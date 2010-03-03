ABS GoldGrid

ABS EA'nın lansmanını kutluyoruz: Sonraki 3 kopya için yeni ABS EA (XAUUSD) ürününü özel lansman fiyatı olan 70 dolara satın alabilirsiniz (normal fiyat: 230 dolar). Kurulum ve Kullanım Kılavuzu: ABS Kanalı.

Gerçek Zamanlı İzleme: ABS Sinyali.

ABS EA, H1 zaman diliminde XAUUSD (altın) için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur.

Martingale sistemi üzerine inşa edilmiştir ve dahili risk kontrolleri ile trader'ların kâr potansiyeli ile sermaye koruması arasında denge kurmasını sağlar.

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader'lar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatik ve farklı ticaret tarzlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Kullanıcı tanımlı güvenlik ayarlarıyla Martingale stratejisi

Esnek lot yönetimi: Sabit Lot veya Otomatik Lot

Seçilen eşikte ticareti duraklatmak için maksimum düşüş limiti

Basit kurulum: Grafiğe ekleyin, ayarları yapılandırın ve ticarete başlayın

Sembol: XAUUSD

Zaman Dilimi: H1

Minimum Yatırım: $300

Önerilen Yatırım: $1,000

Hesap Türü: ECN / Ham Spread

Kaldıraç: 1:50 veya daha yüksek (1:100+ önerilir)

VPS: Sürekli çalışma için önerilir