Piyasada Etkili Bir Ürün Sunumu İçin İpuçları

MetaTrader Market, otomatik alım satım için en büyük uygulama mağazasıdır. Alım satım robotlarının ve teknik göstergelerin geliştiricilerinin sıkı çalışmaları için hak edilmiş bir ödül alabilecekleri yer burasıdır. Bir ürünü Piyasada yayınlamanın başarısında bir logonun, açıklamanın ve ekran görüntülerinin rolü önemlidir. Uygulamanın tasarımı zayıfsa potansiyel alıcılar bunu görmezden gelecektir. Piyasa vitrinindeki ürün logoları dikkat çekici olduğu için satın almaların önemli bir kısmını etkiler. Potansiyel alıcıyı indirmeye teşvik etmek için bir logonun çekici olması gerekir. Bu nedenle doğru tasarım başarı için çok önemlidir.

Ürün logosunun tam boyutu 200x200 pikseli (aslında ana vitrindeki serginin boyutu bundan daha da küçük) geçemeyeceğinden, potansiyel alıcıların doğru ilk izlenimi alması için çok sınırlı bir alandan en iyi şekilde yararlanmak çok önemlidir. Örneğin Expert Advisor İleri Hareketli Ortalama özelliğine bir göz atalım. Sadece güzel tasarlanmış bir logoya sahip değil, aynı zamanda imleç üzerine geldiğinde ana fikrinin kısa bir açıklaması da çıkıyor.











Başka bir örnek bulmak için "trend" kelimesiyle bir program arayacağız ve ardından arama sonucunun 50'den fazla uygulama içerdiğini göreceğiz. Vitrin üzerinde bir satır seçelim ve ürün ikonlarına ve kısa açıklamalara bakalım. Uygun bir karşılaştırma için önce simgeler gösterilir ve ardından her resmin altında açıklamayı görebiliriz.







Programların çoğunun logoları müşterilere pek bir şey anlatmaz ve açıklamalar programların konseptini kapsamaz. Potansiyel bir alıcının hem logodan hem de açıklamadan çok az alacağı açıktır.

Yatırımcıların ürününüzle birlikte sayfayı ziyaret etmelerini istiyorsanız ihtiyacınız olan ilk şey Piyasa vitrini için doğru logodur. Aksi takdirde yatırımcılar bunu gözden kaçıracak ve daha iyi tasarlanmış programlarla ilgileneceklerdir. Market vitrininde ürününüz, kartviziti olan ve müşterilerin gördüğü ilk şey olan küçük bir simgeyle sunulur.







Artık ürün logosunun Piyasadaki indirme sayısını neden doğrudan etkileyebileceğini biliyorsunuz. Program için gerçekten işe yarayacak bir tane nasıl oluşturacağımızı görelim.





Doğru Logo Oluşturma

Grafik formatı söz konusu olduğunda yapılacak en iyi şey PNG formatı kullanmaktır çünkü hem düzenlemede hem de dosya aktarımında kalitenin yüksek tutulmasını sağlar. JPG kullanmaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederiz.



İyi bir logo basit olmalı ve ürünün temel fikrini tanımlamalıdır. İnce ayrıntılar da tavsiye edilmez çünkü genellikle fark edilmeleri zordur. Çok fazla renk ve grafik efektle aşırı yüklenmiş bir resim de iyi bir logo işlevi görmeyecektir. İdeal olarak, bir logo tasarlamak için 3-4 renk ve birkaç tanınabilir resim yeterlidir. Çılgınca kullanılan ve her yatırımcının aşina olduğu alım satım terimleri yazıtta kullanılabilir. Bunlar ürün fikrini aktarmada önemli bir rol oynar. Örneğin Satın Al, Sat vb. Serif yazı tipleri kullanılmamalıdır. Herkesin logoyu okuyabilmesi için basit tutun.



Örneğin reklamı yapılan alım satım robotu trend kanalında işlem yapıyorsa hem kanalın görüntüleri hem de işaretli Alış ve Satış noktaları olan trend kullanılabilir. İşte bazı iyi logo örnekleri:







Bu logolar programların amacı hakkında iyi bir fikir verir, renkler ve detaylarla aşırı yüklenmez. Yeterli alan olduğu için bazıları daha ayrıntılı bir metinle yapabilirdi. Spread Recorder logosunda iki fiyat arasındaki bir spread görüntüsü iyi görünecek ve kesinlikle "dosyaya kaydetme" fikrini görselleştirmeye yardımcı olacaktır.



Para, altın yığınları ve parlama görüntülerinden kaçınılması daha iyidir. Bu, sadece ürün hakkında sıfır bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda "Parlayan her şey altın değildir" diye iyi bilen potansiyel alıcıların da ilgisini çekmez. Tatsız logo örnekleri:





Bir logo için çizgi film karakterleri, sevimli hayvanlar veya "internette bulunan harika resimler" kullanmak da kötü bir fikirdir. İnsanlar Piyasa'yı ziyaret ettiklerinde, ihtiyaçları olan belirli şeyler için gelirler ve süslü resimlerden oluşan bir galeri aradıkları şey değildir. Kötü logolara örnekler:







Bir logo, anlaşılması zor olduğu için başarısız olabilir. Eesim çok küçük ve bulanık ya da her şeyle alakasız bir şeydir.







Özetle, ürününüz için doğru logo:

ürünün ana konseptini açıklar;

belirsiz, rüküş, anlaşılması zor veya uygunsuz resimler içermez;

ayırt edilmesi zor olan ince öğeler içermez;

az sayıda koordineli renge sahiptir;

okunması ve anlaşılması kolay kısa metinler içerebilir;





Logonuzu Bir Profesyonele Yaptırın

Profesyonel bir tasarımcı değilseniz işinizi görecek bir logo tasarlamak göründüğü kadar kolay değildir. Bu durumda yapılacak en basit şey, bu konuda profesyonel kişilere ürününüz için bir logo yaptırmak olacaktır. Serbest Çalışan bölümünde sadece MetaTrader terminali için programlar sipariş etmekle kalmaz, aynı zamanda orada bir tasarımcı bulmaya da çalışabilirsiniz.

Buna ek olarak, birden fazla alana özel platformlardan birinde bir tasarımcı bulabilirsiniz. İşte bazı yararlı bağlantılar:

Açıklamaya 12'ye Kadar Ekran Görüntüsü Ekleyebilirsiniz, Bu Fırsatı Kullanın

Grafiklerin ekran görüntülerini alırken standart bir renk şeması "Siyah ve Beyaz" (beyaz zemin üzerine siyah) kullanılması tavsiye edilir. Bu şema, mağaza vitrin tasarımıyla en iyi şekilde eşleşir. Aynı zamanda garip bir renk seti ile müşterilerin gönülsüzce canını sıkmaktan kaçınacağınız anlamına gelir.



MetaTrader Piyasadaki her ürün, 640x480 piksel boyutunda 12 ekran görüntüsüne sahiptir. Potansiyel bir alıcının ürün hakkında net bir fikir edinebilmesi için ürününüzün tam kapasitesini ürün sayfasında göstermeniz önemlidir. Formasyon tanıma için bir program yayınlarsanız grafikte birkaç tanınan formasyon gösterin. Büyük ekran görüntüleri yapın ve yeterli açıklayıcı yorumlar sağlayın.





Bir ekran görüntüsüne çok sayıda küçük ayrıntıyı sığdırmak da yardımcı olmayacaktır. Kaçınılması gereken bir örnek:





Geliştirici, bir ekran görüntüsü yerine iki veya üç tane tanınan formasyonun daha büyük resimlerini ve okunabilir bir metni sağlasaydı ürün açıklaması kazanılabilirdi. O da fiyat çizelgelerini ilgilendiriyor. Daha büyük ölçekler seçin ve potansiyel müşterilerinizin ayrıntıları görmesine izin verin. Özel bir ihtiyaç duymadan alışılmadık renk şemaları kullanmanızı önermiyoruz. Lütfen yorum metninin (yorum işlevinden gelen mesaj) grafiğin bir kısmıyla örtüşmediğinden emin olun. Alım ve satım sinyallerini vurgulamak için mavi ve kırmızı gibi standart renkleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki veriler verimli bir şekilde sunulmuyor.







Yeniden çalıştırdıktan sonra, geliştirilmiş bir sürüm görebiliriz.







Tasarımcı, grafiğin daha büyük bir ölçeğini ve "Siyah Beyaz" standart renk şemasını seçti. Grafiğin adı kaldırıldı, formasyon adının yazı tipi ve rengi değiştirildi ve üçgen koparma noktaları kırmızı konturlandı. Üçgen koparma okları geleneksel renklere sahiptir. Böyle bir ekran görüntüsü aşırı ayrıntı içermez ve yalnızca ana fikri gösterir.



Lütfen, bir ürün sayfasındayken potansiyel bir müşteri için ekran görüntüsü galerisine bakmanın ilk ve en kolay şey olduğunu unutmayın. Çizimler buna ilham vermiyorsa yatırımcılar açıklamayı asla okuyamayabilirler.







Logo Boyutunun Gerekliliği 200x200 Pikseldir

Market bölümü için olan büyük logo 200x200 piksel boyutunda olmalıdır. İstemci Terminalinde sunulan küçük logo 60x60 piksel olmalıdır. Büyük logoyu yüklerken sistem otomatik olarak küçük olanı oluşturmak için kullanır. Ancak otomatik dönüştürme sırasında önemli bilgilerin kaybolmasını önlemek için, her iki logonun da manuel olarak oluşturulması tavsiye edilir.

Önerilen grafik dosyası formatı PNG'dir. GIF, JPG ve JPEG formatlarına izin verilir, ancak istenmez.



Ekran Görüntüleri Boyutu Gerekliliği 640x480 Pikseldir

Her ürün açıklaması, özelliklerini gösteren en fazla 12 ekran görüntüsü içerebilir. Ekran görüntülerinin tam olarak 640x480 piksel boyutunda olması çok önemlidir.



Logo gerekliliğiyle benzer şekilde, çizimler için tercih edilen grafik dosyası formatı da PNG'dir. GIF, JPG, JPEG formatlarına izin verilir, ancak istenmez.

Büyük resimleri gerekli olan formata küçültmek, çoğu zaman kalite ve netlik kaybına yol açacağı için kesinlikle tavsiye edilmez. Bir grafiğin (terminal, test cihazı vb.) önceden ayarlanmış bir grafik boyutuna sahip ekran görüntüsünü almak daha iyi bir sonuç verecektir. Bu şekilde çalışırken, bir resmi gerekli 640x480 piksele sıkıştırmaya gerek kalmaz.



Test Etme Ekran Görüntüleri Nasıl Alınır

Expert Advisor (alım satım robotu) piyasadaki en popüler üründür. Geliştiricilerin çoğu, ürün açıklamasına uymak için test cihazından gelen ekran görüntülerini kullanır. Tüm test etme sürecini gösteren birkaç ekran görüntüsü alın ve bunları doğru sırada gösterin.

Tek bir test için test cihazı ayarları. Tek bir test için uzman parametreleri. Test raporu.

Expert Advisor optimizasyon prosedürünü göstermek isterseniz şunu da ekleyin:

Expert Advisor parametrelerinin optimizasyonu için test cihazı ayarları. Expert Advisor parametre aralığı ve optimizasyon için bir değişiklik adımı. Optimizasyon sonuçları.

Bir dizi ardışık resim, açıklamayı okumadan bile yeterli bir açıklama sağlar. Hem test cihazı ayarları hem de Expert Advisor parametreleri tek bir ekran görüntüsünde gösterilebilir. Aynı zamanda her şey doğru yapılmalıdır. Geliştiricilerin büyük bir çoğunluğu, kaliteyi çok fazla düşünmeden ekran görüntüsü alır. Ekran görüntüsü alırlar, ardından bir düzenleyici kullanarak gerekli boyuta sıkıştırırlar. Sonuç olarak, resim doğru boyuta gelir ancak netliğini kaybeder.





Resim kalitesini kaybetti, ancak geliştiricinin hatası değil. Terminali mümkün olduğu kadar daralttılar, ancak ekran görüntüsünün genişliği 640 pikseli aştı ve sırasıyla resim doğru boyuta sıkıştırıldı. Aslında bu durumda resmi sıkıştırmak yerine ekran görüntüsünü grafik düzenleyicide düzenlemek daha verimli bir çözüm olurdu. Sadece test cihazı ayarlarındaki kontrol butonlarını daraltmak ve Expert Advisor parametrelerinden gereksiz "Adımlar" sütununu silmek de yeterli olabilirdi. Sonuç olarak daha kaliteli bir resim elde etmiş olurduk.







Test sonuçları ve denge tablosu da birleştirilebilir.





Alım satım raporları ve saat/gün bazında giriş dağılımı kalite kaybı olmadan bir arada gösterilebilir.







Test raporundaki grafiklerin geri kalanı bir araya getirilebilir.





Gördüğünüz gibi, ekran görüntülerini sıkıştırmadan test sonuçlarını göstermenin ve verileri başlangıçta tasarlandığı gibi tutmanın yolları vardır.





Piyasada Doğru Çizimi Kullanın

Market için harika bir program yazmak ve test etmek için elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz, ancak müşterileri etkilemiyor ve satın alınmıyorsa tüm çabalarınız boşa gidecektir. Uygulamanızı MetaTrader terminaline indirebilecek potansiyel bir alıcıya hitap etmek için, ürününüzün Market vitrininde diğer yüzlercesi arasında öne çıkması gerekir. Bu nedenle, doğru logo programınız için başarının anahtarıdır.

İkinci önemli şey, ürününüzün kapasitesini ve rekabet avantajını göstermesi gereken, Market'teki açıklama sayfasında iyi tasarlanmış çizimlerdir. Lütfen kötü grafik arayüzü olan bir program için iyi çizimler yapmanın zor olduğunu unutmayın.

Ürün tasarımının satıştaki rolünü ele alan ve faydalı bulabileceğiniz birkaç makale daha buradadır:





Sonuncusu ama en önemlisi. Örneklerle öğrenin. Piyasada iyi tasarlanmış ürünler bulun ve en iyi uygulamaları benimseyin. Ürününüzün Piyasada ustaca sunumu, müşteri kazanmanıza ve indirme ve satış sayısını artırmanıza yardımcı olacaktır!



