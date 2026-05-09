LIZARD 是什么？

Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。

每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。

实盘信号 - 购买前追踪真实表现：

https://www.mql5.com/en/signals/2372821

工作原理

Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。

这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。

6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。

主要功能

多策略架构：六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从短线日内突破到多日摆动布局。激活根据账户余额自动进行：余额至 $1000 时启用 A 区，自 $1001 起同时启用 A 区和 B 区。

Smart Time Filter：每个策略都基于历史 GMT 表现分析设有单独校准的 kill-hours。profit factor 低于 1.0 的时段会被自动屏蔽。

多层退出系统：达到设定的盈利阈值后，Break Even 会将 Stop Loss 移至入场价。Trailing Stop Loss 跟随价格锁定利润。Trailing Take Profit 动态调整 TP。Magic Trail 实现分步式 SL 推进。Virtual Stop Loss 以软件方式平仓，独立于经纪商。

NFP 过滤器：在 NFP 数据公布前后自动暂停交易。

收盘保护：挂单会在每日收盘时段之前自动删除。

适配 Prop Firm：提供最大日内回撤输入，符合 prop firm 挑战规则。

交易管理

马丁格尔：从不

网格：从不

每笔交易设止损：始终

Trailing Stop：启用

Break Even：启用

NFP 保护：启用

Prop Firm 日内回撤限制：可用

要求

平台：MetaTrader 5

品种：XAUUSD（黄金）

图表时间框架：H1

最低余额：$250

账户类型：对冲（推荐 ECN/RAW）

推荐杠杆：1:100 或更高

VPS：强烈推荐

风险提示

黄金交易存在重大风险。过往表现不保证未来结果。请仅使用您能承受损失的资金进行交易。

技术支持

我们的支持团队在这里: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia – 台湾)。

在我们的团队中，职责分工明确：部分成员专注于开发，其他成员负责客户支持。因此，购买后请务必联系管理员 Zolia。他将很乐意帮助您安装EA并回答您的所有问题 :)