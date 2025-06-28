Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – evrensel bir ızgara Grid ticaret uzman danışmanı.

Grid Master Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış esnek ve etkili bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, birçok enstrümanda güvenilir bir ızgara (Grid Trading) stratejisini uygular. Başlıca döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), değerli metallerde (XAUUSD/altın), emtialarda (petrol: Brent, WTI) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD, ETHUSD vb.) başarılı sonuçlar göstermektedir. Uzman Danışman, kullanımı kolay bir izleme paneliyle birlikte gelir ve Trailing Stop, BreakEven (zarar durdurma), günlük işlem limitleri gibi çeşitli risk yönetimi özellikleri sunar.

Temel Avantajları:

Izgara (Grid) stratejisi

• Uzman Danışman, belirlenen bir fiyat aralığında otomatik olarak bekleyen emirlerden (Buy Stop/Sell Stop) oluşan bir ızgara kurar.

• GridStep (ızgara aralığı) ve NumberOfOrders (emir sayısı) gibi parametreler esnek bir şekilde ayarlanabilir.

• Yatay (sideways) piyasalarda bile fiyat dalgalanmalarından kazanç elde etme imkânı sunar. Şeffaf kontrol paneli

• Dahili panel (ShowPanel), günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr-zarar durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir.

• İşlem sayısını ve işlem geçmişini görüntüler. Tek bir butonla tüm kârlı pozisyonların hızlıca kapatılmasına olanak tanır. Esnek risk ayarı

• Sabit lot (FixedLotSize) veya bakiye yüzdesi (LOTMODE_PERCENT) arasında seçim yapabilirsiniz.

• RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH olmak üzere üç farklı risk modu, farklı ticaret stilleri için hazır olarak sunulur. AutoRange (otomatik aralık) özelliği

• Uzman Danışman, günlük, haftalık, aylık veya özel bir aralıktaki verilere (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM) dayanarak fiyat aralığını otomatik belirleyebilir.

• Manuel işaretleme olmadan hızlı ve verimli bir şekilde stratejiyi başlatmanıza yardımcı olur. Stop Loss, Take Profit ve dinamik takip

• Ayarlanabilir Stop Loss ve Take Profit ile sermayenizi koruyup kârınızı alabilirsiniz.

• TrailingStop (iz süren stop), fiyat hareketiyle beraber stop-loss seviyesini yukarı çekerek potansiyel kârı artırır.

• BreakEven fonksiyonu, belirli bir pip kazancına ulaşılınca işlemi maliyet fiyatına (zarar etmeyecek şekilde) taşır. Günlük işlem limitleri (Daily Limit)

• Günlük maksimum işlem sayısını (MaxOrdersPerDay) ve bir enstrümandaki toplam pozisyon sayısını (Max_Orders_Per_Symbol) belirleyebilirsiniz.

• Hesabınızı aşırı ticari faaliyetlerden korur. Kolay entegrasyon

• Basit kurulum ve minimum yapılandırma sayesinde hızlıca çalışmaya başlayabilirsiniz.

• MagicNumber ve TradeComment (işlem yorumları), diğer sistemlerle beraber kullanıldığı durumlarda işlemlerin ayrı kaydını tutmaya yardımcı olur. Güvenlik ve kontrol

• MaxSpreadPips parametresi, spread’in yüksek olduğu dönemlerde yeni işlemleri sınırlar.

• Uzman Danışman, depozit üzerinde aşırı yük oluşturmayı önlemek için mevcut marj durumunu kontrol eder. Grafikte işlem görseli

• ShowPanel=true etkinleştirildiğinde işlemler grafik üzerinde görsel olarak vurgulanır, bu da analizi kolaylaştırır.

Grid Master Pro kimler için uygundur?

Yeni başlayan yatırımcılar : Karışık manuel ayarlar olmadan ızgara (Grid) ticaretini öğrenmek isteyenler.

: Karışık manuel ayarlar olmadan ızgara (Grid) ticaretini öğrenmek isteyenler. Deneyimli yatırımcılar : Esnek emir ve risk yönetimi sistemi olan güçlü bir araca ihtiyaç duyanlar.

: Esnek emir ve risk yönetimi sistemi olan güçlü bir araca ihtiyaç duyanlar. Algo-trader’lar ve geliştiriciler: Detaylı optimizasyon imkânı sunan, “kutudan çıktığı gibi” çalışabilen bir çözüm arayanlar.

Kullanım önerileri

Uzman Danışman’ı strateji test cihazında geçmiş verilerle test ederek, farklı enstrümanlardaki (döviz, altın, petrol: Brent, WTI, kripto paralar vb.) sonuçlarını değerlendirin. Risk seviyesini (RiskLevel) ve lot hesaplama yöntemini (LotMethod) kendi ticaret stratejinize göre seçin. Spread (MaxSpreadPips) ve önemli haberler sırasında artan piyasa oynaklığını dikkate almayı unutmayın. TrailingStop ve BreakEven özelliklerini etkinleştirerek elde ettiğiniz kârı koruma altına alın. AutoRange özelliği, uzman danışmanın ızgara sınırlarını otomatik olarak belirlemesini sağlar veya kendi analizlerinize göre elle de ayarlayabilirsiniz.

Neden Grid Master Pro iyi bir çözümdür?

Evrensel kullanım : Döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD vb.), altın (XAUUSD), petrol (Brent, WTI) ve kripto paralar (BTCUSD, ETHUSD vb.) için uygundur.

: Döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD vb.), altın (XAUUSD), petrol (Brent, WTI) ve kripto paralar (BTCUSD, ETHUSD vb.) için uygundur. Tüm bilgiler tek yerde : Kontrol paneli, kârı, işlem geçmişini gösterir ve kârlı emirleri anında kapatmanıza imkân tanır.

: Kontrol paneli, kârı, işlem geçmişini gösterir ve kârlı emirleri anında kapatmanıza imkân tanır. Üst düzey otomasyon : İnsan faktörünü devre dışı bırakır, sıkı bir şekilde ticaret planına uyar ve piyasa fırsatlarına hızla tepki verir.

: İnsan faktörünü devre dışı bırakır, sıkı bir şekilde ticaret planına uyar ve piyasa fırsatlarına hızla tepki verir. Sermaye koruması: Esnek lot ve işlem limit ayarlarıyla fonlarınızı koruyup riski yönetebilirsiniz.

Uzman Danışman’ın (EA) temel parametrelerine kısa bir bakış

Aşağıda, kodda yer alabilecek temel girdi parametresi (Inputs) grupları sıralanmıştır:

1. Grid Setup

AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)

Fiyat aralığının otomatik hesaplanmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

(RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM) Fiyat aralığının otomatik hesaplanmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 vb.)

AutoRange etkinse, fiyat aralığını belirlemek için kullanılan zaman dilimini seçer.

(PERIOD_D1 vb.) AutoRange etkinse, fiyat aralığını belirlemek için kullanılan zaman dilimini seçer. AutoRangeDays

Gün/hafta/ay bazında, aralığın hesaplanmasında kaç günlük verinin kullanılacağını ayarlar.

Gün/hafta/ay bazında, aralığın hesaplanmasında kaç günlük verinin kullanılacağını ayarlar. PriceRangeStart / PriceRangeEnd

RANGE_CUSTOM seçildiğinde, manuel olarak başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyebilirsiniz.

RANGE_CUSTOM seçildiğinde, manuel olarak başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyebilirsiniz. MinimumPrice / MaximumPrice

AutoRange = RANGE_OFF ise veya manuel düzeltme yapmak isterseniz, ızgaranın alt ve üst fiyat sınırlarını ayarlayabilirsiniz.

AutoRange = RANGE_OFF ise veya manuel düzeltme yapmak isterseniz, ızgaranın alt ve üst fiyat sınırlarını ayarlayabilirsiniz. NumberOfOrders

Izgaranın bir “dilimi” içinde kaç bekleyen emir (pending order) oluşturulacağını belirler.

Izgaranın bir “dilimi” içinde kaç bekleyen emir (pending order) oluşturulacağını belirler. GridStepPips

Emirler arasındaki mesafe (pip cinsinden).

Emirler arasındaki mesafe (pip cinsinden). GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)

İşlemin yönü (sadece alım, sadece satım veya her ikisi).

2. Lot & Risk

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Lot hesaplama yöntemi: sabit lot veya bakiye yüzdesi.

(LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) Lot hesaplama yöntemi: sabit lot veya bakiye yüzdesi. FixedLotSize

LOTMODE_FIXED seçiliyse sabit lot miktarı.

LOTMODE_FIXED seçiliyse sabit lot miktarı. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

LOTMODE_PERCENT kullanıldığında seçtiğiniz risk seviyesine göre otomatik olarak depozito yüzdesi belirlenir.

3. Stop Loss & Take Profit

StopLossPips

Stop-loss mesafesi (pip cinsinden, 0 = devre dışı).

Stop-loss mesafesi (pip cinsinden, 0 = devre dışı). TakeProfitPips

Take-profit mesafesi (pip cinsinden, 0 = devre dışı).

4. Trailing & BreakEven

TrailingStop (true/false)

Trailing stop özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

(true/false) Trailing stop özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips

Trailing stop ayarları: hangi pip mesafesinden sonra devreye gireceği, fiyatı ne kadar mesafeden takip edeceği ve güncelleme adımı.

Trailing stop ayarları: hangi pip mesafesinden sonra devreye gireceği, fiyatı ne kadar mesafeden takip edeceği ve güncelleme adımı. BreakEven (true/false)

İşlemi maliyet fiyatına (zarar etmeyecek şekilde) taşıyan BreakEven özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

(true/false) İşlemi maliyet fiyatına (zarar etmeyecek şekilde) taşıyan BreakEven özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. BreakEvenStartPips

İşlem hangi pip karına ulaştığında pozisyon maliyet fiyatına taşınacak.

İşlem hangi pip karına ulaştığında pozisyon maliyet fiyatına taşınacak. BreakEvenOffsetPips

BreakEven devreye girdiğinde, giriş fiyatının ne kadar üzerinde/altında stop-loss’un konumlanacağı.

5. Orders & Daily Limits

MaxSpreadPips

Yeni emir açmak için izin verilen maksimum spread (pip cinsinden).

Yeni emir açmak için izin verilen maksimum spread (pip cinsinden). MagicNumber

Uzman Danışman tarafından açılan emirleri birbirinden veya diğer robotlardan ayırt etmeye yarayan benzersiz numara.

Uzman Danışman tarafından açılan emirleri birbirinden veya diğer robotlardan ayırt etmeye yarayan benzersiz numara. TradeComment

Emir/işlem notları, takip ve kaydı kolaylaştırmak için kullanılır.

Emir/işlem notları, takip ve kaydı kolaylaştırmak için kullanılır. DailyLimit (true/false)

Günlük işlem limitini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

(true/false) Günlük işlem limitini etkinleştirir/devre dışı bırakır. MaxOrdersPerDay

Günde yapılabilecek maksimum işlem sayısı.

Günde yapılabilecek maksimum işlem sayısı. Max_Orders_Per_Symbol

Tek bir enstrüman için eşzamanlı olarak açık pozisyon ve bekleyen emirlerin toplam maksimum sayısı.

6. Display & Panel

ShowPanel (true/false)

Grafikteki görsel paneli etkinleştirir/devre dışı bırakır.

(true/false) Grafikteki görsel paneli etkinleştirir/devre dışı bırakır. ProfitStatsDisplay (true/false)

Panelde günlük/haftalık/aylık/toplam kâr istatistiklerini gösterip göstermeyeceğinizi seçin.

(true/false) Panelde günlük/haftalık/aylık/toplam kâr istatistiklerini gösterip göstermeyeceğinizi seçin. TradeHistoryDisplay (true/false)

Grafikte işlem geçmişi (giriş/çıkış okları) çizilsin mi çizilmesin mi.

(true/false) Grafikte işlem geçmişi (giriş/çıkış okları) çizilsin mi çizilmesin mi. BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize

Alış/satış işlemleri için renk ve yazı tipi boyutu.

Alış/satış işlemleri için renk ve yazı tipi boyutu. PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor

Panel arka plan rengi, metin rengi ve veri giriş alanlarının rengi.

Sonuç

Grid Master Pro, basit bir başlangıç ayarını gelişmiş ızgara ticareti optimizasyon imkânlarıyla birleştirir. Bu sayede hem döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD vb.), hem altın (XAUUSD) ve petrol (Brent, WTI) gibi emtialarda, hem de BTCUSD, ETHUSD gibi popüler kripto para paritelerinde başarıyla işlem yapabilirsiniz. Kullanışlı izleme paneli, Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları, günlük işlem sınırı ve diğer araçlar, işlem sürecini verimli bir şekilde kontrol etmenize ve riskleri akıllıca yönetmenize yardımcı olacaktır.

Önemli hatırlatmalar

Finansal piyasalarda işlem yapmak her zaman risk içerir. Gerçek hesaptan önce stratejinizi öğrenin ve uzman danışmanı demo hesaplarda test edin.

Geçmişteki performans, gelecekteki kârlılığı garanti etmez.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili olarak doğabilecek zararlardan yazar ve geliştiriciler sorumlu tutulamaz.

Grid Master Pro’yu hemen bugün kullanmaya başlayarak, otomatik ızgara ticaretinin tüm avantajlarını keşfedin ve piyasada daha verimli sonuçlar elde edin!