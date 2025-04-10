SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 2
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 2

Muchamad Isya Rafiqi
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
316 (81.86%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (18.13%)
En iyi işlem:
3 739.06 USD
En kötü işlem:
-178.20 USD
Brüt kâr:
14 828.59 USD (108 838 pips)
Brüt zarar:
-1 298.40 USD (70 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (12 226.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 226.28 USD (43)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.58
Alış işlemleri:
260 (67.36%)
Satış işlemleri:
126 (32.64%)
Kâr faktörü:
11.42
Beklenen getiri:
35.05 USD
Ortalama kâr:
46.93 USD
Ortalama zarar:
-18.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-691.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-691.05 USD (5)
Aylık büyüme:
0.95%
Yıllık tahmin:
11.97%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.83 USD
Maksimum:
691.05 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (691.05 USD)
Varlığa göre:
3.13% (3 172.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 206
GBPAUD 62
AUDCAD 41
EURAUD 32
archived 25
EURGBP 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPAUD 134
AUDCAD 22
EURAUD 81
archived 12K
EURGBP 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
GBPAUD 5.7K
AUDCAD 491
EURAUD 1.4K
archived 0
EURGBP 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 739.06 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +12 226.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -691.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
FXOpenUK-Real1
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 19
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
YR's Account
İnceleme yok
2025.09.22 13:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.84% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.07 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 12:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.01% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
