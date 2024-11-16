SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BolVanDam
Vasiliy Sigachev

BolVanDam

Vasiliy Sigachev
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 77%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
172 (88.65%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (11.34%)
En iyi işlem:
25.94 USD
En kötü işlem:
-117.72 USD
Brüt kâr:
784.77 USD (61 675 pips)
Brüt zarar:
-711.87 USD (41 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (226.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.58 USD (40)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
9.70%
Maks. mevduat yükü:
59.57%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
109 (56.19%)
Satış işlemleri:
85 (43.81%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-32.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-235.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.32 USD (2)
Aylık büyüme:
-47.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.74 USD
Maksimum:
235.32 USD (85.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.06% (235.32 USD)
Varlığa göre:
68.14% (222.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 193
BRENT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 71
BRENT 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
BRENT 24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.94 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +226.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.29 × 532
