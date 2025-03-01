Pivot Levels Pro EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 7.2
- Активации: 10
Pivot Levels Pro – это многофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает и строит различные типы уровней Пивот (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) и совершает сделки на их основе. Советник интегрирует мощную логику управления позициями (Grid-алгоритм, трейлинг-стоп, функция безубытка) с интуитивной панелью статистики, отображающей прибыль за день, неделю, месяц и общий результат. История торговли визуально представлена на графиках стрелками и линиями.
Этот советник идеально подходит для трейдеров, стремящихся автоматизировать торговлю на основе как классических, так и современных методов расчёта уровней Пивот. Он универсален, поддерживает режимы хеджирования и неттинга на основных финансовых инструментах, включая ведущие валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), драгоценные металлы, такие как золото (XAU/USD), нефть (WTI, Brent) и ведущие криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple). Благодаря обширным возможностям настройки пользователи могут адаптировать стратегию под свой торговый стиль, выбирая уровень риска, глубину сетки, тип Pivot, таймфрейм, параметры управления позициями и многое другое.
Ключевые особенности и преимущества
Поддержка различных типов уровней Pivot
- Classic
- Fibonacci
- Camarilla
- Woodie
- DeMark
Гибкие настройки таймфрейма для расчёта Pivot Пользователь может выбрать любой период: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
Автоматическое построение уровней Советник рисует линии R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 и центральный Pivot, а также подписи к ним на вашем графике для наглядности.
Система сигналов и автоторговля
- Сигнал на покупку/продажу формируется при пересечении цены с расчетным уровнем Pivot.
- Настраиваемые задержки между сделками для предотвращения чрезмерных входов.
- Поддержка сетки – дополнительные позиции открываются на заданных шагах цены.
Продвинутый манименеджмент
- Фиксированный размер лота или процентное определение размера позиции (с настраиваемым риском).
- Настраиваемые уровни Stop Loss и Take Profit.
- Трейлинг-стоп с параметрами шага и дистанции.
- Функция безубытка с настраиваемым смещением.
Панель статистики и история торговли
- Отображение прибыли за день, неделю, месяц и общий результат.
- Визуальное представление прошлых сделок (стрелки, линии входа/выхода, метки прибыли/убытка).
Настройка фильтра спрэда Советник воздерживается от торговли, когда спрэд превышает указанный максимум, повышая качество сделок.
Простая настройка и эксплуатация Установка на график в один клик с доступом ко всем основным функциям и параметрам через удобное меню настроек.
Описание входных параметров
Ниже представлены группы параметров и их функции. Каждый пункт можно настроить в соответствии с вашими целями и стратегией.
1. Lot & Risk
LotMode Метод расчёта лота:
- LOTMODE_FIXED – фиксированный размер лота, определяемый параметром FixedLotSize.
- LOTMODE_PERCENT – процент от баланса, рассчитываемый согласно выбранному RiskLevel.
-
FixedLotSize Фиксированное значение лота при выборе LOTMODE_FIXED . Пример: 0.01.
-
RiskLevel Уровень риска при активации LOTMODE_PERCENT . Варианты включают:
- RISK_LOW (1% от баланса)
- RISK_MEDIUM (2% от баланса)
- RISK_HIGH (5% от баланса)
2. Stop Loss / Take Profit
- StopLoss Размер Stop Loss в пунктах (на основе котировок брокера). Пример: 1000.
- TakeProfit Размер Take Profit в пунктах. Пример: 200.
(Примечание: Советник конвертирует значения StopLoss и TakeProfit в абсолютные цены на основе текущих BID/ASK, учитывая минимальные расстояния до стоп-уровней.)
3. Trailing / BreakEven
-
TrailingStop Включение/выключение трейлинг-стопа ( true или false ).
-
TrailingStart Минимальное количество пунктов прибыли, необходимое для активации трейлинга.
-
TrailingDistance Расстояние в пунктах от текущей цены до перемещения стоп-лосса.
-
TrailingStep Изменение цены, необходимое перед тем, как советник передвинет стоп-лосс.
-
BreakEven Включение/выключение функции безубытка.
-
BreakEvenStart Количество пунктов прибыли, необходимое для перевода сделки в безубыток.
-
BreakEvenOffset Смещение в пунктах от цены входа для размещения безубытка (для покрытия комиссий/спреда).
4. Order Management
- MinutesBetweenTrades Временной интервал (в минутах) между сделками для предотвращения чрезмерных входов. По умолчанию: 6.
- MaxSpread Максимально допустимый спрэд в пунктах. Советник пропускает сделки, когда текущий спрэд превышает это значение.
- ExpertID Magic Number для советника. Используется для идентификации позиций, открытых именно этим советником.
- OrderComment Текст комментария для ордеров.
5. Grid Settings
- MaxGridPositions Максимальное количество ордеров в сетке (для каждого направления: BUY и SELL).
- GridStep Интервал в пунктах между ордерами при усреднении/добавлении к позициям.
(Функция сетки работает только в режиме хеджирования. В режиме неттинга советник не может открыть несколько сделок в одном направлении.)
6. Panel / History
-
DisplayPanel Показывать панель статистики (true/false).
-
DisplayProfitStats Отображать дневную, недельную, месячную и общую прибыль (true/false).
-
DisplayTradeHistory Показывать историю сделок на графике (стрелки, соединительные линии, текст прибыли) (true/false).
-
BuyTradeColor / SellTradeColor Цвета стрелок сделок BUY и SELL на графике.
-
TradeHistoryFontSize Размер шрифта для меток сделок (прибыль/убыток).
-
PanelBgColor Цвет фона панели статистики.
-
PanelFontColor Цвет текста на панели.
-
PanelEditBgColor Цвет полей отображения значений на панели.
7. Pivot Settings
- PivotType Тип расчёта уровней Pivot: Classic, Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie, DeMark.
- PivotTimeframe Таймфрейм для расчёта уровней (M1, M5, M15, H1 и т.д.).
- DrawPivotLines Отображать линии уровней Pivot на графике (true/false).
- PivotExtendDays Продление вперёд (в днях времени графика) линий Pivot для лучшей видимости.
- ShowLineLabels Отображать метки на построенных линиях (true/false).
- PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS Цвета линий P, R (Resistance) и S (Support).
- PivotLineStyle Стиль линий (сплошная, пунктирная и т.д.).
- PivotLineWidth Толщина линий Pivot.
Принцип работы советника
-
Расчёт уровней Pivot
- Советник рассчитывает уровни Pivot (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) согласно выбранному типу и таймфрейму при формировании нового бара.
- При выборе DeMark рассчитываются специальные уровни по методу DeMark (P, R1, S1).
-
Генерация торговых сигналов
- Если текущая средняя цена (между BID и ASK) находится выше центрального уровня P (или другой выбранной логики), появляется сигнал BUY.
- Если цена ниже P, появляется сигнал SELL.
- Советник проверяет фильтры: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, доступную маржу и т.д.
- Если все условия соблюдены, отправляется рыночный ордер.
-
Управление позициями
- Stop Loss / Take Profit задаются в пунктах; советник автоматически рассчитывает цены SL и TP.
- Trailing Stop: когда цена движется на TrailingStart пунктов в прибыль, активируется динамическая корректировка SL (TrailingDistance, TrailingStep).
- BreakEven: при достижении BreakEvenStart пунктов прибыли советник может переместить SL в безубыток (с учётом Offset).
- Grid (только в режиме хеджирования): когда цена достигает GridStep пунктов от предыдущего ордера, возможно добавление позиций в том же направлении (до MaxGridPositions).
-
Панель и история на графике
- При включенной опции DisplayPanel советник рисует мини-панель в верхнем левом углу (цвета настраиваются).
- В режиме DisplayTradeHistory сделки визуализируются на графике: стрелки входа/выхода, пунктирные линии и метки P/L для завершенных позиций.
Рекомендации по использованию
- Счёт и таймфрейм: Советник работает с любым инструментом и таймфреймом. Для расчёта уровней Pivot часто используется H1.
- Настройки риска: Учитывайте волатильность инструмента и принципы управления капиталом. При больших значениях StopLoss соответственно корректируйте размер лота.
- Спрэд: Предпочтительно использовать счета с низким спредом (ECN/STP) или торговать в периоды умеренной волатильности.
- Тестирование: Перед реальным использованием проведите оценку в Strategy Tester (включая визуальный режим) и оптимизируйте ключевые параметры.
- Совместимость: Функционирует как в режиме хеджирования (неограниченное количество сделок в обоих направлениях), так и в режиме неттинга (только одна сделка на направление на инструмент одновременно).
Рынки и инструменты
Pivot Levels Pro исключительно хорошо работает на различных финансовых рынках:
- Основные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD
- Кросс-валютные пары: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
- Драгоценные металлы: Золото (XAU/USD), Серебро (XAG/USD)
- Нефтяные рынки: WTI Crude (CL), Brent Crude (BRENT)
- Ведущие криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD), Ripple (XRPUSD)
Заключение
Pivot Levels Pro – это комплексный советник для MetaTrader 5, объединяющий мощные инструменты расчёта уровней Pivot, гибкое управление ордерами и интуитивную панель статистики. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся торговать на проверенных уровнях поддержки и сопротивления, автоматизируя рутинные операции: установку стоп-лоссов, перевод ордеров в безубыток, настройку сеток и многое другое.
Если вы ищете надежного помощника для торговли на основе Pivot уровней для валютных пар, сырьевых товаров и криптовалют, Pivot Levels Pro – отличный выбор. Используйте этот советник с правильным управлением капиталом и четкими торговыми правилами, и он может стать важным компонентом вашей торговой системы.
Simply don't work. Save your money.
Yes, I did optimize it on all major pairs and it crashed out on all of them.
Vladimir