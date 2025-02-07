SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mansigor Virtual fishing Catch poundcake
Evgeniy Bespalov

Mansigor Virtual fishing Catch poundcake

Evgeniy Bespalov
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
88 (40.55%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (59.45%)
En iyi işlem:
752.62 USD
En kötü işlem:
-345.95 USD
Brüt kâr:
4 920.22 USD (25 904 pips)
Brüt zarar:
-3 996.39 USD (27 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (174.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
57.19%
Maks. mevduat yükü:
32.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
106 (48.85%)
Satış işlemleri:
111 (51.15%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
55.91 USD
Ortalama zarar:
-30.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-586.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.77 USD (16)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
707.19 USD
Maksimum:
731.08 USD (36.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.96% (731.08 USD)
Varlığa göre:
49.96% (836.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 924
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +752.62 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +174.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -586.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 daha fazla...
Виртуальная рыбалка: Как поймать фунтика (GBPUSD)! Порыбачим?

Virtual fishing: How to catch a poundfish (GBPUSD)! Shall we fish?


Риски: 1-5% от депозита.

Торговая стратегия: Пифнутиус


İnceleme yok
2025.09.30 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 00:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.12 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mansigor Virtual fishing Catch poundcake
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
1.8K
USD
26
0%
217
40%
57%
1.23
4.26
USD
50%
1:500
Kopyala

