ABS GoldGrid

ABS EA'nın lansmanını kutluyoruz: Sonraki 3 kopya için yeni ABS EA (XAUUSD) ürününü özel lansman fiyatı olan 70 dolara satın alabilirsiniz (normal fiyat: 230 dolar).

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu: ABS Kanalı.
Gerçek Zamanlı İzleme: ABS Sinyali.
ABS EA Nedir?

ABS EA, H1 zaman diliminde XAUUSD (altın) için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur.
Martingale sistemi üzerine inşa edilmiştir ve dahili risk kontrolleri ile trader'ların kâr potansiyeli ile sermaye koruması arasında denge kurmasını sağlar.

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader'lar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatik ve farklı ticaret tarzlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Ana Özellikler

  • Kullanıcı tanımlı güvenlik ayarlarıyla Martingale stratejisi

  • Esnek lot yönetimi: Sabit Lot veya Otomatik Lot

  • Seçilen eşikte ticareti duraklatmak için maksimum düşüş limiti

  • Basit kurulum: Grafiğe ekleyin, ayarları yapılandırın ve ticarete başlayın

Teknik Özellikler

  • Sembol: XAUUSD

  • Zaman Dilimi: H1

  • Minimum Yatırım: $300

  • Önerilen Yatırım: $1,000

  • Hesap Türü: ECN / Ham Spread

  • Kaldıraç: 1:50 veya daha yüksek (1:100+ önerilir)

  • VPS: Sürekli çalışma için önerilir

Sorumluluk Reddi

Ticaret önemli riskler içerir ve kayıplar başlangıç yatırımınızı aşabilir.
Martingale stratejileri yüksek risk taşır ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kendi takdirinize bağlı olarak kullanın.

Destek veya sorularınız için lütfen satıcıyla yorumlar bölümü veya özel mesajlar aracılığıyla iletişime geçin.

