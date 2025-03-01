Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro – MT5용 고급 자동매매 솔루션 (Expert Advisor)

Pivot Levels Pro는 MetaTrader 5를 위한 다기능 자동매매 프로그램(Expert Advisor)으로, 클래식(Classic), 피보나치(Fibonacci), 카마릴라(Camarilla), 우디(Woodie), 디마크(DeMark) 등 다양한 피벗(Pivot) 레벨을 자동으로 계산 및 표시하고, 이를 기반으로 거래를 실행합니다. 이 EA는 강력한 포지션 관리 로직(그리드 알고리즘, 트레일링 스톱, 손익분기 기능)을 직관적인 통계 패널과 결합하여 일·주·월간 및 전체 수익을 한눈에 확인할 수 있게 해줍니다. 거래 이력은 차트 상에서 화살표와 선으로 시각적으로 표시됩니다.

본 제품은 클래식 피벗 및 최신 피벗 계산 기법을 사용해 자동 매매를 원하는 트레이더에게 적합합니다. 또한 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF와 같은 주요 통화쌍, 금(XAU/USD), 오일(WTI, Brent), 그리고 비트코인·이더리움·라이트코인·리플 등 주요 암호화폐를 포함한 다양한 금융 상품에서 헤징(hedging)과 네팅(netting) 모드를 모두 지원하므로 활용성이 높습니다. 풍부한 설정 옵션을 통해 사용자들은 자신의 트레이딩 스타일에 맞춰 위험 수준, 그리드 간격, 피벗 유형, 타임프레임, 포지션 관리 파라미터 등을 자유롭게 조정할 수 있습니다.

주요 특징 및 장점

다양한 피벗(Pivot) 레벨 유형 지원 Classic

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark 유연한 타임프레임 설정

원하는 어떤 주기도(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) 선택해 피벗 레벨을 계산할 수 있습니다. 자동 레벨 표시

EA는 R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4, 그리고 중앙 Pivot 라인을 차트에 표시하며, 각 라벨도 함께 보여줍니다. 신호 시스템 및 자동 매매 가격이 계산된 피벗 레벨을 돌파할 때 매수/매도 신호가 생성됩니다.

과도한 진입을 방지하기 위한 거래 간 지연(쿨다운) 설정이 가능합니다.

그리드(Grid) 지원 – 특정 가격 간격마다 추가 포지션을 개설할 수 있습니다. 고급 자금관리 고정 로트 또는 잔고의 일정 비율(리스크 조절 가능)로 로트 크기를 설정 가능

Stop Loss 및 Take Profit 값을 자유롭게 설정

트레일링 스톱(trailing stop) 기능 (이동 폭, 간격 설정 가능)

손익분기(break-even) 기능 (스프레드·수수료 등을 고려한 오프셋 설정 가능) 통계 패널 및 거래 이력 일·주·월·전체 수익을 한눈에 보여주는 통계 패널

과거 거래를 시각화(진입/청산 화살표, 연결선, 손익 표시) 스프레드 필터 설정

스프레드가 지정된 최대값을 초과하면 EA가 거래를 자제하여, 무리한 진입을 줄이고 거래 품질을 높입니다. 간편한 설치 및 사용

차트에 원클릭으로 설치하며, 모든 주요 기능과 파라미터에 쉽게 접근할 수 있는 메뉴가 제공됩니다.

입력 파라미터 설명

아래는 파라미터 그룹별 기능입니다. 각 항목은 사용자의 목표와 전략에 맞게 조정할 수 있습니다.

Lot & Risk LotMode : 로트 크기 산정 방식 LOTMODE_FIXED – 고정 로트, FixedLotSize 에서 지정한 크기를 사용 LOTMODE_PERCENT – 잔고의 일정 비율로 로트를 산정하며, RiskLevel 에 따라 결정

: 로트 크기 산정 방식 FixedLotSize : LOTMODE_FIXED 사용 시 고정 로트 크기 (예: 0.01)

: LOTMODE_FIXED 사용 시 고정 로트 크기 (예: 0.01) RiskLevel : LOTMODE_PERCENT 활성 시 위험 수준 설정 RISK_LOW (잔고의 1%) RISK_MEDIUM (잔고의 2%) RISK_HIGH (잔고의 5%)

: LOTMODE_PERCENT 활성 시 위험 수준 설정 Stop Loss / Take Profit StopLoss : 스톱로스(Stop Loss) 크기(브로커 호가 기준 포인트). 예: 1000

: 스톱로스(Stop Loss) 크기(브로커 호가 기준 포인트). 예: 1000 TakeProfit: 테이크프리핏(Take Profit) 크기(포인트). 예: 200

(참고: EA는 현재 BID/ASK에 따라 StopLoss 및 TakeProfit 값을 실제 가격으로 자동 환산하며, 최소 스톱 거리도 고려합니다.) Trailing / BreakEven TrailingStop : 트레일링 스톱 활성화 여부(true/false)

: 트레일링 스톱 활성화 여부(true/false) TrailingStart : 트레일링 스톱이 시작될 최소 이익(포인트)

: 트레일링 스톱이 시작될 최소 이익(포인트) TrailingDistance : 현재가로부터 스톱로스까지의 거리(포인트)

: 현재가로부터 스톱로스까지의 거리(포인트) TrailingStep : 스톱로스를 재이동하기 전 필요한 가격 이동 폭

: 스톱로스를 재이동하기 전 필요한 가격 이동 폭 BreakEven : 손익분기 기능 활성화 여부(true/false)

: 손익분기 기능 활성화 여부(true/false) BreakEvenStart : 포지션을 손익분기점으로 이동하기 위해 필요한 최소 이익(포인트)

: 포지션을 손익분기점으로 이동하기 위해 필요한 최소 이익(포인트) BreakEvenOffset: 진입가로부터 손익분기 스톱을 둘 때의 오프셋(포인트) — 스프레드·수수료 커버 용도 Order Management MinutesBetweenTrades : 과도 진입 방지를 위한 거래 간 시간 간격(분 단위), 기본값 6

: 과도 진입 방지를 위한 거래 간 시간 간격(분 단위), 기본값 6 MaxSpread : 최대 허용 스프레드(포인트). 현재 스프레드가 이를 초과하면 거래를 스킵

: 최대 허용 스프레드(포인트). 현재 스프레드가 이를 초과하면 거래를 스킵 ExpertID : EA의 매직 넘버(Magic Number). 해당 EA가 낸 포지션 식별에 사용

: EA의 매직 넘버(Magic Number). 해당 EA가 낸 포지션 식별에 사용 OrderComment: 주문에 남길 코멘트 문구 Grid Settings MaxGridPositions : 그리드에서의 최대 오더 수(매수·매도 각각에 대해)

: 그리드에서의 최대 오더 수(매수·매도 각각에 대해) GridStep: 가격이 지정된 폭만큼 움직일 때마다 추가 오더를 넣는 간격(포인트)

(그리드 기능은 헤징 모드에서만 동작합니다. 네팅 모드에서는 동일 방향으로 여러 건의 포지션을 열 수 없습니다.) Panel / History DisplayPanel : 통계 패널 표시 여부(true/false)

: 통계 패널 표시 여부(true/false) DisplayProfitStats : 일·주·월·전체 손익 표시 여부(true/false)

: 일·주·월·전체 손익 표시 여부(true/false) DisplayTradeHistory : 차트에 거래 이력(화살표, 연결선, 손익 텍스트) 표시 여부(true/false)

: 차트에 거래 이력(화살표, 연결선, 손익 텍스트) 표시 여부(true/false) BuyTradeColor / SellTradeColor : 차트에서 BUY/SELL 화살표 색상

: 차트에서 BUY/SELL 화살표 색상 TradeHistoryFontSize : 거래 손익 표시에 사용될 글자 크기

: 거래 손익 표시에 사용될 글자 크기 PanelBgColor : 통계 패널 배경색

: 통계 패널 배경색 PanelFontColor : 패널 내 텍스트 색상

: 패널 내 텍스트 색상 PanelEditBgColor: 패널에 표시되는 값 필드 배경색 Pivot Settings PivotType : 피벗 계산 유형(Classic, Fibo, Cam, Woodie, DeMark)

: 피벗 계산 유형(Classic, Fibo, Cam, Woodie, DeMark) PivotTimeframe : 피벗 계산에 사용할 타임프레임(M1, M5, M15, H1 등)

: 피벗 계산에 사용할 타임프레임(M1, M5, M15, H1 등) DrawPivotLines : 차트에 피벗 라인을 표시할지 여부(true/false)

: 차트에 피벗 라인을 표시할지 여부(true/false) PivotExtendDays : 피벗 라인을 차트상에서 며칠 앞으로 연장할지 설정

: 피벗 라인을 차트상에서 며칠 앞으로 연장할지 설정 ShowLineLabels : 표시된 라인에 라벨을 달지 여부(true/false)

: 표시된 라인에 라벨을 달지 여부(true/false) PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS : P(중앙), R(저항), S(지지) 라인 색상

: P(중앙), R(저항), S(지지) 라인 색상 PivotLineStyle : 라인 스타일(실선, 점선 등)

: 라인 스타일(실선, 점선 등) PivotLineWidth: 피벗 라인의 두께

EA 작동 원리

피벗 레벨 계산 설정된 피벗 유형과 타임프레임에 따라, 새 캔들이 형성될 때마다 P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4를 계산합니다.

DeMark를 선택한 경우, 디마크 방식을 통해 특별한 레벨(P, R1, S1)을 계산합니다. 거래 신호 생성 현재가(BID와 ASK의 평균)가 중앙 피벗(P) 위에 있으면 매수 신호, 아래에 있으면 매도 신호를 감지하는 방식으로 동작(또는 기타 설정된 로직)

EA는 MaxSpread, MinutesBetweenTrades, 사용 가능한 마진 등을 확인

모든 조건이 충족되면 시장가 주문이 실행됩니다. 포지션 관리 Stop Loss와 Take Profit은 포인트로 설정되며, EA가 자동으로 실제 가격을 계산해 적용

트레일링 스톱: 가격이 TrailingStart 포인트만큼 유리하게 움직이면 SL을 동적으로 조정(TrailingDistance, TrailingStep)

손익분기: BreakEvenStart 포인트만큼 이익이 나면 SL을 진입가(Offset 반영)로 이동 가능

그리드(헤징 모드만 가능): 이전 주문 시점에서 GridStep만큼 가격이 이동했을 때, 동일 방향으로 추가 포지션을 열 수 있음(MaxGridPositions까지) 패널 및 차트 표시 DisplayPanel 이 활성화되어 있으면, 차트 왼쪽 상단에 미니 패널이 표시(색상 사용자 지정 가능)

이 활성화되어 있으면, 차트 왼쪽 상단에 미니 패널이 표시(색상 사용자 지정 가능) DisplayTradeHistory 모드에서는, 차트에 체결된 매매가 화살표·점선·P/L 텍스트로 표시되어 직관적인 매매 기록 확인 가능

사용 추천 사항

계좌 종류 및 타임프레임 : 모든 종목과 주기에 대응 가능. 일반적으로 피벗 계산은 H1 차트를 많이 사용

: 모든 종목과 주기에 대응 가능. 일반적으로 피벗 계산은 H1 차트를 많이 사용 리스크 설정 : 종목 변동성 및 자금관리 원칙을 고려하여 StopLoss가 큰 경우 로트 크기를 조정

: 종목 변동성 및 자금관리 원칙을 고려하여 StopLoss가 큰 경우 로트 크기를 조정 스프레드 : 스프레드가 낮은(ECN/STP) 계좌를 선호하거나, 변동성이 적당한 시간대에 거래 권장

: 스프레드가 낮은(ECN/STP) 계좌를 선호하거나, 변동성이 적당한 시간대에 거래 권장 테스트 : 실계좌 적용 전, 전략 테스터(시각 모드 포함)를 통해 충분히 점검 및 주요 파라미터 최적화 권장

: 실계좌 적용 전, 전략 테스터(시각 모드 포함)를 통해 충분히 점검 및 주요 파라미터 최적화 권장 호환성: 헤징 모드(양방향 다중 포지션 가능) 및 네팅 모드(한 종목 동일 방향 단 1개 포지션) 모두에서 동작

대응 시장 및 종목

Pivot Levels Pro는 다음을 포함한 다양한 금융시장에서 탁월한 성능을 보입니다:

주요 통화쌍 : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD

: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD 크로스 통화쌍 : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY 귀금속 : 금(XAU/USD), 은(XAG/USD)

: 금(XAU/USD), 은(XAG/USD) 원유 시장 : WTI 원유(CL), 브렌트 원유(BRENT)

: WTI 원유(CL), 브렌트 원유(BRENT) 주요 암호화폐: 비트코인(BTCUSD), 이더리움(ETHUSD), 라이트코인(LTCUSD), 리플(XRPUSD)

결론

Pivot Levels Pro는 MT5용 종합 자동매매 프로그램으로, 강력한 피벗 레벨 계산 도구, 유연한 오더 관리, 직관적인 통계 패널을 결합했습니다. 신뢰할 수 있는 지지·저항 레벨을 기반으로 거래하려는 초보자부터 숙련된 트레이더까지 모두에게 적합하며, 스톱로스 설정, 손익분기 전환, 그리드 설정 등 반복적인 업무를 자동화해 줍니다.

만약 통화쌍, 원자재, 암호화폐 등의 시장에서 피벗 레벨을 활용한 거래를 지원해 줄 믿을 만한 도우미가 필요하시다면, Pivot Levels Pro가 훌륭한 선택이 될 것입니다. 올바른 자금관리와 명확한 거래 규칙을 적용한다면, 이 EA는 귀하의 트레이딩 시스템에 중요한 구성요소로 자리 잡을 수 있습니다.



