Stochastic Gold Scalper

5

Stochastic Gold Scalper — Hassas Scalping için Otomatik Danışman

Stochastic Gold Scalper, MetaTrader 5 platformu için profesyonel bir otomatik danışmandır. Mum çubuğu modellerinin analizini Stochastic osilatörü aracılığıyla sinyal filtrelemesi ile birleştirir. Bu yaklaşım, en doğru giriş noktalarını belirlemeye, riskleri en aza indirmeye ve yanlış sinyallerden kaçınmaya olanak tanır. Danışman, M5 gibi kısa zaman dilimlerinde ticaret yapmak için idealdir ve altın, döviz çiftleri ve endeksler gibi çeşitli araçlarla kullanılabilir.

Temel Avantajlar

  1. Mum Çubuğu Analizi ve Stochastic Filtre Kombinasyonu
    Danışman, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji gibi anahtar mum çubuğu modellerini tanır. Tüm sinyaller, yanlış girişleri filtrelemek ve kaliteli işlemlere odaklanmak için Stochastic osilatörü aracılığıyla ek doğrulamadan geçer.

  2. Esnek Risk Yönetimi
    Kullanıcı, sabit işlem hacmi ile depozito yüzdesine dayalı otomatik lot hesaplama arasında seçim yapabilir. Ayrıca, maksimum düşüş kontrolü ve aynı anda açık olan işlem sayısını sınırlamak için ayarlar mevcuttur.

  3. Etkili İşlem Yönetimi
    Trailing stop ve dengeye getirme işlevleri, kayıpları en aza indirmeye ve kârı maksimize etmeye yardımcı olur. Kullanıcılar, pozisyonları optimum şekilde yönetmek için parametreleri özelleştirebilir.

  4. Basitlik ve Kullanım Kolaylığı
    Danışman, basit bir arayüz ve grafikte görsel unsurlar sunar. Giriş noktaları, çıkış noktaları ve Stop Loss ile Take Profit seviyeleri grafikte görüntülenir, bu da işlemlerin izlenmesini ve analizini kolaylaştırır.

  5. Çok Yönlülük
    Stochastic Gold Scalper, altın (XAUUSD), ana döviz çiftleri ve endeksler dahil olmak üzere çok çeşitli ticaret araçları için uygundur. M5 zaman diliminde kullanılması önerilir, ancak diğer zaman aralıklarına da uyarlanabilir.

Mum Çubuğu Modellerinin Açıklaması

  • Bullish Engulfing (Boğa Yutan):
    Beyaz bir mum çubuğu, önceki siyah mum çubuğunu tamamen kapsar ve yukarı yönlü bir dönüşü işaret eder.

  • Bearish Engulfing (Ayı Yutan):
    Siyah bir mum çubuğu, önceki beyaz mum çubuğunu tamamen kapsar ve aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

  • Hammer (Çekiç):
    Uzun bir alt gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir mum çubuğu, satış baskısının azaldığını ve yukarı yönlü bir dönüşün başlayabileceğini gösterir.

  • Inverted Hammer (Ters Çekiç):
    Çekiçe benzer, ancak uzun bir üst gölgeye sahiptir ve düşüş trendinden sonra yukarı yönlü bir dönüş olasılığını gösterir.

  • Shooting Star (Kayan Yıldız):
    Uzun bir üst gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir mum çubuğu, aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

  • Doji:
    Açılış ve kapanış fiyatlarının neredeyse eşit olduğu bir mum çubuğu, piyasadaki belirsizliği yansıtır.

  • Morning Star (Sabah Yıldızı):
    Yukarı yönlü bir dönüşü gösteren üç mum çubuğu modeli: uzun siyah bir mum çubuğu, ardından küçük bir mum çubuğu (Doji olabilir) ve sonunda ilk mumun orta noktasının üzerinde kapanan uzun beyaz bir mum çubuğu.

  • Evening Star (Akşam Yıldızı):
    Sabah yıldızının tersi bir model, aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

  • Harami:
    Küçük bir mum çubuğu, önceki mum çubuğunun gövdesinin tamamen içinde yer alır. Yükselen veya düşen bir model olabilir.

  • Piercing Line (Delici Çizgi):
    Beyaz bir mum çubuğu, siyah bir mum çubuğunun kapanışının altında açılır, ancak ilk mum çubuğunun orta noktasının üzerinde kapanır, bu da yukarı yönlü bir dönüşü işaret eder.

  • Dark Cloud Cover (Karanlık Bulut Örtüsü):
    Siyah bir mum çubuğu, beyaz bir mum çubuğunun kapanışının üzerinde açılır, ancak ilk mum çubuğunun orta noktasının altında kapanır ve aşağı yönlü bir dönüşü işaret eder.

Parametrelerin Tam Açıklaması

Genel Ayarlar

TimeFrame — Danışmanın çalıştığı zaman dilimi (önerilen: M5).
MagicNumber — Danışmanın işlemlerini tanımlamak için benzersiz bir numara.
OrderComment — Tüm işlemlere eklenen metin yorumu.

Stochastic Filtre Ayarları

EnableStochFilter — Stochastic filtresini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
KPeriod — Osilatörün hızlı hattının hesaplama periyodu.
DPeriod — Yavaş hattın yumuşatma periyodu.
Slowing — Osilatörün yavaşlama parametresi.
StochMethod — Hareketli ortalama hesaplama yöntemi (ör. basit veya üstel).
OverboughtLevel ve OversoldLevel — Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için seviyeler (ör. 80 ve 20).

Risk Yönetimi

LotMethod — İşlem hacmini hesaplama yöntemini seçin: sabit lot veya depozito yüzdesi.
RiskPercentPerTrade — Bir işlemde riske atılacak depozito yüzdesi.
MaxTradesAllowed — Aynı anda açık olan maksimum işlem sayısı.
MaxDrawdownPercent — Bu seviyeye ulaşıldığında danışmanın işlemleri durdurduğu maksimum düşüş seviyesi.

İşlem Yönetimi Ayarları

EnableTrailingStop — Trailing stop işlevini etkinleştirin.
TrailingStartPoints — Trailing stop’u etkinleştirmek için gereken minimum kazanç puanı.
TrailingStopPoints — Fiyatı takip eden trailing stop’un noktalarla mesafesi.
EnableBreakEven — İşlemi başa baş noktasına taşıma işlevini etkinleştirin.
BreakEvenStartPoints — İşlemi başa baş noktaya taşımak için gereken minimum kazanç puanı.
BreakEvenOffset — Stop-loss’un başa baş noktada ayarlanacağı giriş seviyesinden mesafe.

Sonuç

Stochastic Gold Scalper, ticaret otomasyonu için güvenilir bir çözümdür. Mum çubuğu modellerinin analizi ile Stochastic filtresinin birleşimi, yüksek sinyal doğruluğu sağlar, riskleri en aza indirir ve ticaret sonuçlarını iyileştirir. Bu danışman, deneyimli yatırımcılar ve stratejilerini otomatikleştirmek isteyen yeni başlayanlar için idealdir.


İncelemeler 2
Hendry Haryanto
201
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

Önerilen ürünler
GoldenEagle
Chantal Thys
Uzman Danışmanlar
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Uzman Danışmanlar
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System for Gold (XAU/USD), optimized for M15 to H1 timeframes. Overview: TrendMaster ADX is an automated Expert Advisor that combines an advanced ADX filter, short and long EMAs, and a higher-timeframe filter (D1 EMA 200) to provide precise entry signals. The EA includes professional risk management features such as Funding Pips, trailing stop, and breakeven to protect profits. Entry signals: Buy when ADX is above the configured threshold, +DI
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (2)
Uzman Danışmanlar
!!! IC Markets broker only.   If you use any other broker, your results will differ. All signals and backtests are run on   IC Markets —one of the best and most trusted brokers. !!! Special Launch Offer – Get Gold Quant AI + FREE Gold Range Breaker EA Gold Quant AI – Intelligent Gold Trading with Precision Launch Price: $50 (limited – 5 licenses only) → $150 → $1,999 Price increases by $50 after every 10 sales (1 copy left at the price of $150, next price $200)   Meet Gold Quant AI I’m Gold Qu
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Uzman Danışmanlar
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Uzman Danışmanlar
Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Uzman Danışmanlar
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
Andean Oscillator Scalping by Gerega
Illia Hereha
Uzman Danışmanlar
This strategy is designed for  high-frequency scalping , utilizing the  Daily High/Low  levels and the  Andean Oscillator  to identify optimal trade opportunities. It works best in volatile market conditions where price frequently reacts to key levels. How It Works: • Daily High/Low Levels act as dynamic support and resistance zones where price often consolidates or reverses. • Andean Oscillator measures momentum shifts and trend strength, confirming entries with high precision. • Trade Entry:
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Crossing Over
John Signer
Uzman Danışmanlar
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
ReversePro SmartSMA Master Trend Reversals with Precision and Confidence! ReversePro SmartSMA is an advanced trading tool that detects potential trend reversals by combining Simple Moving Average (SMA) crossovers with optional RSI divergence confirmation. This EA empowers traders to enter trades with high precision, making it a valuable asset for volatile markets. Key Features Trend Reversal Detection: Analyzes fast and slow SMA crossovers to capture major market shifts. Optional Divergence Fil
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
Uzman Danışmanlar
Spike Hunt EA: A Strategy to Capture Reversals After Sharp Price Spikes   (((-----Introductory Price for the first 10 buyers only!!!----))) The Spike Hunt EA is an Expert Advisor specifically designed to profit from a common market behavior: a rapid reversal following a strong and sudden price spike. This EA employs a robust logic to identify high-probability reversal "Spike" candles. It uses Bollinger Bands breakouts as an initial alert and then performs a detailed candlestick analysis to pin
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Uzman Danışmanlar
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
SmartWay
Gooi Meng Liang
Uzman Danışmanlar
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar - şimdiye kadar perakende forex ticaretinde hiç var olmamış bir yetenek. Syna, AiQ, Mean Machine GPT veya kendi birden fazla örneğiyle sorunsu
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye oturtulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır - 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip ve hepsi herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok n
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Canlı Sinyal: [Ana Hesap] | [İkincil Hesap] | AOT Resmi Kanal | Sonraki Fiyat: $299 ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. AOT MT5, yapay zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile çalışan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Yıllarca süren geliştirme çalışmasıyla oluşturulan bu tamamen otomatik sistem, risk yönetimi kullanarak tek bir AUDCAD M15 gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Uzman Danışmanlar
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AuriON AI System EA Zeka tarafından yeniden tanımlanan ticaret sistemi. Önemli: Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş kurulum paketiniz ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel bir mesaj gönderin. Canlı sinyal:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Mevcut teklif: Sonraki 10 kopya $350 karşılığında mevcuttur, ardından fiyat $550 ’ye yükselecektir. I. Giriş AuriON, algoritmik işlem, makine öğrenimi ve yapay zekayı entegre eden bilişsel bir ticaret sistemidir. Sistem, Deep N
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütmek için birlikte ça
META i7
Meta Sophie Agapova
Uzman Danışmanlar
META i7 – Akıllı Alım Satımın Evrimi -  Teknik referans META i7 , iki güçlü ve iş birliği yapan yapay sinir ağına dayanan tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır (EA). Bu ağlar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır, işlem kararlarını üretir, değerlendirir ve sürekli olarak optimize eder. İki sinir ağı, dahili META Katmanı (META Layer) aracılığıyla işlenir ve analiz edilir. Bu, sonuçları birleştiren, analiz eden ve tek bir tutarlı işlem kararına dönüştüren EA’ya tamamen entegre bir arayüzdür. E
Yazarın diğer ürünleri
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Eagle Pro EA Kısa Açıklama Golden Eagle Pro EA  , MetaTrader 5 platformu için güçlü bir otomatik danışmandır ve birden fazla göstergenin kombinasyonu ile çoklu zaman dilimi analizi yapar (D1'de MA, M30'da ATR, M5'te Fractals). Danışman, risk yönetimi için esnek ayarlar (sabit lot, bakiye yüzdesi, risk seviyesi seçimi) ve gelişmiş trailing-stop ve kâr alma özelliklerine sahiptir. Program başarıyla test edilmiştir ve altın vadeli işlemleri ve XAU/USD paritesi ile ticaret için önerilmekted
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Elliott Wave EA Danışmanı Açıklama Elliott Wave AI, A. Merrill tarafından tanımlanan M & W dalga desenlerine dayalı profesyonel bir ticaret çözümüdür. Bu güçlü Uzman Danışman, dalga formasyonlarını yüksek doğrulukla tanımlar ve ticaretini yapar, tüccarlara Elliott dalga teorisini kullanmak için güvenilir otomatik bir çözüm sunar. Temel Özellikler Akıllı Desen Tanıma - Gelişmiş algoritma, M & W dalga desenlerini olağanüstü doğrulukla tanımlar Çift Sinyal Teknolojisi - Kapsamlı piyasa analizi için
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Danışman Açıklaması Goldix EA, herhangi bir döviz çifti üzerinde otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır, ancak özellikle altın (XAUUSD) ticareti üzerinde durmaktadır. Temel olarak, Keltner Kanalı ve EMA (Üstel Hareketli Ortalama) göstergelerinin birleşik mantığına dayanır ve esnek risk yönetimi ayarları ve entegre bir kayan durdurma ile desteklenir. Danışman, gerektiğinde özel bir zaman filtresi kullanılarak belirli saatlerde işlem yapmayı sınırlandırabilmek için herhangi bir zamanda çalışab
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Gartley Butterfly Pattern EA Açıklama Danışman (EA), harmonik patternlere dayalı olarak otomatik işlem yapar — teknik analizin popüler figürleri olup ilk kez Harold McKinley Gartley tarafından tanıtılmış, daha sonra Scott Carney tarafından sistematize edilip genişletilmiştir. Scott Carney, Bat, Crab, Shark, Deep Crab ve Alternate Bat gibi patternlerin yazarıdır. Robot aşağıdaki patternleri tanır ve kullanır: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three D
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok işlevli bir otomatik alım-satım uzman danışmanıdır (Expert Advisor). Yaygın olarak işlem gören döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), değerli metallerde (Gold/XAUUSD), petrolde (WTI, Brent) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD vb.) işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzman danışman, seçilen zaman diliminde (timeframe) oluşan yerel zirve ve dip noktalarını (potansiyel dönüş veya düzeltme noktaları) be
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA , güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Golden Scalper EA’nın Avantajları Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi 11 popüle
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Açıklama Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır. Temel Özellikler Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder RSI (Göreceli Güç En
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro, MetaTrader 5 platforması için çok fonksiyonlu bir danışmandır (Expert Advisor), teknik göstergeler ve klasik mum formasyonları temelinde kendi ticaret stratejilerinizi oluşturmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Forex ve CFD piyasalarında otomatik ticaret için modern gereksinimlere göre tasarlanmış olan bu araç, esnek risk yönetimi sağlar ve sonuçların optimizasyonu için geniş filtreler sunar. Ana Özellikler ve Avantajlar Bir veya birden faz
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Grid Master Pro – evrensel bir ızgara Grid ticaret uzman danışmanı. Grid Master Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış esnek ve etkili bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, birçok enstrümanda güvenilir bir ızgara (Grid Trading) stratejisini uygular. Başlıca döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), değerli metallerde (XAUUSD/altın), emtialarda (petrol: Brent, WTI) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD, ETHUSD vb.) başarılı sonuçlar göstermektedir. Uzman Danışman, kullanımı kolay bir izleme pane
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Pivot Levels Pro – MT5 için Gelişmiş Bir Uzman Danışman (Expert Advisor) Pivot Levels Pro , MetaTrader 5 için çok işlevli bir Uzman Danışman (Expert Advisor) olup, klasik (Classic), Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark gibi çeşitli Pivot seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve çizer, ayrıca bu seviyelere dayalı olarak alım-satım işlemleri gerçekleştirir. Bu EA, güçlü bir pozisyon yönetim mantığını (Grid algoritması, takip eden stop, break-even fonksiyonu) kullanır ve günlük, haftalık, aylık ve
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır. Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgar
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands Trader Pro , Bollinger Bands (Bollinger Bantları) göstergesine dayanan profesyonel grid (şebeke) alım satımı için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (Expert Advisor, EA). Esnek risk parametre ayarları, akıllı pozisyon yönetimi, gelişmiş Trailing Stop ve zarar/kar noktasını eşitleme (BreakEven) özelliklerinin yanı sıra, günlük işlem sınırlamaları ve kârlılık istatistiklerini bir araya getirir. EA, Bollinger Bantları’na göre piyasa giriş noktalarını otomatik olarak belirler, g
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Range Breakout Trader Pro: Yenilikçi Ticaret Stratejisi, Birden Fazla Emir ve Otomatik Mesafe Hesaplaması Açıklama Range Breakout Trader Pro, MetaTrader 5 için modern bir ticaret stratejisidir ve fiyat aralığı kırılmalarını kullanarak emir yerleştirme ve yönetimini otomatikleştiren bir sistemdir. Bu gelişmiş danışman, aralığın kırılması stratejilerini maksimum otomasyonla etkin bir şekilde uygulamak isteyen trader'lar için tasarlanmıştır. Danışman, çeşitli piyasa koşulları ve risk yönetimi para
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
ATR Grid Trader Pro Açıklama ATR Grid Trader Pro, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uzman danışmandır (EA) ve grid (ızgara) ticareti teknolojisi ile Average True Range (ATR) göstergesine dayalı volatilite analizini birleştirir. Düşük volatilite durumunda alış işlemleri, yüksek volatilite durumunda satış işlemleri açar ve grid modu etkinleştirildiğinde belirlenen adım aralığında ek emirler yerleştirir. Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarını etkin bir şekilde kullanmaya v
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Renko Trading Bot EA Açıklama Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler. Temel Avantajlar Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır. Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur. Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot vey
Filtrele:
706093
19
706093 2025.08.17 10:34 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Vladimir Shumikhin
3306
Geliştiriciden yanıt Vladimir Shumikhin 2025.08.17 10:39
Hello, I wrote you a private message.
Hendry Haryanto
201
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

Vladimir Shumikhin
3306
Geliştiriciden yanıt Vladimir Shumikhin 2025.07.06 16:09
Thank you so much for such a sincere and inspiring review! 🙏
I truly appreciate that you gave the EA time to prove itself in real trading, and I’m very happy to hear the results have been so positive.
Your kind words are the best reward for me as a developer. 😊 If you ever have any questions about the setup or want to share your results — I’m always here to help!
And by the way, your Russian is great! 😄 Wishing you successful trading and steady profits!
Best regards,
Vladimir
İncelemeye yanıt