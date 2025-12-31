SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GURU
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
216 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (20.00%)
En iyi işlem:
31.27 USD
En kötü işlem:
-49.15 USD
Brüt kâr:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Brüt zarar:
-355.34 USD (22 898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (172.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.23 USD (36)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
10.64
Alış işlemleri:
136 (50.37%)
Satış işlemleri:
134 (49.63%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
5.37 USD
Ortalama zarar:
-6.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.64 USD (2)
Aylık büyüme:
15.14%
Yıllık tahmin:
183.67%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.64 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.69% (75.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.27 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +172.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


