Http EA
- Uzman Danışmanlar
- Yury Orlov
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 6 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 12
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır.
25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından.
Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır.
Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır:
- Döviz çiftleri
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Hisseler
M5'ten H4'e kadar olan zaman dilimlerinde çalışır.
ÖNEMLİ! 2025 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren EURUSD M5 üzerinde demo sürümü test etmeniz önerilir — danışmanın her araç için özel ayarları vardır!
MQL5 üzerinde danışmanın sinyalleri — %176 büyüme, %85 karlı işlem, %7 düşüş.
Satın aldıktan sonra talimatlar, ayarlar ve destek almak için lütfen benimle iletişime geçin.
HTTP EA'nın Temel Özellikleri ve Avantajları
İşlem:
- Her araç için tek bir işlem.
- Martingale ve ızgara yok.
- Talep ve arz temelinde benzersiz algoritma.
- İstikrarlı risk yönetimi için günlük pozisyon kapatma.
Kolaylık:
- Hesap durumu ve işlem kontrolü için grafik panel.
- 12 aktivasyon — PC, VPS, yedek.
- 100$'dan başlayan depozito, 1:25'ten başlayan kaldıraç.
- Prop şirketlerine uygun, her broker ile çalışır.
- Tüm güncellemeler dahil.
Test Önerileri
- MT5 terminalini açın -> Navigator (Ctrl+N) -> Market -> «HTTP EA» -> Demo İndir.
- Sağ tıklayın -> Test -> Başlat.
- Ayarlar: EURUSD M5, 01.01.2025 — Bugün, gerçek tick'ler temelinde her tick.
HTTP EA Parametre Açıklaması
Parametreler
Açıklama
|İşlem zaman dilimi:
|M5, M15, M30, H1, H4.
|İşlem başına risk:
|Yatırımın %1-5'i.
|Sabit lot boyutu:
|0.01-0.1, (>0 ise önceliklidir).
|Stop Loss / Take Profit:
|Pip cinsinden seviye.
|Kar-zarar eşik ayarları:
|Kar-zarar eşitleme aktifleştirme, kar koruma.
|Kayan stop:
|Kayan stop ayarları.
|EMA periyodu:
|EMA periyodu (eğilim filtresi).
Satın aldıktan sonra alacağınızlar:
- .ex5 formatında danışman dosyası.
- Talimatlar ve ayarlar.
- Tüm gelecekteki güncellemeler.
- MQL5 üzerinden destek.
25 yıllık tecrübeye sahip bir traderin %85 kazanma oranlı algoritmasını test edin. Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin!
Saygılarımla, Yuri
ich habe mir sehr früh HTTP EA gesichert, mit Erfolg! How To Trade Profitably EA ist mein stetiger Begleiter und mit einer fast 90% positiven Trades bisher sehr profitabel. Yurys Support ist wirklich großartig und freundlich. Ich kann HTTP sehr Empfehlen ich zittiere aspe "werdet Teil der Community und überzeugt euch selbst vom Unterschied. 5 Sterne auf ganzer Linie!"