing highs or swing lows. Sometimes price only sweeps liquidity, triggers two positions and immediately reverses, causing a large drawdown. Please add an option for candle-close or momentum confirmation before entry. Once price holds beyond the level and moves into profit, SL should move to break-even and start trailing. This could reduce fake-breakout losses while keeping the strategy profitable.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.04 13:00
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
ssalsik
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ssalsik 2026.07.30 10:18 
 

If there is a major move in Gold like the one we saw yesterday, any EA would likely experience a loss. The EA is still excellent, and I continue to think very highly of it. However, when there are major economic news releases, it might be a good idea to prevent the EA from opening new trades for several hours beforehand.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.07.30 10:29
Thank you for the fair feedback. That is exactly why I added the Instant Check in version 1.85—simply set it to Conservative. We will still make plenty of profit; one small stop loss will not hold us back.
Rahan1983
115
Rahan1983 2026.07.30 06:51 
 

I bought this EA for diversifying my portfolio and based on good reviews from other users but after using it for 2 weeks and especially after yesterday losses I can say that I threw my money out of the window....I stopped using it! also a lot of updates...not all of us have time to spare to test all the variables to find the best setup but we are looking more for a bolt on solution out of the box LE: I own the EA since 16th of July not only for a week and my feedback comes after more losses than one, the biggest from yesterday...this EA needs big improvements

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.07.30 06:59
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
Spark690
603
Spark690 2026.07.30 05:51 
 

Нормальный советник, нужно настроить риск под себя и можно работать

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.08.05 07:46
You deliberately left a 1-star review and then demanded money to change it to a 5-star review. Now you are knowingly lying to other users because I exposed what you did. Proof --> https://www.mql5.com/en/market/product/172541/comments/page11?source=Site+Market+Main
brainiacz
457
brainiacz 2026.07.29 22:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.07.30 07:02
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
EA--TESTER--REALMONEY
1491
EA--TESTER--REALMONEY 2026.07.29 21:08 
 

Crap EA. Too many SL hits...

And as always manipulated 5 Stars Reviews. EA had no trade after the last brutal SL Hits yesterday and today on the 30.07.2026 after the real 1 Stars reviews a massive flood of 5 Stars is incoming what makes absolutely no sense.

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.07.30 07:05
As someone who claims to be an EA tester, you should know that evaluating an EA over just one week is meaningless. But judging by your review, your testing methodology seems to be waiting for the first stop loss and then jumping out of the bushes with a 1-star review. Professional EA testing is based on long-term forward testing, backtests, different market conditions, and a meaningful sample of trades—not a single losing trade.
Ramazan Turkhan
2141
Ramazan Turkhan 2026.07.29 20:21 
 

This so-called swing EA take buy positions at the highest resistance level , so naturally prices drops down full speed with momentum in a few minutes with huge losses . sell positions also same logic. the intention of taking position is not clear . is it breakout or swing ? but none of them works. I attached A screenshot at the commnets page where it shows place of opening and closing positions . Also be careful about updates . Logic of the EA is not secure .

Also comments section is full of success story mostly posted by developer and his group members , it s strange . İ wish i could wrote best review ,unfortunately the balance is losing day by day.

the dreams comes TRUE just on backtests ... bla bla bla.... excuses will be created instantly

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.07.30 07:00
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
bc01
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bc01 2026.07.29 19:22 
 

huge losses today, not recommended at all

Update: duration 6 weeks, overall loss. Not week review. Serious doubts abour R;R ratio long term, from now on demo only to observe

Marco Scherer
9083
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2026.07.30 07:01
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
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