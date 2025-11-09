SinyallerBölümler
Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 694%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
1 035 (81.36%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (18.63%)
En iyi işlem:
58.50 USD
En kötü işlem:
-48.56 USD
Brüt kâr:
3 220.07 USD (281 491 pips)
Brüt zarar:
-1 020.64 USD (99 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (36.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.40 USD (16)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
28.57
Alış işlemleri:
870 (68.40%)
Satış işlemleri:
402 (31.60%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
3.11 USD
Ortalama zarar:
-4.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-67.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.98 USD (6)
Aylık büyüme:
14.17%
Yıllık tahmin:
171.92%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.20 USD
Maksimum:
76.98 USD (3.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.89% (76.05 USD)
Varlığa göre:
5.43% (57.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 1272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 182K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.50 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading.
Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 1000 USD per multiplier. Master resets to 1000 USD weekly. 
İnceleme yok
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
