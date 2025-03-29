- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
409 (84.32%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (15.67%)
En iyi işlem:
254.58 USD
En kötü işlem:
-235.63 USD
Brüt kâr:
1 201.73 USD (31 664 pips)
Brüt zarar:
-609.62 USD (26 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (54.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
522.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
91.56%
Maks. mevduat yükü:
12.46%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
175 (36.08%)
Satış işlemleri:
310 (63.92%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-84.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.63 USD (1)
Aylık büyüme:
18.96%
Yıllık tahmin:
230.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.23 USD
Maksimum:
235.63 USD (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.56% (235.63 USD)
Varlığa göre:
38.89% (417.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|476
|archived
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|286
|archived
|306
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.2K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +254.58 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
31%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
31
98%
485
84%
92%
1.97
1.22
USD
USD
39%
1:500