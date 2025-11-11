Pivot Killer EA, hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır.

Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener. Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatilite değişimlerinde ve likidite koşullarında stres testlerinden geçirilmiştir — kısa vadeli etki için değil, uzun vadeli dayanıklılık için tasarlanmıştır.

Uzun Ömürlü Olmak Üzere Tasarlandı. Grid Yok. Martingale Yok. Ortalama Yok.

Piyasalar değişir, volatilite dalgalanır ve trendler gelip geçer. Pivot Killer EA, gerçek büyümenin spekülasyondan değil, hayatta kalmaktan geldiğini anlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Durgunluk dönemleri olacaktır — bu normaldir ve beklenmelidir. Ancak zamanla algoritma her zaman daha güçlü bir şekilde geri döner, yeni volatilite koşullarına uyum sağlar ve istikrarlı yükselişini sürdürür.

Bu, kısa sürede zengin olma aracı değildir. Kontrol, istikrar ve sağlamlık üzerine kurulmuş bir uzun vadeli sermaye büyüme motorudur.

Temel İlkeler

Her işlem bağımsızdır, tanımlı ve sınırlı bir riske sahiptir. EA, kayıpları telafi etmek için pozisyonu asla artırmaz. Hayatta kalma ve istikrarlı büyüme, tasarımının merkezindedir.

XAUUSD H1 için tasarlanmıştır; volatilite pivotlarını ve kırılma noktalarını matematiksel hassasiyetle tespit eder, piyasa koşulları değiştikçe dinamik olarak uyum sağlar.

Pozisyon boyutu bakiye ve volatiliteye göre akıllıca ayarlanır — risk sabit tutulur, kazançlar ise zamanla doğal olarak büyür.

Her ön ayar (preset), binlerce Monte Carlo simülasyonu, walk-forward optimizasyonu ve çok yıllı örnek dışı testlerle doğrulanmıştır; uzun vadeli istatistiksel güvenilirlik sağlar.

Sürekli Bileşik Büyüme İçin Tasarlandı

Pivot Killer’ın tasarımı, dalgalı dönemlerde sermayeyi korumaya ve uygun koşullarda kârın bileşik olarak artmasına odaklanır. Bu yaklaşım, sistemin diğerlerinin başarısız olduğu yerde hayatta kalmasını ve durgunluk dönemlerinden sonra güçlü bir şekilde toparlanmasını sağlar.

Çoğu otomatik sistem baskı altında çökerken, Pivot Killer piyasa koşulları ne olursa olsun sakin, yapılandırılmış mantığını korur.

Nasıl Başlanır

XAUUSD H1 grafiğini açın. Pivot Killer EA’yı grafiğe ekleyin. Tercih ettiğiniz risk yüzdesini ayarlayın (varsayılan %1). OK’a tıklayın — sistemin geri kalanını halletmesine izin verin.

Harici bir yapılandırma veya optimizasyon gerekmez. Tamamen Plug & Play.

Önerilen Ayarlar

Parametre Öneri Sembol XAUUSD (ALTIN) Zaman Dilimi H1 Minimum Bakiye $250 Önerilen $500+ Broker Türü ECN / RAW Spread İşlem Başına Risk 0.5–2% Prop Firm Uyumlu Evet (sıkı drawdown kontrolü)

Teknik Doğrulama

Walk-forward optimizasyonu (2018–2024)

Monte Carlo dayanıklılık testleri ve parametre hassasiyeti analizi

Örnek dışı ve ileri testler (out-of-sample & forward validation)

Rastgele koşullar altında sermaye eğrisi stabilitesi

Bu test katmanları, Pivot Killer’ın performansının rastlantısal olmadığını; tekrar edilebilir, veriye dayalı bir mantığın ürünü olduğunu garanti eder.

Özet

Özellik Açıklama Strateji Türü Kırılma (Breakout) + Volatilite Pivot Tespiti Metodoloji Grid yok, martingale yok, tamamen kontrollü risk Felsefe İstikrar ve sabırla uzun vadeli büyüme Test Yöntemleri Walk-forward, Monte Carlo, örnek dışı testler Ön Ayar (Preset) XAUUSD H1 (varsayılan) Kullanım Kolaylığı Plug & Play Uygunluk Bireysel ve Prop Firm trader’ları için güvenli Destek Tam kurulum rehberi + ön ayarlar dâhil

Risk Uyarısı

Ticaret her zaman risk içerir. Pivot Killer EA güvenlik ve uzun ömürlülük odaklı olarak tasarlanmıştır, ancak hiçbir sistem kayıpları tamamen ortadan kaldıramaz. Bu EA, gerçek başarının kısa vadeli heyecanda değil, uzun vadeli tutarlılıkta olduğunu bilen trader’lar içindir.

Uygun risk yönetimi kullanın, piyasa döngüleri boyunca sabırlı olun ve stratejinin tasarlandığı gibi çalışmasına izin verin — istikrarlı büyüme, volatiliteye direnç ve zamanla sürdürülebilir başarı.