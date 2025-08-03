Axonshift EA MT5

AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi

AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullara dayanan kontrollü işlem döngülerine odaklanır.

Her işlem, iç filtreler, fiyat seviyeleri ve volatilite bağlamı doğrultusunda senaryoya dayalı bir çerçevede başlatılır. AxonShift, martingale, grid stratejileri veya pozisyon artırımı gibi yöntemleri kullanmaz; bu sayede çeşitli piyasa koşullarında şeffaf ve öngörülebilir bir davranış sergiler.

Sistem, her işlem için sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleri kullanarak tutarlı bir risk yönetimi yaklaşımı benimser. Piyasa emri yürütmesini destekleyen ECN/STP brokerlarla uyumludur ve net tanımlanmış bir sermaye modeli altında kolayca uygulanabilir. Uygulama mantığı kararlı olup, dışsal indikatörlere veya rastgele faktörlere bağlı değildir.

AxonShift, haber akışlarına, harici veri kaynaklarına veya olasılıksal tahmin modellerine dayanmaz. Bunun yerine, özellikle altın piyasasının karakteristik hareket kalıplarına odaklanır: yerel volatilite alanları, yönlü mikro kırılmalar ve kısa vadeli fiyat tepkileri. Sistem, XAUUSD’nin asimetrik volatilitesi ve gün içi likidite döngüleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Canlı Sinyal — AxonShift EA

İşlem etkinliğini aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz:

https://www.mql5.com/en/signals/2323953

Temel Özellikler

Sadece XAUUSD ve H1 zaman dilimi için optimize edilmiştir

Sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleriyle çalışır

Volatilite tetikleyicileri ve fiyat yapısına dayalı giriş mantığı

Martingale, grid, hedge veya pozisyon büyütme kullanılmaz

Haber, indikatör veya harici veri kaynaklarına bağımlı değildir

ECN/STP tipinde piyasa uygulamalı brokerlarla uyumludur

Gelecekteki geliştirmeler için esnek modüler yapı

Kullanım Tavsiyeleri

Önerilen zaman dilimi: H1

Minimum önerilen sermaye: 500 USD veya kaldıraç oranına göre ayarlanmış eşdeğer

Düşük spread ve düşük gecikmeli brokerlarda en iyi sonuçlar

Tek bir XAUUSD grafiği üzerinde bağımsız çalışır, çoklu sembol kurulumu gerekmez

Yasal Uyarı

Bu sistem, bireysel işlem kararlarını desteklemek amacıyla bir araç olarak sunulmaktadır. Sunulan tüm geçmiş testler ve sonuçlar, tarihsel simülasyonlara dayalıdır ve gelecekteki performans için herhangi bir garanti teşkil etmez. Gerçek hesapta kullanımdan önce uygun risk yönetimi sağlanmalı ve sistemin broker ortamıyla uyumluluğu kontrol edilmelidir.



