İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
338 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (20.28%)
En iyi işlem:
60.86 USD
En kötü işlem:
-39.36 USD
Brüt kâr:
659.92 USD (71 592 pips)
Brüt zarar:
-246.11 USD (22 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (58.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.47 USD (19)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
50.24%
Maks. mevduat yükü:
48.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.49
Alış işlemleri:
195 (45.99%)
Satış işlemleri:
229 (54.01%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-51.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.09 USD (2)
Aylık büyüme:
2.80%
Yıllık tahmin:
33.99%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.40 USD
Maksimum:
55.27 USD (39.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.23% (55.27 USD)
Varlığa göre:
72.71% (99.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|241
|EURGBP
|87
|AUDNZD
|44
|NZDCAD
|11
|EURNZD
|11
|USDCHF
|6
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|3
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|107
|EURGBP
|55
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|34
|EURNZD
|73
|USDCHF
|-15
|USDCAD
|33
|AUDUSD
|14
|EURCAD
|45
|GBPNZD
|14
|EURAUD
|7
|EURCHF
|4
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|0
|NZDCHF
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|15K
|EURGBP
|5.3K
|AUDNZD
|4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURNZD
|6.5K
|USDCHF
|2.7K
|USDCAD
|4.6K
|AUDUSD
|1.4K
|EURCAD
|2.1K
|GBPNZD
|2.8K
|EURAUD
|1.2K
|EURCHF
|330
|EURUSD
|370
|GBPCAD
|58
|NZDCHF
|248
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.86 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 169
|
FusionMarkets-Live 2
|1.16 × 128
|
ICMarketsSC-Live04
|2.65 × 55
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
FINAM-Real4
|11.43 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|11.86 × 258
|
VantageInternational-Live 3
|12.31 × 249
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
159%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
141
86%
424
79%
50%
2.68
0.98
USD
USD
73%
1:300