Dmitrii Urakov

ROBO 22

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
141 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 159%
RoboMarkets-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
338 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (20.28%)
En iyi işlem:
60.86 USD
En kötü işlem:
-39.36 USD
Brüt kâr:
659.92 USD (71 592 pips)
Brüt zarar:
-246.11 USD (22 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (58.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.47 USD (19)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
50.24%
Maks. mevduat yükü:
48.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.49
Alış işlemleri:
195 (45.99%)
Satış işlemleri:
229 (54.01%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-51.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.09 USD (2)
Aylık büyüme:
2.80%
Yıllık tahmin:
33.99%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.40 USD
Maksimum:
55.27 USD (39.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.23% (55.27 USD)
Varlığa göre:
72.71% (99.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 241
EURGBP 87
AUDNZD 44
NZDCAD 11
EURNZD 11
USDCHF 6
USDCAD 5
AUDUSD 5
EURCAD 4
GBPNZD 3
EURAUD 2
EURCHF 2
EURUSD 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 107
EURGBP 55
AUDNZD 25
NZDCAD 34
EURNZD 73
USDCHF -15
USDCAD 33
AUDUSD 14
EURCAD 45
GBPNZD 14
EURAUD 7
EURCHF 4
EURUSD 4
GBPCAD 0
NZDCHF 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
EURGBP 5.3K
AUDNZD 4K
NZDCAD 3.1K
EURNZD 6.5K
USDCHF 2.7K
USDCAD 4.6K
AUDUSD 1.4K
EURCAD 2.1K
GBPNZD 2.8K
EURAUD 1.2K
EURCHF 330
EURUSD 370
GBPCAD 58
NZDCHF 248
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.86 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 8
RoboForex-ECN-3
0.46 × 169
FusionMarkets-Live 2
1.16 × 128
ICMarketsSC-Live04
2.65 × 55
ACYFX-Live03
10.50 × 2
FINAM-Real4
11.43 × 7
VantageInternational-Live 11
11.86 × 258
VantageInternational-Live 3
12.31 × 249
İnceleme yok
2025.09.10 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.96% of days out of 948 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
80% of growth achieved within 45 days. This comprises 4.89% of days out of 920 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 08:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.17 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.7% of days out of 766 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.