Dennis Lee

MGM 3CCY Dynamics

Dennis Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
121 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 92%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
250 (74.40%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (25.60%)
En iyi işlem:
43.40 USD
En kötü işlem:
-7.43 USD
Brüt kâr:
648.79 USD (46 421 pips)
Brüt zarar:
-177.14 USD (18 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.98 USD (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
40.00%
Maks. mevduat yükü:
4.99%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.51
Alış işlemleri:
152 (45.24%)
Satış işlemleri:
184 (54.76%)
Kâr faktörü:
3.66
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
2.60 USD
Ortalama zarar:
-2.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.49 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.49 USD (2.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.19% (12.77 USD)
Varlığa göre:
14.26% (106.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 241
AUDNZD+ 48
NZDCAD+ 47
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 340
AUDNZD+ 40
NZDCAD+ 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 18K
AUDNZD+ 2.7K
NZDCAD+ 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.40 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.