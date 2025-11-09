- Büyüme
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
1 035 (81.36%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (18.63%)
En iyi işlem:
58.50 USD
En kötü işlem:
-48.56 USD
Brüt kâr:
3 220.07 USD (281 491 pips)
Brüt zarar:
-1 020.64 USD (99 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (36.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.40 USD (16)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
28.57
Alış işlemleri:
870 (68.40%)
Satış işlemleri:
402 (31.60%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
3.11 USD
Ortalama zarar:
-4.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-67.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.98 USD (6)
Aylık büyüme:
14.17%
Yıllık tahmin:
171.92%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.20 USD
Maksimum:
76.98 USD (3.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.89% (76.05 USD)
Varlığa göre:
5.43% (57.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1272
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|182K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.50 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading.
Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 1000 USD per multiplier. Master resets to 1000 USD weekly.
Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 1000 USD per multiplier. Master resets to 1000 USD weekly.
İnceleme yok
