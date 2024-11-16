- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
172 (88.65%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (11.34%)
En iyi işlem:
25.94 USD
En kötü işlem:
-117.72 USD
Brüt kâr:
784.77 USD (61 675 pips)
Brüt zarar:
-711.87 USD (41 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (226.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.58 USD (40)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
9.70%
Maks. mevduat yükü:
59.57%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
109 (56.19%)
Satış işlemleri:
85 (43.81%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-32.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-235.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.32 USD (2)
Aylık büyüme:
-47.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.74 USD
Maksimum:
235.32 USD (85.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.06% (235.32 USD)
Varlığa göre:
68.14% (222.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BRENT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|71
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|BRENT
|24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.94 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +226.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 532
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
46
93%
194
88%
10%
1.10
0.38
USD
USD
72%
1:500