Sinyaller / MetaTrader 4 / MaxPro Start 5006654
Sutardi

MaxPro Start 5006654

Sutardi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
181 (81.16%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (18.83%)
En iyi işlem:
20.63 USD
En kötü işlem:
-14.07 USD
Brüt kâr:
317.01 USD (31 613 pips)
Brüt zarar:
-115.82 USD (11 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.46 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
23.65%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
7.02
Alış işlemleri:
116 (52.02%)
Satış işlemleri:
107 (47.98%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.65 USD (3)
Aylık büyüme:
21.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.65 USD
Maksimum:
28.65 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (28.65 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 201
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.63 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
31.78 × 55
İnceleme yok
2025.12.19 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.