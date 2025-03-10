SinyallerBölümler
Papada Pitchayachananon

Eightcap 491

Papada Pitchayachananon
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
1 / 5.4K USD
büyüme başlangıcı: 2025 363%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
90 (56.96%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (43.04%)
En iyi işlem:
77.35 USD
En kötü işlem:
-33.43 USD
Brüt kâr:
1 689.55 USD (170 361 pips)
Brüt zarar:
-564.53 USD (66 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (201.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.47 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
9.45%
Maks. mevduat yükü:
10.63%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.36
Alış işlemleri:
127 (80.38%)
Satış işlemleri:
31 (19.62%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
7.12 USD
Ortalama kâr:
18.77 USD
Ortalama zarar:
-8.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-62.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.50 USD (8)
Aylık büyüme:
19.43%
Yıllık tahmin:
235.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.03 USD
Maksimum:
134.50 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.87% (134.50 USD)
Varlığa göre:
10.37% (72.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 156
NDX100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
NDX100 -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 115K
NDX100 -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.35 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +201.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
EightcapLtd-Real-4
3.86 × 2667
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
ICMarketsSC-Live10
7.00 × 1
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.