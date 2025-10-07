在训练中激活神经元的函数：快速收敛的关键？

引言



在之前的文章中，我们研究了一个简单的 MLP 神经网络作为逼近器（强化学习）在交易中的特性。当时，我们没有特别关注激活函数的特性，而是使用了流行的双曲正切 Sigmoid 函数。此外，在其中一篇文章中，我们讨论了广为人知且广泛使用的 ADAM 算法的能力。我将其修改为一种独立的ADAMm全局优化种群方法。

在本文中，我们将深入探讨神经网络作为数据插值器（监督学习）的能力，重点关注神经元激活函数的特性。我们将使用神经网络内置的 ADAM 优化算法（这是神经网络应用中的常规做法），并研究激活函数及其导数对优化算法收敛速度的影响。

想象一条有许多支流的河流。在正常状态下，水自由流动，形成复杂的洋流和漩涡模式。但如果我们开始建造一套船闸和水坝系统会怎么样呢？我们将能够控制水流，将其引向正确的方向，并调节水流的力量。神经网络中的激活函数扮演着类似的角色：它决定哪些信号可以通过，哪些信号需要延迟或衰减。没有它，神经网络将只是一组线性变换。

激活函数为神经网络的操作增加了动态性，使其能够捕捉数据中的细微差别。例如，在人脸识别任务中，激活函数帮助网络注意到微小的细节，如眉毛的弧度或下巴的形状。正确选择激活函数会影响神经网络在各种任务上的表现。一些函数更适合训练的早期阶段，提供清晰且易于理解的信号。其他函数则允许网络在高级阶段捕捉更微妙的模式，而还有一些函数则负责筛选掉不必要的部分，只留下最重要的部分。

如果我们不了解激活函数的特性，就可能会遇到问题。神经网络可能会在简单任务上“磕磕绊绊”，或者“忽略”重要的细节。激活函数的主要目的是为神经网络引入非线性，并归一化输出值。

本文旨在识别当使用不同的激活函数，及其在最小化误差时，对神经网络精确遍历样本点（插值）影响的相关问题。我们还将弄清楚激活函数是否真的影响收敛速度，或者这仅仅是所用优化算法的特性。作为参考算法，我们将使用改进的种群 ADAMm，它利用了随机性元素，并与 MLP 内置的 ADAM（经典用法）进行测试比较。后者凭直觉应该具有优势，因为它通过激活函数的导数，可以直接访问适应度函数表面的梯度。与此同时，种群随机 ADAMm 无法访问导数，并且对优化问题的表象一无所知。让我们看看结果如何，并得出一些结论。

本文具有探索性质，叙述按照实验的顺序展开。





内置 ADAM 的 MLP 神经网络实现

图例 1. MLP 神经网络及其训练的示意图

为了进行当前的研究，我们需要一个简单且透明的 MLP 神经网络代码，不使用 MQL5 语言内置的专用矩阵计算。这将使我们能够清晰地理解神经网络逻辑中究竟发生了什么，以及弄清楚某些结果依赖于什么。

我们将实现一个内置 ADAM（自适应矩估计）优化算法的多层感知机（MLP）。一个类和结构体代表了神经网络实现的一部分，其中定义了主要组件：神经元、神经元层和权重。

1. C_Neuro 类代表一个神经元，它是神经网络中的基本单元。

C_Neuron() 是一个构造函数，用于将 “m” 和 “v” 属性的值初始化为零。这些值用于优化算法。

out — 神经元在应用激活函数后的输出值。

delta — 用于在训练期间计算梯度的误差增量。

bias — 添加到神经元输入的偏置值。

m 和 v 用于存储偏置的一阶矩和二阶矩，供 ADAM 优化方法使用。

2. S_NeuronLayer 结构体代表一个神经元层。C_Neuron n[] 是神经网络层中神经元的数组。

为了存储神经元之间的权重，我们采用了一种面向对象的方法，而不是简单的二维数组。该方法基于 C_Weight 类，该类不仅存储连接权重本身，还存储优化参数——ADAM 算法中使用的一阶矩和二阶矩。数据结构是分层排列的：S_WeightsLayer 包含一个 S_WeightsLayerR 结构体数组，后者又包含 C_Weight 对象数组。这使得通过清晰的索引链可以轻松访问网络中的任何权重。

例如，要引用第 0 层的第一个神经元与下一层第二个神经元之间的连接权重，我们使用以下表示法：wL [0].nOnL [1].nOnR [2].w。这里，第一个索引表示一对相邻层，第二个索引表示左侧层中的一个神经元，第三个索引表示右侧层中的一个神经元。

class C_Neuron { public : C_Neuron () { m = 0.0 ; v = 0.0 ; } double out; double delta; double bias; double m; double v; }; struct S_NeuronLayer { C_Neuron n []; }; class C_Weight { public : C_Weight () { w = 0.0 ; m = 0.0 ; v = 0.0 ; } double w; double m; double v; }; struct S_WeightsLayerR { C_Weight nOnR []; }; struct S_WeightsLayer { S_WeightsLayerR nOnL []; };

C_MLPa 多层感知机（MLP）类实现了一个神经网络的基本功能，包括使用 ADAM 优化算法进行前向传播和反向传播学习。让我们来看看它能做什么：

网络由连续的层组成：输入层 -> 隐藏层 -> 输出层。

每一层中的每个神经元都与下一层的所有神经元相连接（全连接网络）。

Init — 用于根据给定配置创建网络的方法。

ImportWeights 和 ExportWeights — 加载和保存网络权重。

ForwProp — 前向传播：获取网络对输入数据的响应。

BackProp — 基于误差反向传播的网络训练方法。

alpha (0.001) — 网络的学习速度。

beta1 (0.9) 和 beta2 (0.999) — 帮助网络稳定学习的参数。

epsilon (1e-8) — 一个用于防止除零错误的小数。

BackProp 存储有关每一层大小（layersSize）的信息。

它包含所有神经元（nL）以及它们之间的权重（wL），

并跟踪权重（wC）和层（nLC）的数量。

actFunc 使用选定的激活函数。



网络结构：主要功能：训练参数（ADAM 算法）：内部组件：

本质上，这个类是神经网络的“大脑”，它可以接收输入数据，通过神经元和权重系统进行处理，产生结果，并从错误中学习，逐步提高其预测的准确性。

class C_MLPa { public : ~C_MLPa () { delete actFunc; } C_MLPa () { alpha = 0.001 ; beta1 = 0.9 ; beta2 = 0.999 ; epsilon = 1 e- 8 ; } int Init ( int &layerConfig [], int actFuncType, int seed); bool ImportWeights ( double &weights []); bool ExportWeights ( double &weights []); void ForwProp ( double &inLayer [], double &outLayer []); void BackProp ( double &errors []); int GetWcount () { return wC; } double alpha; double beta1; double beta2; double epsilon; int layersSize []; S_NeuronLayer nL []; S_WeightsLayer wL []; private : int wC; int nLC; int wLC; int t; C_Base_ActFunc *actFunc; };

Init 方法通过设置每层的神经元数量、选择激活函数以及为神经元生成初始权重，来初始化多层感知机的结构。它会检查网络配置的有效性，并返回所需权重的总数，如果出错则返回 0。

参数：

layerConfig [] — 包含每一网络层中神经元数量的数组。

actFuncType — 神经网络中要使用的激活函数类型（例如，sigmoid 等）。

seed — 一个用于初始化随机数生成器的种子，这使得在初始化权重时可以获得可复现的结果。

操作逻辑：

该方法根据传入的 layerConfig 数组确定层数。 它确保层数至少为 2，并且每一层都包含正数个神经元。如果发生错误，它会显示一条消息并终止执行。 该方法将层的大小复制到 layersSize 数组，并初始化用于存储神经元和权重的数组。 它计算连接各层神经元所需的总权重数。 此外，它使用 Xavier 方法初始化权重，该方法理论上有助于避免梯度消失或梯度爆炸问题。 根据传入的激活函数类型，该方法创建一个相应的激活函数对象。 它将迭代计数器初始化为零，该计数器用于 ADAM 算法中。



int C_MLPa::Init ( int &layerConfig [], int actFuncType, int seed) { nLC = ArraySize (layerConfig); if (nLC < 2 ) { Print ( "Network configuration error! Less than 2 layers!" ); return 0 ; } for ( int i = 0 ; i < nLC; i++) { if (layerConfig [i] <= 0 ) { Print ( "Network configuration error! Layer #" + string (i + 1 ) + " contains 0 neurons!" ); return 0 ; } } wLC = nLC - 1 ; ArrayCopy (layersSize, layerConfig, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayResize (nL, nLC); for ( int i = 0 ; i < nLC; i++) { ArrayResize (nL [i].n, layersSize [i]); } ArrayResize (wL, wLC); for ( int w = 0 ; w < wLC; w++) { ArrayResize (wL [w].nOnL, layersSize [w]); for ( int n = 0 ; n < layersSize [w]; n++) { ArrayResize (wL [w].nOnL [n].nOnR, layersSize [w + 1 ]); } } wC = 0 ; for ( int i = 0 ; i < nLC - 1 ; i++) wC += layersSize [i] * layersSize [i + 1 ] + layersSize [i + 1 ]; double weights []; ArrayResize (weights, wC); srand (seed); double n = sqrt ( 6.0 / (layersSize [ 0 ] + layersSize [nLC - 1 ])); for ( int i = 0 ; i < wC; i++) { weights [i] = ( 2.0 * n) * ( rand () / 32767.0 ) - n; } ImportWeights (weights); switch (actFuncType) { case eActACON: actFunc = new C_ActACON (); break ; case eActAlgSigm: actFunc = new C_ActAlgSigm (); break ; case eActBentIdent: actFunc = new C_ActBentIdent (); break ; case eActRatSigm: actFunc = new C_ActRatSigm (); break ; case eActSiLU: actFunc = new C_ActSiLU (); break ; case eActSoftPlus: actFunc = new C_ActSoftPlus (); break ; default : actFunc = new C_ActTanh (); break ; } t = 0 ; return wC; }

让我们进一步来看两个方法——ImportWeights 和 ExportWeights。这些方法用于导入和导出多层感知机的权重和偏置。ImportWeights 负责将权重和偏置从“weights”数组导入到神经网络结构中。

首先，该方法会检查传入的“weights”数组的大小是否与存储在 wC 变量中的权重数量相匹配。如果大小不匹配，该方法将返回 ‘false’ 以表示出错。

wCNT 变量用于跟踪“weights”数组中的当前索引。

遍历层和神经元：

外层循环遍历每一层，从第二层（索引 1）开始，因为第一层是输入层，没有权重或偏置。

内层循环遍历当前层中的每个神经元。

对于每个神经元，其“bias”（偏置）值从“weights”数组中设置，并且 wCNT 计数器会递增。

一个嵌套循环会遍历前一层中的所有神经元，用于设置连接当前层神经元和前层神经元的权重。

ExportWeights — 该方法负责将权重和偏置从神经网络结构导出到“weights”数组。该方法的逻辑与 ImportWeights 方法类似。这两个方法都允许将权重和偏置相对于网络类保存在外部程序中，以便将来使用训练好的网络，同时也允许使用外部优化算法，例如种群算法。

bool C_MLPa::ImportWeights ( double &weights []) { if ( ArraySize (weights) != wC) return false ; int wCNT = 0 ; for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { nL [ln].n [n].bias = weights [wCNT++]; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w = weights [wCNT++]; } } } return true ; } bool C_MLPa::ExportWeights ( double &weights []) { ArrayResize (weights, wC); int wCNT = 0 ; for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { weights [wCNT++] = nL [ln].n [n].bias; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { weights [wCNT++] = wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w; } } } return true ; }

ForwProp 方法（前向传播）按顺序计算多层感知机从输入层到输出层的所有层的值。它接收输入值，通过隐藏层处理它们，并生成输出值。参数：

inLayer [] - 神经网络的输入值数组（在图 1 中以绿色显示）。

outLayer [] - 处理后输出层值将被设置到的数组（在图 1 中以黄色显示）。



该方法通过将输入值从 inLayer 数组复制到相应的神经元，来初始化输入层神经元的激活值。

处理隐藏层和输出层：

外层循环遍历所有层，从第二层（索引 1）开始，因为第一层是输入层。

内层循环遍历当前层的每个神经元。

对于每个神经元，计算其加权输入的总和：

首先，向该神经元添加一个偏置。



嵌套循环遍历前一层的所有神经元，将前一神经元的输出值与相应权重的乘积加到 “val” 上。

计算完总和后，对 “val” 应用激活函数，并将结果存储在当前层神经元的输出值中。

void C_MLPa::ForwProp ( double &inLayer [], double &outLayer []) { double val; for ( int n = 0 ; n < layersSize [ 0 ]; n++) { nL [ 0 ].n [n].out = inLayer [n]; } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { val = nL [ln].n [n].bias; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { val += nL [ln - 1 ].n [w].out * wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w; } nL [ln].n [n].out = actFunc.Activ (val); } } for ( int n = 0 ; n < layersSize [nLC - 1 ]; n++) outLayer [n] = nL [nLC - 1 ].n [n].out; }

处理完所有层后，该方法将最后一层（即输出层）的输出值复制到 outLayer 数组中。

BackProp 方法实现了多层感知机中的误差反向传播。它使用 ADAM 优化算法，从输出层到输入层更新所有层的权重和偏置。操作逻辑：

“t” 变量递增，用于跟踪迭代次数，并在 ADAM 逻辑方程中使用。

为所有层计算 delta（误差项）：

外层循环以反向顺序遍历各层，从输出层开始，到输入层结束。

内层循环遍历当前层的神经元。

如果当前层是输出层，则 delta 的计算方式为误差（errors[nCurr]）与输出神经元激活函数导数的乘积。

对于隐藏层，delta 的计算方式为下一层的 delta 与相应权重的乘积之和。

然后，delta 会通过激活函数的导数进行调整，结果存储在 nL [ln].n [nCurr].delta 中。

外层循环遍历所有层，从第二层开始。

对于当前层的每个神经元，使用 beta1 和 beta2 参数更新偏置的动量 “m” 和 “v”。

然后，调整 m_hat 和 v_hat 偏置矩。

最后，使用调整后的矩来更新偏置。

外层循环遍历所有权重层。

内层循环遍历当前层和下一层的神经元。

对于每个权重，计算其梯度，然后用该梯度来更新 “m” 和 “v” 矩。

在调整了 m_hat 和 v_hat 权重矩之后，使用调整后的矩来更新权重。

void C_MLPa::BackProp ( double &errors []) { t++; double delta; double deltaNext; double out; double deriv; double w; for ( int ln = nLC - 1 ; ln > 0 ; ln--) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { if (ln == nLC - 1 ) { delta = errors [nCurr] * actFunc.Deriv (nL [ln].n [nCurr].out); } else { delta = 0.0 ; for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [ln + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [ln + 1 ].n [nNext].delta; w = wL [ln].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w; delta += deltaNext * w; } } out = nL [ln].n [nCurr].out; deriv = actFunc.Deriv (out); nL [ln].n [nCurr].delta = delta * deriv; } } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { delta = nL [ln].n [nCurr].delta; nL [ln].n [nCurr].m = beta1 * nL [ln].n [nCurr].m + ( 1.0 - beta1) * delta; nL [ln].n [nCurr].v = beta2 * nL [ln].n [nCurr].v + ( 1.0 - beta2) * delta * delta; double m_hat = nL [ln].n [nCurr].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = nL [ln].n [nCurr].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); nL [ln].n [nCurr].bias += alpha * m_hat / ( sqrt (v_hat) + epsilon); } } for ( int lw = 0 ; lw < wLC; lw++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [lw]; nCurr++) { for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [lw + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [lw + 1 ].n [nNext].delta; out = nL [lw].n [nCurr].out; double gradient = deltaNext * out; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m = beta1 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m + ( 1.0 - beta1) * gradient; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v = beta2 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v + ( 1.0 - beta2) * gradient * gradient; double m_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w += alpha * m_hat / ( sqrt (v_hat) + epsilon); } } } }

使用 ADAM 更新偏置：使用 ADAM 更新权重：





用于渲染激活函数的测试台代码



该测试台旨在测试神经网络中使用的各种激活函数是否正确运行，并将其以图形形式显示。生成的图像稍后将在文章中用于直观地评估它们的外观。代码相当简单，无需过多描述。

#include <Graphics\Graphic.mqh> #include <Math\AOs\NeuroNets\MLPa.mqh> #define SIZE_X 750 #define SIZE_Y 200 input E_Act ACT = eActTanh; input int CNT = 10000 ; void OnStart () { ObjectDelete ( ChartID (), "Test" ); double activ []; double deriv []; C_Base_ActFunc *act; switch (ACT) { default : act = new C_ActTanh (); break ; case eActAlgSigm: act = new C_ActAlgSigm (); break ; case eActRatSigm: act = new C_ActRatSigm (); break ; case eActSoftPlus: act = new C_ActSoftPlus (); break ; case eActBentIdent: act = new C_ActBentIdent (); break ; case eActSiLU: act = new C_ActSiLU (); break ; case eActACON: act = new C_ActACON (); break ; case eActSnake: act = new C_ActSnake (); break ; case eActSERF: act = new C_ActSERF (); break ; } ActFuncTest (act, activ, deriv, CNT, -10, 10); CGraphic gr_test; gr_test.Create ( 0 , "Test" , 0 , 0 , 20 , SIZE_X, SIZE_Y + 20 ); gr_test.YAxis ().Name (act.GetFuncName () + ": Value" ); gr_test.YAxis ().NameSize ( 13 ); gr_test.HistorySymbolSize ( 10 ); gr_test.CurveAdd (activ, ColorToARGB ( clrRed , 255 ), CURVE_LINES, "activ" ); gr_test.CurveAdd (deriv, ColorToARGB ( clrBlue , 255 ), CURVE_LINES, "deriv" ); gr_test.CurvePlotAll (); gr_test.Redraw ( true ); gr_test.Update (); delete act; } void ActFuncTest (C_Base_ActFunc &act, double &arrayAct [], double &arrayDer [], int testCount, double min, double max) { Print (act.GetFuncName (), " [" , min, "; " , max, "]" ); Print (act.Activ (min), " " , act.Activ ( 0 ), " " , act.Activ (max)); Print (act.Deriv (min), " " , act.Deriv ( 0 ), " " , act.Deriv (max)); ArrayResize (arrayAct, testCount); ArrayResize (arrayDer, testCount); double x = 0.0 ; double step = (max - min) / testCount; for ( int i = 0 ; i < testCount; i++) { x = min + step * i; arrayAct [i] = act.Activ (x); arrayDer [i] = act.Deriv (x); } }





激活函数类的代码



在解决各种神经网络问题时，会使用许多不同的神经元激活函数。我尝试选择的函数既包括众所周知的双曲正切函数，也包括像 Snake 激活函数这样不太为人所知的函数，同时排除了在外观和特性上非常相似的函数。它们可以大致分为三组：

Sigmoid 函数， 非线性开关， 周期性函数。

为神经元激活函数实现 C_Base_ActFunc 基类。它包含两个虚函数：用于计算激活值的 Activ 和用于计算导数的 Deriv。GetFuncName() 方法返回存储在受保护成员 funcName 中的激活函数名称。该类旨在被继承，以创建激活函数的具体实现。通过创建激活函数对象，我们可以通过避免多次使用 “if” 和 “switch” 来加速计算。



class C_Base_ActFunc { public : virtual double Activ ( double inp) = 0 ; virtual double Deriv ( double inp) = 0 ; string GetFuncName () { return funcName;} protected : string funcName; };

C_ActTanh 类实现了双曲正切激活函数及其导数，并继承自 C_Base_ActFunc 基类。在类的构造函数中，激活函数的名称在 funcName 变量中被设置为 ActTanh。激活方法：

Activ (double x) 使用公式 f(x) = 2 / (1 + exp ( − 2 ⋅ (x)) − 1 计算双曲正切激活函数的值。该公式将输入 “x” 转换到 -1 到 1 的范围内。

Deriv(double x) 计算激活函数的导数。双曲正切的导数表示为：f′(x) = 1 − (f (x)) ^ 2，其中 f(x) 是为当前 “x” 计算出的激活函数值。导数显示了函数相对于输入值的变化速度。

导数方法：

class C_ActTanh : public C_Base_ActFunc { public : C_ActTanh () {funcName = "ActTanh" ;} double Activ ( double x) { return 2.0 / ( 1.0 + exp (- 2 * (x))) - 1.0 ; } double Deriv ( double x) { double fx = Activ (x); return 1.0 - fx * fx; } };

图例 2. 双曲正切及其导数

C_ActAlgSigm 类与 C_ActTanh 类类似，它将代数 Sigmoid 实现为一种激活函数，并提供了计算其激活值和导数的方法。

class C_ActAlgSigm : public C_Base_ActFunc { public : C_ActAlgSigm () {funcName = "ActAlgSigm" ;} double Activ ( double x) { return x / sqrt ( 1.0 + x * x); } double Deriv ( double x) { double d = 1.0 / sqrt ( 1.0 + x * x); return d * d * d; } };

图例 3. 代数 Sigmoid 及其导数

C_ActRatSigm 类实现了一个有理 Sigmoid，其中包含激活函数和导数计算方法。

class C_ActRatSigm : public C_Base_ActFunc { public : C_ActRatSigm () {funcName = "ActRatSigm" ;} double Activ ( double x) { return x / ( 1.0 + fabs (x)); } double Deriv ( double x) { double d = 1.0 + fabs (x); return 1.0 / (d * d); } };

图例 4. 有理 Sigmoid 及其导数

C_ActSoftPlus 类实现了 Softplus 激活函数及其导数。

class C_ActSoftPlus : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSoftPlus () {funcName = "ActSoftPlus" ;} double Activ ( double x) { return log ( 1.0 + exp (x)); } double Deriv ( double x) { return 1.0 / ( 1.0 + exp (-x)); } };

图例 5. SoftPlus 函数及其导数

C_ActBentIdent 类实现了 Bent Identity 激活函数及其导数。

class C_ActBentIdent : public C_Base_ActFunc { public : C_ActBentIdent () {funcName = "ActBentIdent" ;} double Activ ( double x) { return ( sqrt (x * x + 1.0 ) - 1.0 ) / 2.0 + x; } double Deriv ( double x) { return x / ( 2.0 * sqrt (x * x + 1.0 )) + 1.0 ; } };

图例 6. Bent Identity 函数及其导数

C_ActSiLU 类提供了 SiLU 激活函数及其导数的实现。

class C_ActSiLU : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSiLU () {funcName = "ActSiLU" ;} double Activ ( double x) { return x / ( 1.0 + exp (-x)); } double Deriv ( double x) { if (x == 0.0 ) return 0.5 ; double fx = Activ (x); return fx + (fx * ( 1.0 - fx)) / x; } };

图例 7. SiLU 函数及其导数

C_ActACON 类实现了 ACON 激活函数及其导数。

class C_ActACON : public C_Base_ActFunc { public : C_ActACON () {funcName = "ActACON" ;} double Activ ( double x) { return (x * cos (x) + sin (x)) / ( 1.0 + fabs (x)); } double Deriv ( double x) { if (x == 0.0 ) return 2.0 ; double sinX = sin (x); double cosX = cos (x); double fabsX = fabs (x); double fabsXp = fabsX + 1.0 ; double part1 = ( 2.0 * cosX - x * sinX) / fabsXp; double part2 = -x * (sinX + x * cosX) / (fabsX * fabsXp * fabsXp); return part1 + part2; } };

图例 8. ACON 函数及其导数

C_ActSERF 类实现了 SERF 激活函数及其导数。

class C_ActSERF : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSERF () { alpha = 0.5 ; funcName = "ActSERF" ; } double Activ ( double x) { double sigmoid = 1.0 / ( 1.0 + exp (-alpha * x)); if (x >= 0 ) return sigmoid * x; else return sigmoid * ( exp (x) - 1.0 ); } double Deriv ( double x) { double sigmoid = 1.0 / ( 1.0 + exp (-alpha * x)); double sigmoidDeriv = alpha * sigmoid * ( 1.0 - sigmoid); double e = exp (x); if (x >= 0 ) return sigmoid + x * sigmoidDeriv; else return sigmoid * e + (e - 1.0 ) * sigmoidDeriv; } private : double alpha; };

图例 9. SERF 函数及其导数

C_ActSNAKE 类实现了 SNAKE 激活函数及其导数。

class C_ActSnake : public C_Base_ActFunc { public : C_ActSnake () { frequency = 1 ; funcName = "ActSnake" ; } double Activ ( double x) { double sinx = sin (frequency * x); return x + sinx * sinx; } double Deriv ( double x) { double fx = frequency * x; return 1.0 + 2.0 * sin (fx) * cos (fx) * frequency; } private : double frequency; };

图例 10. SNAKE 函数及其导数





测试激活函数



现在，是时候来看看 MLP 网络如何使用不同的激活函数进行训练了。对于优化算法而言，激活函数的复杂性可以在 1-1-1 的 MLP 配置上，通过仅使用一个训练样本（一个输入值和一个目标值）得到清晰的展示。

乍一看，这可能并不明显。为什么这样一个简单的任务会引人关注？这里有一个重要的方法论要点：使用单个数据点可以让我们分离并检验激活函数本身的复杂性及其对优化的影响。当我们处理大型数据集时，许多因素会影响训练：数据的分布、样本之间的相互依赖关系，以及它们的影响在通过激活函数时如何体现。通过只使用一个点，我们消除了所有这些外部因素，可以专注于优化算法在处理特定激活函数时的难度。

关键在于，一个只通过插值函数单个点的神经网络，可以有无穷多种权重选项。这可能看起来不可思议，但它源于方程 in * w + b = out，其中 in 是网络输入，w 是权重，b 是偏置，而 out 是 1-1 配置的网络输出。

对于 1-1 配置，这没有问题，但当增加另一层——即 1-1-1 配置时，问题就出现了。在这种情况下，即使是最简单的问题对优化算法来说也变得非同小可，因为解的搜索空间变得显著复杂：现在必须通过带有其激活函数的中间层来找到正确的权重组合。正是这种复杂性，使我们能够评估不同的优化算法在使用不同激活函数时，能够多有效地进行权重调整。

以下是经典实现的 ADAM 算法和种群 ADAMm 算法的结果表。两种算法都执行了 10,000 次迭代。对于基于种群的算法，考虑了种群的存在，但神经网络计算的总次数保持不变。打印输出显示了伪随机数生成器的种子（用于复现有问题的训练过程）、产生最佳结果的迭代次数，以及当前 epoch（以 1000 为倍数）的结果。

权重使用 Xavier 方法为 ADAM 进行初始化，并为 ADAMm 使用 [-10; 10] 范围内的随机数。使用不同的种子进行了多次测试，并选择了最差的结果。权重选择过程在达到最大迭代次数或误差降至 0.000001 以下时结束。

Sigmoid 激活函数的结果表：

Tanh AlgSigm RatSigm MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActTanh，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 0.2415125490594974, 0: 0.24151254905949734

0: 0.2415125490594974, 1000: 0.24987227299268625

0: 0.2415125490594974, 2000: 0.24999778562849811

0: 0.2415125490594974, 3000: 0.24999995996010888

0: 0.2415125490594974, 4000: 0.2499999992693791

0: 0.2415125490594974, 5000: 0.24999999998663514

0: 0.2415125490594974, 6000: 0.2499999999997553

0: 0.2415125490594974, 7000: 0.24999999999999556

0: 0.2415125490594974, 8000: 0.25

0: 0.2415125490594974, 9000: 0.25

最佳结果迭代：0，误差：0.241513

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2499999999999871

最佳结果迭代：883，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActAlgSigm，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 0.1878131682539310, 0: 0.18781316825393096

0: 0.1878131682539310, 1000: 0.22880505258129305

0: 0.1878131682539310, 2000: 0.2395439537933131

0: 0.1878131682539310, 3000: 0.24376284285887292

0: 0.1878131682539310, 4000: 0.24584964230029535

0: 0.1878131682539310, 5000: 0.2470364071634453

0: 0.1878131682539310, 6000: 0.24777681648987268

0: 0.1878131682539310, 7000: 0.2482702131676117

0: 0.1878131682539310, 8000: 0.24861563983949608

0: 0.1878131682539310, 9000: 0.2488669473265396

最佳结果迭代：0，误差：0.187813

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2481251241755712

1000: 0.0000009070157679

最佳结果迭代：1000，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActRatSigm，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 0.0354471509280691, 0: 0.03544715092806905

0: 0.0354471509280691, 1000: 0.10064226929576263

0: 0.0354471509280691, 2000: 0.13866170841306655

0: 0.0354471509280691, 3000: 0.16067944018111643

0: 0.0354471509280691, 4000: 0.17502946224977484

0: 0.0354471509280691, 5000: 0.18520767592761297

0: 0.0354471509280691, 6000: 0.19285431843628092

0: 0.0354471509280691, 7000: 0.1988366186290051

0: 0.0354471509280691, 8000: 0.20365853142896836

0: 0.0354471509280691, 9000: 0.20763502064394074

最佳结果迭代：0，误差：0.035447

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.1928944265733889

最佳结果迭代：688，误差：0.000000



SiLU 类型激活函数的结果表：

SoftPlus BentIdent SiLU MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSoftPlus，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.5380138004155748, 0: 0.5380138004155747

0: 0.5380138004155748, 1000: 131.77685264891647

0: 0.5380138004155748, 2000: 1996.1250363225556

0: 0.5380138004155748, 3000: 8050.259717531171

0: 0.5380138004155748, 4000: 20321.169969814575

0: 0.5380138004155748, 5000: 40601.21872791767

0: 0.5380138004155748, 6000: 70655.44591598355

0: 0.5380138004155748, 7000: 112311.81150857621

0: 0.5380138004155748, 8000: 167489.98562842538

0: 0.5380138004155748, 9000: 238207.27978678182

最佳结果迭代：0，误差：0.538014

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 18.4801637203493884

778: 0.0000022070092175

最佳结果迭代：1176，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActBentIdent，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 15.1221330593320857, 0: 15.122133059332086

0: 15.1221330593320857, 1000: 185.646717568436

0: 15.1221330593320857, 2000: 1003.1026112225994

0: 15.1221330593320857, 3000: 2955.8393027057205

0: 15.1221330593320857, 4000: 6429.902382962495

0: 15.1221330593320857, 5000: 11774.781156010686

0: 15.1221330593320857, 6000: 19342.379583340015

0: 15.1221330593320857, 7000: 29501.355075464813

0: 15.1221330593320857, 8000: 42640.534930000824

0: 15.1221330593320857, 9000: 59168.850722337185

最佳结果迭代：0，误差：15.122133

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 7818.0964949082390376

最佳结果迭代：15：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSiLU，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.0021199944516222, 0: 0.0021199944516222444

0: 0.0021199944516222, 1000: 4.924850697388685

0: 0.0021199944516222, 2000: 14.827133542234415

0: 0.0021199944516222, 3000: 28.814259008218087

0: 0.0021199944516222, 4000: 45.93517121925276

0: 0.0021199944516222, 5000: 65.82077308420028

0: 0.0021199944516222, 6000: 88.26782602934948

0: 0.0021199944516222, 7000: 113.15535264604428

0: 0.0021199944516222, 8000: 140.41067538093935

0: 0.0021199944516222, 9000: 169.9878269747845

最佳结果迭代：0，误差：0.002120

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 17.2288020548757288

1000: 0.0000030959186317

最佳结果迭代：1150，误差：0.000001



周期性激活函数的结果表：

ACON SERF Snake MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActACON，种子：3

-----集成 ADAM-----

0: 0.8183728267492676, 0: 0.8183728267492675

160: 0.5853150801288914, 1000: 1.2003151947973498

2000: 0.0177702331540612, 2000: 0.017770233154061187

3000: 0.0055801976952827, 3000: 0.005580197695282676

4000: 0.0023096724537356, 4000: 0.002309672453735598

5000: 0.0010238849157595, 5000: 0.0010238849157594616

6000: 0.0004581612824611, 6000: 0.0004581612824611273

7000: 0.0002019092359805, 7000: 0.00020190923598049711

8000: 0.0000867118074097, 8000: 0.00008671180740972474

9000: 0.0000361764073840, 9000: 0.00003617640738397845

最佳结果迭代：9999，误差：0.000015

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 1.3784017183806672

最佳结果迭代：481，误差：0.000000

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSERF，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 0.2415125490594974, 0: 0.24151254905949734

0: 0.2415125490594974, 1000: 0.24987227299268625

0: 0.2415125490594974, 2000: 0.24999778562849811

0: 0.2415125490594974, 3000: 0.24999995996010888

0: 0.2415125490594974, 4000: 0.2499999992693791

0: 0.2415125490594974, 5000: 0.24999999998663514

0: 0.2415125490594974, 6000: 0.2499999999997553

0: 0.2415125490594974, 7000: 0.24999999999999556

0: 0.2415125490594974, 8000: 0.25

0: 0.2415125490594974, 9000: 0.25

最佳结果迭代：0，误差：0.241513

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2499999999999871

最佳结果迭代：883，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSnake，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 0.2415125490594974, 0: 0.24151254905949734

0: 0.2415125490594974, 1000: 0.24987227299268625

0: 0.2415125490594974, 2000: 0.24999778562849811

0: 0.2415125490594974, 3000: 0.24999995996010888

0: 0.2415125490594974, 4000: 0.2499999992693791

0: 0.2415125490594974, 5000: 0.24999999998663514

0: 0.2415125490594974, 6000: 0.2499999999997553

0: 0.2415125490594974, 7000: 0.24999999999999556

0: 0.2415125490594974, 8000: 0.25

0: 0.2415125490594974, 9000: 0.25

最佳结果迭代：0，误差：0.241513

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2499999999999871

最佳结果迭代：883，误差：0.000001



我们现在可以就经典梯度 ADAM 和种群 ADAMm 所用激活函数的复杂性，得出一些初步结论。尽管常规 ADAM 拥有关于激活函数梯度的直接信息，也就是说，它明确知道最陡下降的方向，但它却未能处理好这样一个看似简单的任务。ACON 被证明是 ADAM 最简单的函数。正是在这种类型的函数上，它才能够稳定地将误差最小化。但像 SiLU 这样的函数对它来说却是个问题：误差不仅没有下降，反而迅速增长。很明显，由于 ADAM 没有权重和偏置的边界条件，它选择了错误的方向并增大了权重值。权重自由地向两边发散，不受约束，简直被激活函数导数这股“定向风”给吹跑了。

如果在层中使用更多的神经元，问题只会变得更糟，因为每个神经元的输入是前一层神经元的输出与相应权重乘积的总和。因此，这个总和可能会变得非常大，以至于无法正确计算指数函数。

正如我们所见，没有任何一种激活函数对种群 ADAMm 构成问题。它在所有这些函数上都能稳定收敛，并且只在少数几种函数上，迭代次数略微超过了 1000。





优化激活函数类、MLP 和 ADAM



为了纠正神经网络中权重发散的问题，我们将对激活函数类进行修改。这将使我们能够追踪相应函数的边界，防止在输入神经元时累积过大的总和，同时也会限制权重和偏置本身的值。

我将在基类中添加 GetBoundUp 和 GetBoundLo 方法，它们提供对相应激活函数边界的访问，允许其他类或函数获取关于允许值范围的信息。

以下是基类和双曲正切类的代码，其中进行了一些修改（其余代码保持不变）。其他激活函数的其余类也以类似方式实现，并带有它们自己相应的边界。

class C_Base_ActFunc { public : double GetBoundUp () { return boundUp;} double GetBoundLo () { return boundLo;} protected : double boundUp; double boundLo; }; class C_ActTanh : public C_Base_ActFunc { public : C_ActTanh () { boundUp = 6.0 ; boundLo = - 6.0 ; } };

现在，在将总和值输入神经元激活函数之前，将对其添加验证到 MLP 前向传播方法的代码中，以确保它们不会超出指定的边界。将总和增加到超出指定限制是没有意义的。此外，当为具有大量神经元的网络配置计算总和时，这将允许提前停止，从而可以显著加快计算速度。

上限检查：此代码片段检查总和的当前值是否大于设定的上限。如果该值大于此边界，则将其设置为等于此边界，并终止循环执行。下限的检查方式类似。

void C_MLPa::ForwProp ( double &inLayer [], double &outLayer []) { double val; for ( int n = 0 ; n < layersSize [ 0 ]; n++) { nL [ 0 ].n [n]. out = inLayer [n]; } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int n = 0 ; n < layersSize [ln]; n++) { val = nL [ln].n [n].bias; for ( int w = 0 ; w < layersSize [ln - 1 ]; w++) { val += nL [ln - 1 ].n [w]. out * wL [ln - 1 ].nOnL [w].nOnR [n].w; if (val > actFunc.GetBoundUp ()) { val = actFunc.GetBoundUp (); break ; } if (val < actFunc.GetBoundLo ()) { val = actFunc.GetBoundLo (); break ; } } nL [ln].n [n]. out = actFunc.Activ (val); } } for ( int n = 0 ; n < layersSize [nLC - 1 ]; n++) outLayer [n] = nL [nLC - 1 ].n [n]. out ; }

现在，让我们将边界验证的代码添加到反向传播方法中。这些附加项实现了将偏置和权重值从给定边界反射到反向边界的逻辑。这对于确保值不会超出可接受范围是必要的，从而防止权重和偏置不受控制地增加或减少。

简单地在边界处截断值将导致训练停滞，因为权重会直接撞到边界，从而无法再改变权重。正是为了防止这种情况，才实现了反射，而不是值截断。这在调整权重和偏置时提供了一种“重振”或某种“抖动”效果。

void C_MLPa::BackProp ( double &errors []) { t++; double delta; double deltaNext; double out ; double deriv; double w; double bias; for ( int ln = nLC - 1 ; ln > 0 ; ln--) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { if (ln == nLC - 1 ) { delta = errors [nCurr] * actFunc.Deriv (nL [ln].n [nCurr]. out ); } else { delta = 0.0 ; for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [ln + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [ln + 1 ].n [nNext].delta; w = wL [ln].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w; delta += deltaNext * w; } } out = nL [ln].n [nCurr]. out ; deriv = actFunc.Deriv ( out ); nL [ln].n [nCurr].delta = delta * deriv; } } for ( int ln = 1 ; ln < nLC; ln++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [ln]; nCurr++) { delta = nL [ln].n [nCurr].delta; nL [ln].n [nCurr].m = beta1 * nL [ln].n [nCurr].m + ( 1.0 - beta1) * delta; nL [ln].n [nCurr].v = beta2 * nL [ln].n [nCurr].v + ( 1.0 - beta2) * delta * delta; double m_hat = nL [ln].n [nCurr].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = nL [ln].n [nCurr].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); nL [ln].n [nCurr].bias += alpha * m_hat / (sqrt (v_hat) + epsilon); bias = nL [ln].n [nCurr].bias; if (bias < actFunc.GetBoundLo ()) { nL [ln].n [nCurr].bias = actFunc.GetBoundUp () - (actFunc.GetBoundLo () - bias); } else if (bias > actFunc.GetBoundUp ()) { nL [ln].n [nCurr].bias = actFunc.GetBoundLo () + (bias - actFunc.GetBoundUp ()); } } } for ( int lw = 0 ; lw < wLC; lw++) { for ( int nCurr = 0 ; nCurr < layersSize [lw]; nCurr++) { for ( int nNext = 0 ; nNext < layersSize [lw + 1 ]; nNext++) { deltaNext = nL [lw + 1 ].n [nNext].delta; out = nL [lw].n [nCurr]. out ; double gradient = deltaNext * out ; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m = beta1 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m + ( 1.0 - beta1) * gradient; wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v = beta2 * wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v + ( 1.0 - beta2) * gradient * gradient; double m_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].m / ( 1.0 - pow (beta1, t)); double v_hat = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].v / ( 1.0 - pow (beta2, t)); wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w += alpha * m_hat / (sqrt (v_hat) + epsilon); w = wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w; if (w < actFunc.GetBoundLo ()) { wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w = actFunc.GetBoundUp () - (actFunc.GetBoundLo () - w); } else if (w > actFunc.GetBoundUp ()) { wL [lw].nOnL [nCurr].nOnR [nNext].w = actFunc.GetBoundLo () + (w - actFunc.GetBoundUp ()); } } } } }

现在让我们重复上述相同的测试，并查看所获得的结果。现在不再有权重爆炸，训练过程中也不会出现雪崩式的误差增长。

Sigmoid 激活函数的结果表：

Tanh AlgSigm RatSigm MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActTanh，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.0169277701441132, 0: 0.016927770144113192

0: 0.0169277701441132, 1000: 0.24726166610109795

0: 0.0169277701441132, 2000: 0.24996248252671016

0: 0.0169277701441132, 3000: 0.2499877118017991

0: 0.0169277701441132, 4000: 0.2260068617570163

0: 0.0169277701441132, 5000: 2.2499589217599363

0: 0.0169277701441132, 6000: 2.2499631351033904

0: 0.0169277701441132, 7000: 2.248459789732414

0: 0.0169277701441132, 8000: 2.146138260175548

0: 0.0169277701441132, 9000: 0.15279792149898394

最佳结果迭代：0，误差：0.016928

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2491964938729135

1000: 0.0000010386817829

最佳结果迭代：1050，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActAlgSigm，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.0095411465043040, 0: 0.009541146504303972

0: 0.0095411465043040, 1000: 0.20977102640908893

0: 0.0095411465043040, 2000: 0.23464558094398064

0: 0.0095411465043040, 3000: 0.23657904914082925

0: 0.0095411465043040, 4000: 0.17812555648593617

0: 0.0095411465043040, 5000: 2.1749975763135927

0: 0.0095411465043040, 6000: 2.2093668968051166

0: 0.0095411465043040, 7000: 2.1657244506071813

0: 0.0095411465043040, 8000: 1.9330415523200173

0: 0.0095411465043040, 9000: 0.10441382194622865

最佳结果迭代：0，误差：0.009541

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2201830630768654

最佳结果迭代：750，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActRatSigm，种子：1

-----集成 ADAM-----

0: 1.2866075458561122, 0: 1.2866075458561121

1000: 0.2796061866784148, 1000: 0.2796061866784148

2000: 0.0450819127087337, 2000: 0.04508191270873367

3000: 0.0200306843648248, 3000: 0.020030684364824806

4000: 0.0098744349153286, 4000: 0.009874434915328582

5000: 0.0049448920462547, 5000: 0.00494489204625467

6000: 0.0024344513388710, 6000: 0.00243445133887102

7000: 0.0011602603038120, 7000: 0.0011602603038120354

8000: 0.0005316894732581, 8000: 0.0005316894732581081

9000: 0.0002339388712666, 9000: 0.00023393887126662818

最佳结果迭代：9999，误差：0.000099

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 1.8418367346938778

最佳结果迭代：645，误差：0.000000



SiLU 类型激活函数的结果表：

SoftPlus BentIdent SiLU MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSoftPlus，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.5380138004155748, 0: 0.5380138004155747

0: 0.5380138004155748, 1000: 12.377378915308087

0: 0.5380138004155748, 2000: 12.377378915308087

3000: 0.1996421769021168, 3000: 0.19964217690211675

4000: 0.1985425345613517, 4000: 0.19854253456135168

5000: 0.1966512639256550, 5000: 0.19665126392565502

6000: 0.1933509943676914, 6000: 0.1933509943676914

7000: 0.1874142582090466, 7000: 0.18741425820904659

8000: 0.1762132792048514, 8000: 0.17621327920485136

9000: 0.1538331138702293, 9000: 0.15383311387022927

最佳结果迭代：9999，误差：0.109364

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 12.3773789153080873

最佳结果迭代：677，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActBentIdent，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 15.1221330593320857, 0: 15.122133059332086

0: 15.1221330593320857, 1000: 25.619316876852988

1922: 8.6344718719116980, 2000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 3000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 4000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 5000: 8.634471871911698

1922: 8.6344718719116980, 6000: 8.634471871911698

6652: 4.3033564303197833, 7000: 8.634471871911698

6652: 4.3033564303197833, 8000: 8.634471871911698

6652: 4.3033564303197833, 9000: 7.11489380279475

最佳结果迭代：9999，误差：3.589207

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 25.6193168768529880

最佳结果迭代：15：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSiLU，种子：4

-----集成 ADAM-----

0: 0.6585816582701970, 0: 0.658581658270197

0: 0.6585816582701970, 1000: 5.142928362480306

1393: 0.3271208998291733, 2000: 0.32712089982917325

1393: 0.3271208998291733, 3000: 0.32712089982917325

1393: 0.3271208998291733, 4000: 0.4029355474095988

5000: 0.0114993205601383, 5000: 0.011499320560138332

6000: 0.0003946998191595, 6000: 0.00039469981915948605

7000: 0.0000686308316624, 7000: 0.00006863083166239227

8000: 0.0000176901182322, 8000: 0.000017690118232197302

9000: 0.0000053723044223, 9000: 0.000005372304422295116

最佳结果迭代：9999，误差：0.000002

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 19.9499415647445524

1000: 0.0000057228950379

最佳结果迭代：1051，误差：0.000000



周期性激活函数的结果表：

ACON SERF Snake MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActACON，种子：3

-----集成 ADAM-----

0: 0.8183728267492676, 0: 0.8183728267492675

160: 0.5853150801288914, 1000: 1.2003151947973498

2000: 0.0177702331540612, 2000: 0.017770233154061187

3000: 0.0055801976952827, 3000: 0.005580197695282676

4000: 0.0023096724537356, 4000: 0.002309672453735598

5000: 0.0010238849157595, 5000: 0.0010238849157594616

6000: 0.0004581612824611, 6000: 0.0004581612824611273

7000: 0.0002019092359805, 7000: 0.00020190923598049711

8000: 0.0000867118074097, 8000: 0.00008671180740972474

9000: 0.0000361764073840, 9000: 0.00003617640738397845

最佳结果迭代：9999，误差：0.000015

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 1.3784017183806672

最佳结果迭代：300，误差：0.000000

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSERF，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.0169277701441132, 0: 0.016927770144113192

0: 0.0169277701441132, 1000: 0.24726166610109795

0: 0.0169277701441132, 2000: 0.24996248252671016

0: 0.0169277701441132, 3000: 0.2499877118017991

0: 0.0169277701441132, 4000: 0.2260068617570163

0: 0.0169277701441132, 5000: 2.2499589217599363

0: 0.0169277701441132, 6000: 2.2499631351033904

0: 0.0169277701441132, 7000: 2.248459789732414

0: 0.0169277701441132, 8000: 2.146138260175548

0: 0.0169277701441132, 9000: 0.15279792149898394

最佳结果迭代：0，误差：0.016928

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2491964938729135

1000: 0.0000010386817829

最佳结果迭代：1050，误差：0.000001

MLP 配置：1|1|1，权重：4，激活函数：eActSnake，种子：2

-----集成 ADAM-----

0: 0.0169277701441132, 0: 0.016927770144113192

0: 0.0169277701441132, 1000: 0.24726166610109795

0: 0.0169277701441132, 2000: 0.24996248252671016

0: 0.0169277701441132, 3000: 0.2499877118017991

0: 0.0169277701441132, 4000: 0.2260068617570163

0: 0.0169277701441132, 5000: 2.2499589217599363

0: 0.0169277701441132, 6000: 2.2499631351033904

0: 0.0169277701441132, 7000: 2.248459789732414

0: 0.0169277701441132, 8000: 2.146138260175548

0: 0.0169277701441132, 9000: 0.15279792149898394

最佳结果迭代：0，误差：0.016928

-----基于种群的 ADAMm-----

0: 0.2491964938729135

1000: 0.0000010386817829

最佳结果迭代：1050，误差：0.000001







总结



那么，让我们来总结一下我们的研究。我先重申一下实验的实质：我们采用了两种基于相同逻辑构建、但工作方式根本不同的优化算法。第一种（经典 ADAM）是一个内置优化器，它在神经网络内部运行，可以直接访问激活函数和整个内部结构——就像一个拥有该区域详细地图的导航员。第二种（种群 ADAMm）是一个外部优化器，它将神经网络视为一个“黑箱”来处理，对其内部结构或任务的具体细节一无所知——就像一个依靠星辰和总体方向来寻找道路的旅行者。

我们使用同一个神经网络作为两种算法的研究对象。这一点至关重要，因为它使我们能够定位潜在问题的根源：如果我们在使用某些激活函数时遇到困难，我们就可以确信这不是神经网络本身的问题，而是优化算法与这些函数交互方式的问题。

这种实验设置让我们可以清晰地看到，在不同的优化方法背景下，不同的激活函数表现如何。需要注意的是，我们有意识地不考虑网络的泛化能力或其在新数据上的性能。我们的目标是研究激活函数与优化算法之间的相互影响、它们的兼容性以及交互的效率。

这种方法让我们能够清晰地看到不同优化策略在不同激活函数上的表现，而不受外部因素的影响。实验结果清楚地表明，有时一个“盲目”的外部优化器可能比一个拥有网络结构全部信息的算法更高效。

对于所有激活函数，外部的 ADAMm 都表现出快速且稳定的收敛，这表明激活函数的属性对它来说并不起决定性作用。另一方面，传统的内置 ADAM 则遇到了严重的问题。

现在，让我们来看看内置 ADAM 在每个激活函数上的行为，并将其总结为以下结论：

1. 有问题的函数（陷入停滞或收敛缓慢）：

TanH（双曲正切）

AlgSigm（代数 Sigmoid）

SERF（Sigmoid 加权指数线性单元）

Snake（周期性函数）

2. 成功的案例（能够收敛）：

RatSigm（有理 Sigmoid），Sigmoid 函数中表现最好的



SoftPlus

BentIdent



SiLU (Swish)，第二组中表现最好的



ACON（自适应函数），周期性函数中表现最好的



3. 规律：

经典的 Sigmoid 函数（TanH, AlgSigm）表现出陷入停滞的问题。更现代的自适应函数（ACON, SiLU）展现出更好的收敛性。在周期性函数中，ACON 表现出收敛性，而 Snake 则会陷入停滞。

因此，本研究提出了一种综合性的神经网络优化方法，该方法将权重控制、激活函数边界和学习过程整合到一个相互关联的系统中。关键的创新在于引入了 GetBoundUp 和 GetBoundLo 方法，这些方法允许每个激活函数定义自己的边界，然后这些边界被用来管理网络的权重。该机制辅以一个在达到边界时提前终止求和的系统，这不仅防止了冗余计算（尤其是在大型网络中），而且还确保了在应用激活函数之前对值的控制。

一个特别重要的元素是权重反射机制。与传统的剪裁或归一化不同，它通过在权重达到极限时“抖动”权重来防止学习停滞。这种解决方案即使在临界情况下也能保持改变权重的能力，确保了训练过程的连续性。所有这些组件的系统化集成，创造了一个有效的防止权重发散的机制，同时又不会损失训练的灵活性，这在处理不同激活函数时尤为重要。这种集成方法不仅解决了权重控制问题，还为理解训练过程中各种神经网络组件的相互作用开辟了新的视角。

本研究并非表明 ADAM 在训练神经网络中毫无用处，而是将注意力集中在它对某些激活函数的响应上。或许对于大型神经网络来说，根本没有替代方案（除了它的现代梯度下降方法同类算法）。这可以作为下一个研究主题，即在大规模神经网络的背景下，探讨 ADAM（作为使用反向传播方法的现代优化算法的代表）的效率，以及研究激活函数的选择对网络泛化能力及其在新数据上运行稳定性的影响。

文中所用程序

# 名称 类型 说明 1 #C_AO.mqh

包含

种群优化算法的父类

2 #C_AO_enum.mqh

包含

群体优化算法枚举

3

MLPa.mqh

脚本

带有 ADAM 的 MLP 神经网络

4

Tests and Drawing act func.mq5 脚本 用于可视化构建激活函数的脚本

5

Test act func in training.mq5

脚本

使用 ADAM 和 ADAMm 的 MLP 训练脚本





