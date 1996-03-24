The ORB Master

PROP FİRMASI HAZIR! ( SETFILE'ı indirin ) LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR!

"ORB Master"a Hoş Geldiniz : Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız

ORB Master EA ile Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü açığa çıkarın: modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yüksek performanslı bir Uzman Danışman.

ORB, erken piyasa ivmesini yakalama yeteneği nedeniyle popülerlik kazandı ve bu EA, bu kanıtlanmış yaklaşıma ilişkin kişisel görüşümü temsil ediyor.





ORB Master Sonuçları Nasıl Verir :

ORB Master, ABD ve Avrupa borsaları açıldıktan hemen sonra devreye girerek dört güçlü endeksin kritik açılış aralıklarını hedef alıyor: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ ve DAX

Bu tür kırılmalar genellikle günün baskın trendini işaret eder ve güvenilir bir yön eğilimi sağlar.

EA bu ​​avantajı hassasiyetle değerlendirir ve maksimum kar potansiyeli için momentumu yakalayan işlemlere girer.

EA, her endeks için üç farklı strateji varyasyonu kullanarak, 12 adet birbiriyle ilişkisiz yaklaşımdan oluşan sağlam bir portföy oluşturur.

Bu çeşitlendirme, riskleri en aza indirirken fırsatları da artırır.

Her pozisyon, kazançları kilitlemek ve sermayeyi korumak için dinamik takip eden zararı durdurma (SL) ve takip eden kar alma (TP) mekanizmaları da dahil olmak üzere gelişmiş işlem yönetiminden faydalanır.





Güvenilirlik İçin Üretildi, Özünde Sıkı Testler Var:

Biz baştan itibaren sağlamlığa öncelik verdik.

ORB Master, daha önce görülmemiş veriler üzerinde kapsamlı örneklem dışı stres testine tabi tutularak, EA başarısızlıklarının başlıca nedeni olan eğri uydurmanın tuzaklarına düşmeden gerçek piyasa oynaklığında başarılı olması sağlandı.

Bu, sistemin gelecekte performans gösterme olasılığının en yüksek olduğu anlamına gelir!





Canlı/demo hesap kurulumu: Dakikalar İçinde İşlem Yapmaya Başlayın

Başlamak oldukça kolaydır; karmaşık yapılandırmalara gerek yoktur:

Bu URL'yi MT4/MT5 terminalinizin "İzin Verilen URL'ler" bölümüne ekleyin (Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar): " https://www.worldtimeserver.com/ " (boşlukları kaldırın).

MT5'te Otomatik İşlemi Etkinleştirin.

EURUSD M15 grafiğini açın.

EA'yı grafiğe sürükleyin.

önceden ayarlanmış bir dosya seçin . Girişler penceresinde Yükle'ye tıklayın veseçin .

US30, SP500, NASDAQ ve DAX için sembol adlarını aracı kurumunuzun kurallarına uyacak şekilde özelleştirin.

Tamam'a basın ve çalışmasına izin verin!





Geriye Dönük Testler: Güvenle Doğrulayın:

EURUSD M15 üzerinde geri testi çalıştırın (EA bu ​​kurulumdaki 4 endeksin tamamını otomatik olarak çalıştıracaktır)

Dahil edilen set dosyalarından birini yükleyin . birini yükleyin

US30, SP500, NASDAQ ve DAX için sembol adlarını aracı kurumunuzun talimatlarına göre güncelleyin.

Kapsamlı içgörüler için en az 2-3 yıllık bir test süreci seçin.









Bir Bakışta Temel Özellikler

Özellik Detaylar Risk Yönetimi Hiçbir ızgara, hiçbir martingale, hiçbir agresif taktik yok; sadece akıllı, sürdürülebilir stratejiler var. Optimize Edilmiş Varlıklar US30, SP500, NASDAQ ve DAX Önerilen Zaman Çerçevesi M15. Kullanılacak Grafik EURUSD (EA buradan itibaren üç endeksi de sorunsuz bir şekilde yönetiyor). Strateji Sayısı Çeşitlendirilmiş maruziyet için paralel olarak çalışan 12 ilişkisiz varyasyon. Prop Firm Uyumlu Tamamen uyumlu ve çoğu fonlu hesap için hazır. Minimum Bakiye 500$ (brokerınızın minimum lot büyüklüğüne göre ayarlayın). Broker tavsiyesi Düşük spreadli bir broker önerilir (önerilen brokerlar için benimle iletişime geçin)





Parametreler:

ShowInfoPanel -> grafikte bilgi panelini görüntüle

Infopanel boyutu için ayarlama -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın

test sırasında infopanel güncellendi -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı

SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracı kurumunuz SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan -> yalnızca aracı kurumunuz son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı

İşlemler için yorum -> İşlemler için kullanılacak yorum

Yorum Ekini Kaldır -> Yorumlara daha fazla bilgi ekleyen kısmı kaldır (örneğin 'US500_A')

RunUS500 -> US500 endeksi (SP500) için stratejiyi etkinleştirin

US500_Symbol -> US500 çifti için sembolün adını ayarlayın (doğru şekilde ayarlamak çok önemli!!)

Başlangıç ​​zamanı/bitiş zamanı -> Burada sembol için filtrenin başlangıç ​​ve bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz

US500_Strat1 -> bu çift için strateji 1'i etkinleştir

US500_Strat2 -> bu çift için strateji 2'yi etkinleştir

US500_Strat3 -> bu çift için strateji 3'ü etkinleştir

1 birimlik hareketin değeri $ cinsinden -> varsayılan değer "0"dır (otomatik). Bunu yalnızca lot boyutunuz çok yüksekse değiştirin. Talimatlar için bana sorun.

US500_MaxSpread -> izin verilen maksimum spread

US500_Randomization -> Bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirir, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olur. Ayrıca, yatırım şirketleri için de iyidir.

US30, NAS100 (USTECH) ve DAX için aynı seçenekler

PROPIRM ÖZEL İŞLEM AYARLARI -> Burada işlemlerin giriş ve çıkışlarını manuel olarak değiştirebilir, bunları EA'nın diğer kullanıcılarından farklı kılabilirsiniz (prop firmalar için)

Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi -> Burada lot boyutunun nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lot boyutu veya Strateji başına Maksimum Risk

Startlots -> Bu seçenek seçildiğinde, sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.

Strateji Başına Maksimum Risk -> Her strateji için tercih edilen maksimum toplam düşüş (% olarak). EA daha sonra, söz konusu stratejinin geçmiş maksimum DD değerine göre lot büyüklüğünü belirleyecektir.

Maksimum Günlük Düşüş Ayarla -> Burada, izin verilen maksimum günlük düşüş miktarını (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, özel yatırım şirketleri için faydalıdır.

Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın

OnlyUp -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)

AutoGMT -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur

GMT_OFFSET_Winter -> Kış mevsiminde (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!) GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için kullanılır.

GMT_OFFSET_Summer -> Yaz aylarında (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!) GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için kullanılır.

EnableNFP_Filter -> NFP filtresini açar veya kapatır

NFP_CloseOpenTrades -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl

NFP_ClosePendingOrders -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl

NFP_MinutesBefore -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için

NFP_MinutesAfter -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer

IR_FILTER (Faiz Oranı) ve CPI FILTER, NFP Filtresi ile aynı şekilde çalışır

İşlem saatleri filtresini etkinleştir -> burada işlem saatleri filtresini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz

Zaman Kaynağı -> Hangi zaman kaynağının kullanılacağını seçin (“Optimize Edilmiş” önerilir!)

Bekleyenleri Sil -> bekleyen emirler işlem zaman diliminin dışında silinecektir

DeleteOpen -> açık işlem, işlem zaman diliminin sonunda kapanacaktır







