CExpertMoney
CExpertMoney 是资金和风险管理算法的基准类。
描述
CExpertMoney 是实现资金和风险管理的基准类。
声明
class CExpertMoney : public CObject
标称库文件
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
继承体系
CExpertMoney
直接分支
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
类方法
访问保护数据
设置 "风险百分比" 参数的值
初始化
|
virtual ValidationSettings
验证设置
交易条件检查
|
virtual CheckOpenLong
获取多头仓位的交易量
virtual CheckOpenShort
获取空头仓位的交易量
virtual CheckReverse
获取反转仓位的交易量
virtual CheckClose
检查已开仓位平仓条件
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators