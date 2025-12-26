SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GARYPRO2500
Chen Guan Yu

GARYPRO2500

Chen Guan Yu
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 145%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
59 (70.23%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (29.76%)
En iyi işlem:
98.00 USD
En kötü işlem:
-70.94 USD
Brüt kâr:
1 152.42 USD (47 989 pips)
Brüt zarar:
-427.93 USD (22 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (327.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
327.50 USD (13)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.85
Alış işlemleri:
68 (80.95%)
Satış işlemleri:
16 (19.05%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
8.62 USD
Ortalama kâr:
19.53 USD
Ortalama zarar:
-17.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-149.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.47 USD (5)
Aylık büyüme:
41.48%
Yıllık tahmin:
503.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
149.47 USD (15.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.69% (149.47 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
USDJPY 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 658
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
USDJPY -707
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.00 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +327.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.35 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
Darwinex-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 29
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ZeroMarkets-Live-1
2.23 × 30
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
2.68 × 19
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.25 × 581
ICMarketsSC-Live26
3.30 × 296
ICMarketsSC-Live23
3.53 × 1930
ICMarketsSC-Live16
3.78 × 9
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
41 daha fazla...
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成



İnceleme yok
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.54% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
