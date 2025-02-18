- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
39 (45.88%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (54.12%)
En iyi işlem:
210.68 USD
En kötü işlem:
-119.45 USD
Brüt kâr:
4 032.42 USD (572 840 pips)
Brüt zarar:
-2 309.18 USD (405 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (743.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
743.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
12.58%
Maks. mevduat yükü:
5.42%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
66 (77.65%)
Satış işlemleri:
19 (22.35%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
20.27 USD
Ortalama kâr:
103.40 USD
Ortalama zarar:
-50.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-553.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.96 USD (10)
Aylık büyüme:
45.36%
Yıllık tahmin:
550.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.65 USD
Maksimum:
555.78 USD (26.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.64% (555.78 USD)
Varlığa göre:
7.72% (145.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|Gold
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|722
|Gold
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|147K
|Gold
|20K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +210.68 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +743.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -553.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Gold Important Sniper Level MT4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
45
100%
85
45%
13%
1.74
20.27
USD
USD
27%
1:500