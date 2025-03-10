- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
90 (56.96%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (43.04%)
En iyi işlem:
77.35 USD
En kötü işlem:
-33.43 USD
Brüt kâr:
1 689.55 USD (170 361 pips)
Brüt zarar:
-564.53 USD (66 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (201.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.47 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
9.45%
Maks. mevduat yükü:
10.63%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.36
Alış işlemleri:
127 (80.38%)
Satış işlemleri:
31 (19.62%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
7.12 USD
Ortalama kâr:
18.77 USD
Ortalama zarar:
-8.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-62.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.50 USD (8)
Aylık büyüme:
19.43%
Yıllık tahmin:
235.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.03 USD
Maksimum:
134.50 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.87% (134.50 USD)
Varlığa göre:
10.37% (72.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|115K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.35 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +201.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
ICMarketsSC-Live10
|7.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
363%
1
5.4K
USD
USD
805
USD
USD
41
100%
158
56%
9%
2.99
7.12
USD
USD
24%
1:500