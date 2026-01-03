- Büyüme
İşlemler:
532
Kârla kapanan işlemler:
359 (67.48%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (32.52%)
En iyi işlem:
94.08 USD
En kötü işlem:
-180.75 USD
Brüt kâr:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Brüt zarar:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (149.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.62 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
278 (52.26%)
Satış işlemleri:
254 (47.74%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-13.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-42.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-180.75 USD (1)
Aylık büyüme:
103.58%
Yıllık tahmin:
1 256.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.13 USD
Maksimum:
234.45 USD (74.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.87% (234.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|250
|XAUUSD
|162
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|89
|XAUUSD
|332
|AUDUSD
|48
|AUDCAD
|38
|USDCAD
|30
|EURUSD
|7
|USDCHF
|35
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|165K
|XAUUSD
|45K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|6K
|USDCAD
|5.1K
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|2.8K
|NZDUSD
|-159
|GBPUSD
|137
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94.08 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +149.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
