Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro – MT5 için Gelişmiş Bir Uzman Danışman (Expert Advisor)

Pivot Levels Pro, MetaTrader 5 için çok işlevli bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, klasik (Classic), Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark gibi çeşitli Pivot seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve çizer, ayrıca bu seviyelere dayalı olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirir. Bu EA, güçlü bir pozisyon yönetim mantığını (Grid algoritması, takip eden stop, break-even fonksiyonu) kullanır ve günlük, haftalık, aylık ve toplam kârı gösteren sezgisel bir istatistik paneliyle birlikte gelir. İşlem geçmişi ise grafik üzerinde oklar ve çizgilerle görsel olarak sunulur.

Bu Uzman Danışman, hem klasik hem de modern Pivot hesaplama yöntemlerine dayalı ticareti otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Çok yönlüdür; başlıca finansal enstrümanlarda hedge ve netting modlarını destekler. Bu enstrümanlara, önde gelen döviz çiftleri (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), altın (XAU/USD) gibi değerli metaller, petrol (WTI, Brent) ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple gibi başlıca kriptoparalar dahildir. Geniş ayar seçenekleri sayesinde kullanıcılar, risk seviyesi, grid derinliği, Pivot türü, zaman dilimi, pozisyon yönetimi parametreleri vb. özellikleri belirleyerek stratejilerini kendi ticaret tarzlarına göre uyarlayabilirler.

Başlıca Özellikler ve Avantajlar

Çeşitli Pivot Seviyeleri Türlerini Destekler Classic

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark Pivot Hesaplaması İçin Esnek Zaman Dilimi Ayarları

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 gibi istediğiniz herhangi bir periyodu seçebilirsiniz. Otomatik Seviye Çizimi

EA, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 ve merkez Pivot hattını grafik üzerinde çizer, ayrıca netlik sağlaması için etiketler ekler. Sinyal Sistemi ve Otomatik İşlem Hesaplanan Pivot seviyesinin kırılması durumunda alım/satım sinyali üretilir.

Aşırı girişleri önlemek için işlemler arası gecikme (cooldown) ayarlanabilir.

Grid desteği – ek pozisyonlar belirlenen fiyat aralıklarında açılır. Gelişmiş Para Yönetimi Sabit lot boyutu veya yüzde bazlı lot boyutu seçimi (ayarlanabilir riskle).

Durdurma zararı (Stop Loss) ve kâr al (Take Profit) seviyeleri serbestçe ayarlanabilir.

Takip eden stop (trailing stop) özelliği (adım ve mesafe parametreleriyle).

Ayarlanabilir offset ile break-even (başabaş) fonksiyonu. İstatistik Paneli ve İşlem Geçmişi Günlük, haftalık, aylık ve toplam kârı görüntüleme.

Daha önceki işlemleri oklar, giriş/çıkış çizgileri ve kâr/zarar etiketleriyle görsel olarak gösterir. Spread Filtresi Ayarı

Spread belirtilen maksimum değeri aştığında EA işlem yapmaktan kaçınır, böylece işlem kalitesi yükseltilir. Kolay Kurulum ve Kullanım

Grafik üzerine tek tıkla kurulur, tüm temel işlevlere ve parametrelere kullanışlı bir ayar menüsü üzerinden erişebilirsiniz.

Giriş Parametreleri Açıklaması

Aşağıda parametre grupları ve işlevleri listelenmiştir. Her madde, hedeflerinize ve stratejinize göre yapılandırılabilir.

Lot & Risk LotMode : Lot hesaplama yöntemi: LOTMODE_FIXED – sabit lot, FixedLotSize parametresi ile tanımlanır. LOTMODE_PERCENT – bakiyenin belirli bir yüzdesi, seçilen RiskLevel değerine göre hesaplanır.

: Lot hesaplama yöntemi: FixedLotSize : LOTMODE_FIXED seçildiğinde sabit lot boyutu (örnek: 0.01).

: LOTMODE_FIXED seçildiğinde sabit lot boyutu (örnek: 0.01). RiskLevel : LOTMODE_PERCENT etkin olduğunda risk seviyesi. Seçenekler: RISK_LOW (bakiyenin %1’i) RISK_MEDIUM (bakiyenin %2’si) RISK_HIGH (bakiyenin %5’i)

: LOTMODE_PERCENT etkin olduğunda risk seviyesi. Seçenekler: Stop Loss / Take Profit StopLoss : Stop Loss değeri (broker kotasyonlarına göre puan/point cinsinden). Örnek: 1000.

: Stop Loss değeri (broker kotasyonlarına göre puan/point cinsinden). Örnek: 1000. TakeProfit: Take Profit değeri (puan/point cinsinden). Örnek: 200.

(Not: EA, StopLoss ve TakeProfit değerlerini, mevcut BID/ASK fiyatlarını baz alarak mutlak fiyatlara dönüştürür ve minimum stop mesafelerini de dikkate alır.) Trailing / BreakEven TrailingStop : Takip eden stop’u etkinleştir/kapat (true veya false).

: Takip eden stop’u etkinleştir/kapat (true veya false). TrailingStart : Takip eden stop’un devreye girmesi için gerekli asgari kâr (puan cinsinden).

: Takip eden stop’un devreye girmesi için gerekli asgari kâr (puan cinsinden). TrailingDistance : Mevcut fiyat ile stop-loss arasındaki mesafe (puan cinsinden).

: Mevcut fiyat ile stop-loss arasındaki mesafe (puan cinsinden). TrailingStep : EA’nin stop-loss’u yeniden taşıması için fiyatın hareket etmesi gereken mesafe (puan cinsinden).

: EA’nin stop-loss’u yeniden taşıması için fiyatın hareket etmesi gereken mesafe (puan cinsinden). BreakEven : Break-even (başabaş) fonksiyonunu etkinleştir/kapat.

: Break-even (başabaş) fonksiyonunu etkinleştir/kapat. BreakEvenStart : İşlemi başabaşa taşımak için gereken kâr (puan cinsinden).

: İşlemi başabaşa taşımak için gereken kâr (puan cinsinden). BreakEvenOffset: Break-even seviyesi belirlenirken giriş fiyatına eklenen offset (puan cinsinden) – komisyon/spread’i karşılamak amaçlı. Order Management MinutesBetweenTrades : Aşırı girişleri önlemek için işlemler arası süre (dakika cinsinden). Varsayılan: 6.

: Aşırı girişleri önlemek için işlemler arası süre (dakika cinsinden). Varsayılan: 6. MaxSpread : Maksimum izin verilen spread (puan cinsinden). Mevcut spread bu değeri aştığında EA işlemi pas geçer.

: Maksimum izin verilen spread (puan cinsinden). Mevcut spread bu değeri aştığında EA işlemi pas geçer. ExpertID : Bu EA için Magic Number (sihirli numara). EA’nin açtığı pozisyonları tanımlamak için kullanılır.

: Bu EA için Magic Number (sihirli numara). EA’nin açtığı pozisyonları tanımlamak için kullanılır. OrderComment: Emirler için yorum metni. Grid Settings MaxGridPositions : Grid içinde maksimum emir sayısı (her yön için ayrı ayrı: BUY ve SELL).

: Grid içinde maksimum emir sayısı (her yön için ayrı ayrı: BUY ve SELL). GridStep: Fiyat, önceki emirden belirlenen puan kadar uzaklaştığında ek pozisyon açmak için kullanılan aralık.

(Grid fonksiyonu yalnızca hedge modunda çalışır. Netting modunda aynı yönde birden fazla işlem açılamaz.) Panel / History DisplayPanel : İstatistik panelini göster (true/false).

: İstatistik panelini göster (true/false). DisplayProfitStats : Günlük, haftalık, aylık ve toplam kârı göster (true/false).

: Günlük, haftalık, aylık ve toplam kârı göster (true/false). DisplayTradeHistory : Grafikte işlem geçmişini göster (oklar, bağlayıcı çizgiler, kâr metinleri) (true/false).

: Grafikte işlem geçmişini göster (oklar, bağlayıcı çizgiler, kâr metinleri) (true/false). BuyTradeColor / SellTradeColor : Grafikteki BUY ve SELL oklarının renkleri.

: Grafikteki BUY ve SELL oklarının renkleri. TradeHistoryFontSize : İşlem etiketlerinde (kâr/zarar) kullanılan yazı boyutu.

: İşlem etiketlerinde (kâr/zarar) kullanılan yazı boyutu. PanelBgColor : İstatistik panelinin arka plan rengi.

: İstatistik panelinin arka plan rengi. PanelFontColor : Paneldeki yazı rengi.

: Paneldeki yazı rengi. PanelEditBgColor: Panelde gösterilen değer alanlarının arka plan rengi. Pivot Settings PivotType : Pivot hesaplama türü: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.

: Pivot hesaplama türü: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark. PivotTimeframe : Pivot seviyelerini hesaplamak için kullanılacak zaman dilimi (M1, M5, M15, H1 vb.).

: Pivot seviyelerini hesaplamak için kullanılacak zaman dilimi (M1, M5, M15, H1 vb.). DrawPivotLines : Grafikte Pivot seviyelerini göster (true/false).

: Grafikte Pivot seviyelerini göster (true/false). PivotExtendDays : Pivot çizgilerini grafikte kaç gün ileriye uzatacağınızı ayarlama.

: Pivot çizgilerini grafikte kaç gün ileriye uzatacağınızı ayarlama. ShowLineLabels : Çizilen hatlara etiket ekleyip eklemeyeceğinizi belirler (true/false).

: Çizilen hatlara etiket ekleyip eklemeyeceğinizi belirler (true/false). PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS : P (merkez), R (Direnç) ve S (Destek) çizgilerinin renkleri.

: P (merkez), R (Direnç) ve S (Destek) çizgilerinin renkleri. PivotLineStyle : Çizgilerin stili (düz, kesik vb.).

: Çizgilerin stili (düz, kesik vb.). PivotLineWidth: Pivot çizgilerinin kalınlığı.

EA’nin Çalışma Prensibi

Pivot Seviyelerinin Hesaplanması Seçilen Pivot türüne ve zaman dilimine göre, her yeni mum (bar) oluştuğunda P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 seviyelerini hesaplar.

DeMark seçilirse DeMark yöntemine göre özel seviyeler (P, R1, S1) hesaplanır. İşlem Sinyallerinin Oluşturulması Mevcut ortalama fiyat (BID ve ASK’in ortalaması) merkez Pivot (P) seviyesinin üzerindeyse (veya belirlenen diğer bir mantığa göre) BUY sinyali oluşur.

Aşağıdaysa SELL sinyali oluşur.

EA, MaxSpread, MinutesBetweenTrades, mevcut marj vb. filtreleri kontrol eder.

Tüm koşullar sağlanıyorsa piyasa emri (market order) gönderir. Pozisyon Yönetimi Stop Loss / Take Profit değerleri puan cinsinden belirlenir; EA otomatik olarak SL ve TP fiyatlarını hesaplar.

Takip eden stop (Trailing Stop): Fiyat, TrailingStart puanlık kâr mesafesine ulaştığında SL dinamik olarak ayarlanır (TrailingDistance, TrailingStep).

Break-even: BreakEvenStart puanlık kâr elde edildiğinde, EA SL’yi giriş fiyatına (Offset göz önüne alınarak) taşıyabilir.

Grid (yalnızca hedge modunda): Fiyat, önceki emirin açıldığı seviyeden GridStep puan uzaklaştığında, aynı yönde ek pozisyonlar açılabilir (MaxGridPositions’a kadar). Panel ve Grafik Üzerinde Geçmiş DisplayPanel etkinleştirildiğinde, EA grafiğin sol üst köşesine küçük bir panel çizer (renkleri özelleştirilebilir).

etkinleştirildiğinde, EA grafiğin sol üst köşesine küçük bir panel çizer (renkleri özelleştirilebilir). DisplayTradeHistory modunda, açılış-kapanış okları, noktalı çizgiler ve kapatılan pozisyonların kâr/zarar etiketleriyle işlemler grafikte görselleştirilir.

Kullanım Önerileri

Hesap ve Zaman Dilimi : EA, herhangi bir enstrüman ve zaman diliminde çalışır. Pivot seviyelerini hesaplamak için sık sık H1 kullanılır.

: EA, herhangi bir enstrüman ve zaman diliminde çalışır. Pivot seviyelerini hesaplamak için sık sık H1 kullanılır. Risk Ayarları : Enstrümanın oynaklığını ve sermaye yönetimi ilkelerini dikkate alın. Eğer büyük bir StopLoss kullanıyorsanız, lot büyüklüğünü buna göre ayarlayın.

: Enstrümanın oynaklığını ve sermaye yönetimi ilkelerini dikkate alın. Eğer büyük bir StopLoss kullanıyorsanız, lot büyüklüğünü buna göre ayarlayın. Spread : Düşük spreadli (ECN/STP) hesapları tercih edin veya orta düzey volatilite dönemlerinde işlem yapın.

: Düşük spreadli (ECN/STP) hesapları tercih edin veya orta düzey volatilite dönemlerinde işlem yapın. Test : Gerçek hesapta kullanmadan önce, Strategy Tester (görsel mod dahil) üzerinden EA’yı test edin ve temel parametreleri optimize edin.

: Gerçek hesapta kullanmadan önce, Strategy Tester (görsel mod dahil) üzerinden EA’yı test edin ve temel parametreleri optimize edin. Uyumluluk: Hem hedge modunda (her iki yönde sınırsız sayıda pozisyon) hem de netting modunda (aynı enstrümanda aynı yönde yalnızca bir pozisyon) çalışır.

Piyasalar ve Enstrümanlar

Pivot Levels Pro, çeşitli finansal piyasalarda son derece iyi performans gösterir:

Başlıca Döviz Çiftleri : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD

: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD Çapraz Döviz Çiftleri : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY Değerli Metaller : Altın (XAU/USD), Gümüş (XAG/USD)

: Altın (XAU/USD), Gümüş (XAG/USD) Petrol Piyasaları : WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT)

: WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT) Önde Gelen Kriptoparalar: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Sonuç

Pivot Levels Pro, MetaTrader 5 için, güçlü Pivot seviyesi hesaplama araçları, esnek emir yönetimi ve sezgisel bir istatistik panelini bir arada sunan kapsamlı bir Uzman Danışman’dır. Hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcıların güvenilir destek ve direnç seviyelerine göre işlem yapmasını sağlayarak, stop-loss ayarlama, break-even’a geçme, grid yapılandırma gibi tekrar eden görevleri otomatik hale getirir.

Döviz çiftleri, emtialar ve kriptoparalar üzerindeki Pivot seviyelerine dayalı alım-satım yapmak için güvenilir bir yardımcı arıyorsanız, Pivot Levels Pro harika bir seçenektir. Doğru bir sermaye yönetimi ve net ticaret kurallarıyla birlikte kullanıldığında, bu EA ticaret sisteminizin önemli bir bileşeni haline gelebilir.