Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro – Consulente Esperto Avanzato per MT5

Pivot Levels Pro è un consulente esperto (Expert Advisor) multifunzionale per MetaTrader 5, che calcola e traccia automaticamente diversi tipi di livelli Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) ed esegue operazioni basate su di essi. L’EA integra una potente logica di gestione delle posizioni (algoritmo a griglia, trailing stop, funzione break-even) con un pannello di statistiche intuitivo che mostra i profitti giornalieri, settimanali, mensili e il risultato complessivo. La cronologia di trading è rappresentata visivamente sul grafico tramite frecce e linee.

Questo consulente esperto è ideale per i trader che desiderano automatizzare il proprio trading basandosi sia su calcoli Pivot classici che moderni. È versatile, supporta le modalità hedging e netting sugli strumenti finanziari principali, tra cui le coppie di valute più scambiate (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), i metalli preziosi come l’oro (XAU/USD), il petrolio (WTI, Brent) e le principali criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Grazie alle numerose opzioni di configurazione, gli utenti possono adattare la strategia al proprio stile di trading, selezionando il livello di rischio, la profondità della griglia, il tipo di Pivot, il timeframe, i parametri di gestione delle posizioni e molto altro.

Caratteristiche e Vantaggi Principali

Supporto per vari tipi di livelli Pivot Classic

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark Impostazioni flessibili del timeframe per il calcolo dei Pivot

L’utente può scegliere qualsiasi periodo: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Tracciamento automatico dei livelli

L’EA disegna sul grafico le linee R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 e il Pivot centrale, con etichette per una visualizzazione più chiara. Sistema di segnali e trading automatico Un segnale di acquisto/vendita viene generato quando il prezzo oltrepassa il livello Pivot calcolato.

Ritardi configurabili tra le operazioni per evitare un eccesso di ingressi.

Supporto a griglia (“Grid”) – ordini aggiuntivi vengono aperti a intervalli di prezzo specificati. Gestione monetaria avanzata Dimensione del lotto fissa o calcolata come percentuale (con rischio regolabile).

Stop Loss e Take Profit impostabili.

Trailing stop con parametri di passo e distanza.

Funzione break-even con offset configurabile. Pannello statistiche e cronologia delle operazioni Mostra il profitto giornaliero, settimanale, mensile e complessivo.

Rappresentazione visiva delle operazioni passate (frecce, linee di ingresso/uscita, etichette di profitto/perdita). Impostazione filtro dello spread

L’EA si astiene dal fare trading quando lo spread supera il valore massimo indicato, migliorando la qualità delle operazioni. Configurazione e utilizzo semplici

Si installa sul grafico con un solo clic, offrendo accesso a tutte le funzioni e i parametri principali attraverso un menu di configurazione intuitivo.

Descrizione dei Parametri di Ingresso

Di seguito sono elencati i gruppi di parametri e le relative funzioni. Ogni punto può essere regolato in base agli obiettivi e alla strategia dell’utente.

Lot & Risk LotMode : Metodo di calcolo del lotto: LOTMODE_FIXED – lotto fisso, determinato dal parametro FixedLotSize . LOTMODE_PERCENT – percentuale del saldo, calcolata in base al RiskLevel selezionato.

: Metodo di calcolo del lotto: FixedLotSize : Valore di lotto fisso quando si utilizza LOTMODE_FIXED (es.: 0.01).

: Valore di lotto fisso quando si utilizza LOTMODE_FIXED (es.: 0.01). RiskLevel : Livello di rischio quando è attivo LOTMODE_PERCENT. Opzioni: RISK_LOW (1% del saldo) RISK_MEDIUM (2% del saldo) RISK_HIGH (5% del saldo)

: Livello di rischio quando è attivo LOTMODE_PERCENT. Opzioni: Stop Loss / Take Profit StopLoss : Valore dello Stop Loss in punti (basato sulle quotazioni del broker). Esempio: 1000.

: Valore dello Stop Loss in punti (basato sulle quotazioni del broker). Esempio: 1000. TakeProfit: Valore del Take Profit in punti. Esempio: 200.

(Nota: L’EA converte i valori di StopLoss e TakeProfit in prezzi assoluti in base ai valori BID/ASK correnti, considerando anche le distanze minime di stop.) Trailing / BreakEven TrailingStop : Abilita/disabilita il trailing stop (true o false).

: Abilita/disabilita il trailing stop (true o false). TrailingStart : Numero minimo di punti di profitto richiesti per attivare il trailing.

: Numero minimo di punti di profitto richiesti per attivare il trailing. TrailingDistance : Distanza in punti tra il prezzo corrente e lo stop-loss.

: Distanza in punti tra il prezzo corrente e lo stop-loss. TrailingStep : Variazione di prezzo necessaria prima che l’EA sposti di nuovo lo stop-loss.

: Variazione di prezzo necessaria prima che l’EA sposti di nuovo lo stop-loss. BreakEven : Abilita/disabilita la funzione di break-even.

: Abilita/disabilita la funzione di break-even. BreakEvenStart : Numero di punti di profitto necessari per spostare l’ordine a break-even.

: Numero di punti di profitto necessari per spostare l’ordine a break-even. BreakEvenOffset: Offset in punti dal prezzo di ingresso per impostare il break-even (per coprire costi/spread). Order Management MinutesBetweenTrades : Intervallo di tempo (in minuti) tra le operazioni, per evitare troppi ingressi. Valore predefinito: 6.

: Intervallo di tempo (in minuti) tra le operazioni, per evitare troppi ingressi. Valore predefinito: 6. MaxSpread : Spread massimo consentito in punti. L’EA salta l’operazione se lo spread corrente supera questo valore.

: Spread massimo consentito in punti. L’EA salta l’operazione se lo spread corrente supera questo valore. ExpertID : Magic Number per l’EA. Serve per identificare le posizioni aperte da questo sistema.

: Magic Number per l’EA. Serve per identificare le posizioni aperte da questo sistema. OrderComment: Testo del commento per gli ordini. Grid Settings MaxGridPositions : Numero massimo di ordini nella griglia (per ciascuna direzione: BUY e SELL).

: Numero massimo di ordini nella griglia (per ciascuna direzione: BUY e SELL). GridStep: Intervallo in punti tra gli ordini per mediare/aggiungere posizioni.

(La funzione di griglia è operativa solo in modalità hedging. In modalità netting, l’EA non può aprire più ordini nella stessa direzione.) Panel / History DisplayPanel : Mostra il pannello delle statistiche (true/false).

: Mostra il pannello delle statistiche (true/false). DisplayProfitStats : Visualizza i profitti giornalieri, settimanali, mensili e complessivi (true/false).

: Visualizza i profitti giornalieri, settimanali, mensili e complessivi (true/false). DisplayTradeHistory : Mostra la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce, linee di collegamento, testo del profitto) (true/false).

: Mostra la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce, linee di collegamento, testo del profitto) (true/false). BuyTradeColor / SellTradeColor : Colori delle frecce BUY e SELL sul grafico.

: Colori delle frecce BUY e SELL sul grafico. TradeHistoryFontSize : Dimensione del font per le etichette delle operazioni (profitto/perdita).

: Dimensione del font per le etichette delle operazioni (profitto/perdita). PanelBgColor : Colore di sfondo del pannello delle statistiche.

: Colore di sfondo del pannello delle statistiche. PanelFontColor : Colore del testo nel pannello.

: Colore del testo nel pannello. PanelEditBgColor: Colore dei campi di visualizzazione dei valori nel pannello. Pivot Settings PivotType : Tipo di calcolo dei livelli Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.

: Tipo di calcolo dei livelli Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark. PivotTimeframe : Timeframe per il calcolo dei Pivot (M1, M5, M15, H1, ecc.).

: Timeframe per il calcolo dei Pivot (M1, M5, M15, H1, ecc.). DrawPivotLines : Mostra le linee Pivot sul grafico (true/false).

: Mostra le linee Pivot sul grafico (true/false). PivotExtendDays : Estende le linee Pivot in avanti (in giorni del grafico) per una migliore visibilità.

: Estende le linee Pivot in avanti (in giorni del grafico) per una migliore visibilità. ShowLineLabels : Mostra le etichette sulle linee disegnate (true/false).

: Mostra le etichette sulle linee disegnate (true/false). PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS : Colori delle linee P, R (Resistenza) e S (Supporto).

: Colori delle linee P, R (Resistenza) e S (Supporto). PivotLineStyle : Stile delle linee (continua, tratteggiata, ecc.).

: Stile delle linee (continua, tratteggiata, ecc.). PivotLineWidth: Spessore delle linee Pivot.

Come Funziona l’EA

Calcolo dei livelli Pivot L’EA calcola i livelli Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) secondo il tipo e il timeframe scelti, all’apertura di ogni nuova candela.

Se si seleziona DeMark, vengono calcolati appositi livelli (P, R1, S1) con il metodo DeMark. Generazione dei segnali di trading Se il prezzo medio (tra BID e ASK) è al di sopra del livello centrale P (o secondo altra logica selezionata), compare un segnale di acquisto (BUY).

Se il prezzo è al di sotto di P, compare un segnale di vendita (SELL).

L’EA verifica alcuni filtri: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, margine disponibile, ecc.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, invia un ordine a mercato. Gestione delle posizioni Stop Loss/Take Profit vengono impostati in punti; l’EA calcola automaticamente i prezzi di SL e TP.

Trailing Stop: quando il prezzo si muove di TrailingStart punti in profitto, si attiva la regolazione dinamica dello SL (TrailingDistance, TrailingStep).

BreakEven: al raggiungimento di BreakEvenStart punti di profitto, l’EA può spostare lo SL al prezzo di ingresso (considerando l’Offset).

Grid (solo in modalità hedging): quando il prezzo raggiunge GridStep punti rispetto all’ultimo ordine, è possibile aggiungere ulteriori posizioni nella stessa direzione (fino a MaxGridPositions). Pannello e storico sul grafico Con l’opzione DisplayPanel attivata, l’EA disegna un mini-pannello nella parte in alto a sinistra del grafico (colori configurabili).

attivata, l’EA disegna un mini-pannello nella parte in alto a sinistra del grafico (colori configurabili). In DisplayTradeHistory, le operazioni vengono visualizzate sul grafico: frecce di ingresso/uscita, linee tratteggiate e etichette con P/L per le posizioni chiuse.

Raccomandazioni d’Uso

Conto e Timeframe : L’EA funziona con qualsiasi strumento e timeframe. Spesso si utilizza H1 per calcolare i livelli Pivot.

: L’EA funziona con qualsiasi strumento e timeframe. Spesso si utilizza H1 per calcolare i livelli Pivot. Impostazioni di rischio : Tenere conto della volatilità dello strumento e dei principi di gestione del capitale. Se si imposta un grande StopLoss, regolare di conseguenza il lotto.

: Tenere conto della volatilità dello strumento e dei principi di gestione del capitale. Se si imposta un grande StopLoss, regolare di conseguenza il lotto. Spread : Preferire conti con spread basso (ECN/STP) o operare in periodi di volatilità moderata.

: Preferire conti con spread basso (ECN/STP) o operare in periodi di volatilità moderata. Test : Prima di utilizzarlo su un conto reale, valutare l’EA nello Strategy Tester (inclusa la modalità visual) e ottimizzare i parametri chiave.

: Prima di utilizzarlo su un conto reale, valutare l’EA nello Strategy Tester (inclusa la modalità visual) e ottimizzare i parametri chiave. Compatibilità: Funziona sia in modalità hedging (numero illimitato di operazioni in entrambe le direzioni) che in modalità netting (solo un’operazione per direzione sullo stesso strumento).

Mercati e Strumenti

Pivot Levels Pro funziona in modo eccellente su vari mercati finanziari:

Coppie di valute principali : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD

: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD Coppie di valute incrociate : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY Metalli preziosi : Oro (XAU/USD), Argento (XAG/USD)

: Oro (XAU/USD), Argento (XAG/USD) Mercati del petrolio : WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT)

: WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT) Criptovalute principali: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Conclusione

Pivot Levels Pro è un consulente esperto completo per MetaTrader 5, che combina potenti strumenti di calcolo dei livelli Pivot, una gestione degli ordini flessibile e un pannello statistico intuitivo. È adatto sia ai trader alle prime armi che a quelli esperti, che vogliono operare su livelli collaudati di supporto e resistenza, automatizzando attività ripetitive come impostare stop-loss, passare a break-even, regolare griglie di ordini e molto altro.

Se stai cercando un assistente affidabile per fare trading basato sui livelli Pivot di coppie di valute, materie prime e criptovalute, Pivot Levels Pro è un’ottima scelta. Usalo con una corretta gestione del capitale e regole di trading chiare, e potrà diventare un componente fondamentale del tuo sistema di trading.



