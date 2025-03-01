Pivot Levels Pro EA

1
Pivot Levels Pro - Продвинутый торговый советник для MT5

Pivot Levels Pro – это многофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает и строит различные типы уровней Пивот (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) и совершает сделки на их основе. Советник интегрирует мощную логику управления позициями (Grid-алгоритм, трейлинг-стоп, функция безубытка) с интуитивной панелью статистики, отображающей прибыль за день, неделю, месяц и общий результат. История торговли визуально представлена на графиках стрелками и линиями.

Этот советник идеально подходит для трейдеров, стремящихся автоматизировать торговлю на основе как классических, так и современных методов расчёта уровней Пивот. Он универсален, поддерживает режимы хеджирования и неттинга на основных финансовых инструментах, включая ведущие валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), драгоценные металлы, такие как золото (XAU/USD), нефть (WTI, Brent) и ведущие криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Благодаря обширным возможностям настройки пользователи могут адаптировать стратегию под свой торговый стиль, выбирая уровень риска, глубину сетки, тип Pivot, таймфрейм, параметры управления позициями и многое другое.

Ключевые особенности и преимущества

  1. Поддержка различных типов уровней Pivot

    • Classic
    • Fibonacci
    • Camarilla
    • Woodie
    • DeMark

  2. Гибкие настройки таймфрейма для расчёта Pivot Пользователь может выбрать любой период: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.

  3. Автоматическое построение уровней Советник рисует линии R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 и центральный Pivot, а также подписи к ним на вашем графике для наглядности.

  4. Система сигналов и автоторговля

    • Сигнал на покупку/продажу формируется при пересечении цены с расчетным уровнем Pivot.
    • Настраиваемые задержки между сделками для предотвращения чрезмерных входов.
    • Поддержка сетки – дополнительные позиции открываются на заданных шагах цены.

  5. Продвинутый манименеджмент

    • Фиксированный размер лота или процентное определение размера позиции (с настраиваемым риском).
    • Настраиваемые уровни Stop Loss и Take Profit.
    • Трейлинг-стоп с параметрами шага и дистанции.
    • Функция безубытка с настраиваемым смещением.

  6. Панель статистики и история торговли

    • Отображение прибыли за день, неделю, месяц и общий результат.
    • Визуальное представление прошлых сделок (стрелки, линии входа/выхода, метки прибыли/убытка).

  7. Настройка фильтра спрэда Советник воздерживается от торговли, когда спрэд превышает указанный максимум, повышая качество сделок.

  8. Простая настройка и эксплуатация Установка на график в один клик с доступом ко всем основным функциям и параметрам через удобное меню настроек.

Описание входных параметров

Ниже представлены группы параметров и их функции. Каждый пункт можно настроить в соответствии с вашими целями и стратегией.

1. Lot & Risk

  • LotMode Метод расчёта лота:

    • LOTMODE_FIXED – фиксированный размер лота, определяемый параметром FixedLotSize.
    • LOTMODE_PERCENT – процент от баланса, рассчитываемый согласно выбранному RiskLevel.

  • FixedLotSize Фиксированное значение лота при выборе LOTMODE_FIXED . Пример: 0.01.

  • RiskLevel Уровень риска при активации LOTMODE_PERCENT . Варианты включают:

    • RISK_LOW (1% от баланса)
    • RISK_MEDIUM (2% от баланса)
    • RISK_HIGH (5% от баланса)

2. Stop Loss / Take Profit

  • StopLoss Размер Stop Loss в пунктах (на основе котировок брокера). Пример: 1000.
  • TakeProfit Размер Take Profit в пунктах. Пример: 200.

(Примечание: Советник конвертирует значения StopLoss и TakeProfit в абсолютные цены на основе текущих BID/ASK, учитывая минимальные расстояния до стоп-уровней.)

3. Trailing / BreakEven

  • TrailingStop Включение/выключение трейлинг-стопа ( true или false ).

  • TrailingStart Минимальное количество пунктов прибыли, необходимое для активации трейлинга.

  • TrailingDistance Расстояние в пунктах от текущей цены до перемещения стоп-лосса.

  • TrailingStep Изменение цены, необходимое перед тем, как советник передвинет стоп-лосс.

  • BreakEven Включение/выключение функции безубытка.

  • BreakEvenStart Количество пунктов прибыли, необходимое для перевода сделки в безубыток.

  • BreakEvenOffset Смещение в пунктах от цены входа для размещения безубытка (для покрытия комиссий/спреда).

4. Order Management

  • MinutesBetweenTrades Временной интервал (в минутах) между сделками для предотвращения чрезмерных входов. По умолчанию: 6.
  • MaxSpread Максимально допустимый спрэд в пунктах. Советник пропускает сделки, когда текущий спрэд превышает это значение.
  • ExpertID Magic Number для советника. Используется для идентификации позиций, открытых именно этим советником.
  • OrderComment Текст комментария для ордеров.

5. Grid Settings

  • MaxGridPositions Максимальное количество ордеров в сетке (для каждого направления: BUY и SELL).
  • GridStep Интервал в пунктах между ордерами при усреднении/добавлении к позициям.

(Функция сетки работает только в режиме хеджирования. В режиме неттинга советник не может открыть несколько сделок в одном направлении.)

6. Panel / History

  • DisplayPanel Показывать панель статистики (true/false).

  • DisplayProfitStats Отображать дневную, недельную, месячную и общую прибыль (true/false).

  • DisplayTradeHistory Показывать историю сделок на графике (стрелки, соединительные линии, текст прибыли) (true/false).

  • BuyTradeColor / SellTradeColor Цвета стрелок сделок BUY и SELL на графике.

  • TradeHistoryFontSize Размер шрифта для меток сделок (прибыль/убыток).

  • PanelBgColor Цвет фона панели статистики.

  • PanelFontColor Цвет текста на панели.

  • PanelEditBgColor Цвет полей отображения значений на панели.

7. Pivot Settings

  • PivotType Тип расчёта уровней Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.
  • PivotTimeframe Таймфрейм для расчёта уровней (M1, M5, M15, H1 и т.д.).
  • DrawPivotLines Отображать линии уровней Pivot на графике (true/false).
  • PivotExtendDays Продление вперёд (в днях времени графика) линий Pivot для лучшей видимости.
  • ShowLineLabels Отображать метки на построенных линиях (true/false).
  • PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS Цвета линий P, R (Resistance) и S (Support).
  • PivotLineStyle Стиль линий (сплошная, пунктирная и т.д.).
  • PivotLineWidth Толщина линий Pivot.

Принцип работы советника

  1. Расчёт уровней Pivot

    • Советник рассчитывает уровни Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) согласно выбранному типу и таймфрейму при формировании нового бара.
    • При выборе DeMark рассчитываются специальные уровни по методу DeMark (P, R1, S1).

  2. Генерация торговых сигналов

    • Если текущая средняя цена (между BID и ASK) находится выше центрального уровня P (или другой выбранной логики), появляется сигнал BUY.
    • Если цена ниже P, появляется сигнал SELL.
    • Советник проверяет фильтры: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, доступную маржу и т.д.
    • Если все условия соблюдены, отправляется рыночный ордер.

  3. Управление позициями

    • Stop Loss / Take Profit задаются в пунктах; советник автоматически рассчитывает цены SL и TP.
    • Trailing Stop: когда цена движется на TrailingStart пунктов в прибыль, активируется динамическая корректировка SL (TrailingDistance, TrailingStep).
    • BreakEven: при достижении BreakEvenStart пунктов прибыли советник может переместить SL в безубыток (с учётом Offset).
    • Grid (только в режиме хеджирования): когда цена достигает GridStep пунктов от предыдущего ордера, возможно добавление позиций в том же направлении (до MaxGridPositions).

  4. Панель и история на графике

    • При включенной опции DisplayPanel советник рисует мини-панель в верхнем левом углу (цвета настраиваются).
    • В режиме DisplayTradeHistory сделки визуализируются на графике: стрелки входа/выхода, пунктирные линии и метки P/L для завершенных позиций.

Рекомендации по использованию

  • Счёт и таймфрейм: Советник работает с любым инструментом и таймфреймом. Для расчёта уровней Pivot часто используется H1.
  • Настройки риска: Учитывайте волатильность инструмента и принципы управления капиталом. При больших значениях StopLoss соответственно корректируйте размер лота.
  • Спрэд: Предпочтительно использовать счета с низким спредом (ECN/STP) или торговать в периоды умеренной волатильности.
  • Тестирование: Перед реальным использованием проведите оценку в Strategy Tester (включая визуальный режим) и оптимизируйте ключевые параметры.
  • Совместимость: Функционирует как в режиме хеджирования (неограниченное количество сделок в обоих направлениях), так и в режиме неттинга (только одна сделка на направление на инструмент одновременно).

Рынки и инструменты

Pivot Levels Pro исключительно хорошо работает на различных финансовых рынках:

  • Основные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD
  • Кросс-валютные пары: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
  • Драгоценные металлы: Золото (XAU/USD), Серебро (XAG/USD)
  • Нефтяные рынки: WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT)
  • Ведущие криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)

Заключение

Pivot Levels Pro – это комплексный советник для MetaTrader 5, объединяющий мощные инструменты расчёта уровней Pivot, гибкое управление ордерами и интуитивную панель статистики. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся торговать на проверенных уровнях поддержки и сопротивления, автоматизируя рутинные операции: установку стоп-лоссов, перевод ордеров в безубыток, настройку сеток и многое другое.

Если вы ищете надежного помощника для торговли на основе Pivot уровней для валютных пар, сырьевых товаров и криптовалют, Pivot Levels Pro – отличный выбор. Используйте этот советник с правильным управлением капиталом и четкими торговыми правилами, и он может стать важным компонентом вашей торговой системы.

Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Golden Eagle Pro EA Краткое описание Golden Eagle Pro EA  — это мощный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, использующий сочетание нескольких индикаторов и многофреймовый анализ (MA на D1, ATR на M30, Fractals на M5). Советник включает гибкие настройки управления рисками (фиксированный лот, процент от баланса, выбор уровня риска), а также передовые функции трейлинг-стопа и перевода сделки в безубыток. Программа успешно прошла тестирование и рекомендована для торговли золотыми фью
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах,
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Golden Scalper EA - Автоматический Советник для Скальпинга с Анализом Свечных Паттернов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Golden Scalper EA - это полностью автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, специализирующийся на высокочастотной торговле и скальпинге с максимальной эффективностью при минимальных рисках. Советник использует передовые алгоритмы анализа свечных паттернов и фильтрации сигналов через скользящую среднюю (MA - Moving Average) для точного определения точек входа. Gol
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном тай
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Renko Trading Bot EA – Автоматический торговый советник на графиках Ренко для MetaTrader 5 Описание Renko Trading Bot EA  — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков). Советник использует уника
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система Описание Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками. Ключевые особенности Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медле
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспе
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Описание советника Goldix EA предназначен для автоматической торговли на любых валютных инструментах, при этом особое внимание уделяется торговле золотом (XAUUSD). В основе заложена комбинированная логика индикаторов Keltner Channel и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя), дополненная гибкими настройками управления рисками и встроенным плавающим стопом. Советник способен работать в любое время, при необходимости можно ограничить торговлю определёнными часами с помощью специального временног
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Grid Master Pro – универсальный советник для сеточной торговли. Grid Master Pro – это гибкий и эффективный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, реализующий надежную сеточную стратегию (Grid Trading) на широком спектре инструментов. Он хорошо показывает себя при торговле основными валютными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), драгоценными металлами (XAUUSD/золото), сырьевыми товарами (нефть: Brent, WTI) и криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и др.). Советник оснащён удобной панелью мониторинга и пр
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
MACD Trader Pro представляет собой инновационный торговый советник, который объединяет проверенную стратегию MACD с эффективной Grid Trading системой. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках и демонстрирует наилучшие результаты на валютной паре GBPUSD, однако успешно торгует на всех основных торговых инструментах включая EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY и другие major пары. Уникальность данного EA заключается в интеллектуальном п
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands). Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Range Breakout Trader Pro: Инновационная торговая стратегия с множественными ордерами и автоматическим расчетом расстояний Описание Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
ATR Grid Trader Pro - Автоматический Советник для Сеточной Торговли с Анализом Волатильности на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ ATR Grid Trader Pro - это многофункциональный автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, который сочетает инновационную технологию сеточной торговли и продвинутый анализ волатильности на основе индикатора Average True Range (ATR). Этот мощный торговый робот открывает сделки на покупку при низкой волатильности и на продажу при высокой, а при включённом режиме сет
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gartley Butterfly Pattern EA Описание Советник автоматически торгует на основе гармонических паттернов — популярных фигур технического анализа, впервые представленных Гарольдом МакКинли Гартли (Harold McKinley Gartley) и впоследствии систематизированных и расширенных Скоттом Карни (Scott Carney), автором таких паттернов, как Bat, Crab, Shark, Deep Crab и Alternate Bat. Робот распознаёт и работает со следующими фигурами: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB
Kevin Joseph Dempsey
446
Kevin Joseph Dempsey 2025.06.13 04:50 
 

Simply don't work. Save your money.

Yes, I did optimize it on all major pairs and it crashed out on all of them.

Vladimir Shumikhin
3404
Ответ разработчика Vladimir Shumikhin 2025.06.13 16:34
The expert advisor has been tested and is functioning correctly, but there may be some nuances related to its settings and usage. To assist you more accurately, could you please clarify the following: Which trading pairs did you use the EA with? Did you optimize the parameters before running it on your account? What spread and timeframe are you using? Are there any errors or warnings in the journal? Please also note that the EA includes a spread filter — if the spread is too high, it may not open trades. This is intended to protect you from entering trades under unfavorable conditions. If you are new to using expert advisors, I’ll be happy to help you get everything set up correctly — just send me some screenshots or a description of the settings you used. Best regards,
Vladimir
Ответ на отзыв