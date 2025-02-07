- Büyüme
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
88 (40.55%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (59.45%)
En iyi işlem:
752.62 USD
En kötü işlem:
-345.95 USD
Brüt kâr:
4 920.22 USD (25 904 pips)
Brüt zarar:
-3 996.39 USD (27 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (174.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
57.19%
Maks. mevduat yükü:
32.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
106 (48.85%)
Satış işlemleri:
111 (51.15%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
55.91 USD
Ortalama zarar:
-30.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-586.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.77 USD (16)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
707.19 USD
Maksimum:
731.08 USD (36.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.96% (731.08 USD)
Varlığa göre:
49.96% (836.18 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +752.62 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +174.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -586.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
Виртуальная рыбалка: Как поймать фунтика (GBPUSD)! Порыбачим?
Virtual fishing: How to catch a poundfish (GBPUSD)! Shall we fish?
Риски: 1-5% от депозита.
Торговая стратегия: Пифнутиус
İnceleme yok
