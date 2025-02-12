Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro, MetaTrader 5 platforması için çok fonksiyonlu bir danışmandır (Expert Advisor), teknik göstergeler ve klasik mum formasyonları temelinde kendi ticaret stratejilerinizi oluşturmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Forex ve CFD piyasalarında otomatik ticaret için modern gereksinimlere göre tasarlanmış olan bu araç, esnek risk yönetimi sağlar ve sonuçların optimizasyonu için geniş filtreler sunar.

Ana Özellikler ve Avantajlar

  1. Bir veya birden fazla göstergeden aynı anda strateji oluşturma

    • Yalnızca bir göstergeye dayalı ticaret yapabilirsiniz (örneğin RSI, Stokastik veya Hareketli Ortalama).
    • Birkaç göstergenin kombinasyonunu (Hareketli Ortalama + ADX + Ichimoku + Bollinger Bands vb.) kullanarak sahte sinyalleri filtreleyebilirsiniz.
    • Danışman, yalnızca seçilen tüm göstergeler aynı yönde sinyal verdiğinde işlem açar (BUY veya SELL).

  2. 30'dan fazla yerleşik gösterge desteği

    • Trend Göstergeleri:
      • Hareketli Ortalama (MA),
      • Ichimoku,
      • ADX,
      • Envelopes,
      • Alligator,
      • Parabolic SAR.
    • Osilatörler:
      • MACD,
      • Stokastik,
      • RSI,
      • CCI,
      • Momentum,
      • DeMarker,
      • OsMA,
      • WPR,
      • Bulls Power,
      • Bears Power,
      • Force Index.
    • Hacim Göstergeleri:
      • MFI (Money Flow Index),
      • Accumulation/Distribution (AD).
    • Bill Williams Göstergeleri:
      • Accelerator Oscillator (AC),
      • Awesome Oscillator (AO),
      • Fractals,
      • Gator.
    • Diğerleri:
      • Price Channel,
      • Donchian Channel,
      • ZigZag,
      • Regression Channel (RegChannel),
      • Standard Deviation Channel (StdDevChannel),
      • Linear Regression Channel (LinearRegChannel).

  3. Mum Formasyonları (Candlestick Patterns)

    • Tam liste:
      • Boğa (Bullish): Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line.
      • Ayı (Bearish): Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover.
      • Nötr: Doji.
    • Her formasyon ayrı ayrı etkinleştirilebilir ve test edilmesi için kolayca yapılandırılabilir.

  4. Esnek Risk Yönetimi (Money Management)

    • LOT_FIXED (sabit lot): Her işlem için sabit bir hacim belirlemeye olanak tanır.
    • LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (dinamik lot): Mevcut bakiyenin yüzdesine göre risk hesaplar, bu da risk yönetimini kolaylaştırır.

  5. Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop ve BreakEven

    • Zararları otomatik olarak kontrol etmeye ve karı sabitlemeye yardımcı olur.
    • Trailing Stop: Piyasa sizin lehinize hareket ederse, Stop Loss’u fiyatla birlikte yavaşça hareket ettirir.
    • BreakEven: İşlemi, küçük bir koruma aralığıyla açılış seviyesine çeker.

  6. İşlem Filtreleme

    • MinOrderDistance: Yeni işlemler arasında belirli bir mesafe (pips cinsinden) belirler.
    • MinOrderTime: İşlemler arasında minimum zaman aralığını (dakika cinsinden) tanımlar.
    • MaxTrades: Aynı anda açılabilecek maksimum işlem sayısını belirler.
    • MaxFilteredTrades: Göstergelerin sinyalleriyle filtrelenmiş işlemler için ek bir sınır koyar.

  7. Grafikte İşlem Gösterimi (ShowHistory)

    • Tüm işlemler (geçmiş dahil) MetaTrader 5 grafiklerinde, her pozisyonun net kar/zarar sonucu ile birlikte görüntülenir.

  8. Piyasaya Uyarlanabilirlik

    • Herhangi bir zaman diliminde çalışabilir (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 vb.).
    • Forex çiftleri, metaller (XAUUSD, XAGUSD), endeksler, hisseler, kripto paralar (BTCUSD) ve diğer CFD'ler gibi geniş bir araç yelpazesini destekler.

Strategy Constructor Pro Nasıl Çalışır?

  1. Yeni Bar Takibi

    • Danışman, belirli bir zaman diliminde (örneğin M15) yeni bir mumun oluşup oluşmadığını kontrol eder.

  2. Sinyal Analizi

    • Tüm etkinleştirilen göstergeler ve formasyonlar (eğer etkinleştirilmişse) okunur.
    • Birden fazla gösterge kullanıldığında, sinyallerin birbirini doğrulaması gerekir (mantıksal VE).

  3. Karar Verme

    • Satın alma (BUY) sinyali tamamen uyarsa, ilgili pozisyon açılır.
    • Satış (SELL) sinyali tamamen uyarsa, satış işlemi başlatılır.
    • Sinyaller çelişiyorsa, danışman girişi atlar.

  4. Pozisyon Takibi

    • Belirlenen Stop Loss ve Take Profit uygulanır.
    • Gerekirse, Trailing Stop ve/veya BreakEven devreye girer.
    • Yeterli marj olmadığında, danışman otomatik olarak lotu azaltabilir.

  5. Filtreler ve Sınırlamalar

    • İşlemler arasındaki süre (MinOrderTime) ve mesafe (MinOrderDistance) dikkate alınır.
    • Açık pozisyon sayısı (MaxTrades) ve filtrelenmiş işlem kotası (MaxFilteredTrades) kontrol edilir.

Kimler İçin Uygundur?

  • Yeni Başlayanlar: Ticaret otomasyonuna yavaşça başlamak isteyen ve hazır bir evrensel çözüm kullanmak isteyenler.
  • Deneyimli Tüccarlar: Birçok gösterge ve formasyon temelinde sistemler geliştiren ve bunları MetaTrader 5’te otomatikleştirmek isteyenler.
  • Geliştiriciler: Yeni kod yazmadan birden fazla ticaret fikrini test etmek isteyenler.

Neden Strategy Constructor Pro’yu Seçmelisiniz?

  1. Esnek Ayarlar

    • Göstergelerin kolayca açılıp kapatılabilmesi, periyotların ve hesaplama yöntemlerinin seçilmesi (SMA, EMA, WMA vb.).
    • Mum formasyonları için benzer bir yaklaşım – her biri ayrı ayrı açılıp kapatılabilir.

  2. Modüler Yapı

    • Trend göstergeleri, osilatörler ve formasyonlar bağımsız olarak çalışır ancak sinyal uyumunun genel koşuluyla birleşir.
    • Sistemin parçalarını test etmek ve birleştirmek kolaydır.

  3. Sermaye Yönetimi

    • Sabit lot veya bakiye oranına dayalı bir sistem desteği.
    • Margin Call’ı önlemek için marj eksikliği durumunda lot azaltma özelliği.

  4. Ölçeklenebilirlik

    • Birden fazla aracı aynı anda çalıştırma imkanı.
    • Zaman ve mesafe filtreleri, aşırı işlem yapılmasını engellemeye yardımcı olur.

  5. İşlem Görselleştirme

    • Tüm aşamaları (açılış, kapanış, net kar/zarar) doğrudan grafikte görmek kolaydır.

Öneriler ve Test Etme

  1. Zaman Dilimleri

    • M5-H1 en popüler olanlarıdır, ancak H4 veya D1 kullanılabilir, uygun mantığa göre.

  2. Ticaret Araçları

    • Forex, metaller, endeksler, hisseler, kripto paralar ve diğer CFD’lerle ticaret için uygundur, eğer broker danışman kullanımına izin veriyorsa.

  3. MetaTrader 5’te Test Etme

    • Stratejik testçi kullanarak farklı gösterge ve formasyon kombinasyonlarını kontrol edin.
    • Önemli parametreleri optimize edin (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, RiskPercent vb.).
    • Gerçek ticarete geçmeden önce demo hesapla başlamanız tavsiye edilir.

Kurulum ve Başlatma

  1. Strategy Constructor Pro’yu MQL5 Marketplace üzerinden indirin, ardından otomatik olarak ticaret terminalinize eklenecektir.
  2. MetaTrader 5’te "Navigator" penceresini açın ve danışmanı uygun grafiğe sürükleyin.
  3. Giriş parametrelerini (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, göstergeler, formasyonlar vb.) stratejinize göre yapılandırın.
  4. Algo Trading (Otomatik Ticaret) fonksiyonunu etkinleştirin. Danışman, piyasayı analiz etmeye başlayacak ve işlem açma sinyalleri verecektir.

Destek ve Güncellemeler

  • Tüm Strategy Constructor Pro sahiplerine mevcut sürüm kapsamında ücretsiz güncellemeler sunulmaktadır.
  • MQL5.com üzerinden yapılandırma ve optimizasyon için destek.
  • Ticaretçilerin talepleri doğrultusunda düzenli olarak yeni özellikler ve göstergeler eklenmektedir.

Sonuç ve Önemli Uyarılar

Strategy Constructor Pro, Forex ve diğer finansal piyasalarda otomatik ticaret için çok fonksiyonlu bir çözümdür ve 30'dan fazla teknik gösterge ile popüler mum formasyonlarını bir araya getirir. Bu danışman, her seviyeden ticaretçinin ticaret fikirlerini sistematize etmesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Ancak finansal piyasalarda ticaret her zaman risklidir. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için garanti değildir. Danışmanı önce demo hesapta test etmeniz ve sağlam bir risk yönetimi uygulamanız şiddetle tavsiye edilir.

Başarılar dileriz!

Sorumluluk Reddi Beyanı: Ürün "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yazar, danışmanın kullanımı sonucu oluşabilecek herhangi bir finansal kayıptan sorumlu değildir. Yalnızca güvenilir broker’lar kullanın ve strateji parametrelerinizi dikkatlice yapılandırın.


