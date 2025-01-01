文档部分
CExpertMoney

CExpertMoney 是资金和风险管理算法的基准类。

描述

CExpertMoney 是实现资金和风险管理的基准类。

声明

   class CExpertMoney : public CObject

标称库文件

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

直接分支

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

类方法

访问保护数据

 

Percent

设置 "风险百分比" 参数的值

初始化

 

virtual ValidationSettings

验证设置

交易条件检查

 

virtual CheckOpenLong

获取多头仓位的交易量

virtual CheckOpenShort

获取空头仓位的交易量

virtual CheckReverse

获取反转仓位的交易量

virtual CheckClose

检查已开仓位平仓条件

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators