Kuantum Baron EA



Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz.





İndirimli fiyat . Her 10 satın alımda fiyat 50$ artacaktır. Son fiyat 4999$'dır.

***Quantum Baron MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun!



Ben, işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için özenle hazırlanmış bir grid EA'yım. Tasarımlarımın arkasında 15 yılı aşkın işlem deneyimim var ve mükemmelliğe yakın bir ince ayar yaptım. Yaratıcılarım, mümkün olan en iyi performansı sunmamı sağlamak için kapsamlı piyasa bilgi ve uzmanlıklarını kodumun her satırına yerleştirdiler.

M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır.





Quantum Emperor, Quantum Queen, Quantum StarMan ve büyük başarı yakalayan Quantum Bitcoin'in yaratıcısından, ciddi miktarda sermaye yatırmaya ve ciddi miktarda kar elde etmeye hazır yatırımcılar için tasarlanmış, şimdiye kadarki en özel EA geliyor.





Quantum Baron piyasayı takip etmez. Piyasaya hükmeder.





Neden Quantum Baron EA'yı Seçmelisiniz?





Seçkinler İçin Tasarlandı: Quantum Baron herkese göre değil. Portföylerini profesyonel bir varlık gibi değerlendirmeye hazır, minimum 5.000$ bakiyesi olan yatırımcılar için optimize edilmiştir.





Sadece AL, Her Zaman Kazan: Quantum Baron, petrolün doğal yükseliş döngülerinden tam olarak yararlanarak yalnızca AL emirleri açar. Ve işte en önemli nokta: gecelik takas her zaman pozitiftir, yani EA ağır işi yaparken pozisyonlarınızı tutmanız için size ödeme yapılır.





Volatilitede Hassasiyet: Petrol, dünyanın en değişken varlıklarından biridir. Quantum Baron geri adım atmaz; kaosu kucaklayarak, hesaplı ve istikrarlı kazançlar elde etmek için kullanır.





Akıllı Trend Takipli Grid Stratejisi: Fiyat dalgalanmalarını kar fırsatlarına dönüştüren gelişmiş, rafine ve uyarlanabilir bir grid sistemiyle son teknoloji trend tespitini birleştirir.





Kazançlı Mühürlü İşlem: Her işlem döngüsü zaferle sonuçlanacak şekilde tasarlanmıştır. Nokta. Düşüş en aza indirilir, mantık optimize edilir ve her giriş sağlam piyasa verileriyle desteklenir.





Mükemmelliğin Mirası: MQL5'te en çok satan ve dünya çapında binlerce yatırımcının güvendiği, piyasaya hakim EA'lar oluşturma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan firma tarafından sizlere sunulmaktadır.





⚙ Minimum gereksinimler ve öneriler :

Sembol: XTIUSD (Ham Petrol)

Zaman dilimi: M30

Minimum Yatırım: 5.000$ - 10.000$ veya daha fazlası önerilir

Hesap Türü: Çok düşük spread'lere sahip ECN, Raw veya Razor (broker önerileri için bana özel olarak sorun)

Kaldıraç: 1:500

Hesap Türü: Koruma

ÖNEMLİ: En iyi performans için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanın!

EA'nın 7/24 çalışabilmesi için VPS KULLANIN (Zorunlu).









Quantum Elite'e katılın : Bu, algoritmik ticaretin üst seviyesine adım atmanız için bir davettir. Quantum Baron seri üretim değildir. Sıradanlıkla yetinmeyen gerçek yatırımcılar için özel, güçlü ve tasarlanmıştır.







