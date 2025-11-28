EA Pips Hunter

Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var:

  • PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor.
  • Backtestler %100 dürüsttürHiçbir curve-fitting yok, geçmiş verilerin manipülasyonu yok, gerçekçi olmayan modelleme yok.Strateji Testçisinde gördüğünüz şey, EA’nın gerçek piyasada nasıl davrandığının birebir aynısıdır.Büyü yok, “altın tozu” numaraları yok — hem canlı işlemde hem testlerde çalışmaya devam eden zamanla kanıtlanmış bir strateji. Bu nedenle PipsHunter, MQL5 Market’teki en şeffaf ve en dürüst Uzman Danışmanlardan biridir; tek bir prensiple oluşturulmuştur: yapay “güçlendirme” olmadan güvenli, istikrarlı ve gerçek işlem sistemleri inşa etmek.
  • Bu robot sadece güvenli değil — süper güvenlidir; sıkı Stop Loss koruması ve martingale ya da averaging yöntemlerinin tamamen yokluğu sayesinde.

Temel Strateji: Gün İçi Scalping + Swing-Ters Dönüş Mantığı

  • PipsHunter, tek bir motor içinde iki profesyonel işlem yaklaşımını birleştirir: Günlük işlem mantığı — gün içi fiyat dalgalanmalarını yakalama ve SwingReversal mantığı — düzeltme hareketlerinde hassas girişler.
  • Her alıcı, üç farklı portföy oluşturmak için set dosyaları alır: "Katana", "Knife" ve "Razor". Bu, hesabınızda çok çeşitli ayar kombinasyonları oluşturmanıza ve işlem sonuçlarınızı mümkün olduğunca çeşitlendirmenize olanak tanır.
  • Her şey M15 zaman diliminde çalışır; hızlı, yapılandırılmış işlem sağlar ve pozisyonları günlerce açık tutmayı gerektirmez.
  • Ortalama işlem süresi: yaklaşık 17 saat. Uzun bekleme yok, trend riski birikimi yok.
  • Asla martingale yok, grid yok, averaging yok
  • Her işlem sert bir Stop Loss ile korunur
  • Dinamik Stop Loss algoritması hızlı piyasalarda kayıpları azaltır
  • Spread duyarlılığı düşüktür (RAW/ECN önerilir)
  • Dünya genelindeki tüm brokerlarla çalışır (ABD, AB, İngiltere, Asya)
  • Tam FIFO uyumludur
  • Her kaldıraçla çalışır (1:30'dan 1:1000'e kadar)
  • Minimum sermaye 200 USD

Traderlar Neden PipsHunter’ı Seçiyor

  • Gerçek izleme, istikrarı doğrular
  • Bu nedenle sinyal geçmişinin büyük bir bölümü grafik üzerinde açıkça görülmelidir.Backtestler gerçek işlem davranışını yansıtır
  • Yapay optimizasyona bağımlı değildir
  • Gün içi yapı, uzun trend maruziyetini önler
  • İki stratejinin birleşimi adaptasyonu artırır
  • Sıkı risk kontrolü ile ultra güvenli uygulama
  • Her brokerda, her kaldıraçta, her bölgede çalışır

Önemli Not
 Hiçbir EA piyasa riskini tamamen ortadan kaldıramasa da, PipsHunter felaket senaryolarını önlemek için sert stop-loss koruması kullanarak ve martingale veya averaging gibi tehlikeli yöntemleri asla uygulamayarak tasarlanmıştır.

Sonuç

PipsHunter, aşağıdakileri isteyen traderlar için temiz, dürüst ve şeffaf bir gün içi sistemdir:

  • istikrar
  • güvenlik
  • gerçek izleme
  • hile yok
  • curve-fitting yok

Gerçek, abartısız algoritmik işlem arıyorsanız — PipsHunter tam size göre!


