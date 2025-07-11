Quantum Baron

5
Kuantum Baron EA

Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz.
M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


İndirimli   fiyat .   Her 10 satın alımda fiyat 50$ artacaktır. Son fiyat 4999$'dır.

Quantum Baron kanalı:   Buraya tıklayın

***Quantum Baron MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun!

Ben, işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için özenle hazırlanmış bir grid EA'yım. Tasarımlarımın arkasında 15 yılı aşkın işlem deneyimim var ve mükemmelliğe yakın bir ince ayar yaptım. Yaratıcılarım, mümkün olan en iyi performansı sunmamı sağlamak için kapsamlı piyasa bilgi ve uzmanlıklarını kodumun her satırına yerleştirdiler.


Quantum Emperor, Quantum Queen, Quantum StarMan ve büyük başarı yakalayan Quantum Bitcoin'in yaratıcısından, ciddi miktarda sermaye yatırmaya ve ciddi miktarda kar elde etmeye hazır yatırımcılar için tasarlanmış, şimdiye kadarki en özel EA geliyor.

Quantum Baron piyasayı takip etmez. Piyasaya hükmeder.

Neden Quantum Baron EA'yı Seçmelisiniz?

Seçkinler İçin Tasarlandı: Quantum Baron herkese göre değil. Portföylerini profesyonel bir varlık gibi değerlendirmeye hazır, minimum 5.000$ bakiyesi olan yatırımcılar için optimize edilmiştir.

Sadece AL, Her Zaman Kazan: Quantum Baron, petrolün doğal yükseliş döngülerinden tam olarak yararlanarak yalnızca AL emirleri açar. Ve işte en önemli nokta: gecelik takas her zaman pozitiftir, yani EA ağır işi yaparken pozisyonlarınızı tutmanız için size ödeme yapılır.

Volatilitede Hassasiyet: Petrol, dünyanın en değişken varlıklarından biridir. Quantum Baron geri adım atmaz; kaosu kucaklayarak, hesaplı ve istikrarlı kazançlar elde etmek için kullanır.

Akıllı Trend Takipli Grid Stratejisi: Fiyat dalgalanmalarını kar fırsatlarına dönüştüren gelişmiş, rafine ve uyarlanabilir bir grid sistemiyle son teknoloji trend tespitini birleştirir.

Kazançlı Mühürlü İşlem: Her işlem döngüsü zaferle sonuçlanacak şekilde tasarlanmıştır. Nokta. Düşüş en aza indirilir, mantık optimize edilir ve her giriş sağlam piyasa verileriyle desteklenir.

Mükemmelliğin Mirası: MQL5'te en çok satan ve dünya çapında binlerce yatırımcının güvendiği, piyasaya hakim EA'lar oluşturma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan firma tarafından sizlere sunulmaktadır.

 Minimum gereksinimler ve öneriler :
Sembol: XTIUSD (Ham Petrol)
Zaman dilimi: M30
Minimum Yatırım: 5.000$ - 10.000$ veya daha fazlası önerilir
Hesap Türü: Çok düşük spread'lere sahip ECN, Raw veya Razor (broker önerileri için bana özel olarak sorun)
Kaldıraç: 1:500
Hesap Türü: Koruma
ÖNEMLİ: En iyi performans için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanın!
EA'nın 7/24 çalışabilmesi için VPS KULLANIN (Zorunlu).


Quantum Elite'e katılın : Bu, algoritmik ticaretin üst seviyesine adım atmanız için bir davettir. Quantum Baron seri üretim değildir. Sıradanlıkla yetinmeyen gerçek yatırımcılar için özel, güçlü ve tasarlanmıştır.


parsa_ch
25
parsa_ch 2025.09.17 22:16 
 

This is my third EA from the Bogdan series. I’ve recently set it up, and so far it has been performing really well and just today, it closed a trade with a good profit. In my opinion, this is one of the best EAs available, and I highly recommend it. A big thank you to Bogdan for this intelligent, precise, and profitable EA. In addition to the EA’s excellent performance, the strong support and excellent behavior from Bogdan in assisting with the purchase of the new EA also played a major role. I am truly grateful

lAndrasl
118
lAndrasl 2025.09.17 15:50 
 

I've had this EA for 2 months. It's the most advanced EA made by the best developer on the market I've ever come across. It enters positions in good places and if it doesn't manage to close it that day, there's no headache about the swap because it makes money from holding position too. It doesn't overtrade, about 1-2 trades per week but so far all of them have been quality trades. Highly recommended

arturs nefjodovs
78
arturs nefjodovs 2025.09.16 12:49 
 

Using Quantum Baron for last 5-6 weeks and for now the profit is stable and good, the entries is defenetaly is not random and iwould say thanks to Bogdan for his fast responses to any question.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi 4 aydır canlı işlem yapıyor Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır. Ayar dosyasını indir Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır. 1. Kırılma Tuzak Stratejisi Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar: Buy Stop mevcut fiyatın üz
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.15 (107)
Uzman Danışmanlar
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Uzman Danışmanlar
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
Uzman Danışmanlar
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Uzman Danışmanlar
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Gold Trend X
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Göstergeler
Quantum Heiken Ashi PRO ile   tanışın Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak üzere tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı ve yeşil çubukl
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret deneyimine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen   Quantum Breakout PRO   , yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna dayalı olara
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Yardımcı programlar
Quantum Fiyat Büyüteci – Fiyatı Net Bir Şekilde Görün, Güvenle İşlem Yapın Quantum Price Magnifier,   mevcut piyasa fiyatını daha büyük, daha net ve tamamen özelleştirilebilir bir biçimde doğrudan MetaTrader grafiğinizde görüntüleyerek grafik görünürlüğünüzü artırmak için tasarlanmış güçlü bir yardımcı araçtır. İster hızlı hareket eden fiyatlara odaklanması gereken bir scalper olun, ister önemli bölgeleri izleyen bir swing trader'ı olun, Quantum Price Magnifier canlı fiyatı her zaman ön pland
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Dan
103
Dan 2025.09.24 13:40 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.26 07:01
Thank you so much for your reivew, Dan! I’m really happy to hear, that Quantum Baron is delivering consistent and profitable results for you. That’s exactly what I aim for with my tools. It’s also great to see, that you’re also using three of my EAs, and planning to add Quantum Queen soon. Diversifying across different strategies is a very smart way to manage your portfolio, and I’m glad my work is helping you do that. I put a lot of effort into making sure my tools stay reliable and up to date, and feedback like yours makes it all worthwhile. Thank you again for your trust and support.
parsa_ch
25
parsa_ch 2025.09.17 22:16 
 

This is my third EA from the Bogdan series. I’ve recently set it up, and so far it has been performing really well and just today, it closed a trade with a good profit. In my opinion, this is one of the best EAs available, and I highly recommend it. A big thank you to Bogdan for this intelligent, precise, and profitable EA. In addition to the EA’s excellent performance, the strong support and excellent behavior from Bogdan in assisting with the purchase of the new EA also played a major role. I am truly grateful

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.19 06:16
Thank you so much for taking the time to share your experience! Congratulations on your first profits! It’s great to hear that this is your third EA from the Quantum series and that Quantum Baron has already been performing well since you set it up. Knowing that you’ve seen profitable trades right from the start is very encouraging and confirms that the strategies and algorithms I’ve built are delivering the kind of results I aim for. I'm happy to hear, that you mentioned the support you received from me during the setup and purchase process. I want every user to feel guided, confident, and supported — because I know that having a powerful EA is only part of the equation. Understanding and setting it up correctly is just as important. Thank you again for your trust and your kind words.
lAndrasl
118
lAndrasl 2025.09.17 15:50 
 

I've had this EA for 2 months. It's the most advanced EA made by the best developer on the market I've ever come across. It enters positions in good places and if it doesn't manage to close it that day, there's no headache about the swap because it makes money from holding position too. It doesn't overtrade, about 1-2 trades per week but so far all of them have been quality trades. Highly recommended

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 16:52
Thank you very much for your review! I’m really glad to hear, that you value both the entry quality and the way it manages trades. One of the things I wanted to build into this system was the ability to benefit even from trades that are held longer, where positive swaps can add an extra layer of profit on top of the trading strategy itself. It’s great to know you’ve noticed that in action. I also appreciate your point about the EA not overtrading—quality trades over quantity has always been the goal, and your feedback confirms that the balance is right. Thank you again for your trust, support, and for recommending it to others.
arturs nefjodovs
78
arturs nefjodovs 2025.09.16 12:49 
 

Using Quantum Baron for last 5-6 weeks and for now the profit is stable and good, the entries is defenetaly is not random and iwould say thanks to Bogdan for his fast responses to any question.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 10:02
Thank you so much for your review! It’s great to hear, that the profits have been steady and that you notice the entries are well- calculated rather than random. That’s exactly what I’ve been aiming for with this EA. I also truly appreciate your kind words about the support. I believe good communication and support are just as important as the product itself, so I’m glad it’s been helpful for you. Thank you again for your trust and support, it really means a lot.
TigerBedaux
59
TigerBedaux 2025.09.16 11:07 
 

The Baron EA from Bogdan looks really promising to me. Tested it on a live account and it made around eur 426 profit in the first week. I have set the EA to medium-high risk on a eur 3.500 account. This bot looks as promising as the other EA’s from Bogdan (bitcoin, Queen and Emperor). Keep up the good work! Bogdan is very responsive to any questions you might have. I really like that as well.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 09:59
Thank you so much for sharing your experience and for trusting Quantum Baron! I’m really glad to hear, that it delivered strong profits in the first week and that you’re finding it just as promising as the other EAs of mine. It means a lot to know, that you value not only the performance but also the support. I always want to be there to answer questions and make sure you feel confident with the tools.
Andichan
66
Andichan 2025.09.16 03:59 
 

I purchased the EA Quantum Baron together with Quantum Queen on August 28, 2025, and running it on a demo account. On September 5, I moved it to a $5,000 live account — and the results have been outstanding. Within just one week, it has already delivered a positive result of 5% profit with very low drawdown. The setup is super simple, with a detailed installation manual, making it easy for anyone to start right away. I have tried many EAs before, but Quantum Queen really stands out for its consistency and reliability. As for the developer, Mr. Bogdan is by far the most responsive and trustworthy developer I have met on MQL5. He answers questions within minutes, always polite and detailed. Five stars for his service, professionalism, and for creating such a high-quality EA. This EA truly deserves to be ranked among the best on the MQL5 Market. Highly recommended for serious traders looking for steady profits and peace of mind. Thank you Mr. Bogdan, and keep up the great work! 🙏⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:54
Thank you so much for sharing your experience and for trusting both Quantum Baron and Quantum Queen! I’m glad to hear, that the EA has already delivered a 5% profit within just one week — that’s exactly the kind of reliable performance we aim for. I’m happy you found the setup straightforward and the installation manual helpful. Making the process simple and stress-free is very important to me because it allows traders to focus on results rather than technical difficulties. Your feedback about consistency and reliability is especially meaningful, as these are the core principles behind Quantum Queen and Quantum Baron. I truly appreciate your kind words regarding my support. Being responsive, detailed, and polite is something I take seriously, and knowing that it adds confidence to your trading experience is very motivating. Thank you again for your trust, your recommendation, and your 5-star feedback. It’s traders like you who inspire me to keep improving and delivering high-quality tools.
shino1486
232
shino1486 2025.09.14 11:52 
 

Over the past week of live trading, there were two entries, both of which closed in profit. I'm delighted that swaps are also positive with ICMarkets, recommended by Mr.Bogdan. Given the history of bankruptcy in 2021 with the minimum capital of $5,000, I'm striving to save up to reach $10,000. As others have mentioned, I trust Mr.Bogdan as he always responds promptly. I will continue to report trading results regularly.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:48
Thank you for sharing your experience and for trusting Quantum Baron! I’m glad to hear, that your first two trades were profitable and that swaps with ICMarkets are working well — choosing the right broker is an important part of getting consistent results, and I’m glad the recommendation worked well for you. I understand your concerns regarding the 2021 bankruptcy and the challenges traders faced. Experiences like that highlight the importance of careful capital management and a reliable trading strategy. I strongly believe that with Quantum Baron, and by following a disciplined approach, you have a solid path to steadily grow your account toward your $10,000 goal. The EA is designed to prioritize both accuracy and risk management, so it can help you navigate the market safely while capturing high-quality opportunities. I also appreciate your kind words about my support. Being responsive and providing clear guidance is important to me, and it’s great to hear it gives you confidence.
TONOVONOT
116
TONOVONOT 2025.09.10 12:19 
 

Awesome robot Quantum Baron! Decided not to mess around and launched it right on a real account with a 1000 bucks deposit (though the seller recommends at least 5000 for elite traders), without demo — and it paid off! Tested from August 28 to September 9, 2025 (13 days) on WTI.spot (oil) in M30, as per the instructions. Watched how it smartly follows the trend: opens only BUY orders, catches bullish cycles, and in this volatile oil mess feels like a king — turns chaos into stable profit, drawdowns are small, just a couple of red trades, but overall it's in the green. The grid strategy works like clockwork, and the seller emphasizes positive overnight swap for holding — on my current broker it came out as a small expense (-1.80), because they don't provide positive swap, but now I'm planning to open another account that Bogdan recommends, to get the full experience as promised. Results on the screenshot: net profit of 104 dollars including swap and commission (-9.70), balance grew from 1000 to 1104. That's 10.4% in 13 days! With compounding (compound interest, when profit is added to the deposit), daily rate about 0.8%, then in a year (with about 252 trading days) the deposit could grow to about 7200 bucks, profit about 6200 dollars. I'm anticipating how on the new account with positive swap this snowball will roll even faster, especially if the oil market takes off — the robot is created for domination, as the seller says. I hope my purchase for 999 dollars will pay off in 1.5-2 months, and then pure profit without worries. Settings are simple, the author explained everything in the manual, works on MT5 without glitches. Recommend to everyone who's serious about it — this isn't for newbies, but for those who want to command the market! 5 stars, waiting for the assistant as a gift! 😎

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.12 15:45
Thank you so much for your detailed and honest review! It’s great to see how you tested it thoroughly, followed the instructions, and achieved consistent results in just under two weeks. The way you described the grid strategy and how it handles oil volatility really shows you understand the system — I love seeing customers take it seriously like that. I totally agree with you for the swap fees — the right broker does make a difference, and I’m glad you’re planning to move to one that aligns with the recommended setup. That’s where Quantum Baron really shows its full potential. It’s also great to know the settings and manual were clear and easy to follow — making sure traders feel confident using Quantum Baron without glitches is a top priority. Thank you again for your trust, for sharing your exact results, and for highlighting both the strengths and practical considerations of using Quantum Baron. Your success and detailed feedback are inspiring, and I can’t wait to see how the new account performs with the positive swap. Keep dominating the market!
38773184 Karl
48
38773184 Karl 2025.09.08 10:17 
 

Hello I am using Baron for a while. I recommend this expert because so far I have had good results. The Expert is waiting the right moment to trade and this is a good thing to relax. Beside, I must say that Bogdan is very reactive when you ask him a question.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.08 12:36
Thank you so much for your feedback! I’m glad to hear, that Quantum Baron has been delivering good results and that its approach allows you to trade with confidence. I also really appreciate your kind words about my support. I always aim to be responsive and helpful whenever you have questions. Your trust and support mean a lot, and if you ever need anything, please don’t hesitate to reach out.
Phillip Hung Do
281
Phillip Hung Do 2025.09.08 06:47 
 

The 4th Quantum EA I've added to my portfolio, and things are looking good so far. One of the strengths of the EA is that it only enters buys that can last days to weeks. This results in juicy positive swaps over time and I'm not worried to hold positions for as long as it needs to exit in profit.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.08 12:34
Thank you so much for your review! I’m really glad to hear, that Quantum Baron is fitting well into your portfolio. Also it's great, that you’re seeing the advantage of positive swaps when holding trades over time. It’s rewarding to see the EA working as intended and helping you capture steady gains. I highly appreciate your trust and support, especially knowing that Quantum Baron is your fourth EA from the Quantum collection.
Ekhoo13
44
Ekhoo13 2025.09.05 08:28 
 

This is the third EA I’ve bought from the Quantum collection—and let me tell you, it’s absolutely nuclear. It’s perfectly in line with all of Bogdan’s EAs: reliable, consistent gains. I’m truly impressed by the quality of Bogdan’s work and by Baron’s results. Thanks again for everything.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.08 12:29
Thank you so much for your amazing review! It’s great to hear, that Quantum Baron has impressed you and is delivering the reliable, consistent and stable results we aim for with all the Quantum EAs. Knowing that my work has earned your trust and support truly means a lot, and it inspires me to keep pushing the EAs to reach even greater potential. If you ever need anything, don't hesitate to reach out.
Michael Breitsprecher
147
Michael Breitsprecher 2025.09.04 07:15 
 

After using QEmperor, QBitcoin and QQueen, I used some of my profits and have finally pulled the trigger for Bogdan‘s new EA QBaron. Overall, I am really really happy with the product. As always, the manual has been very good and the additional support has been great. The performance matches the backtests and I am very happy with the selection of the trades. It’s very selective but very precise. I run 0.5 lots on a 20k€ and the drawdown has been minimal (less than 1%) for now. The swaps add a additional income source and diversify my portfolio of assets. It’s also great as it offsets some of the swaps you naturally have to pay. QBaron is the EA I feel the most comfortable for now in a portfolio that is very stable. I write this as I run the other EAs on very low to low risk settings and QBaron on a medium risk setting. Please remember that it’s a grid EA and that you should always apply good risk and money management! You want to win in the long run. I will update this review in a month or two and will also share screenshots of my performance. For now, I can, once again, recommend one of Bogdan‘s EAs.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.04 10:46
Thank you so much for your detailed review, Michael! I’m really glad to hear that the EA’s performance matches your expectations and the support have been helpful. You’re absolutely right—Quantum Baron is selective, but precise, and proper risk and money management is key for long-term success. It’s great to know, that it’s helping diversify your investments and providing stable results. I also want to thank you for all of your trust and loyalty—having you as a loyal customer with several Quantum EAs means a lot to me. Your support and recommendation are truly appreciated!
홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.03 13:46 
 

I have been impressed with Quantum Baron’s performance on IC Markets. It completely frees traders from swap charges, while at the same time managing risk in a stable and consistent way. The EA delivers steady profits and shows a high level of reliability, making it a solid choice for anyone seeking long-term results.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.04 10:41
Thank you so much for your detailed feedback! I’m really glad to hear, that Quantum Baron is performing well for you. The goal is always to provide steady profits, consistent risk management, and long-term reliability, so it’s great to know, that it’s working effectively for you. Thank you for your trust and support in Quantum Baron, I highly appreciate it!
Van Thanh Dang
217
Van Thanh Dang 2025.09.02 14:46 
 

I have been using this EA for about 2 weeks. I find this EA very smart when trading with XTI. Hope the Team will develop better products.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.03 10:39
Thank you very much for your review! It’s great to know, that Quantum Baron has been performing well for you so far. My focus has always been on building a smart, steady and reliable EA, so hearing that it’s working as intended is very rewarding.
Guang Ming Yong Song
791
Guang Ming Yong Song 2025.09.01 00:58 
 

Congratulations on the addition of this new, outstanding EA. It consistently closes all trades with stability, and its performance rivals that of Queen. Those who can acquire it at half price are truly fortunate. It's fundamentally a strategy that captures uptrends using a smart grid. All of the dozen or so trades so far have closed within a few days. The profits are substantial, and I'm confident it will deliver stable results over the long term. However, because it calculates the optimal timing very precisely, the number of trades isn't high. Patience may be required. Let's enjoy it.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.09.02 08:32
Thank you for taking the time to share your experience! I'm happy to hear, that Quantum Baron is performing reliably and delivering solid results for you. Quantum Baron doesn’t enter the market every day, because it waits for very specific, high-quality setups that align with its strategy. When it does enter the market, it trades with strength and precision. Also, I want to thank you for your trust and support. Providing solid support and being there for users is something I take seriously. If you ever have questions or need help, please don't hesitate to reach out to me.
Micky Willys
96
Micky Willys 2025.08.28 05:09 
 

This is one of the best EAs I've tried; the swap function helps a lot with intraday trading. The profit per trade is quite good. Regarding support, if you're already a Quantum family user, you know Bogdan is A1. He provides technical support for EAs and also analyzes the market situation when things get tough. He responds quickly to messages and is always supportive. The EA's price was paid for almost immediately with two trades.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.29 08:39
Thank you so much for your review, Micky I’m really glad to hear, that the swap function is making a difference in your intraday trading and that you’re seeing solid profits. Providing quick, helpful support and market insights is something I take seriously, so it means a lot to me, I highly appreciate it. Also I'm really happy to hear, that Quantum Baron is paying for itself so fast. Getting the EA’s price back after just two trades is incredible. Thank you for sharing this!
Mike Baker
23
Mike Baker 2025.08.27 19:14 
 

Very pleased! Quantum baron made me good profits today. Bogdans user support is A1 he messages you back instantly and is very helpful! I am definitely buying more of his EAs

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.29 08:36
Thank you very much for your review, Mike! I’m happy to hear, that Quantum Baron is delivering great profits for you! Providing quick and helpful support is something I take seriously, so I appreciate you noticing this. I’m really glad to hear, that you’re considering more of my EAs. Diversifying is always a smart move. Excited to have you on board for more of my EAs!
Joanpare
81
Joanpare 2025.08.27 15:52 
 

I've been using Baron for the past six weeks, and the results have been very favorable. Almost every trade has been profitable, and the results are very good. It's proving to be very stable and effective. Once again, Bogdan did a great job!

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.29 08:28
Thank you very much for taking the time to share your experience! It’s awesome to hear, that Quantum Baron has been stable and effective for you, with so many profitable trades. It means a lot to know, that the hard work I put into it is paying off. I’ll keep working to make it even better. Thank you again for the support!
Kausatus
91
Kausatus 2025.08.14 17:45 
 

All good

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:27
Thank you for taking the time to leave feedback! I'm glad to hear everything is going well!
jeonse
397
jeonse 2025.08.14 12:59 
 

Bogdan's newly released Baron is the best. At first, I couldn't trade, so I asked, and they said I had adjusted my leverage incorrectly... haha I've purchased and am using all of Bogdan's EAs: QQ/QB/QS/QBaron I can't rank them, but I'm satisfied with them all. Now all I have to do is invest in a live account and make money.

Bogdan Ion Puscasu
41769
Geliştiriciden yanıt Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:26
Thank you so much for your review! I truly appreciate your trust and support for trying out 4 of my EAs! I’m glad we could figure out the leverage issue together. It makes me really happy to hear, that you’re satisfied with them all.
