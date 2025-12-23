SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIC8071137
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 269%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24 934
Kârla kapanan işlemler:
18 504 (74.21%)
Zararla kapanan işlemler:
6 430 (25.79%)
En iyi işlem:
1 118.62 USD
En kötü işlem:
-10 207.49 USD
Brüt kâr:
478 561.31 USD (89 440 747 pips)
Brüt zarar:
-450 004.22 USD (108 466 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
121 (182.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 932.11 USD (23)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
15.34%
Maks. mevduat yükü:
0.74%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
357
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
14 796 (59.34%)
Satış işlemleri:
10 138 (40.66%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
25.86 USD
Ortalama zarar:
-69.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-10 359.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 320.63 USD (13)
Aylık büyüme:
4.68%
Yıllık tahmin:
56.84%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.09 USD
Maksimum:
56 873.86 USD (68.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.35% (56 641.86 USD)
Varlığa göre:
0.19% (74.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6049
XAUUSD 5191
EURUSD 4283
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD -1.1K
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -125K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 118.62 USD
En kötü işlem: -10 207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +182.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 359.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
