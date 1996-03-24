The ORB Master

"ORB Master"a Hoş Geldiniz  :  Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız

ORB Master EA ile Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü açığa çıkarın: modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yüksek performanslı bir Uzman Danışman.

ORB, erken piyasa ivmesini yakalama yeteneği nedeniyle popülerlik kazandı ve bu EA, bu kanıtlanmış yaklaşıma ilişkin kişisel görüşümü temsil ediyor.


ORB Master Sonuçları Nasıl Verir  :

ORB Master, ABD ve Avrupa borsaları açıldıktan hemen sonra devreye girerek dört güçlü endeksin kritik açılış aralıklarını hedef alıyor: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ ve DAX

Bu tür kırılmalar genellikle günün baskın trendini işaret eder ve güvenilir bir yön eğilimi sağlar.

EA bu ​​avantajı hassasiyetle değerlendirir ve maksimum kar potansiyeli için momentumu yakalayan işlemlere girer.

EA, her endeks için üç farklı strateji varyasyonu kullanarak, 12 adet birbiriyle ilişkisiz yaklaşımdan oluşan sağlam bir portföy oluşturur.

Bu çeşitlendirme, riskleri en aza indirirken fırsatları da artırır.

Her pozisyon, kazançları kilitlemek ve sermayeyi korumak için dinamik takip eden zararı durdurma (SL) ve takip eden kar alma (TP) mekanizmaları da dahil olmak üzere gelişmiş işlem yönetiminden faydalanır.


Güvenilirlik İçin Üretildi, Özünde Sıkı Testler Var:

Biz baştan itibaren sağlamlığa öncelik verdik.

ORB Master, daha önce görülmemiş veriler üzerinde kapsamlı örneklem dışı stres testine tabi tutularak, EA başarısızlıklarının başlıca nedeni olan eğri uydurmanın tuzaklarına düşmeden gerçek piyasa oynaklığında başarılı olması sağlandı.

Bu, sistemin gelecekte performans gösterme olasılığının en yüksek olduğu anlamına gelir!


Canlı/demo hesap kurulumu: Dakikalar İçinde İşlem Yapmaya Başlayın

Başlamak oldukça kolaydır; karmaşık yapılandırmalara gerek yoktur:

  • Bu URL'yi MT4/MT5 terminalinizin "İzin Verilen URL'ler" bölümüne ekleyin (Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar): "https://www.worldtimeserver.com/" (boşlukları kaldırın).
  • MT5'te Otomatik İşlemi Etkinleştirin.
  • EURUSD M15 grafiğini açın.
  • EA'yı grafiğe sürükleyin.
  • Girişler penceresinde Yükle'ye tıklayın ve  önceden ayarlanmış bir dosya  seçin .
  • US30, SP500, NASDAQ ve DAX için sembol adlarını aracı kurumunuzun kurallarına uyacak şekilde özelleştirin.
  • Tamam'a basın ve çalışmasına izin verin!


Geriye Dönük Testler: Güvenle Doğrulayın:

  • EURUSD M15 üzerinde geri testi çalıştırın (EA bu ​​kurulumdaki 4 endeksin tamamını otomatik olarak çalıştıracaktır)
  • Dahil edilen set dosyalarından  birini yükleyin  .
  • US30, SP500, NASDAQ ve DAX için sembol adlarını aracı kurumunuzun talimatlarına göre güncelleyin.
  • Kapsamlı içgörüler için en az 2-3 yıllık bir test süreci seçin.



Bir Bakışta Temel Özellikler

Özellik

Detaylar

Risk Yönetimi

Hiçbir ızgara, hiçbir martingale, hiçbir agresif taktik yok; sadece akıllı, sürdürülebilir stratejiler var.

Optimize Edilmiş Varlıklar

US30, SP500, NASDAQ ve DAX

Önerilen Zaman Çerçevesi       

M15.

Kullanılacak Grafik

EURUSD (EA buradan itibaren üç endeksi de sorunsuz bir şekilde yönetiyor).

Strateji Sayısı

Çeşitlendirilmiş maruziyet için paralel olarak çalışan 12 ilişkisiz varyasyon.

Prop Firm Uyumlu

Tamamen uyumlu ve çoğu fonlu hesap için hazır.

Minimum Bakiye

500$ (brokerınızın minimum lot büyüklüğüne göre ayarlayın).

Broker tavsiyesi

Düşük spreadli bir broker önerilir (önerilen brokerlar için benimle iletişime geçin)


Parametreler:

  • ShowInfoPanel   -> grafikte bilgi panelini görüntüle 
  • Infopanel boyutu için ayarlama   -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın
  • test sırasında infopanel güncellendi   -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı
  • SetSL_TP_After_Entry   -> yalnızca aracı kurumunuz SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan   -> yalnızca aracı kurumunuz son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • BaseMagicNumber   -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı
  • İşlemler için yorum   -> İşlemler için kullanılacak yorum
  • Yorum Ekini Kaldır   -> Yorumlara daha fazla bilgi ekleyen kısmı kaldır (örneğin 'US500_A')
  • RunUS500   -> US500 endeksi (SP500) için stratejiyi etkinleştirin
  • US500_Symbol   -> US500 çifti için sembolün adını ayarlayın (doğru şekilde ayarlamak çok önemli!!)
  • Başlangıç ​​zamanı/bitiş zamanı  -> Burada sembol için filtrenin başlangıç ​​ve bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz
  • US500_Strat1   -> bu çift için strateji 1'i etkinleştir
  • US500_Strat2   -> bu çift için strateji 2'yi etkinleştir
  • US500_Strat3   -> bu çift için strateji 3'ü etkinleştir
  • 1 birimlik hareketin değeri $ cinsinden   -> varsayılan değer "0"dır (otomatik). Bunu yalnızca lot boyutunuz çok yüksekse değiştirin. Talimatlar için bana sorun.
  • US500_MaxSpread   -> izin verilen maksimum spread
  • US500_Randomization   -> Bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirir, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olur. Ayrıca, yatırım şirketleri için de iyidir.
  • US30, NAS100 (USTECH) ve DAX için aynı  seçenekler
  • PROPIRM ÖZEL İŞLEM AYARLARI   -> Burada işlemlerin giriş ve çıkışlarını manuel olarak değiştirebilir, bunları EA'nın diğer kullanıcılarından farklı kılabilirsiniz (prop firmalar için)
  • Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi   -> Burada lot boyutunun nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lot boyutu veya Strateji başına Maksimum Risk
  • Startlots   -> Bu seçenek seçildiğinde, sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.
  • Strateji Başına Maksimum Risk   -> Her strateji için tercih edilen maksimum toplam düşüş (% olarak). EA daha sonra, söz konusu stratejinin geçmiş maksimum DD değerine göre lot büyüklüğünü belirleyecektir.
  • Maksimum Günlük Düşüş Ayarla   -> Burada, izin verilen maksimum günlük düşüş miktarını (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, özel yatırım şirketleri için faydalıdır.
  • Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın   -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın
  • OnlyUp   -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)
  • AutoGMT   -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur
  • GMT_OFFSET_Winter   -> Kış mevsiminde (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!) GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için kullanılır.
  • GMT_OFFSET_Summer   -> Yaz aylarında (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!) GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için kullanılır.
  • EnableNFP_Filter   -> NFP filtresini açar veya kapatır
  • NFP_CloseOpenTrades   -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl
  • NFP_ClosePendingOrders   -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl
  • NFP_MinutesBefore   -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için
  • NFP_MinutesAfter   -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer
  • IR_FILTER    (Faiz Oranı) ve CPI FILTER, NFP Filtresi ile aynı şekilde çalışır
  • İşlem saatleri filtresini etkinleştir  -> burada işlem saatleri filtresini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz
  • Zaman Kaynağı  -> Hangi zaman kaynağının kullanılacağını seçin (“Optimize Edilmiş” önerilir!)
  • Bekleyenleri Sil  -> bekleyen emirler işlem zaman diliminin dışında silinecektir
  • DeleteOpen  -> açık işlem, işlem zaman diliminin sonunda kapanacaktır



Hakkımda:

"Sinir ağı/makine öğrenmesi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz çizgi geri testleri" satış konuşmalarına katılmıyorum.

Bunun yerine, kanıtlanmış bir geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı gerçek ve dürüst ticaret sistemleri oluşturmaya odaklanıyorum.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturma konusunda 15 yılı aşkın deneyime ve yüksek puan alan ürünlerin MQL5'inde bir geçmişe sahibim.

Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu, neyin işe yaramadığını biliyorum. 

Backtest sonuçlarına göre canlı sonuçların çıkma olasılığı en yüksek, hile yapmayan, dürüst sistemler oluşturuyorum.


İnceleme yok
İncelemeye yanıt