Ultimate Breakout System

5

ÖNEMLİ  :

  • Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.   
  • Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak   
  • +100 Strateji dahil  ve daha fazlası geliyor!


BONUS  : 999$ ve üzeri fiyata -->  diğer 5  EA'mı ücretsiz seçin! 

TÜM AYAR DOSYALARI

TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU

VİDEO REHBERİ

CANLI SİNYALLER

İNCELEME (3. taraf)


ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz!

Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan Ultimate Breakout Sistemini sunmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu sistem, beğeni toplayan Gold Reaper EA da dahil olmak üzere MQL5 pazarındaki en iyi performans gösteren birkaç EA'nın temelini oluşturmuştur.

Yedi aydan uzun süredir bir numarada yer alan Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement ve Daytrade Pro da bunlardan biri.


Ultimate Breakout System sıradan bir EA değil.

Yatırımcıların herhangi bir piyasa ve zaman diliminde sınırsız sayıda çıkış stratejisi oluşturmasını sağlamak için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir araçtır.

İster swing trading, ister scalping, isterse çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmaya odaklanın, bu sistem benzersiz esneklik ve özelleştirme olanağı sunar.

Olasılıklar sınırsız!


Yatırım şirketi yatırımcıları için:    Bu sistemle, artık kendi benzersiz yatırım stratejilerinizi ve portföylerinizi yaratabileceksiniz; üstelik hiçbir zaman kopyacı yatırım yaptığınız için işaretlenmeyeceksiniz!

 

Bu Uzman Danışman'a (EA) entegre edilen algoritmalar sekiz yıldan uzun bir süredir sürekli geliştirme ve iyileştirme sürecinden geçmiştir.

Tekrarlayan geliştirmeler yoluyla, çok çeşitli özellikleri bir araya getirdim ve bunun sonucunda kesinlikle inandığım bir sistem ortaya çıktı.

Etkili çıkış stratejileri oluşturmak için çevrimiçi olarak kullanılabilen en gelişmiş kara kutu çözümleri arasında yer almaktadır.

Bu EA, kullanıcıların kendilerine özgü stratejiler geliştirmelerine olanak tanır ve yüzlerce benzersiz varyasyon yaratma potansiyeline sahiptir.

Kara kutu sistemini sağlamanın yanı sıra, profesyonel düzeyde stratejiler tasarlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel araç ve kaynakları da size sağlayacağım.


Satın Alımınıza Dahil Olanlar:

  • 100'den Fazla Önceden Geliştirilmiş Set Dosyası  : MQL5 Breakout EA'larımı güçlendirenler de dahil olmak üzere, kişisel olarak oluşturduğum stratejilerden oluşan bir kütüphaneye erişin.
  • Gelecek Set Dosyaları  : Bu sistemi kullanarak geliştirdiğim tüm yeni set dosyalarını alın.
  • Kapsamlı Kılavuzlar  : Strateji geliştirme sürecimi yansıtan, EA parametreleri, optimizasyon, geriye dönük test ve stres testi konularını kapsayan ayrıntılı bir kılavuz ve video eğitimi.
  • Optimizasyon Şablonları  : MQL5 EA'larım için stratejiler oluştururken kullanılan önceden tanımlanmış "başlat", "adım" ve "durdur" değerleri. Basitçe "tak ve optimize et"!
  • Özel Topluluk Erişimi  : Doğrudan destek ve rehberlik için özel sohbet grubumuza katılın.


Dahil edilen set dosyalarıyla geri testler nasıl çalıştırılır:

  • Varsayılan ayarlar XAUUSD DAILY için basit bir örnektir. Yani herhangi bir setfile yüklemeden bunu çalıştırabilirsiniz
  • 100'den fazla set dosyası dahil edilmiştir. Hepsi hangi zaman diliminin ve hangi çiftin kullanılacağını belirtmiştir.
  • Sadece ayar dosyasını yükleyin ("girişler" penceresinde sağ tıklayın, "yükle"ye tıklayın ve ayar dosyasını seçin) ve test cihazında doğru çifti ve zaman dilimini ayarlayın
  • Hızlı test için çoğu seti "1 Dakika OHLC" kalitesiyle çalıştırabilirsiniz
  • Scalper setleri için en güvenilir sonuçlar için gerçek keneler kullanmanızı öneririm.


ÖNEMLİ:   AUTO_GMT'NİN ÇALIŞMASI İÇİN -> MT4/MT5 terminalinizdeki (araçlar -> seçenekler -> uzman danışmanlar) "izin verilen URL'lere" "https : // www . worldtimeserver.com/" URL'sini (boşlukları kaldırın!!) eklemelisiniz


 

EA'nın stratejisi nasıl işliyor?

EA'da otomatize edilen strateji, breakout stratejisidir.  

Bu, EA'nın önemli destek ve direnç seviyelerinin kırılması durumunda işlem göreceği anlamına geliyor.  

Yani direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda alım işlemine girecek, destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satış işlemine girecektir.

Hangi seviyelerin önemli destek veya direnç seviyeleri olarak değerlendirileceğini belirlemek için pek çok parametre bulunmaktadır (kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır, kılavuzu  BURADAN  indirebilirsiniz ).  

Bu seviyelerde EA en iyi yürütme için bekleyen emirler verecektir.  

Her işlem bir SL ve TP ile ayarlanabilir ve daha da önemlisi, çok çeşitli takip eden SL ve Takip Eden TP seçenekleri mevcuttur:

  • Normal takip SL'si, tanımlanabilir mesafe, başlangıç ​​seviyesi, bitiş seviyesi ve adım boyutu ile.
  • Zaman tabanlı takip eden SL
  • Son destek ve direnç seviyelerine dayalı takip eden SL
  • "MagicTrail SL" -> çok agresif takip eden SL, scalping stratejileri için kullanışlı
  • Trailing TP -> TP, fiyat TP'den uzaklaştığında hareket eder (tam SL yerine küçük TP veya küçük kayıpla çıkmaya çalışır)

 

Detaylı adım adım rehberimi ve video rehberimi kullanarak, kısa sürede kendi geçerli stratejilerinizi geliştirebileceksiniz!

(veya tabii ki halihazırda dahil edilen +100 stratejilerden herhangi birini kullanabilirsiniz!)

  

!! BONUS !!

Evet, daha fazlası var! 

Optimizasyonları çalıştırmak ve iyi, sağlam stratejiler bulmaya çalışmak zaman alıcı olabilir.

Bu yüzden, bu EA ile müşteriler tarafından yapılan en iyi stratejilerden bazılarını ödüllendirmeye karar verdim!

Amaç, benim EA'mı kullanarak stratejiler oluşturmanız karşılığında ödüllendirileceğiniz ve karşılığında benim de bu stratejileri kullanabileceğim veya gelecekteki EA'larıma dahil edebileceğim bir kazan-kazan durumuna dönüşmesidir.

Ve güzel haber: Katılım tamamen ücretsiz!


Bonus planı hakkında daha fazla bilgi için bana özel mesaj yoluyla ulaşın!




Hakkımda:

"Sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz çizgi geri testleri" satış konuşmalarına katılmıyorum.

Bunun yerine, kanıtlanmış bir geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı, gerçek ve dürüst ticaret sistemleri oluşturmaya odaklanıyorum.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturma konusunda 15 yılı aşkın deneyime ve yüksek puanlı ürünlerin MQL5'inde bir geçmişe sahibim.

Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu, neyin işe yaramadığını biliyorum. 

Hile yapmadan, backtestlerle uyumlu canlı sonuçlar elde etme olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.


İncelemeler 28
Supachai Poltam
144
Supachai Poltam 2025.08.29 16:47 
 

Good

Masahiro Ishikawa
130
Masahiro Ishikawa 2025.07.24 10:15 
 

It's a bit pricey, but absolutely worth it. This single EA is strong enough to build an entire portfolio around. With its solid and classic breakout approach. If you’re looking for one reliable system that can stand on its own, this is it.　Also, Wim's support is outstanding — responsive, knowledgeable, and genuinely helpful. It's clear that he stands behind his product and cares about the success of his users. That kind of support makes a big difference, especially when dealing with a high-quality EA like this.

EShiN
239
EShiN 2025.07.16 08:33 
 

I have purchased UBS since DAY 1, even though I haven't had the time to use it yet, but its definitely a GREAT piece of work! As I'm using 6 of his EAs, which were made from this UBS So have no doubt that any of product you buy from WIM you can buy with confidence and peace of mind. He is the most honest and best author in this market, also very very kind, as all his old customer knows his service and products are the best

