- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
181 (81.16%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (18.83%)
En iyi işlem:
20.63 USD
En kötü işlem:
-14.07 USD
Brüt kâr:
317.01 USD (31 613 pips)
Brüt zarar:
-115.82 USD (11 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.46 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
23.65%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
7.02
Alış işlemleri:
116 (52.02%)
Satış işlemleri:
107 (47.98%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.65 USD (3)
Aylık büyüme:
21.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.65 USD
Maksimum:
28.65 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (28.65 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|201
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.63 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|31.78 × 55
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
601
USD
USD
7
100%
223
81%
24%
2.73
0.90
USD
USD
7%
1:500