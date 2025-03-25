- Büyüme
İşlemler:
1 833
Kârla kapanan işlemler:
1 500 (81.83%)
Zararla kapanan işlemler:
333 (18.17%)
En iyi işlem:
304.61 USD
En kötü işlem:
-107.08 USD
Brüt kâr:
5 693.71 USD (352 165 pips)
Brüt zarar:
-2 991.41 USD (251 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (49.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
389.56 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.08
Alış işlemleri:
1 015 (55.37%)
Satış işlemleri:
818 (44.63%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.42 USD (4)
Aylık büyüme:
1.81%
Yıllık tahmin:
24.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.46 USD
Maksimum:
334.42 USD (3.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (334.42 USD)
Varlığa göre:
16.59% (1 650.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|618
|EURJPY
|566
|AUDCAD
|191
|USDSGD
|148
|AUDUSD
|139
|AUDCHF
|105
|CADCHF
|38
|EURCHF
|28
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|437
|EURJPY
|386
|AUDCAD
|256
|USDSGD
|391
|AUDUSD
|349
|AUDCHF
|505
|CADCHF
|223
|EURCHF
|155
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|1.4K
|EURJPY
|29K
|AUDCAD
|11K
|USDSGD
|23K
|AUDUSD
|17K
|AUDCHF
|2.7K
|CADCHF
|13K
|EURCHF
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.61 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +49.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge09
|0.17 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.17 × 29
|
ICMarkets-Live16
|0.18 × 82
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.36 × 39
|
EGlobal-Classic3
|0.37 × 194
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 36
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live06
|0.50 × 8
|
AUSForex-Live
|0.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
100%
1 833
81%
100%
1.90
1.47
USD
USD
17%
1:500