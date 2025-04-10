- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
316 (81.86%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (18.13%)
En iyi işlem:
3 739.06 USD
En kötü işlem:
-178.20 USD
Brüt kâr:
14 828.59 USD (108 838 pips)
Brüt zarar:
-1 298.40 USD (70 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (12 226.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 226.28 USD (43)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.58
Alış işlemleri:
260 (67.36%)
Satış işlemleri:
126 (32.64%)
Kâr faktörü:
11.42
Beklenen getiri:
35.05 USD
Ortalama kâr:
46.93 USD
Ortalama zarar:
-18.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-691.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-691.05 USD (5)
Aylık büyüme:
0.95%
Yıllık tahmin:
11.97%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.83 USD
Maksimum:
691.05 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (691.05 USD)
Varlığa göre:
3.13% (3 172.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|GBPAUD
|62
|AUDCAD
|41
|EURAUD
|32
|archived
|25
|EURGBP
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPAUD
|134
|AUDCAD
|22
|EURAUD
|81
|archived
|12K
|EURGBP
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPAUD
|5.7K
|AUDCAD
|491
|EURAUD
|1.4K
|archived
|0
|EURGBP
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 739.06 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +12 226.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -691.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
YR's Account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
83K
USD
USD
34
93%
386
81%
100%
11.42
35.05
USD
USD
3%
1:500