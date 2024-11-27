SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / High Yield Pro
Boris Sonder

High Yield Pro

Boris Sonder
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 218%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 147
Kârla kapanan işlemler:
983 (85.70%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (14.30%)
En iyi işlem:
744.94 EUR
En kötü işlem:
-526.37 EUR
Brüt kâr:
10 944.94 EUR (39 970 pips)
Brüt zarar:
-6 364.68 EUR (28 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (246.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 053.87 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
31.29%
Maks. mevduat yükü:
105.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
704 (61.38%)
Satış işlemleri:
443 (38.62%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
3.99 EUR
Ortalama kâr:
11.13 EUR
Ortalama zarar:
-38.81 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-134.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 027.43 EUR (3)
Aylık büyüme:
10.38%
Yıllık tahmin:
126.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.81 EUR
Maksimum:
1 027.43 EUR (21.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.05% (1 027.43 EUR)
Varlığa göre:
85.88% (4 941.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 613
USDJPY 273
GBPUSD 261
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3K
USDJPY 912
GBPUSD 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.8K
USDJPY 415
GBPUSD 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +744.94 EUR
En kötü işlem: -526 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +246.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -134.29 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 14:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 03:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 03:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 15:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 18:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
High Yield Pro
Ayda 30 USD
218%
0
0
USD
3.3K
EUR
44
100%
1 147
85%
31%
1.71
3.99
EUR
86%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.