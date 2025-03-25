SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIM RLKS_10YR_1M M4U271
Yui Ming Wan

TIM RLKS_10YR_1M M4U271

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 833
Kârla kapanan işlemler:
1 500 (81.83%)
Zararla kapanan işlemler:
333 (18.17%)
En iyi işlem:
304.61 USD
En kötü işlem:
-107.08 USD
Brüt kâr:
5 693.71 USD (352 165 pips)
Brüt zarar:
-2 991.41 USD (251 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (49.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
389.56 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.08
Alış işlemleri:
1 015 (55.37%)
Satış işlemleri:
818 (44.63%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.42 USD (4)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
24.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.46 USD
Maksimum:
334.42 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (334.42 USD)
Varlığa göre:
16.59% (1 650.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 618
EURJPY 566
AUDCAD 191
USDSGD 148
AUDUSD 139
AUDCHF 105
CADCHF 38
EURCHF 28
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 437
EURJPY 386
AUDCAD 256
USDSGD 391
AUDUSD 349
AUDCHF 505
CADCHF 223
EURCHF 155
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 1.4K
EURJPY 29K
AUDCAD 11K
USDSGD 23K
AUDUSD 17K
AUDCHF 2.7K
CADCHF 13K
EURCHF 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.61 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +49.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 8
Pepperstone-Edge09
0.17 × 6
EGlobal-Cent4
0.17 × 29
ICMarkets-Live16
0.18 × 82
ICMarkets-Live04
0.33 × 3
XMUK-Real 17
0.36 × 39
EGlobal-Classic3
0.37 × 194
ICMarkets-Live03
0.39 × 36
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.40 × 5
ICMarkets-Live10
0.40 × 5
ICMarkets-Live09
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 36
ICMarkets-Live06
0.50 × 8
AUSForex-Live
0.50 × 2
İnceleme yok
2025.06.03 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.28 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 06:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 19:19
Share of trading days is too low
2025.03.25 19:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.25 17:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 17:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 17:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.25 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.25 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIM RLKS_10YR_1M M4U271
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
10K
USD
27
100%
1 833
81%
100%
1.90
1.47
USD
17%
1:500
Kopyala

