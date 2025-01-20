Stochastic Gold Scalper — Hassas Scalping için Otomatik Danışman

Stochastic Gold Scalper, MetaTrader 5 platformu için profesyonel bir otomatik danışmandır. Mum çubuğu modellerinin analizini Stochastic osilatörü aracılığıyla sinyal filtrelemesi ile birleştirir. Bu yaklaşım, en doğru giriş noktalarını belirlemeye, riskleri en aza indirmeye ve yanlış sinyallerden kaçınmaya olanak tanır. Danışman, M5 gibi kısa zaman dilimlerinde ticaret yapmak için idealdir ve altın, döviz çiftleri ve endeksler gibi çeşitli araçlarla kullanılabilir.

Temel Avantajlar

Mum Çubuğu Analizi ve Stochastic Filtre Kombinasyonu

Danışman, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji gibi anahtar mum çubuğu modellerini tanır. Tüm sinyaller, yanlış girişleri filtrelemek ve kaliteli işlemlere odaklanmak için Stochastic osilatörü aracılığıyla ek doğrulamadan geçer. Esnek Risk Yönetimi

Kullanıcı, sabit işlem hacmi ile depozito yüzdesine dayalı otomatik lot hesaplama arasında seçim yapabilir. Ayrıca, maksimum düşüş kontrolü ve aynı anda açık olan işlem sayısını sınırlamak için ayarlar mevcuttur. Etkili İşlem Yönetimi

Trailing stop ve dengeye getirme işlevleri, kayıpları en aza indirmeye ve kârı maksimize etmeye yardımcı olur. Kullanıcılar, pozisyonları optimum şekilde yönetmek için parametreleri özelleştirebilir. Basitlik ve Kullanım Kolaylığı

Danışman, basit bir arayüz ve grafikte görsel unsurlar sunar. Giriş noktaları, çıkış noktaları ve Stop Loss ile Take Profit seviyeleri grafikte görüntülenir, bu da işlemlerin izlenmesini ve analizini kolaylaştırır. Çok Yönlülük

Stochastic Gold Scalper, altın (XAUUSD), ana döviz çiftleri ve endeksler dahil olmak üzere çok çeşitli ticaret araçları için uygundur. M5 zaman diliminde kullanılması önerilir, ancak diğer zaman aralıklarına da uyarlanabilir.

Mum Çubuğu Modellerinin Açıklaması

Bullish Engulfing (Boğa Yutan):

Beyaz bir mum çubuğu, önceki siyah mum çubuğunu tamamen kapsar ve yukarı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Bearish Engulfing (Ayı Yutan):

Siyah bir mum çubuğu, önceki beyaz mum çubuğunu tamamen kapsar ve aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Hammer (Çekiç):

Uzun bir alt gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir mum çubuğu, satış baskısının azaldığını ve yukarı yönlü bir dönüşün başlayabileceğini gösterir.

Inverted Hammer (Ters Çekiç):

Çekiçe benzer, ancak uzun bir üst gölgeye sahiptir ve düşüş trendinden sonra yukarı yönlü bir dönüş olasılığını gösterir.

Shooting Star (Kayan Yıldız):

Uzun bir üst gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir mum çubuğu, aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Doji:

Açılış ve kapanış fiyatlarının neredeyse eşit olduğu bir mum çubuğu, piyasadaki belirsizliği yansıtır.

Morning Star (Sabah Yıldızı):

Yukarı yönlü bir dönüşü gösteren üç mum çubuğu modeli: uzun siyah bir mum çubuğu, ardından küçük bir mum çubuğu (Doji olabilir) ve sonunda ilk mumun orta noktasının üzerinde kapanan uzun beyaz bir mum çubuğu.

Evening Star (Akşam Yıldızı):

Sabah yıldızının tersi bir model, aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Harami:

Küçük bir mum çubuğu, önceki mum çubuğunun gövdesinin tamamen içinde yer alır. Yükselen veya düşen bir model olabilir.

Piercing Line (Delici Çizgi):

Beyaz bir mum çubuğu, siyah bir mum çubuğunun kapanışının altında açılır, ancak ilk mum çubuğunun orta noktasının üzerinde kapanır, bu da yukarı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Dark Cloud Cover (Karanlık Bulut Örtüsü):

Siyah bir mum çubuğu, beyaz bir mum çubuğunun kapanışının üzerinde açılır, ancak ilk mum çubuğunun orta noktasının altında kapanır ve aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Parametrelerin Tam Açıklaması

Genel Ayarlar

TimeFrame — Danışmanın çalıştığı zaman dilimi (önerilen: M5).

MagicNumber — Danışmanın işlemlerini tanımlamak için benzersiz bir numara.

OrderComment — Tüm işlemlere eklenen metin yorumu.

Stochastic Filtre Ayarları

EnableStochFilter — Stochastic filtresini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

KPeriod — Osilatörün hızlı hattının hesaplama periyodu.

DPeriod — Yavaş hattın yumuşatma periyodu.

Slowing — Osilatörün yavaşlama parametresi.

StochMethod — Hareketli ortalama hesaplama yöntemi (ör. basit veya üstel).

OverboughtLevel ve OversoldLevel — Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için seviyeler (ör. 80 ve 20).

Risk Yönetimi

LotMethod — İşlem hacmini hesaplama yöntemini seçin: sabit lot veya depozito yüzdesi.

RiskPercentPerTrade — Bir işlemde riske atılacak depozito yüzdesi.

MaxTradesAllowed — Aynı anda açık olan maksimum işlem sayısı.

MaxDrawdownPercent — Bu seviyeye ulaşıldığında danışmanın işlemleri durdurduğu maksimum düşüş seviyesi.

İşlem Yönetimi Ayarları

EnableTrailingStop — Trailing stop işlevini etkinleştirin.

TrailingStartPoints — Trailing stop’u etkinleştirmek için gereken minimum kazanç puanı.

TrailingStopPoints — Fiyatı takip eden trailing stop’un noktalarla mesafesi.

EnableBreakEven — İşlemi başa baş noktasına taşıma işlevini etkinleştirin.

BreakEvenStartPoints — İşlemi başa baş noktaya taşımak için gereken minimum kazanç puanı.

BreakEvenOffset — Stop-loss’un başa baş noktada ayarlanacağı giriş seviyesinden mesafe.

Sonuç

Stochastic Gold Scalper, ticaret otomasyonu için güvenilir bir çözümdür. Mum çubuğu modellerinin analizi ile Stochastic filtresinin birleşimi, yüksek sinyal doğruluğu sağlar, riskleri en aza indirir ve ticaret sonuçlarını iyileştirir. Bu danışman, deneyimli yatırımcılar ve stratejilerini otomatikleştirmek isteyen yeni başlayanlar için idealdir.



