MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertTrailing 

CExpertTrailing

CExpertTrailing 是尾随算法的基准类, 它不做任何操作, 但提供接口。

如何使用它:

1. 准备尾随算法;
2. 创建您自己的继承 CExpertTrailing 的子类;
3. 在您的类中用您自己的算法覆盖虚方法。

您可以在 Expert\Trailing\ 文件夹里找到尾随类的例程。

描述

CExpertTrailing 是实现尾随停止算法的基准类。

声明

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

标称库文件

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

直接分支

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

类方法

检查尾随停止条件

 

virtual CheckTrailingStopLong

检查修改多头仓位参数的条件

virtual CheckTrailingStopShort

检查修改空头仓位参数的条件

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 