Zenith FX EA MT5

Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi

Genel Bakış

Zenith FX, XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir.

Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir.

Tamamen otonom şekilde çalışır, çoklu zaman dilimlerinde piyasa yapısını analiz eder ve emir yürütme zamanlamasını küresel piyasa döngüleriyle senkronize eder.

GERÇEK SİNYAL GOLD: https://www.mql5.com/en/signals/2338431

GERÇEK SİNYAL USDJPY: https://www.mql5.com/en/signals/2308259 Sınırlı sayıda kopya — yalnızca ilk 7 kopya 399 $ fiyatla sunulmaktadır.

Sonraki 5 kopya 499 $ olacak,

ve her 5 ek kopyada fiyat 100 $ artacaktır. Erken alıcılar ömür boyu erişimi en düşük fiyattan garanti eder.





Temel Mimari

Nöral Çekirdek (Neural Core)

Sistemin iç dengesini koruyan merkezi zeka modülüdür. Çoklu zaman dilimlerinden likidite verilerini işler, sinyal üretimi, risk kontrolü ve yürütme mantığı arasındaki etkileşimi yönetir ve iki enstrüman arasında tutarlılık sağlar.

Uyarlanabilir Sinyal Katmanı (Adaptive Signal Layer)

Altın ve Yen piyasalarındaki karmaşık veri modellerini uygulanabilir ticaret sinyallerine dönüştürür. Piyasa gürültüsünü filtreler, istatistiksel olarak güvenilir yapılarını belirler ve her enstrümana özgü volatilite ve momentum koşullarına göre stratejisini uyarlayan bir yapıya sahiptir.

Dinamik Risk Motoru (Dynamic Risk Engine)

Volatilite dağılımına, spread koşullarına ve likidite derinliğine göre pozisyon maruziyetini gerçek zamanlı olarak yeniden kalibre eder. Hem istikrarlı hem de yüksek volatilite dönemlerinde orantılı risk yönetimini koruyarak pozisyon boyutunu dinamik olarak ayarlar.

Kuantum Senkronizatörü (Quantum Synchronizer)

Algoritmik kararları küresel likidite döngüleriyle hizalayan özel bir zamanlama motorudur. Asya, Londra ve New York seansları arasında zamansal tutarlılığı korur ve XAUUSD ile USDJPY’de gözlemlenen likidite zirveleri sırasında girişleri optimize eder.

Çalışma Felsefesi

Zenith FX grid, martingale veya ortalama alma stratejilerini kullanmaz.

Uyarlanabilir volatilite kalibrasyonu ve zaman senkronizasyonuna dayalı tek girişli hassas bir model izler. Sistem yalnızca çok katmanlı analitik onay sağlandığında işlem açar; sıklık yerine hassasiyet ve yapısal istikrara öncelik verir.

Önerilen Ortam

Semboller: XAUUSD, USDJPY

Zaman Dilimi: H1

Hesap Türü: ECN / Raw Spread

Minimum Önerilen Bakiye: 500 USD

Otomatik Ticaret: Etkin

Tüm temel parametreler önceden optimize edilmiştir ve manuel ayar gerektirmez. Tek ayarlanabilir parametre risk seviyesi olup, yatırımcıya sermayesine ve aracı kurum koşullarına göre maruziyeti belirleme olanağı sağlar.

Uyumluluk

Zenith FX, aynı terminalde diğer Uzman Danışmanlarla birlikte çalışabilir. Aynı hesapta birden fazla EA kullanılması durumunda, her birine benzersiz bir Magic Number atanmalıdır; bu, işlem çakışmalarını önler.

Tasarım Felsefesi

Zenith FX, mekanik ticaret zekâsı alanında uygulamalı araştırmaların bir sonucudur.

Tahminden ziyade senkronizasyon ilkesine dayanır — volatiliteye uyum sağlayan, likidite akışına tepki veren ve piyasa koşulları ne olursa olsun yapısal disiplini koruyan bir sistemdir.

Sorumluluk Reddi

Bu sistem, bireysel ticaret kararlarını destekleyen bir araç olarak tasarlanmıştır.

Tüm sonuçlar, geçmiş modellemeler ve testler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve gelecekteki performans için garanti teşkil etmez.

Canlı işlemde kullanmadan önce, kullanıcı uygun bir risk yönetimi uyguladığından ve ticaret altyapısının uyumlu olduğundan emin olmalıdır.