Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 10000

Hoegeon Kim
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 209%
M4Markets-Real1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 902
Kârla kapanan işlemler:
2 184 (75.25%)
Zararla kapanan işlemler:
718 (24.74%)
En iyi işlem:
501.19 USD
En kötü işlem:
-605.37 USD
Brüt kâr:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Brüt zarar:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (114.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
634.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
30.34
Alış işlemleri:
2 081 (71.71%)
Satış işlemleri:
821 (28.29%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
7.19 USD
Ortalama kâr:
21.18 USD
Ortalama zarar:
-35.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-57.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-605.37 USD (1)
Aylık büyüme:
5.77%
Yıllık tahmin:
69.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
687.81 USD (4.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.76% (687.81 USD)
Varlığa göre:
2.40% (739.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD- 1001
EURUSD- 880
AUDCAD- 466
EURGBP- 266
AUDNZD- 249
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD- 7.2K
EURUSD- 6.8K
AUDCAD- 2.6K
EURGBP- 2.5K
AUDNZD- 1.7K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD- 28K
EURUSD- 27K
AUDCAD- 10K
EURGBP- 896
AUDNZD- 5.7K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +501.19 USD
En kötü işlem: -605 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "M4Markets-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MOMANTIC EXPERT 10000
Ayda 100 USD
209%
0
0
USD
31K
USD
58
100%
2 902
75%
100%
1.82
7.19
USD
5%
1:500
