Axonshift EA MT5

AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi

AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullara dayanan kontrollü işlem döngülerine odaklanır.

Her işlem, iç filtreler, fiyat seviyeleri ve volatilite bağlamı doğrultusunda senaryoya dayalı bir çerçevede başlatılır. AxonShift, martingale, grid stratejileri veya pozisyon artırımı gibi yöntemleri kullanmaz; bu sayede çeşitli piyasa koşullarında şeffaf ve öngörülebilir bir davranış sergiler.

Sistem, her işlem için sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleri kullanarak tutarlı bir risk yönetimi yaklaşımı benimser. Piyasa emri yürütmesini destekleyen ECN/STP brokerlarla uyumludur ve net tanımlanmış bir sermaye modeli altında kolayca uygulanabilir. Uygulama mantığı kararlı olup, dışsal indikatörlere veya rastgele faktörlere bağlı değildir.

AxonShift, haber akışlarına, harici veri kaynaklarına veya olasılıksal tahmin modellerine dayanmaz. Bunun yerine, özellikle altın piyasasının karakteristik hareket kalıplarına odaklanır: yerel volatilite alanları, yönlü mikro kırılmalar ve kısa vadeli fiyat tepkileri. Sistem, XAUUSD’nin asimetrik volatilitesi ve gün içi likidite döngüleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Temel Özellikler

  • Sadece XAUUSD ve H1 zaman dilimi için optimize edilmiştir

  • Sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleriyle çalışır

  • Volatilite tetikleyicileri ve fiyat yapısına dayalı giriş mantığı

  • Martingale, grid, hedge veya pozisyon büyütme kullanılmaz

  • Haber, indikatör veya harici veri kaynaklarına bağımlı değildir

  • ECN/STP tipinde piyasa uygulamalı brokerlarla uyumludur

  • Gelecekteki geliştirmeler için esnek modüler yapı

Kullanım Tavsiyeleri

  • Önerilen zaman dilimi: H1

  • Minimum önerilen sermaye: 500 USD veya kaldıraç oranına göre ayarlanmış eşdeğer

  • Düşük spread ve düşük gecikmeli brokerlarda en iyi sonuçlar

  • Tek bir XAUUSD grafiği üzerinde bağımsız çalışır, çoklu sembol kurulumu gerekmez

Yasal Uyarı

Bu sistem, bireysel işlem kararlarını desteklemek amacıyla bir araç olarak sunulmaktadır. Sunulan tüm geçmiş testler ve sonuçlar, tarihsel simülasyonlara dayalıdır ve gelecekteki performans için herhangi bir garanti teşkil etmez. Gerçek hesapta kullanımdan önce uygun risk yönetimi sağlanmalı ve sistemin broker ortamıyla uyumluluğu kontrol edilmelidir.


Elouan Morice
23
Elouan Morice 2025.09.24 19:04 
 

Great EA, 6 type of risk 0 to 5, i buyed it because of the test that i have done on mt5 and im very happy about it. maxim respond to every message, its one of my best investment for now. I recommend it.

Vignesh Kumaravel
63
Vignesh Kumaravel 2025.09.24 09:27 
 

As other users have already mentioned, the EA does not take too many trades but when it does, they are always profitable. Very simple setup with not too many parameter configurations. The developer is also excellent and thoughtful with his responses and assistance. Great product, will highly recommend.

teedeebee
233
teedeebee 2025.09.24 09:05 
 

Hands down one of the best EA's out here (and I have had my share of bad EA's and scammers, believe me...). Have been using it on a live account since September 12. It doesn't open many trades, but when it does it's a well thought one and until now all of the trades (6) have resulted in nice, juicy profits. Maxim is very responsive and listens to feedback to make the EA even better. Highly recommended!

dodowolf21
82
dodowolf21 2025.09.20 08:55 
 

This is an excellent EA! It doesn't trade frequently, but it has a very high win rate. After using it for two weeks, I've made considerable profits. I'll continue to monitor its performance and hope it remains this stable in the future. Thank you to the developer for creating such an outstanding strategy. I'll definitely keep an eye on your work, and if new strategies are released, I believe I’ll continue to purchase them.

artifexnhuan
25
artifexnhuan 2025.09.17 16:14 
 

I am very happy to know Axonshift and VectorPrime from Maxim. I have used many EAs but his one really gives very good results. Each position is very reliable even though the number of orders is not frequent but very safe. As for Axonshift, I have bought and used it for a short time but the test results are very good and the way he protects the risk limit is very safe for long-term use. Especially he supports very thoughtfully the problems of his customers. I will run it for a long time to see the results.

IvanLoginov
22
IvanLoginov 2025.09.14 05:37 
 

I have been working with the AxonShift EA for some time now, and I can honestly say it has become my favorite advisor on the market. What I appreciate the most is that it doesn’t try to trade every single day or force unnecessary positions. Yes, it is not the most frequent system, but that is exactly what makes it stand out. When it does take a trade, the entries are very precise, and the results are consistently profitable. For me, this balance between patience and accuracy is much more important than chasing constant activity. Another point worth mentioning is the developer himself. Maxim is always available, very responsive, and willing to explain any detail or answer any question, no matter how small. You can really feel that there is care and professionalism behind this product, not just another “EA for sale.” In the end, AxonShift gives me confidence because I know it was built with discipline in mind. It may stay quiet for days, but when the conditions are right, it delivers trades that truly make sense. That is why, despite testing many other EAs on the market, I consider AxonShift to be the best one for my style of trading. If you are looking for quality over quantity, precise entries, and solid support from the author, I can highly recommend this advisor.

Fairytale88
79
Fairytale88 2025.09.10 07:25 
 

Looks awesome on backtest. Looking forward to real life trading. Hope all is well.

mrea59
1631
mrea59 2025.09.03 14:58 
 

Been running on my demo for the last 8 weeks as wanted to feel comfortable with how it works. Been using risk level set to 2 and results have been amazing. I did have one or two slight issues when I first setup - Maxim (developer) was incredibly helpful and very quick to reply and help. It doesn't trade every day as trades are very selective which I like. I will be going live on Monday as now very confident in the EA

DoMMiniK
157
DoMMiniK 2025.08.31 17:36 
 

One of the best, if not THE BEST Expert Advisor I have used. I have been using Axonshit for about two weeks, so far all TP's, not a single SL. The key is to be patient and wait for those profits to come. My Risk level is 0 (which is basically the lowest risk), and the gains are more than good. Besides my two live accounts, I am using Axonshift on my 3 Prop Firm Challenges, and everything is going great so far. I highly recommend Axonshift; the price is a bargain for what the EA has to give. 5 stars for the developer, he truly put a lot of time and effort into making this piece of art!

Ca Phu Minh
608
Ca Phu Minh 2025.08.30 16:30 
 

After one week of using Axonshift EA, I find it quite stable. Entry points are reasonable, risk management is good, and it doesn’t overtrade. The profit is not explosive but steady and safe, suitable for those who prefer consistency over high risk. I will keep testing it, but the first impression is positive.

liu000202
757
liu000202 2025.08.27 06:37 
 

I downloaded and purchased EA, and the 3-year backtesting on the IC platform is very good. I have confidence in it!

delmas Ollivierre
137
delmas Ollivierre 2025.08.26 21:10 
 

ran in back testing for a bit, now decided to pull the trigger. the builder was also very helpful in the set up process and quick response when i reached out to him.

andrius144
64
andrius144 2025.08.25 06:25 
 

Decided to purchase this EA as the backtest results looked very promising. Started live testing today, will update with results soon.

Melih Enes Bozkurt
185
Melih Enes Bozkurt 2025.08.24 16:46 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

사쿠라
129
사쿠라 2025.08.24 11:22 
 

It seems like a really good strategy, with reasonable pricing. The more I check the real-time signals, the more confident I become. I carefully selected this strategy from among several others. I have high hopes for the future.

Zi Qing Zhu
504
Zi Qing Zhu 2025.08.21 05:04 
 

I bought this EA just now. Its excellent performance in the demo test was a quick decision for me. I hope the actual performance will roughly match the test results. At such a good price, I recommend buying it.

BronnyGarsiano
19
BronnyGarsiano 2025.08.09 15:18 
 

I’ve only recently purchased this EA, but I decided to run it on my live account straight away to see how it behaves in real market conditions. So far, I’m positively surprised — the entries are logical, the trailing stop is working exactly as it should, and the overall trade management feels smooth and professional. Of course, no system will ever give identical results across all brokers — spreads, execution speed, and quotes can differ. But in my case, the trades I’ve seen have been very close to the author’s signal, which is a good sign. I also like that the strategy doesn’t just randomly jump into the market — you can see that the entries are calculated, and the stop placement follows a certain logic rather than being set arbitrarily. It’s still early days for me, so I won’t make final conclusions just yet. I plan to let it run longer, observe how it behaves in different market conditions, and then update my review with more detailed feedback. For now, based on what I’ve seen, I’m satisfied with the purchase and the way it trades.

DorianPay20
19
DorianPay20 2025.08.09 12:09 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ I was honestly surprised when I saw such an unfriendly and negative review. I personally checked the trade mentioned — on my broker it also closed by trailing stop, exactly the same as in the author’s signal. I see nothing unusual or “manipulated” here. It’s important to remember that trading results can vary from broker to broker due to execution speed, spread, and other technical factors. That’s just how the market works — no system can produce 100% identical trades everywhere. As for the stop loss size, it’s simply part of the strategy’s logic. With proper risk settings, it works as intended and does not create any “dangerous” situations. In my experience, the advisor trades smoothly and logically, and I’m satisfied with the results. Sometimes it’s better to test things yourself before drawing harsh conclusions. For me, this EA is worth all five stars.

