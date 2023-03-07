Autorithm AI

Teknik Açıklama

AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır.

Temel Özellikler

Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütmek için birlikte çalışan 10 farklı yapay zeka katmanı kullanır. Her yapay zeka katmanı, piyasa analizinin farklı alanlarında uzmanlaşmıştır:

• teknik analiz,

• formasyon tanıma,

• fiyat hareketi analizi,

• trend analizi,

• volatilite analizi,

• risk yönetimi,

• haber analizi,

• zaman analizi,

• martingale sistemi yönetimi,

• nihai karar verme.

EA, yapılandırılabilir zaman bazlı işlem seansları, haber olay filtreleme ve yapay zeka ile yönlendirilen karar alma süreçlerine sahip volatilite koruma mekanizmaları içerir.

10 Yapay Zeka Katmanı

1. Teknik Analist Yapay Zekâ – Birden çok teknik gösterge ve osilatörü işleyerek piyasa momentumu, aşırı alım/aşırı satım durumları ve gelişmiş formasyon tanıma algoritmalarıyla potansiyel dönüş noktalarını tespit eder.

2. Formasyon Tanıma Yapay Zekâsı – Grafik formasyonlarını, mum çubuğu şekillerini ve fiyat yapısını, geçmiş piyasa verileri üzerinde eğitilmiş makine öğrenimi algoritmalarıyla belirler ve analiz eder.

3. Fiyat Hareketi Analizi Yapay Zekâsı – Geleneksel göstergelere bağlı kalmadan ham fiyat hareketlerini, destek/direnç seviyelerini ve piyasa yapısındaki değişimleri inceler.

4. Trend Analizi Yapay Zekâsı – Çoklu zaman dilimlerinden gelen verileri işleyen sofistike algoritmalarla piyasa yönünü, trend gücünü ve olası trend değişimlerini belirler.

5. Volatilite Analizi Yapay Zekâsı – Piyasa volatilite modellerini izler, olağandışı piyasa koşullarını tespit eder ve sermayeyi korumak için işlem parametrelerini buna göre ayarlar.

6. Risk Yönetimi Yapay Zekâsı – Optimum pozisyon boyutlarını hesaplar, stop‐loss seviyelerini yönetir ve mevcut piyasa koşulları ile hesap bakiyesine göre dinamik risk kontrollerini uygular.

7. Haber Analizi Yapay Zekâsı – Ekonomik takvim olaylarını işler, haberlerin etki seviyelerini filtreler ve yüksek etkili haber dönemlerinde riski en aza indirmek için işlem davranışını ayarlar.

8. Zaman Analizi Yapay Zekâsı – En uygun işlem seanslarını, piyasa açılış/kapanış saatlerini ve zamana dayalı piyasa davranış modellerini analiz ederek işlem verimliliğini artırır.

9. Martingale Sistem Yapay Zekâsı – Pozisyon ölçeklendirmeyi akıllıca yönetir, ek pozisyonlar için optimal giriş noktalarını hesaplar ve tüm pozisyon dizisini kapatma zamanını belirler.

10. Nihai Karar Verme Yapay Zekâsı – Önceki tüm katmanlardan gelen verileri sentezler, farklı sinyalleri tartar ve gelişmiş karar ağacı algoritmaları ile nihai alım‐satım kararını verir.





Sistem Gereksinimleri

• Minimum Bakiye : 500 USD

• Hesap Türü : Standart veya ECN

• Minimum Kaldıraç : 1:100

• Önerilen Aracı Kurum : Düşük spread, güvenilir emir iletimi

• Platform : MetaTrader 5

Girdi Parametreleri Yapılandırması

• Akıllı Zamanlama Yöneticisi

• TradingStartTime : Günlük işlem başlangıç saati (varsayılan: 06:00)

• TradingEndTime : Günlük işlem bitiş saati (varsayılan: 20:00)

• AutoCloseOutsideHours : İşlem saatleri dışında pozisyonları otomatik kapatma





• AUTORITHM Çekirdek Motoru

• EnableAIAnalysis : Yapay zeka analiz sistemini etkinleştir/devre dışı bırak

• UsePersonalAPI : Kişisel API anahtarı kullanma seçeneği

• PersonalAPIKey : Kişisel API anahtarı alanı (varsa)

• SelectedAIModel : Yapay zeka modeli seçimi (varsayılan: openai/gpt-5)

• AUTORITHM İşlem Motoru • AutoClearOldOrders : Eski bekleyen emirleri otomatik temizle

• EAMagicNumber : Benzersiz EA kimlik numarası (varsayılan: 808080)

• SpreadAdjustment : Spread ayarlama faktörü (varsayılan: 2)

• TradeIdentifier : İşlem yorum kimliği (varsayılan: AUTORITHM)

• Hafta Sonu Koruma Sistemi

• ActivateWeekendShield : Hafta sonu pozisyon korumasını etkinleştir

• FridayCloseHour : Cuma günü pozisyon kapatma saati (0–23)

• FridayCloseMinute : Cuma günü pozisyon kapatma dakikası (0–59)

• Akıllı Haber Filtresi

• EnableNewsProtection : Haber olaylarına karşı koruma sistemini etkinleştir

• PreNewsStopMinutes : Haberlerden önce işlemleri durdurma süresi (dakika)

• PostNewsStopMinutes : Haberlerden sonra işlemlere devam etme süresi (dakika)

• FilterLowImpactNews : Düşük etkili haberleri filtrele

• FilterMediumImpactNews : Orta etkili haberleri filtrele

• FilterHighImpactNews : Yüksek etkili haberleri filtrele • MonitoredCurrencies : İzlenecek para birimleri (varsayılan: USD, EUR, GBP, JPY, XAU)





• Dinamik Takip Sistemi

• EnableTrailingStop : Takip eden stop’u etkinleştir • TrailingTrigger : Takip aktifleşme kâr eşiği (pip)

• TrailingDistance : Mevcut fiyata olan mesafe (pip)





• Sermaye Koruma Kalkanı

• RiskPercentage : İşlem başına hesap riski yüzdesi (varsayılan: %1,0)

• UseAutoLotSizing : Otomatik lot hesaplamayı etkinleştir

• FixedLotSize : Otomatik hesaplama devre dışı olduğunda manuel lot boyutu





• Piyasa Volatilite Koruması

• EnableVolatilityProtection : Volatiliteye dayalı işlem filtrelemeyi etkinleştir

• MaxVolumeMultiplier : Maksimum hacim artış eşiği

• MaxPriceChange : Maksimum kabul edilebilir fiyat hareketi (pip)

• VolumeLookbackPeriod : Hacim analizi süresi (bar)

• MaxExecutionSlippage : Maksimum izin verilen kayma (puan)





• Gelişmiş Yapay Zeka Martingale Sistemi

• MartingaleProfitTargetPips : Tüm pozisyonları kapatma kâr hedefi (pip)

• MartingaleLossTargetPips : Tüm pozisyonları kapatma zarar eşiği (pip)

• MartingaleMultiplier : Sonraki emirler için hacim artış çarpanı

• MartingaleMaxOrders : Maksimum ardışık emir sayısı (3–8 önerilir)

• MartingaleOrderSpacingPips : Martingale emirleri arasındaki mesafe (pip)

Strategy Tester Hakkında Önemli Bilgilendirme:

MetaTrader’ın teknik sınırlamaları nedeniyle Strategy Tester ortamı internet erişimine izin vermez. Bu nedenle, geri test sırasında EA, canlı AI verisi yerine sabit, önceden eğitilmiş bir veri seti kullanır. Bu, şunları ifade eder: • Farklı parametre kombinasyonlarında geri test sonuçları statik veya aynı görünebilir. • Dinamik ve uyarlanabilir AI özelliklerinden yararlanmak için canlı işlem gereklidir.

Başarılı bir kurulum için bu kılavuzu takip edin. https://www.mql5.com/en/blogs/post/764247



