Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro - Продвинутый торговый советник для MT5

Pivot Levels Pro – это многофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает и строит различные типы уровней Пивот (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) и совершает сделки на их основе. Советник интегрирует мощную логику управления позициями (Grid-алгоритм, трейлинг-стоп, функция безубытка) с интуитивной панелью статистики, отображающей прибыль за день, неделю, месяц и общий результат. История торговли визуально представлена на графиках стрелками и линиями.

Этот советник идеально подходит для трейдеров, стремящихся автоматизировать торговлю на основе как классических, так и современных методов расчёта уровней Пивот. Он универсален, поддерживает режимы хеджирования и неттинга на основных финансовых инструментах, включая ведущие валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), драгоценные металлы, такие как золото (XAU/USD), нефть (WTI, Brent) и ведущие криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Благодаря обширным возможностям настройки пользователи могут адаптировать стратегию под свой торговый стиль, выбирая уровень риска, глубину сетки, тип Pivot, таймфрейм, параметры управления позициями и многое другое.

Ключевые особенности и преимущества

Поддержка различных типов уровней Pivot Classic

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark Гибкие настройки таймфрейма для расчёта Pivot Пользователь может выбрать любой период: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Автоматическое построение уровней Советник рисует линии R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 и центральный Pivot, а также подписи к ним на вашем графике для наглядности. Система сигналов и автоторговля Сигнал на покупку/продажу формируется при пересечении цены с расчетным уровнем Pivot.

Настраиваемые задержки между сделками для предотвращения чрезмерных входов.

Поддержка сетки – дополнительные позиции открываются на заданных шагах цены. Продвинутый манименеджмент Фиксированный размер лота или процентное определение размера позиции (с настраиваемым риском).

Настраиваемые уровни Stop Loss и Take Profit.

Трейлинг-стоп с параметрами шага и дистанции.

Функция безубытка с настраиваемым смещением. Панель статистики и история торговли Отображение прибыли за день, неделю, месяц и общий результат.

Визуальное представление прошлых сделок (стрелки, линии входа/выхода, метки прибыли/убытка). Настройка фильтра спрэда Советник воздерживается от торговли, когда спрэд превышает указанный максимум, повышая качество сделок. Простая настройка и эксплуатация Установка на график в один клик с доступом ко всем основным функциям и параметрам через удобное меню настроек.

Описание входных параметров

Ниже представлены группы параметров и их функции. Каждый пункт можно настроить в соответствии с вашими целями и стратегией.

1. Lot & Risk

LotMode Метод расчёта лота: LOTMODE_FIXED – фиксированный размер лота, определяемый параметром FixedLotSize. LOTMODE_PERCENT – процент от баланса, рассчитываемый согласно выбранному RiskLevel.

FixedLotSize Фиксированное значение лота при выборе LOTMODE_FIXED . Пример: 0.01.

RiskLevel Уровень риска при активации LOTMODE_PERCENT . Варианты включают: RISK_LOW (1% от баланса) RISK_MEDIUM (2% от баланса) RISK_HIGH (5% от баланса)



2. Stop Loss / Take Profit

StopLoss Размер Stop Loss в пунктах (на основе котировок брокера). Пример: 1000.

Размер Stop Loss в пунктах (на основе котировок брокера). Пример: 1000. TakeProfit Размер Take Profit в пунктах. Пример: 200.

(Примечание: Советник конвертирует значения StopLoss и TakeProfit в абсолютные цены на основе текущих BID/ASK, учитывая минимальные расстояния до стоп-уровней.)

3. Trailing / BreakEven

TrailingStop Включение/выключение трейлинг-стопа ( true или false ).

TrailingStart Минимальное количество пунктов прибыли, необходимое для активации трейлинга.

TrailingDistance Расстояние в пунктах от текущей цены до перемещения стоп-лосса.

TrailingStep Изменение цены, необходимое перед тем, как советник передвинет стоп-лосс.

BreakEven Включение/выключение функции безубытка.

BreakEvenStart Количество пунктов прибыли, необходимое для перевода сделки в безубыток.

BreakEvenOffset Смещение в пунктах от цены входа для размещения безубытка (для покрытия комиссий/спреда).

4. Order Management

MinutesBetweenTrades Временной интервал (в минутах) между сделками для предотвращения чрезмерных входов. По умолчанию: 6.

Временной интервал (в минутах) между сделками для предотвращения чрезмерных входов. По умолчанию: 6. MaxSpread Максимально допустимый спрэд в пунктах. Советник пропускает сделки, когда текущий спрэд превышает это значение.

Максимально допустимый спрэд в пунктах. Советник пропускает сделки, когда текущий спрэд превышает это значение. ExpertID Magic Number для советника. Используется для идентификации позиций, открытых именно этим советником.

Magic Number для советника. Используется для идентификации позиций, открытых именно этим советником. OrderComment Текст комментария для ордеров.

5. Grid Settings

MaxGridPositions Максимальное количество ордеров в сетке (для каждого направления: BUY и SELL).

Максимальное количество ордеров в сетке (для каждого направления: BUY и SELL). GridStep Интервал в пунктах между ордерами при усреднении/добавлении к позициям.

(Функция сетки работает только в режиме хеджирования. В режиме неттинга советник не может открыть несколько сделок в одном направлении.)

6. Panel / History

DisplayPanel Показывать панель статистики (true/false).

DisplayProfitStats Отображать дневную, недельную, месячную и общую прибыль (true/false).

DisplayTradeHistory Показывать историю сделок на графике (стрелки, соединительные линии, текст прибыли) (true/false).

BuyTradeColor / SellTradeColor Цвета стрелок сделок BUY и SELL на графике.

TradeHistoryFontSize Размер шрифта для меток сделок (прибыль/убыток).

PanelBgColor Цвет фона панели статистики.

PanelFontColor Цвет текста на панели.

PanelEditBgColor Цвет полей отображения значений на панели.

7. Pivot Settings

PivotType Тип расчёта уровней Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.

Тип расчёта уровней Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark. PivotTimeframe Таймфрейм для расчёта уровней (M1, M5, M15, H1 и т.д.).

Таймфрейм для расчёта уровней (M1, M5, M15, H1 и т.д.). DrawPivotLines Отображать линии уровней Pivot на графике (true/false).

Отображать линии уровней Pivot на графике (true/false). PivotExtendDays Продление вперёд (в днях времени графика) линий Pivot для лучшей видимости.

Продление вперёд (в днях времени графика) линий Pivot для лучшей видимости. ShowLineLabels Отображать метки на построенных линиях (true/false).

Отображать метки на построенных линиях (true/false). PivotColorP , PivotColorR , PivotColorS Цвета линий P, R (Resistance) и S (Support).

, , Цвета линий P, R (Resistance) и S (Support). PivotLineStyle Стиль линий (сплошная, пунктирная и т.д.).

Стиль линий (сплошная, пунктирная и т.д.). PivotLineWidth Толщина линий Pivot.

Принцип работы советника

Расчёт уровней Pivot Советник рассчитывает уровни Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) согласно выбранному типу и таймфрейму при формировании нового бара.

При выборе DeMark рассчитываются специальные уровни по методу DeMark (P, R1, S1). Генерация торговых сигналов Если текущая средняя цена (между BID и ASK) находится выше центрального уровня P (или другой выбранной логики), появляется сигнал BUY.

Если цена ниже P, появляется сигнал SELL.

Советник проверяет фильтры: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, доступную маржу и т.д.

Если все условия соблюдены, отправляется рыночный ордер. Управление позициями Stop Loss / Take Profit задаются в пунктах; советник автоматически рассчитывает цены SL и TP.

задаются в пунктах; советник автоматически рассчитывает цены SL и TP. Trailing Stop : когда цена движется на TrailingStart пунктов в прибыль, активируется динамическая корректировка SL (TrailingDistance, TrailingStep).

: когда цена движется на TrailingStart пунктов в прибыль, активируется динамическая корректировка SL (TrailingDistance, TrailingStep). BreakEven : при достижении BreakEvenStart пунктов прибыли советник может переместить SL в безубыток (с учётом Offset).

: при достижении BreakEvenStart пунктов прибыли советник может переместить SL в безубыток (с учётом Offset). Grid (только в режиме хеджирования): когда цена достигает GridStep пунктов от предыдущего ордера, возможно добавление позиций в том же направлении (до MaxGridPositions). Панель и история на графике При включенной опции DisplayPanel советник рисует мини-панель в верхнем левом углу (цвета настраиваются).

В режиме DisplayTradeHistory сделки визуализируются на графике: стрелки входа/выхода, пунктирные линии и метки P/L для завершенных позиций.

Рекомендации по использованию

Счёт и таймфрейм : Советник работает с любым инструментом и таймфреймом. Для расчёта уровней Pivot часто используется H1.

: Советник работает с любым инструментом и таймфреймом. Для расчёта уровней Pivot часто используется H1. Настройки риска : Учитывайте волатильность инструмента и принципы управления капиталом. При больших значениях StopLoss соответственно корректируйте размер лота.

: Учитывайте волатильность инструмента и принципы управления капиталом. При больших значениях StopLoss соответственно корректируйте размер лота. Спрэд : Предпочтительно использовать счета с низким спредом (ECN/STP) или торговать в периоды умеренной волатильности.

: Предпочтительно использовать счета с низким спредом (ECN/STP) или торговать в периоды умеренной волатильности. Тестирование : Перед реальным использованием проведите оценку в Strategy Tester (включая визуальный режим) и оптимизируйте ключевые параметры.

: Перед реальным использованием проведите оценку в Strategy Tester (включая визуальный режим) и оптимизируйте ключевые параметры. Совместимость: Функционирует как в режиме хеджирования (неограниченное количество сделок в обоих направлениях), так и в режиме неттинга (только одна сделка на направление на инструмент одновременно).

Рынки и инструменты

Pivot Levels Pro исключительно хорошо работает на различных финансовых рынках:

Основные валютные пары : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD

: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD Кросс-валютные пары : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY Драгоценные металлы : Золото (XAU/USD), Серебро (XAG/USD)

: Золото (XAU/USD), Серебро (XAG/USD) Нефтяные рынки : WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT)

: WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT) Ведущие криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Заключение

Pivot Levels Pro – это комплексный советник для MetaTrader 5, объединяющий мощные инструменты расчёта уровней Pivot, гибкое управление ордерами и интуитивную панель статистики. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся торговать на проверенных уровнях поддержки и сопротивления, автоматизируя рутинные операции: установку стоп-лоссов, перевод ордеров в безубыток, настройку сеток и многое другое.

Если вы ищете надежного помощника для торговли на основе Pivot уровней для валютных пар, сырьевых товаров и криптовалют, Pivot Levels Pro – отличный выбор. Используйте этот советник с правильным управлением капиталом и четкими торговыми правилами, и он может стать важным компонентом вашей торговой системы.