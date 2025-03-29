SinyallerBölümler
Liong Edwin Invanio

DEPOSITO

Liong Edwin Invanio
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
409 (84.32%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (15.67%)
En iyi işlem:
254.58 USD
En kötü işlem:
-235.63 USD
Brüt kâr:
1 201.73 USD (31 664 pips)
Brüt zarar:
-609.62 USD (26 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (54.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
522.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
91.56%
Maks. mevduat yükü:
12.46%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
175 (36.08%)
Satış işlemleri:
310 (63.92%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-84.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.63 USD (1)
Aylık büyüme:
18.96%
Yıllık tahmin:
230.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.23 USD
Maksimum:
235.63 USD (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.56% (235.63 USD)
Varlığa göre:
38.89% (417.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 476
archived 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 286
archived 306
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.2K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.58 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Share of trading days is too low
2025.08.22 03:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 04:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
