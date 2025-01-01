CExpertTrailing
CExpertTrailing 是尾随算法的基准类, 它不做任何操作, 但提供接口。
如何使用它:
1. 准备尾随算法;
2. 创建您自己的继承 CExpertTrailing 的子类;
3. 在您的类中用您自己的算法覆盖虚方法。
您可以在 Expert\Trailing\ 文件夹里找到尾随类的例程。
描述
CExpertTrailing 是实现尾随停止算法的基准类。
声明
|
class CExpertTrailing : public CExpertBase
标称库文件
|
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
|
继承体系
CExpertTrailing
直接分支
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
类方法
|
检查尾随停止条件
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
检查修改多头仓位参数的条件
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
检查修改空头仓位参数的条件
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators