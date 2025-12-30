SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dudu Whale
Xue Mei

Dudu Whale

Xue Mei
0 inceleme
174 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 120%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 660
Kârla kapanan işlemler:
835 (50.30%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (49.70%)
En iyi işlem:
3 590.99 USD
En kötü işlem:
-1 639.98 USD
Brüt kâr:
124 850.54 USD (1 183 989 pips)
Brüt zarar:
-85 804.24 USD (920 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (856.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 339.71 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
1 127 (67.89%)
Satış işlemleri:
533 (32.11%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
23.52 USD
Ortalama kâr:
149.52 USD
Ortalama zarar:
-104.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 010.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 024.06 USD (6)
Aylık büyüme:
4.89%
Yıllık tahmin:
59.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 581.97 USD (10.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.31% (3 971.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 449
XAUUSD 413
GBPJPY 367
GBPCAD 144
XAUJPY 128
EURJPY 81
EURSGD 53
SUMMARY 17
EURCAD 4
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.1K
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.3K
GBPCAD 892
XAUJPY 11K
EURJPY -1.4K
EURSGD 63
SUMMARY 4K
EURCAD -28
EURAUD -234
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 20K
XAUUSD 136K
GBPJPY -25K
GBPCAD 2.4K
XAUJPY 144K
EURJPY -13K
EURSGD 232
SUMMARY 0
EURCAD 13
EURAUD -308
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 590.99 USD
En kötü işlem: -1 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +856.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 010.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 1
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live18
0.40 × 146
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 131
ICMarketsSC-Live25
0.48 × 25
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 733
ICMarketsSC-Live19
0.96 × 105
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Axi-US06-Live
1.08 × 40
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1221
ICMarketsSC-Live11
1.19 × 458
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 83
Exness-Real14
1.86 × 7
Valutrades-Real-HK
2.01 × 141
ICMarketsSC-Live27
2.11 × 315
Pepperstone-Edge01
2.18 × 102
46 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.30 04:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.74% of days out of 1217 days of the signal's entire lifetime.
