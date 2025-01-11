- Büyüme
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
84 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (44.00%)
En iyi işlem:
72.10 USD
En kötü işlem:
-33.46 USD
Brüt kâr:
1 471.16 USD (148 954 pips)
Brüt zarar:
-531.59 USD (52 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (254.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
254.78 USD (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
13.12%
Maks. mevduat yükü:
10.38%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
7.01
Alış işlemleri:
123 (82.00%)
Satış işlemleri:
27 (18.00%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
6.26 USD
Ortalama kâr:
17.51 USD
Ortalama zarar:
-8.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-133.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.97 USD (8)
Aylık büyüme:
63.65%
Yıllık tahmin:
772.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.38 USD
Maksimum:
133.97 USD (19.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (133.97 USD)
Varlığa göre:
12.40% (82.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|940
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +72.10 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +254.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
GoldBot One EA
İnceleme yok
