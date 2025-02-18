SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 172%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
39 (45.88%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (54.12%)
En iyi işlem:
210.68 USD
En kötü işlem:
-119.45 USD
Brüt kâr:
4 032.42 USD (572 840 pips)
Brüt zarar:
-2 309.18 USD (405 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (743.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
743.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
12.58%
Maks. mevduat yükü:
5.42%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
66 (77.65%)
Satış işlemleri:
19 (22.35%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
20.27 USD
Ortalama kâr:
103.40 USD
Ortalama zarar:
-50.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-553.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.96 USD (10)
Aylık büyüme:
45.36%
Yıllık tahmin:
550.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.65 USD
Maksimum:
555.78 USD (26.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.64% (555.78 USD)
Varlığa göre:
7.72% (145.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
Gold 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 722
Gold 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 147K
Gold 20K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.68 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +743.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -553.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
Gold Important Sniper Level MT4 
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Important Sniper Level MT4
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
2.7K
USD
45
100%
85
45%
13%
1.74
20.27
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.