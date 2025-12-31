- Büyüme
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
216 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (20.00%)
En iyi işlem:
31.27 USD
En kötü işlem:
-49.15 USD
Brüt kâr:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Brüt zarar:
-355.34 USD (22 898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (172.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.23 USD (36)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
10.64
Alış işlemleri:
136 (50.37%)
Satış işlemleri:
134 (49.63%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
5.37 USD
Ortalama zarar:
-6.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.64 USD (2)
Aylık büyüme:
15.14%
Yıllık tahmin:
183.67%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.64 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.69% (75.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +31.27 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +172.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
İnceleme yok